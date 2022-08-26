美參議員布蕾波恩時隔14年再來訪，多次挺台參與國際組織，批中共企圖掌控全球
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布蕾波恩訪台前曾造訪中國近年積極拉攏的斐濟、索羅門群島、巴布亞紐幾內亞等3個南太島國。她抵台後透過新聞稿表示，台灣是美國在印太區域最強健的夥伴，高階人員定期訪台是美國長年政策，「我不會因為中共霸凌而背棄這座島嶼」。
美參議員布蕾波恩多次挺台參與國際組織，時隔14年再來訪
（中央社）總統府發言人張惇涵今（26）日凌晨表示，總統府誠摯歡迎美國聯邦參議員布蕾波恩（Marsha Blackburn）率訪問團抵達台灣。總統蔡英文將在今天上午9時30分，於總統府接見訪問團。
張惇涵表示，布蕾波恩過去擔任眾議員及現在參議員時期，皆為參眾兩院的「國會台灣連線」成員，不僅曾多次支持台灣參與國際刑警組織（INTERPOL）、世界衛生組織（WHO）等重要國際組織，亦多次支持各項友台議案，包括今（2022）年3月連署支持台灣參與「印太經濟架構」（IPEF）、去年連署支持台美洽簽「雙邊貿易協定」（BTA）等。
張惇涵表示，此行為布蕾波恩繼2008年後，時隔14年再度訪問台灣，也再次以實際行動，展現美國國會對民主台灣的強勁支持；期盼透過此次面對面的交流，持續強化台美安全合作與經貿交流等領域的夥伴關係。
《中央社》報導，美國在台協會（AIT）今天凌晨透過臉書表示，美國聯邦參議員布蕾波恩25至27日訪問台灣，此行為布蕾波恩參議員出訪印太地區一環；訪台期間，將與台灣資深領袖會面討論美台關係、區域安全，貿易與投資、台灣在國際社會的參與，以及其他與雙方利益相關的重要議題。
這是繼美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2日訪台，及美國聯邦參議院外委會亞太小組主席馬基（Ed Markey）14日訪台之後，本（8）月第3度有美國國會議員訪台。
《中央社》報導，布蕾波恩抵台後以中文推文道：「我剛抵達台灣是為了要向北京傳達一個訊息─我們不會接受霸凌。美國將堅定維護全球的自由，不會容忍傷害我們國家及盟友的行徑。」
根據《路透社》，裴洛西訪台激怒中國，布蕾波恩當時即表態支持裴洛西，讚許她未向中共認輸，並推文表示「我們必須跟台灣站在一起」。
布蕾波恩訪台前先赴南太平洋3島國，批中共企圖掌控全球
（中央社）美國參議員布蕾波恩昨晚搭乘呼號「忍者91」（NINJA91）美軍專機抵台訪問，她先前造訪中國近日積極拉攏的斐濟、索羅門群島、巴布亞紐幾內亞等3個南太島國，並點名批判中共企圖掌控全球，美國亟需在印太擴展戰略夥伴關係。
隸屬美國參議院軍事委員會的共和黨籍參議員布蕾波恩抵台前在推特發文直指，隨著中國共產黨影響力不斷增長，美國必須加深與太平洋島國的關係，並確保這些島國運作上與實質上的安全，就像確保美國自身安全一樣。
她表示，6月會晤許多太平洋島國使節，已在近期開始推動法案，促成這些關鍵優先事項。
布蕾波恩昨天透過推特指出，她在巴布亞紐幾內亞會見了總理、國防部長、國防軍副司令，重點是關注擴大雙方戰略關係，因為中共只想遂行一件事，就是掌控全球（global domination），大家必須團結一致反抗。
布蕾波恩另透過推特指出，在拜會索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）時，她主張美國應在索羅門群島設立大使館，強化美國在當地的參與。
《索羅門時報》（Solomon Times）昨天報導指出，布蕾波恩訪問目的是為美國參院軍事委員會提供與索羅門群島高層接觸的機會，促進雙邊高層軍事與外交政策討論，提升美索戰略安全關係，以共同應付各種區域挑戰。
布蕾波恩一向對台灣相當支持，她2020年曾參與連署《台灣主權象徵法案》（Taiwan Symbols of Sovereignty Act），旨在鬆綁美方對「台灣主權象徵」的禁令，法案主張美方應准許執行公務的台灣外交、軍方人員，在美國領土展示國旗、穿著制服。
