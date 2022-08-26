柬埔寨詐騙與台灣：為何台灣年輕人會步入海外詐騙泥潭？
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雖然立委伍麗華及許多民間團體強調將人救回來是第一要務，但台灣輿論也出現不同聲音。有民眾批評這些被救回來的年輕人，多數是在離台前就知道自己要去柬國從事詐欺，甚至許多人有黑道背景，他們質疑政府及民間耗費心力拯救他們的必要性。
台灣民眾在柬埔寨遭遇騙局的新聞持續在台延燒，輿論對此議題的討論出現分歧。民眾除了持續關注政府及民間團體如何援助受害民眾返台，也開始批評前往該國工作的台人警覺心不夠，甚至抨擊從事詐騙的台人是否「值得」各界耗費大量心力進行援助。
台灣刑事局國際刑警科科長李泱輯向台媒表示，台灣人會去柬埔寨的有3類人，「被騙去的人口販運被害人、知道自己去參與犯罪的、正常工作的民眾」。
持續援救涉入人蛇詐騙集團人員的台灣立法委員伍麗華則對BBC中文表示，這起事件背後，再次凸顯出人口販賣在台灣並未止息，而原住民社群再次成為人蛇組織之目標。
自今年開始陸續收到民眾陳情，至今伍麗華與政府機關合作，已經援救了約20名原住民青年回到台灣，但前來求救的信息仍未間斷。出身原住民家庭的伍麗華向BBC中文分析了她的經歷和觀察。
台灣原住民少年成為目標
在擔任台灣立法委員之前，伍麗華曾在部落小學擔任教師及校長，對於原住民青年的處境有數十年的近身觀察。她向BBC解釋，原住民部落環境相對單純，原住民青少年教育對人友愛信任，容易成為人蛇集團下手目標。
伍麗華說，自七月起開始收到許多原住民部落的家庭陳情，發現家人去了柬埔寨後，不是失聯，就是在向家人求救，稱自己被騙到當地從事非法詐騙。年紀多半是青少年，年紀從18到35歲。
因為這些案件涉及許多法律及外交議題，伍麗華在社交軟體上開了群組，請外交部及警方加入，還有立法院同事加入協助這些民眾脫困。
「我今年七月就收到相關案件的陳情，當時還沒有太多人關注這個議題……直到現在成了國際事件，柬埔寨政府或許也感受到壓力，開始介入。」伍麗華分析。
她向BBC解釋，她手邊的個案，少年們都是在七月前往，也就是畢業季的時候被拐騙。人蛇集團多半透過少年的朋友來社區招募他們出國工作。許多人想要賺點錢，幫忙家計或還債。「還有個案很會跳舞，就告訴她說有出國表演賺錢機會……還有一位年輕人是妻子罹癌，想要賺醫療費用，而且因為他打字很快，他以為到那邊可以擔任電腦相關工作，但卻是場騙局，連自己本身的心臟病的藥都拿不到，他是先從泰國那邊過去，因此被要求更高的贖金。」伍麗華說。
伍麗華透露，即便團隊迄今已協助近20人返台，但尚有許多人仍在等待救援。
援救工作重點之一是跟當地的公司協商「解約金」，之後才會放人回台。解約費用從數千到上萬美金都有，協商金額常常是很困難的討價還價。
根據台灣媒體報道，目前有許多民眾透過伍麗華等民意代表，願意無息借錢給這些人協助他們返台。
「有些是妹妹打電話來求救，哥哥過去救妹妹，也陷在了當地回不來。其實能夠解約的通常是工作表現得不好，詐騙技巧差的人。有個案就是去那邊被要求做感情詐騙，但他連一個人都騙不到……這些比較容易被放走。反而那些『工作』表現得比較好，或升上幹部的人就很難救，這也是現在很困難的事情。」
