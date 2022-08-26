殉職警凃明誠二姐痛哭飆罵法務部長、矯正署長、明德外役監典獄長，要廢死團體「滾去十八層地獄」
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凃明誠二姊另點名明德外役監典獄長杜聰典「欺上瞞下，就因為你是政務官、為了你寶貴仕途嗎？」、「就因為你這樣，明誠跟瑞傑才會慘死荒郊野外」。雖然游錫堃和陳亭妃試圖安撫，她仍難忍憤怒要廢死團體「都給我滾去十八層地獄」。
台南日前發生兇嫌殺害2名員警，將警槍奪走後逃亡的重大案件，嫌犯雖在犯案後逃亡17小時便被逮捕，但廢死等相關議題的後續效應仍持續發酵。
《中央社》報導，台南市警員凃明誠及曹瑞傑22日遭明德外役監逃犯林信吾襲殺殉職，凃明誠二姊昨（25）日當著立法院長游錫堃面前痛哭飆罵法務部長、矯正署長、明德外役監典獄長及廢死團體，情緒激動。
立法院長游錫堃昨天前往台南市立殯儀館上香及慰問殉職警員家屬，凃明誠二姊走出靈堂，當著游錫堃和台南數名立委面前，痛批法務部長蔡清祥、矯正署長黃俊棠說：「每一步都在踐踏受害家屬的心」、「不要再做官場文章」。
《中時新聞網》報導，凃明誠二姊另點名明德外役監典獄長杜聰典「欺上瞞下，就因為你是政務官、為了你寶貴仕途嗎？」、「就因為你這樣，明誠跟瑞傑才會慘死荒郊野外」。
《蘋果新聞網》報導，雖然游錫堃和陳亭妃試圖安撫，她仍難忍憤怒說：「這一句話，是我代表受害遺屬的心情講的，這一句話是我代替那些每晚流眼淚、睡不著的受害遺屬講的，去你媽的廢死團體！都給我滾去十八層地獄！」
廢死聯盟：重大刑案剛發生不適合討論死刑存廢，尊重家屬發言
針對台南殺警案，廢死聯盟原稱不對調查中或進行中的案件作任何評論，稍晚則發出聲明，表示未在當下發表評論，是因為在案件發生的當下，和大家一樣並不了解全貌，因此冒然的發言，對於案件後續的處理不會有任何的幫助。
廢死聯盟表示，從台南殺警案這幾天的發展可以再次得到證明，媒體想要「報導」，政治人物搶著放話，偵辦單位急著破案而打亂陣腳，甚至在案發之初差點造成冤案，這些都是現在最不需要的。
廢死聯盟指並沒有針對殺警案受訪，但媒體上卻出現了很多移花接木、不實的說法，這樣更是對於案件真相沒有幫助，也無法撫慰受害人或者是讓社會大眾安心。
廢死聯盟重申，重大刑案剛發生的時刻並不適合討論死刑存廢，但當游錫堃院長針對個案發表兇嫌應該判死刑的不當發言後，輿論就被引導到死刑存廢議題。
而對於受害員警家屬表示「要廢死聯盟滾去十八層地獄」，廢死聯盟稱「可以想像家屬的憤怒情緒，也尊重他們的發言，但我們無意增添家屬的心理負擔，所以不會對此做出回應。」
廢死聯盟表示，針對本案延伸出來的議題，例如犯罪被害人保護制度、警察心理照顧與值勤安全、獄政制度等，懇請媒體能夠進行深入報導，讓台灣社會能在此時更加包容、理性、團結，不要讓2名殉職員警白白犧牲。
嫌犯辯稱喝酒無法控制，律師分析：還知道要跨縣市逃亡、轉交通工具
《聯合新聞網》、《中時新聞網》報導，凶嫌林信吾落網後，24日由台南地院裁定羈押。台南市警察局長方仰寧接受採訪時表示，「歹徒目的就是要奪警槍」，目前供詞都是避重就輕，目前最重要工作，就是犯嫌的相關跡證做好犯罪跡證，讓歹徒定重罪。
林信吾於羈押庭應訊時，承認殺警但辯稱是因喝了酒無法控制。專案小組表示，林信吾供稱22日殺警前喝6瓶350毫升啤酒，他落網後未酒測，因前後間隔已長達17小時，且他接受偵訊也表現清醒，將殺警推給「喝酒」，專案小組痛斥是狡辯之詞。
律師許世烜也指出，假設林嫌供詞無誤，但他殺警後還知道要跨縣市逃亡，甚至搭各式交通工具，並沒有喪失行為能力或辨識行為，恐怕很難以喝酒為理由，主張自己精神耗弱。
新聞來源
- 凃明誠二姊痛哭飆罵法務部 怒吼要廢死團體滾去18層地獄（中央社）
- 殉職警凃明誠二姐怒批廢死團體 「都滾去18層地獄」游錫堃反應曝光（中時新聞網）
- 殉職警大姊哭罵「滾去十八層地獄」！廢死聯盟執行長回應了 傍晚再度發聲（蘋果新聞網）
- 2022.08.25 台灣廢除死推動聯盟針對近日媒體現象之聲明（廢死聯盟）