布蕾波恩並積極支持「美台教育倡議」（Taiwan-US Education Initiative），盼以台灣華語學習計畫取代中國的孔子學院；她去年曾與多位議員聯名致函美國教育部長，呼籲改讓美國學生向台灣教師學習華語。
美國國務院：議員訪台行之有年，持續依循政策支持台灣
（中央社）美國聯邦參議員布蕾波恩深夜抵台，是本月第3位率團訪問台灣的美國議員。美國國務院官員今天重申，議員訪台行之有年，符合美國長年一中政策，美國會持續依循政策支持台灣。
共和黨籍的布蕾波恩25日深夜搭乘美軍專機抵台，她是繼美國眾議院議長裴洛西、參議院外委會亞太小組主席馬基後，本月第3位率團訪台的美國聯邦議員。
布蕾波恩訪台前曾造訪中國近年積極拉攏的斐濟、索羅門群島、巴布亞紐幾內亞等3個南太島國。她抵台後透過新聞稿表示，台灣是美國在印太區域最強健的夥伴，高階人員定期訪台是美國長年政策，「我不會因為中共霸凌而背棄這座島嶼」。
她說，期待訪台期間能與台灣領導階層見面，直接聽取他們想法，了解台灣需求及美國能如何支持台灣人民自由，推進並強化美台夥伴關係。
根據外交部，布蕾波恩訪台期間為25日至27日，26日上午她將晉見總統蔡英文，拜會國家安全會議秘書長顧立雄，並接受外交部長吳釗燮款宴，雙方將就台美安全與經貿關係等議題廣泛交換意見。
針對美議員接連訪台是否可能再升高情勢，美國國務院首席副發言人巴特爾（Vedant Patel）今天在例行電話簡報會上表示，美國國會議員數十年來接連造訪台灣，這符合美國長年「一中政策」，未來持續會有議員訪台。
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屬於台灣人的千中選一香氣！台酒花酵母系列清酒研發故事與品飲指南
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在酒友圈裡掀起好評的花酵母系列，是怎麼開發出來的？台灣的清酒又有什麼獨到之處？我們邀請到花酵母系列清酒的主要推手之一，台酒桃園酒廠副廠長謝育卿Cherry來分享開發過程的故事，以及非常實用的搭餐建議！
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清酒的嬌貴展現在其對於溫度的敏感，從製作過程到送至人們的酒杯中，溫度都需要精準控制。製作清酒的原料米經過「精米」步驟去除蛋白質、氨基酸等成分，保留最多的澱粉，接著讓米放置吸水回潮後，蒸熟做成讓麴菌生長的「米麴」。等待整整28天的發酵期，才能進到壓榨、調和至最後裝瓶，這所有階段都在保持低溫的環境與桶槽設備中完成。
日本冬季的寒冷正適合釀製清酒，但在亞熱帶的台灣，夏季幾乎每天都是30幾度的炎熱，在這樣的氣候條件下台灣能釀出什麼樣的清酒呢？台酒桃園酒廠副廠長謝育卿Cherry從酒廠的歷史說起，和我們分享這一切究竟怎麼開始。
做出與日本一較高下的清酒（04:08）
日治時期，許多在台灣的日本人有飲用清酒的需求，當時除了從日本進口，他們也在台灣蓋很多酒廠，「芳釀株式會社」是台灣第一間民營現代化清酒釀造廠。這50年期間，台灣人也受影響，包括台中、埔里、花蓮幾間酒廠都有釀清酒，只不過1949年國民政府來台，同時將紹興酒的飲用習慣帶進來，「1986年建成的桃園酒廠最初就是紹興酒的釀製工廠。」
Cherry提到1960年代的紹興酒屬於招待用的高級酒，即便1986年左右台灣開放國外菸酒進口，那時紹興酒也還算普及。直到1990年代台灣社會漸漸富足，加上大家飲食習慣改變，口味濃郁厚重的紹興酒反而不受喜愛。「那時候桃園酒廠還是林口酒廠，設備是做紹興酒的，但總是要生存啊，所以就開始投入轉型、試做清酒，在1996年成功研發出玉泉清酒。」
從玉泉清酒到近期推出的花酵母系列，中間時隔20多年，「我們一直在思考怎麼做出可以跟日本一較高下的清酒，」Cherry說起這系列清酒的研發，其實是從工作之餘在種滿花的廠區散心開始的，「花蜜吸引昆蟲，他們會把一些微生物、酵母帶過來，我們藉由這樣的方式從花上面找到酵母。」
*禁止酒駕酒後找代駕平安送到家*