伍麗華認為，人蛇集團有計劃地在原住民社區尋找可以拐騙的年輕族人，「這是典型的人口販賣，用許多誘騙技巧，鎖定原住民社區，拐騙年輕人。我想到幾十年前，許多原住民離鄉背井到遠洋漁船工作，最後被騙工錢或推下海，還有許多族人被騙下山，在大城市被拐賣的悲劇……這些違反人權的事情好像又重新過來了。」
記者了解到，目前台灣各地的原住民社區都開始用華語及族語日日廣播，提醒社區民眾防範打工詐騙的危險。
「需要花那麼多錢去救他們嗎？」
雖然伍麗華及許多民間團體強調將人救回來是第一要務。但台灣輿論也出現不同聲音。有民眾批評這些被救回來的年輕人，多數是在離台前就知道自己要去柬國從事詐欺，甚至許多人有黑道背景，他們質疑政府及民間耗費心力拯救他們的必要性：「我們需要花那麼多錢去救他們嗎？那些被詐騙的民眾的處境呢？」一位在政府部門工作的民眾向記者抱怨。
台灣媒體《鏡週刊》引用台北市政府數據分析稱，該市近1個月接獲27人赴柬埔寨失聯報案個案中，有75%的人士有詐欺、組織犯罪等前科，並有2人即將被通緝。報導稱，承辦警官稱台灣民眾智識水凖不低，不大可能會有這麼多人都是被高薪騙去，進而淪落被轉賣的慘況。因此真正前往的多是詐騙圈內的人。
許多台灣人由此對於被救援回台的人士持批評態度。尤其涉入詐騙的被害人常常求助無門，還有許多老人畢生積蓄被騙一空。
「廢墟少年」
但簡永達認為，或許我們該問的還有，為何來自台灣社會底層家庭的青少年，在各種經濟及社會壓迫下涉入詐騙行業。
目前在美國哈佛大學費正清中國研究中心 （Fairbank Center for Chinese Studies）擔任訪問學人的簡永達，曾與台灣貧窮線下的家庭及少年合作，探討貧富差距及青少年議題，與同事在幾年前出版了《廢墟少年》一書，引發輿論關注。
其中一名他接觸過的少年阿雄（化名）便涉入了海外詐騙行業。
簡永達告訴BBC中文記者，阿雄因為父母幫生意失敗的親人作保，也背負了巨大債務。一夕之間阿雄家從小康變成欠下銀行巨款的貧困家庭。
父母因此離鄉打工，阿雄年紀尚小，需要到不同親戚家居住，飽嚐人情冷暖。小學畢業後他就開始打工。後來，擔任建築工人的父母從中學將阿雄接過來，一家終於團圓，在台灣北部某地租了一個房間，一家三口能夠蝸居在一起。
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產學鳴笛出題，5G人才解題，共創時代讓新世代順利啟航
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5G帶來的低延遲、高頻寬與多連結等特性，在產業上也創造出更多場景應用。但在打造場景背後，存在著不少需要被突破的技術與人才需求，此時，產學合作就成了重要關鍵，由產業出題，讓學生們得以在求學時期就先學以致用，才能快速掌握5G未來的致勝關鍵。
隨著基礎建設的逐步完備，5G頓時成了推動各式產業向前躍進的大浪，即便各式場景都將因5G而進入下一章，但也考驗著當前掌舵手從技術到場域整合的實力，這艘船應該怎麼順著5G浪潮航行，更凸顯產業對「有能力駕馭5G場景應用」人才的渴求。
對此，經濟部工業局也超前部署，為解決未來5G產業人才缺口，推動「5G+產業新星揚帆啟航計畫」，藉由企業對市場敏銳的嗅覺進行出題，攜手學子的創新與創意，以產學合作的方式讓人才有機會搶先跨入實戰場域，不只是學以致用，更能為研究計畫或職涯規劃帶入全新觀點。
