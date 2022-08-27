比中國和日本的人口危機更嚴重， 韓國出生率世界倒數第一的深層原因
我們想讓你知道的是
政治家們多年來一直知道這種局面迫在眉睫，但卻無法解決人口下降的問題。政府已經投入了數十億美元試圖說服人們多生孩子，但卻無濟於事，不明白為什麼鼓勵不出任何效果。錢當然是一個因素。在韓國養育孩子很貴，許多年輕人面對高得像天文數字的住房費用一蹶不振。另外一個因素關係到機會平等問題。
近年來，中國生育率低和人口危機的危險與影響，已經成為受到各方面關注的重大話題，然而人均收入水凖和經濟發展水凖高於中國的韓國也面對巨大人口危機，對多數人來說可能了解不多。
根據韓國統計廳數據，2021年韓國總和生育率同期相比減少3.4％，實際出生率為0.81，是有相關統計以來的最低值，而且是連續第六次下降。
韓國新生兒數量同期相比減少4.3％，為26.06萬名，同樣刷新曆史新低。相比之下，世界上一些最先進的經濟體國家的平均出生比率仍然有1.6，遠遠高於韓國。
韓國自1970年開始年度新生人口統計，當時每年新生兒數量超過100萬。
但進入21世紀後，韓國出生人口呈斷崖式下跌，2001年跌破60萬，2002年跌破50萬，2017年不足40萬，2020年進一步下滑至不足30萬。
人口負成長壓力
要把一個國家的總人口數保持在相同的規模，每對夫婦至少要生育兩個孩子，這樣才能在不需要外來移民的情況下使人口數持平。
根據聯合國的定義，總和生育率指平均每位育齡婦女的生育子女數，而2.1的總和生育率是維持代際更替、人口穩定的基本條件。
據國際經濟合作與發展組織（OECD）的統計，過去60年中，經濟發達國家的生育率已經明顯下降。
但這一趨勢在韓國尤其明顯。韓國的家庭規模在幾代人的時間裡已經大幅減少。1970年代，韓國婦女平均生育四個孩子。
現在，在經濟合作組織38個成員國中，韓國的總和生育率排名倒數第一，是唯一一個總和生育率低於1的國家。
2020年，韓國首次出現死亡人數超過出生人數的人口負成長記錄，引起了廣泛的震驚。
國家人口減少會帶來巨大的壓力。除了隨著醫療系統和養老金需求的增加，而提升公共開支的壓力之外，青年人口的減少還會導致勞動力短缺，影響經濟。
根據聯合國和世界銀行的數據，韓國是人均GDP三萬美元以上的經濟體中，老齡化速度最快的國家。按照目前的下滑趨勢，到2100年，韓國人口將較目前下降53％至2400萬。
韓國央行此前曾警告，隨著人口老齡化和生產力放緩，韓國經濟面臨長期停滯的風險。
為什麼不生？
BBC駐韓國首都首爾記者珍妮・麥肯錫（Jean Mackenzie）的分析：
人口危機正在發酵。如果韓國的人口繼續萎縮，就沒有足夠的人力發展經濟，照顧老齡人口，應徵入伍。
政治家們多年來一直知道這種局面迫在眉睫，但卻無法解決人口下降的問題。政府已經投入了數十億美元試圖說服人們多生孩子，但卻無濟於事，不明白為什麼鼓勵不出任何效果。
錢當然是一個因素。在韓國養育孩子很貴，許多年輕人面對高得像天文數字的住房費用一蹶不振。
另外一個因素關係到機會平等問題。
韓國的女性接受過高等教育，但在工作場所卻遠沒有得到平等對待。在所有富裕國家中，韓國的男女薪酬差距最高。
在韓國，大部分家務和育兒工作仍由婦女承擔，婦女在生完孩子後停止工作或事業停滯不前的情況很普遍。
基本上，韓國的許多婦女仍然被迫在事業和家庭之間做出選擇。越來越多的女性已經決定，不想因為生育而犧牲自己的事業。
正如一位婦女對我說的那樣：「我們正在罷育，不生孩子」。
國際問題
據各國官方數據顯示，世界經濟發展水凖較高國家，不少都出現了不同程度的人口負成長現象。比如東亞的日本和歐洲的瑞典、丹麥、德國等國均面臨類似情況。
據悉，上述國家的生育率均已降至2.1以下，例如，世界銀行最新的數據統計顯示，日本、瑞典、丹麥的生育率分別為1.3、1.7和1.7。
聯合國經濟和社會事務部發佈的報告《世界人口展望2022》顯示，未來將有更多國家面臨人口下降的趨勢。
但是，世界有些國家的地區的人口仍在增加。