酒廠研發中心的同仁們採集了桂花、山櫻花、芭樂花、雞蛋花等30-40種花，「每個樣本都要測試它到底耐不耐得住酒精，再來就是可不可以發酵產酒精，」不斷嘗試的過程長達三年，最終從上千種酵母中成功篩選出「山櫻花酵母」，釀造出「山櫻花吟釀」這支香氣輕盈的清酒。
精米步合？爽薰醇熟？清酒的等級與分類（17:56）
熟悉清酒的酒友一定對「吟釀」或「大吟釀」這些分級不陌生。談到清酒的等級，Cherry以台酒花酵母系列的三款清酒解說：「花自慢屬於普通酒等級，精米的程度是『精米步合 70』，就是去除米的30%成分，保留70%；山櫻花吟釀的吟釀等級就要『精米步合55』，成本愈來愈高；到大吟釀等級，精米步合要45以下。」台酒花酵母系列第一支就挑戰吟釀等級，為了要把米磨到只剩下55%，因此特別挑選比較大顆的台東關山米。
「精米步合對於清酒口感影響蠻大的，去掉愈多表層的東西、雜質，留下中心的澱粉愈多。大吟釀等級，風味是細緻優雅的；普通酒等級，喝起來就比較粗獷厚重。」此外Cherry也提到研發過程中，除了傾力篩選酵母，也針對試飲溫度做了很多測試，而「山櫻花吟釀」最適合的飲用溫度是10°C，「在日本，不同品飲溫度有不同名字，10°C叫做『花冷』，非常剛好。」
「花自慢」與「山櫻花吟釀」這兩款酒都是以山櫻花酵母釀成，前者品嚐起來有一些草本香氣帶著細緻的甜味，適合搭配熱炒、居酒屋料理，與很多人一起開心吃飯、輕鬆飲用；後者的香氣主要是蘋果香、瓜果香，還有些許的優格味，推薦去賞花、賞楓或野餐時帶上一支，適合優雅悠閒的氣氛。
飲食與文化在各地都有緊密的關聯，Cherry提到清酒最初是從神社的祭典文化發展出來，「此外日本很多酒廠會向釀造協會購買『釀協酵母』，所以清酒產生出來的風格很類似。」台酒花酵母系列的初衷是希望發展出台灣在地的酒款，用台灣米、台灣水，酵母也是自己的台灣酵母，口感設定上清甜中帶點酸度，喝起來讓人完全不膩。
根據日本侍酒師協會（Sake Service Institute，SSI）對於清酒香氣的分類，目前分成「爽」（清爽淡麗）、「薰」（薰香，氣味奔放）、「醇」（厚重）、「熟」（熟成，香菇味）四個象限，再搭配花果香跟米飯香來做區分。「山櫻花吟釀」就是屬於薰酒中偏清淡的花果香，「香味的生成主要靠酵母，而這就是酵母厲害的地方。」
來自台灣特有種紅毛杜鵑的花酵母（33:16）
「花酵母純米大吟釀・紅毛杜鵑」是台酒2022年一月才成功開發出來的酒款，「要做到這麼高等級，發酵溫度就要控制得更低、更嚴格。」Cherry提到研發團隊當時設想，這樣的酵母較需要能適應低溫環境，於是竟跑到高山上去找花，「我去爬合歡東峰看到全都是階梯，還沒爬就有點無力。」平時沒有爬山習慣的Cherry為了酵母豁出去，當時用棉棒採集許多高山花卉的樣本回到實驗室研發，「唯一成功的就是台灣特有種花卉紅毛杜鵑的花酵母」。
紅毛杜鵑大吟釀的香氣非常奔放，豐富花果香偏熱帶水果的香氣。這樣比較濃郁的酒，Cherry認為適合搭配味道清淡的食物如生魚片，以酒為主餐食為輔，慢慢喝、細細品嚐味道。「剛提到爽薰純厚的四個象限，紅毛杜鵑大吟釀並不在這個分類，」它屬於這兩年較流行的第五類「juicy & fruity」（果汁果香），「這支酒的設定就是去挑戰這個類型。」
「持續採花！」台灣在地酒款的未來（39:56）
從實驗室裡的試管、三角瓶，花酵母經過多個階段的測試，不斷放大試釀規模，「酒廠的空氣中有很多微生物，不容易控制溫度與環境」從實驗室到量產是釀造的挑戰，「通常到能釀出 3000公升的階段就算試釀成功。」Cherry表示除了清酒之外，他們也嘗試以花酵母釀製白葡萄酒，「我們還在努力，持續採花！」
各位酒友們可以開始期待台酒接下來推出的花酵母系列酒囉！目前「花自慢」在便利商店就可以買到，另外兩支花酵母清酒因為希望保有像出廠時的香氣與品質，透過冷鏈運送、販售，得透過買酒網門市或台灣菸酒自營據點購買。Cherry也邀請大家搭乘機捷到桃園酒廠，在群花環繞中享受花酵母系列清酒！
花酵母系列清酒銷售資訊：
花自慢—全家、萊爾富、美廉社、台灣菸酒自營據點
山櫻花吟釀—台灣菸酒自營據點
紅毛杜鵑純米大吟釀—買酒網門市、台灣菸酒自營據點
*禁止酒駕酒後找代駕平安送到家*