今年，有不少加入「5G+產業新星揚帆啟航計畫」的實驗室與學生，透過計畫豐富的資源，在各自研究的領域上有了全新體驗。「5G+產業新星揚帆啟航計畫」經過密集聯繫了解後，找出三所各有特色的學校教授，作為本次訪談對象，其中包括：推動跨域人才的國立臺灣科技大學主任秘書暨電子工程系呂政修教授和科技管理所黃振皓助理教授；國立成功大學工程科學系綠能元件實驗室張御琦教授；以及專攻天線應用領域的國立高雄科技大學電訊工程系所天線及微波工程實驗室陸瑞漢教授。
從推薦學生加入「5G+產業新星揚帆啟航計畫」後，教授們觀察到學生有什麼樣的改變？以及如何以傳道授業解惑的角度帶領同學成長？以下是本次《關鍵評論網》直擊各實驗室教授們對於5G全新世代的見解，也帶大家了解產官學如何方向一致的航行在5G大浪上，發現市場與需求的新契機。
鼓勵學生參與計畫，發揮創意接招產業出題挑戰
Q1：您對於經濟部工業局推動「5G+產業新星揚帆啟航計畫」的看法及觀察為何？
國立臺灣科技大學（以下簡稱臺科大）呂政修教授：這就像「試婚」過程。產業始終在面臨人才荒，若能藉由產學合作會是個好的開始，透過企業出題，尋求學界支援，讓業界培養未來所需人才，同時學生也能在步入職場前了解市場上正面對的挑戰及自我欠缺的技能，加速未來5G產業的落地應用，特別是也有機會培育出跨域人才，讓5G發展更加多元。
國立成功大學（以下簡稱成大）張御琦教授：我認為這是一個很棒的計畫。我們的學生在台郡科技股份有限公司業師的帶領下，發揮自己課堂所學，捲起袖子動手解決產業提出的挑戰，對技術落地、成本考量以及跨部門溝通都有大幅度進步，這是課本無法提供的寶貴經驗，並且產學合作的計畫中，讓學生能更快了解他們的所學究竟在解決未來5G產業的哪些問題，相當有意義。
國立高雄科技大學（以下簡稱高科大）陸瑞漢教授：就我觀察，這樣的計畫能發揮兩個不同價值，其一是率先掌握產業需要的技術研發、其二則是培育產業人才庫。我一直很鼓勵學生在能力可及下多參與這樣的計畫，目的是希望藉由產業合作過程中，減少產學之間的落差，特別是5G產業發展日新月異，需要更有韌性的學習態度才能因應未來各種挑戰。
Q2：「5G+產業新星揚帆啟航計畫」對未來產業將帶來哪些潛在的影響？
臺科大呂政修教授：5G產業的應用已不再是單一領域，需要集結跨域人才一同找出解方。當獵戶科技股份有限公司願意任用非本科系的研習生時，我想就已成功一半。因為產業需要整合有技術、創意與場域應用等各式人才，透過計畫讓學生能學到跨域知識，同時創造彼此的溝通機會，對未來推動5G產業發展將能激盪出更有創意的火花。
成大張御琦教授：產學合作是串起業界跟學界的橋樑。學生目前所面臨到的產業題目，多半都還是跟製程有關，但當全球都在倡議淨零碳排的此刻，實驗室所賦予他們的能力或許在不久的將來有機會導入到產業中，可以說在計畫的推動下，開始讓學生學習多元思考，從不同角度看問題，就能為產業未來的發展注入一股創意活水，創造產業與學界互利、共創價值的生態。
高科大陸瑞漢教授：我們所投入的產業比較專一，就是以天線技術為本位，相比其他應用領域可能需要的跨域人才，這塊所追求的反而是，在本職學能上的實際場域該如何落地應用。因此，在計畫的推動下，我相信能讓學生們更早了解在整個5G產業鏈中，筆電、移動裝置、電動車等不同應用上，天線的設計該如何發揮最佳效益，以求為產業未來發展取得最佳利基點。