- 影／方仰寧：「凶嫌殺警就是要奪警槍」蒐證判他重罪（聯合新聞網）
- 台南殺警嫌動機曝光 方仰寧親曝：林信吾就是要奪警槍（中時新聞網）
延伸閱讀
- 探討台南殺警案，警方應效法美國全面配置「個人急救包」減少傷亡
- 台南2員警疑追贓車遭殺、警槍子彈下落不明，內政部長徐國勇：警方緝兇必要時可大膽用槍
- 逃亡17小時殺警案兇嫌落網，供稱犯案動機：被辣椒水噴眼、聽到警告槍聲陷瘋狂
- 台南殺警案兇嫌經查為外役監逃犯，監察院早在2年前便因脫逃頻傳要求矯正署改善
- 台南殺警案抓到真兇暫時告一段落，但那些罔顧無罪推定、權力分立與偵查不公開的人呢？
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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產學鳴笛出題，5G人才解題，共創時代讓新世代順利啟航
我們想讓你知道的是
5G帶來的低延遲、高頻寬與多連結等特性，在產業上也創造出更多場景應用。但在打造場景背後，存在著不少需要被突破的技術與人才需求，此時，產學合作就成了重要關鍵，由產業出題，讓學生們得以在求學時期就先學以致用，才能快速掌握5G未來的致勝關鍵。
隨著基礎建設的逐步完備，5G頓時成了推動各式產業向前躍進的大浪，即便各式場景都將因5G而進入下一章，但也考驗著當前掌舵手從技術到場域整合的實力，這艘船應該怎麼順著5G浪潮航行，更凸顯產業對「有能力駕馭5G場景應用」人才的渴求。
對此，經濟部工業局也超前部署，為解決未來5G產業人才缺口，推動「5G+產業新星揚帆啟航計畫」，藉由企業對市場敏銳的嗅覺進行出題，攜手學子的創新與創意，以產學合作的方式讓人才有機會搶先跨入實戰場域，不只是學以致用，更能為研究計畫或職涯規劃帶入全新觀點。
今年，有不少加入「5G+產業新星揚帆啟航計畫」的實驗室與學生，透過計畫豐富的資源，在各自研究的領域上有了全新體驗。「5G+產業新星揚帆啟航計畫」經過密集聯繫了解後，找出三所各有特色的學校教授，作為本次訪談對象，其中包括：推動跨域人才的國立臺灣科技大學主任秘書暨電子工程系呂政修教授和科技管理所黃振皓助理教授；國立成功大學工程科學系綠能元件實驗室張御琦教授；以及專攻天線應用領域的國立高雄科技大學電訊工程系所天線及微波工程實驗室陸瑞漢教授。
從推薦學生加入「5G+產業新星揚帆啟航計畫」後，教授們觀察到學生有什麼樣的改變？以及如何以傳道授業解惑的角度帶領同學成長？以下是本次《關鍵評論網》直擊各實驗室教授們對於5G全新世代的見解，也帶大家了解產官學如何方向一致的航行在5G大浪上，發現市場與需求的新契機。
鼓勵學生參與計畫，發揮創意接招產業出題挑戰
Q1：您對於經濟部工業局推動「5G+產業新星揚帆啟航計畫」的看法及觀察為何？
國立臺灣科技大學（以下簡稱臺科大）呂政修教授：這就像「試婚」過程。產業始終在面臨人才荒，若能藉由產學合作會是個好的開始，透過企業出題，尋求學界支援，讓業界培養未來所需人才，同時學生也能在步入職場前了解市場上正面對的挑戰及自我欠缺的技能，加速未來5G產業的落地應用，特別是也有機會培育出跨域人才，讓5G發展更加多元。
國立成功大學（以下簡稱成大）張御琦教授：我認為這是一個很棒的計畫。我們的學生在台郡科技股份有限公司業師的帶領下，發揮自己課堂所學，捲起袖子動手解決產業提出的挑戰，對技術落地、成本考量以及跨部門溝通都有大幅度進步，這是課本無法提供的寶貴經驗，並且產學合作的計畫中，讓學生能更快了解他們的所學究竟在解決未來5G產業的哪些問題，相當有意義。
國立高雄科技大學（以下簡稱高科大）陸瑞漢教授：就我觀察，這樣的計畫能發揮兩個不同價值，其一是率先掌握產業需要的技術研發、其二則是培育產業人才庫。我一直很鼓勵學生在能力可及下多參與這樣的計畫，目的是希望藉由產業合作過程中，減少產學之間的落差，特別是5G產業發展日新月異，需要更有韌性的學習態度才能因應未來各種挑戰。
Q2：「5G+產業新星揚帆啟航計畫」對未來產業將帶來哪些潛在的影響？
臺科大呂政修教授：5G產業的應用已不再是單一領域，需要集結跨域人才一同找出解方。當獵戶科技股份有限公司願意任用非本科系的研習生時，我想就已成功一半。因為產業需要整合有技術、創意與場域應用等各式人才，透過計畫讓學生能學到跨域知識，同時創造彼此的溝通機會，對未來推動5G產業發展將能激盪出更有創意的火花。
