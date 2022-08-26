氣候變遷融冰讓開發更方便，貝佐斯、比爾蓋茲覬覦格陵蘭豐富的電動車礦產資源
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受氣候變遷的嚴重影響，地處北極圈內的格陵蘭，也面臨著冰山及積雪持續融化的問題。在境內愈來愈大片的土地顏色由白轉綠、轉黃的情況下，世界富豪們卻視這個空前的暖化危機為大好的投資先機。
文：Taylor Mei
格陵蘭除了因全球暖化大量融冰的問題廣受倡議團體注目外，現在連全球富豪貝佐斯（Jeff Bezos）與比爾蓋茲（Bill Gates），也鎖定了這塊大面積被雪覆蓋的土地。
不過，他們的目標可能不是降低當地的暖化問題，而是希望能從中找到一些稀有金屬礦物。
為了綠能產業在礦產的需要，富豪鎖定開採格陵蘭
受氣候變遷的嚴重影響，地處北極圈內的格陵蘭，也面臨著冰山及積雪持續融化的問題。在境內愈來愈大片的土地顏色由白轉綠、轉黃的情況下，世界富豪們卻視這個空前的暖化危機為大好的投資先機，紛紛期待要插旗在這個可以提供電動車、電池，以及其他綠能運輸相關產業礦產資源的「風水寶地」。
為了這些金屬礦產，貝佐斯等企業家已經開始計畫投資相關大型「尋寶」計畫，支持採礦公司透過遙控直升機之類的方法，在迪斯科島（Disko Island）及努蘇阿克半島（Nuussuaq Peninsula）等格陵蘭西南部海岸地區，尋找可能的礦源進行開採。
現階段約有30名地理和其他相關領域的專家，藉由使用人工智慧及精準定位等方法，繪製出地表下的地質結構進行探勘，以利明（2023）年夏天時能順利開採。
根據《CNN》及《商業內幕》（Bussiness Insider）報導，針對可能藏在格陵蘭冰封地表下豐富的土地及礦產資源，美國加州礦產探勘新創公司Kobold Metals執行長豪斯（Kurt House）表示：「我們正在尋找一個全球數一數二大的鎳鈷礦床。」Kobold的發言人也指出，目前預估格陵蘭蘊含的礦產量，可能足以製造1億輛電動車所需的電動車電池。
到底是地球重要還是賺錢重要？
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