企業靠計畫超前部署，培育5G場域人才應戰
Q3：您認為「5G+產業新星揚帆啟航計畫」的產學合作能如何紓解求才若渴的現象？
臺科大呂政修教授：我們希望能「以戰養才」，而這項計畫相比單點式的競賽而言，更具全面性及前瞻性。透過企業出題讓學生能將實驗室及課堂所學與實務結合，在了解產業問題之前也能洞察自己本職學能的不足，進而誘發學生主動求知的慾望，想必對未來5G產業的人才培育上將有長足的助益。
成大張御琦教授：我們有不少博士生加入這項計畫。過去社會整體氛圍一直對博士生有偏見、認為他們多以學術研究為主要任務，在實務經驗上相對缺乏，但我認為博士生的技術養成是條漫漫長路，同時也為培育未來人才帶來機會：產業能善用博士生的獨立思考和解決問題的能力訓練他們在本職學能上的深化，同時在實驗室研究計畫的時間管理上，也能發揮統御能力，例如掌握好碩士班學弟妹的研究進度，為未來成為管理職做準備，透過計畫是博士生領導力培養的最佳練兵場。
高科大陸瑞漢教授：我們已經與川升股份有限公司簽訂MOU，可以見得產業相當積極希望透過產學合作育才、留才。我也告訴實驗室的學生們，市場上不只有一個護國神山，其實還有許多領域值得去關注，並發揮解決問題的能力，所以我不認為市場上真的存在人才荒，反倒是企業應挹注資源與學界合作，儘早培育產業需要的人才技能；而學生也該透過這樣的訓練，找出自己的興趣，提早對未來職涯作出規劃，深度挖掘自己的潛能。
Ｑ4：您如何看待「5G+產業新星揚帆啟航計畫」中，教授與學生其角色扮演的重要性？
臺科大黃振皓教授：學生比我們都還要積極爭取這項計畫的實習機會。對我們來說，學生在其中得到的不只是與業界溝通的能力，也能將經驗帶入研究計畫，並傳承給學弟妹為學習帶來更正向的影響；而作為教授，則是盡量讓學生自由發揮，確保學生在加入計畫後能獲得有系統的訓練，而這項計畫也確實為學生規劃了非常紮實的內容，這也是為什麼我會支持學生持續參與。
成大張御琦教授：技職體系的學生有比較多銜接產業的技能，我認為高教體系的教授應該要站在「鼓勵」的角度出發，讓學生能多參與這類讓學生可近距離接觸產業的計畫，提早培養跨域的技能與接觸相關環境，唯有教授願意放手讓學生嘗試，學生才會在求學過程中找出自己的興趣並學以致用，5G產業的多元性也才能遍地開花。
高科大陸瑞漢教授：身為教授非常贊成學生投入產學合作，但我認為參與計畫不應因噎廢食，反而要懂得學習時間分配，實驗室的計畫、論文的研究及實習的案子，都能帶來不同的學習與腦力激盪，不只是本職學能更是職場態度的磨練，每個角色對學生都充滿挑戰，能為實驗室裡注入活力，學生更應該要感激政府這類的人才培育計畫帶來的學習機會。
計畫持續進行，助5G產業揚帆升級
面對學生加入這項「5G+產業新星揚帆啟航計畫」，教授們不約而同地認為從個人到實驗室，學生們都像是脫胎換骨般帶來了全新活力，對於知識的渴求也比過往更加積極，並且讓學弟妹們看見參與計畫帶來的前後改變。正因5G列車已經開始啟動，臺灣作為全球產業鏈中的要角，接棒人才更應持續強化技術量能保有即戰力、並更接地氣，而透過未見歇止的計畫推動，在這個趨勢浪潮上縱使產業發展仍充滿挑戰，但能攜手產官學各方力量，在不同場域中持續磨刀練兵，依舊能為下個新世代在5G產業裡找到自己發揮的舞台與新天地。
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