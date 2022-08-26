美參議員布蕾波恩時隔14年再來訪，多次挺台參與國際組織，批中共企圖掌控全球

美參議員布蕾波恩多次挺台參與國際組織，時隔14年再來訪

（中央社）總統府發言人張惇涵今（26）日凌晨表示，總統府誠摯歡迎美國聯邦參議員布蕾波恩（Marsha Blackburn）率訪問團抵達台灣。總統蔡英文將在今天上午9時30分，於總統府接見訪問團。

張惇涵表示，布蕾波恩過去擔任眾議員及現在參議員時期，皆為參眾兩院的「國會台灣連線」成員，不僅曾多次支持台灣參與國際刑警組織（INTERPOL）、世界衛生組織（WHO）等重要國際組織，亦多次支持各項友台議案，包括今（2022）年3月連署支持台灣參與「印太經濟架構」（IPEF）、去年連署支持台美洽簽「雙邊貿易協定」（BTA）等。

張惇涵表示，此行為布蕾波恩繼2008年後，時隔14年再度訪問台灣，也再次以實際行動，展現美國國會對民主台灣的強勁支持；期盼透過此次面對面的交流，持續強化台美安全合作與經貿交流等領域的夥伴關係。

《中央社》報導，美國在台協會（AIT）今天凌晨透過臉書表示，美國聯邦參議員布蕾波恩25至27日訪問台灣，此行為布蕾波恩參議員出訪印太地區一環；訪台期間，將與台灣資深領袖會面討論美台關係、區域安全，貿易與投資、台灣在國際社會的參與，以及其他與雙方利益相關的重要議題。

這是繼美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2日訪台，及美國聯邦參議院外委會亞太小組主席馬基（Ed Markey）14日訪台之後，本（8）月第3度有美國國會議員訪台。

《中央社》報導，布蕾波恩抵台後以中文推文道：「我剛抵達台灣是為了要向北京傳達一個訊息─我們不會接受霸凌。美國將堅定維護全球的自由，不會容忍傷害我們國家及盟友的行徑。」

根據《路透社》，裴洛西訪台激怒中國，布蕾波恩當時即表態支持裴洛西，讚許她未向中共認輸，並推文表示「我們必須跟台灣站在一起」。

布蕾波恩訪台前先赴南太平洋3島國，批中共企圖掌控全球

（中央社）美國參議員布蕾波恩昨晚搭乘呼號「忍者91」（NINJA91）美軍專機抵台訪問，她先前造訪中國近日積極拉攏的斐濟、索羅門群島、巴布亞紐幾內亞等3個南太島國，並點名批判中共企圖掌控全球，美國亟需在印太擴展戰略夥伴關係。

隸屬美國參議院軍事委員會的共和黨籍參議員布蕾波恩抵台前在推特發文直指，隨著中國共產黨影響力不斷增長，美國必須加深與太平洋島國的關係，並確保這些島國運作上與實質上的安全，就像確保美國自身安全一樣。

她表示，6月會晤許多太平洋島國使節，已在近期開始推動法案，促成這些關鍵優先事項。

布蕾波恩昨天透過推特指出，她在巴布亞紐幾內亞會見了總理、國防部長、國防軍副司令，重點是關注擴大雙方戰略關係，因為中共只想遂行一件事，就是掌控全球（global domination），大家必須團結一致反抗。

布蕾波恩另透過推特指出，在拜會索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）時，她主張美國應在索羅門群島設立大使館，強化美國在當地的參與。

《索羅門時報》（Solomon Times）昨天報導指出，布蕾波恩訪問目的是為美國參院軍事委員會提供與索羅門群島高層接觸的機會，促進雙邊高層軍事與外交政策討論，提升美索戰略安全關係，以共同應付各種區域挑戰。

布蕾波恩一向對台灣相當支持，她2020年曾參與連署《台灣主權象徵法案》（Taiwan Symbols of Sovereignty Act），旨在鬆綁美方對「台灣主權象徵」的禁令，法案主張美方應准許執行公務的台灣外交、軍方人員，在美國領土展示國旗、穿著制服。

布蕾波恩並積極支持「美台教育倡議」（Taiwan-US Education Initiative），盼以台灣華語學習計畫取代中國的孔子學院；她去年曾與多位議員聯名致函美國教育部長，呼籲改讓美國學生向台灣教師學習華語。

美國國務院：議員訪台行之有年，持續依循政策支持台灣

（中央社）美國聯邦參議員布蕾波恩深夜抵台，是本月第3位率團訪問台灣的美國議員。美國國務院官員今天重申，議員訪台行之有年，符合美國長年一中政策，美國會持續依循政策支持台灣。

共和黨籍的布蕾波恩25日深夜搭乘美軍專機抵台，她是繼美國眾議院議長裴洛西、參議院外委會亞太小組主席馬基後，本月第3位率團訪台的美國聯邦議員。

布蕾波恩訪台前曾造訪中國近年積極拉攏的斐濟、索羅門群島、巴布亞紐幾內亞等3個南太島國。她抵台後透過新聞稿表示，台灣是美國在印太區域最強健的夥伴，高階人員定期訪台是美國長年政策，「我不會因為中共霸凌而背棄這座島嶼」。

她說，期待訪台期間能與台灣領導階層見面，直接聽取他們想法，了解台灣需求及美國能如何支持台灣人民自由，推進並強化美台夥伴關係。

根據外交部，布蕾波恩訪台期間為25日至27日，26日上午她將晉見總統蔡英文，拜會國家安全會議秘書長顧立雄，並接受外交部長吳釗燮款宴，雙方將就台美安全與經貿關係等議題廣泛交換意見。

針對美議員接連訪台是否可能再升高情勢，美國國務院首席副發言人巴特爾（Vedant Patel）今天在例行電話簡報會上表示，美國國會議員數十年來接連造訪台灣，這符合美國長年「一中政策」，未來持續會有議員訪台。