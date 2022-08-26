柬埔寨詐騙與台灣：為何台灣年輕人會步入海外詐騙泥潭？

柬埔寨西港市有中資背景的賭場。Photo Credit: Getty Images / BBC News

台灣民眾在柬埔寨遭遇騙局的新聞持續在台延燒，輿論對此議題的討論出現分歧。民眾除了持續關注政府及民間團體如何援助受害民眾返台，也開始批評前往該國工作的台人警覺心不夠，甚至抨擊從事詐騙的台人是否「值得」各界耗費大量心力進行援助。

台灣刑事局國際刑警科科長李泱輯向台媒表示，台灣人會去柬埔寨的有3類人，「被騙去的人口販運被害人、知道自己去參與犯罪的、正常工作的民眾」。

持續援救涉入人蛇詐騙集團人員的台灣立法委員伍麗華則對BBC中文表示，這起事件背後，再次凸顯出人口販賣在台灣並未止息，而原住民社群再次成為人蛇組織之目標。

自今年開始陸續收到民眾陳情，至今伍麗華與政府機關合作，已經援救了約20名原住民青年回到台灣，但前來求救的信息仍未間斷。出身原住民家庭的伍麗華向BBC中文分析了她的經歷和觀察。

台灣原住民少年成為目標

在擔任台灣立法委員之前，伍麗華曾在部落小學擔任教師及校長，對於原住民青年的處境有數十年的近身觀察。她向BBC解釋，原住民部落環境相對單純，原住民青少年教育對人友愛信任，容易成為人蛇集團下手目標。

伍麗華說，自七月起開始收到許多原住民部落的家庭陳情，發現家人去了柬埔寨後，不是失聯，就是在向家人求救，稱自己被騙到當地從事非法詐騙。年紀多半是青少年，年紀從18到35歲。

因為這些案件涉及許多法律及外交議題，伍麗華在社交軟體上開了群組，請外交部及警方加入，還有立法院同事加入協助這些民眾脫困。

「我今年七月就收到相關案件的陳情，當時還沒有太多人關注這個議題……直到現在成了國際事件，柬埔寨政府或許也感受到壓力，開始介入。」伍麗華分析。

她向BBC解釋，她手邊的個案，少年們都是在七月前往，也就是畢業季的時候被拐騙。人蛇集團多半透過少年的朋友來社區招募他們出國工作。許多人想要賺點錢，幫忙家計或還債。「還有個案很會跳舞，就告訴她說有出國表演賺錢機會……還有一位年輕人是妻子罹癌，想要賺醫療費用，而且因為他打字很快，他以為到那邊可以擔任電腦相關工作，但卻是場騙局，連自己本身的心臟病的藥都拿不到，他是先從泰國那邊過去，因此被要求更高的贖金。」伍麗華說。

伍麗華透露，即便團隊迄今已協助近20人返台，但尚有許多人仍在等待救援。

援救工作重點之一是跟當地的公司協商「解約金」，之後才會放人回台。解約費用從數千到上萬美金都有，協商金額常常是很困難的討價還價。

根據台灣媒體報道，目前有許多民眾透過伍麗華等民意代表，願意無息借錢給這些人協助他們返台。

「有些是妹妹打電話來求救，哥哥過去救妹妹，也陷在了當地回不來。其實能夠解約的通常是工作表現得不好，詐騙技巧差的人。有個案就是去那邊被要求做感情詐騙，但他連一個人都騙不到……這些比較容易被放走。反而那些『工作』表現得比較好，或升上幹部的人就很難救，這也是現在很困難的事情。」

伍麗華認為，人蛇集團有計劃地在原住民社區尋找可以拐騙的年輕族人，「這是典型的人口販賣，用許多誘騙技巧，鎖定原住民社區，拐騙年輕人。我想到幾十年前，許多原住民離鄉背井到遠洋漁船工作，最後被騙工錢或推下海，還有許多族人被騙下山，在大城市被拐賣的悲劇……這些違反人權的事情好像又重新過來了。」

記者了解到，目前台灣各地的原住民社區都開始用華語及族語日日廣播，提醒社區民眾防範打工詐騙的危險。

「需要花那麼多錢去救他們嗎？」

西港從前被形容為「背包客天堂」。Photo Credit: Getty Images / BBC News

雖然伍麗華及許多民間團體強調將人救回來是第一要務。但台灣輿論也出現不同聲音。有民眾批評這些被救回來的年輕人，多數是在離台前就知道自己要去柬國從事詐欺，甚至許多人有黑道背景，他們質疑政府及民間耗費心力拯救他們的必要性：「我們需要花那麼多錢去救他們嗎？那些被詐騙的民眾的處境呢？」一位在政府部門工作的民眾向記者抱怨。

台灣媒體《鏡週刊》引用台北市政府數據分析稱，該市近1個月接獲27人赴柬埔寨失聯報案個案中，有75%的人士有詐欺、組織犯罪等前科，並有2人即將被通緝。報導稱，承辦警官稱台灣民眾智識水凖不低，不大可能會有這麼多人都是被高薪騙去，進而淪落被轉賣的慘況。因此真正前往的多是詐騙圈內的人。

許多台灣人由此對於被救援回台的人士持批評態度。尤其涉入詐騙的被害人常常求助無門，還有許多老人畢生積蓄被騙一空。

「廢墟少年」

但簡永達認為，或許我們該問的還有，為何來自台灣社會底層家庭的青少年，在各種經濟及社會壓迫下涉入詐騙行業。

目前在美國哈佛大學費正清中國研究中心 （Fairbank Center for Chinese Studies）擔任訪問學人的簡永達，曾與台灣貧窮線下的家庭及少年合作，探討貧富差距及青少年議題，與同事在幾年前出版了《廢墟少年》一書，引發輿論關注。

西哈努克市（西港）曾經是中資賭場集中地，現在演變成中資「詐騙園區」溫牀。Photo Credit：AFP/ BBC News

其中一名他接觸過的少年阿雄（化名）便涉入了海外詐騙行業。

簡永達告訴BBC中文記者，阿雄因為父母幫生意失敗的親人作保，也背負了巨大債務。一夕之間阿雄家從小康變成欠下銀行巨款的貧困家庭。

父母因此離鄉打工，阿雄年紀尚小，需要到不同親戚家居住，飽嚐人情冷暖。小學畢業後他就開始打工。後來，擔任建築工人的父母從中學將阿雄接過來，一家終於團圓，在台灣北部某地租了一個房間，一家三口能夠蝸居在一起。