成大張御琦教授：產學合作是串起業界跟學界的橋樑。學生目前所面臨到的產業題目，多半都還是跟製程有關，但當全球都在倡議淨零碳排的此刻，實驗室所賦予他們的能力或許在不久的將來有機會導入到產業中，可以說在計畫的推動下，開始讓學生學習多元思考，從不同角度看問題，就能為產業未來的發展注入一股創意活水，創造產業與學界互利、共創價值的生態。
高科大陸瑞漢教授：我們所投入的產業比較專一，就是以天線技術為本位，相比其他應用領域可能需要的跨域人才，這塊所追求的反而是，在本職學能上的實際場域該如何落地應用。因此，在計畫的推動下，我相信能讓學生們更早了解在整個5G產業鏈中，筆電、移動裝置、電動車等不同應用上，天線的設計該如何發揮最佳效益，以求為產業未來發展取得最佳利基點。
企業靠計畫超前部署，培育5G場域人才應戰
Q3：您認為「5G+產業新星揚帆啟航計畫」的產學合作能如何紓解求才若渴的現象？
臺科大呂政修教授：我們希望能「以戰養才」，而這項計畫相比單點式的競賽而言，更具全面性及前瞻性。透過企業出題讓學生能將實驗室及課堂所學與實務結合，在了解產業問題之前也能洞察自己本職學能的不足，進而誘發學生主動求知的慾望，想必對未來5G產業的人才培育上將有長足的助益。
成大張御琦教授：我們有不少博士生加入這項計畫。過去社會整體氛圍一直對博士生有偏見、認為他們多以學術研究為主要任務，在實務經驗上相對缺乏，但我認為博士生的技術養成是條漫漫長路，同時也為培育未來人才帶來機會：產業能善用博士生的獨立思考和解決問題的能力訓練他們在本職學能上的深化，同時在實驗室研究計畫的時間管理上，也能發揮統御能力，例如掌握好碩士班學弟妹的研究進度，為未來成為管理職做準備，透過計畫是博士生領導力培養的最佳練兵場。
高科大陸瑞漢教授：我們已經與川升股份有限公司簽訂MOU，可以見得產業相當積極希望透過產學合作育才、留才。我也告訴實驗室的學生們，市場上不只有一個護國神山，其實還有許多領域值得去關注，並發揮解決問題的能力，所以我不認為市場上真的存在人才荒，反倒是企業應挹注資源與學界合作，儘早培育產業需要的人才技能；而學生也該透過這樣的訓練，找出自己的興趣，提早對未來職涯作出規劃，深度挖掘自己的潛能。
Ｑ4：您如何看待「5G+產業新星揚帆啟航計畫」中，教授與學生其角色扮演的重要性？
臺科大黃振皓教授：學生比我們都還要積極爭取這項計畫的實習機會。對我們來說，學生在其中得到的不只是與業界溝通的能力，也能將經驗帶入研究計畫，並傳承給學弟妹為學習帶來更正向的影響；而作為教授，則是盡量讓學生自由發揮，確保學生在加入計畫後能獲得有系統的訓練，而這項計畫也確實為學生規劃了非常紮實的內容，這也是為什麼我會支持學生持續參與。
成大張御琦教授：技職體系的學生有比較多銜接產業的技能，我認為高教體系的教授應該要站在「鼓勵」的角度出發，讓學生能多參與這類讓學生可近距離接觸產業的計畫，提早培養跨域的技能與接觸相關環境，唯有教授願意放手讓學生嘗試，學生才會在求學過程中找出自己的興趣並學以致用，5G產業的多元性也才能遍地開花。
高科大陸瑞漢教授：身為教授非常贊成學生投入產學合作，但我認為參與計畫不應因噎廢食，反而要懂得學習時間分配，實驗室的計畫、論文的研究及實習的案子，都能帶來不同的學習與腦力激盪，不只是本職學能更是職場態度的磨練，每個角色對學生都充滿挑戰，能為實驗室裡注入活力，學生更應該要感激政府這類的人才培育計畫帶來的學習機會。
計畫持續進行，助5G產業揚帆升級
面對學生加入這項「5G+產業新星揚帆啟航計畫」，教授們不約而同地認為從個人到實驗室，學生們都像是脫胎換骨般帶來了全新活力，對於知識的渴求也比過往更加積極，並且讓學弟妹們看見參與計畫帶來的前後改變。正因5G列車已經開始啟動，臺灣作為全球產業鏈中的要角，接棒人才更應持續強化技術量能保有即戰力、並更接地氣，而透過未見歇止的計畫推動，在這個趨勢浪潮上縱使產業發展仍充滿挑戰，但能攜手產官學各方力量，在不同場域中持續磨刀練兵，依舊能為下個新世代在5G產業裡找到自己發揮的舞台與新天地。
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