未來30年，超過一半的人口增加發生在八個國家，基本集中在亞洲和非洲——剛果民主共和國、埃及、衣索比亞、印度、奈及利亞、巴基斯坦、菲律賓和坦尚尼亞。
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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有創意只是基本，能實踐才有價值——三位新世代創作高手x Adobe，給年輕學子的一席課
我們想讓你知道的是
每一秒鐘，都有嶄新的想法正在成為現實。在這個創意有可能變成超能力的時代，靈光一現是你最強而有力的資源。但是，要怎麼把這些想法化為現實、完整呈現，你需要一套最懂市場需求，同時也懂你的工具。
身為設計界軟體開發龍頭的Adobe，一直以來都相信，靈感是促進改變並推動世界前進的動力，這次特別邀請到有同樣信念的三位年輕設計／創作者——影片特效創作者六指淵、街頭故事畫家李白，和設計師兼創業家薛名喻，談談他們如何使用Adobe實踐自己的獨特創意。
To be or not to be? 大膽嘗試就對了
「創作對我來說不是信手捻來的事情，我有想不出來很痛苦的時候。後來我想到解決的辦法，就是把創作轉換成企劃的形式。因為企劃是一個設定目標，然後盡力去達成的東西，這樣去思考我要做什麼就會變得很明確。」作為特效和知識型Youtuber，六指淵很清楚一個能夠將創意與實踐整合，同時還能和大家分享、共同學習的企劃，正是他創作的動力。但在像現在這樣，能夠釐清問題、看見目標之前，六指淵也走過非常混亂的時期。
「為了要證明自己，我其實也嘗試過很多事情，我意識到，我要做的應該是別人會望而卻步的事情，只要我能做到，我就贏了。」六指淵說。
同樣不服輸的，還有創業家薛名喻（Louis）。今年25歲的他，從小就明確的知道自己想要創業。在意識到學校提供的資源和資訊已經不足夠的時候，他勇敢跳脫一般社會對學生的期待，離開安逸的大學，開始自己找管道，累積實作經驗。Louis不僅選擇了和其他人不一樣的路徑，選擇的工作甚至和過去在校所學完全不同。「我後來跳脫高中所學，決定成為設計師。」Louis離開了學校，卻更認識了學習的意義。
「正因為我不是本科系的，所以更了解從零開始的痛苦，再加上我從高中就想要改變教育，而且教學一直都是我很喜歡的事情，所以我轉向開課、分享。對我來說，教學就是我的創作。」Louis說。
今年也剛開始投入教學的街頭似顏繪畫家李白，以溫暖的小故事搭配一幅幅風格獨具的插畫，成為網路上的人氣話題之作。他現在的成績，奠基於一個「讓我們彼此都不要太尷尬」的想法。當時的李白在街頭擺攤創作，畫似顏繪，在這段說長不長說短不短的時間裡，面對一個滑手機的客人實在太尷尬了。「所以我就定下了遊戲規則，如果客人跟我分享一個故事，我就給他優惠價。因為我只是一個萍水相逢的陌生人，所以滿多人願意對我講出他們沒辦法對別人說出口的事，我就像一個樹洞一樣，吸收了很多秘密、傷心和遺憾。」李白說。然後他把這些以「街頭故事」為主題的創作放上網路，在不斷調整文字和圖像搭配的方式、說故事的方式⋯⋯之後，讓那些試錯之後的結果，成為繼續往前的動力。
「所以開始教學也算是一種回饋吧，把我知道的跟大家分享。那些我也曾經很迷惘的時刻、很喜歡的東西，很多人應該也都有一樣的感覺。就跟街頭似顏繪一樣，你的故事也有可能成為別人的力量。」李白很溫暖地說。
三位來自不同領域的創作者，在各自的宇宙裡取得了令人驕傲的成績，六指淵擁有50萬YT頻道訂閱，每月收入突破六位數；Louis自從21歲開始創業至今，現在穩定經營三間公司，營收在八至九位數之間，同時也兼任上櫃公司的數位長；李白在短短時間內完成了超過兩千張似顏繪，並且突破十萬IG追蹤。他們的成功，除了來自於他們對於創作、分享的熱情和堅持之外，當然也少不了Adobe的應用程式們，在許多關鍵時刻幫助他們突破種種難關。
用對工具，100%實現精彩創意
Adobe的應用程式橫跨多元領域，從設計、影像、插圖、UI/UX介面、AR、3D等專業面向，到個人在社群媒體的需求，可以縱向支援更可以橫向結合，無所不入的實踐力與強大應用力，成為許多專業傑出使用者的首選。
介面設計師出身的Louis，最常使用Ai、 Ps和 Xd來完成他的作品，因為介面設計首重整合多方需求，並且達到視覺與使用體驗平衡的設計目的。繪圖用的Ai和修圖用的Ps，可以很快速地落實Louis在視覺上的想法，再以設計UI專用的Xd來完成設計，一氣呵成。Louis回想起他的第一個設計練習，當時是先用手繪之後，再掃描進電腦去做圖，耗時費工。但是在Adobe的應用程式成為他的設計工具之後，腦中的想像都能更快、更精準，也更有效率地成為現實。「我開始使用Adobe的時候還是個實習生，因為我不是本科生，所以我加倍地去學軟體，當時的主管很納悶我怎麼動作那麼快？這就是Adobe的好處——效率，和亮眼的結果。」
六指淵也強力推薦，每一個想讓影片特效更生動、精彩的人，絕對不能錯過影視業界首選的Ae。作為影片編輯應用程式家族之一的Ae，可以讓使用者任意的變化影片中的每一處細節，達成令人驚豔又興奮的效果。但是六指淵也坦承：「沒錯，Ae非常強大，但它並不是一個很好上手的軟體。他有很多複雜的功能，需要融會貫通之後才有辦法將它們很好地結合，然後製作出你想要的效果。這個過程並不容易，但是相信我，你會非常有成就感，這一切努力都是值得的。」
「這兩個應用程式可以完全實踐我的想法，強大不需要我多說，絕對可以說是平面、動畫設計師必備的武器。而且使用上非常直覺，每次改版新增的功能也常令我驚艷。」插畫家李白一定要向大家推薦的，就是Adobe領先業界的兩大應用程式，Ai以及Id。作為向量繪圖軟體之王Ai，繪圖僅僅只是設計功能的開端，它還能製作標誌、圖形、包裝、網頁圖形等——例如搭配Adobe Character Animator，就可以將 Ai製作的圖像轉變成動畫！ 而版型和頁面設計軟體的領頭羊Id，同時適用於實體及數位設計，提供製作及發佈書籍、數位雜誌、電子書、海報、互動式PDF和其他項目所需的一切。
除此之外，Louis也非常推薦Adobe Creative Cloud，「我覺得Creative Cloud最棒的地方，除了可以任意依照自己的需求，購入搭配組合的應用程式之外，還可以收到最新的更新和教學資訊，更可以盡情使用對設計師來說永遠不嫌多的字體和影像素材。對於想要永遠走在最前端的人來說，這一點真的很有吸引力。」
自己，是唯一的假想敵
主動出擊、多方嘗試、不怕錯誤，這是三位創作者給予所有正在尋找目標、向自己夢想前進的學子們，共同的建議。「我有很多學生都卡在想太多，總覺得自己還有哪裡不足，所以遲遲不敢踏出第一步，但真的不需要，沒有開始，永遠只會停留在想。」Louis鼓勵大家勇往直前，六指淵也補充道：「你真的不用很厲害才開始，但是你要開始才會變得很厲害。」李白同時強調，獲取資訊的能力很重要，而且在網路如此發達的今天，獲取資訊幾乎已經不受時空限制。大量的去嘗試，最終一定能找到自己真心喜愛的目標，然後不斷前進。
的確，藉由網路，我們可以更彈性地利用自己的時間，做到零時差學習；把喜歡的事情發展成一生的志業，比起過去更是機會大增。今年，Adobe瞄準這些對希望藉由設計，展開自己未來的年輕學子們，推出開學季線上課程。一網打盡Adobe家族中最熱門、實用、搶手的應用程式，包括Xd、Ai、Ps、Pr、Ae和Id。在業界高手的親自引領之下，不只建立對這些應用程式的基礎認識，同時吸收第一手業界動態。不分年齡，沒有距離，點選課程開始的那一秒，就是你啟動完成夢想目標的第零天。
創意最強後援，一堂改變人生的應用課
創作是讓夢想發聲的方式，也是所有創作者的生命能量。相信自己的能力，加上正確的工具輔助，你也有可能成為一位閃閃發光的創作者。Adobe攜手無限學院，祭出學生專屬的開學季強檔優惠，凡訂閱就可以獲得價值高達NT$ 9,000的自選6堂Adobe課程。無限學院是專為設計者解決自學痛點的平台，這次的開學季強檔優惠課程，更由六指淵和Louis攜手合作規劃，一網打盡Adobe旗下最熱門的6款軟體。包括Photoshop（Ps）、Illustrator（Ai）、 Afer Effect（AE）、XD、InDesign（Id），還有六指淵最拿手的Premiere Pro（Pr）。總共10門官方教學課程，從新手基礎教學到實務操作應用，不僅切中設計者最核心的需求，更將線下實體職能教育，完整轉移至線上，讓跨領域學習更隨時隨地，無邊無際。詳細課程介紹請見官方課程網頁。