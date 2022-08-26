義大利總理德拉吉兩度公開關切台海局勢，下任總理熱門人選表態不參與中國「一帶一路」
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2019年，義大利成為接受中國一帶一路倡議的歐洲國家，當年中共總書記習近平訪義期間與時任總理孔蒂簽署協議，然而協議內容迄今卻幾乎沒有成效。總理熱門人選梅洛尼因此表示，她並不指望持續計畫。
文：曾婷瑄（中央社記者）
歐洲正處俄烏戰爭僵局，中國軍演使台海緊張情勢升溫。義大利總理德拉吉（Mario Draghi）24日再度公開關切台海危機，擔憂國際局勢帶來的不確定性。駐義代表李新穎指出，義國政府相當重視台灣局勢變化。
義大利總理德拉吉8月24日參加義大利8月重要傳統政治人物聚會致詞時主動提到台灣，表示對義大利及歐洲來說，現在處於極其複雜的時刻，由於地緣政治正在快速變化，除了俄烏戰爭僵局之外，還有台海危機。
他在由「民族友誼會議基金會」（Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli）主辦的2022年「里米尼大會」（Meeting di Rimini）關切俄烏戰爭與台灣緊張局勢，指出國際不穩局勢造成經濟發展不確定性，尤其以通膨大幅上升肇因於能源成本增高，進而轉移至糧食問題，對民生及企業造成沉重的負擔。
德拉吉當日演說中也強調，義大利是民主自由、社會文明及法治等價值觀為基礎的歐盟創始國家之一，現在正值俄羅斯入侵烏克蘭之際，義大利與烏克蘭人民將站在一起，烏克蘭是自由、民主及主權國家，卻遭受到俄國殘酷攻擊，義大利須捍衛烏克蘭及歐洲的尊嚴。
這並非德拉吉本月首次提及台灣，他在4日美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）離台隔天，於總理府新聞記者會中提到，中國、台灣及美國間在印太地區出現局勢變化的情況，這將使烏克蘭危機更加複雜，因為義大利原本盼能藉由中國協助俄烏戰爭停火，但是在這個情況下，未知雙方達成停火是否有可能性。
駐義大利代表李新穎表示，「里米尼大會」於每年8月下旬舉辦，是義國重要政治活動，循例邀請各界意見領袖參與，教宗方濟也獲邀以書面致函方式參與今年的活動。
德拉吉也親自出席，並在致詞中提及台海局勢，「此為台灣因裴洛西訪台而遭中國大規模軍演恫嚇後，德拉吉本月再度主動表達對台海安全的關切，可見義大利政府高度重視台海局勢變化。」
李新穎指出，德拉吉在演說中提到義大利將與烏克蘭同心捍衛民主和平，顯見對民主和平理念的認同，此與台灣不挑釁不畏懼，同時堅守自由民主防線的觀念一致。因此對於德拉吉藉由在公開政治場合重申關切，把台海局勢及民主和平議題傳達給義大利民眾的舉動，李新穎表示感佩與感謝。
義總理熱門人選反中擴張：若當選不參與一帶一路
義大利9月25日舉行國會大選，總理熱門人選梅洛尼（Giorgia Meloni）接受媒體專訪表示，中國正滲透世界各角落，她若當選，將限制中國在義大利與歐洲的擴張，且無意繼續參與「一帶一路」計畫。
義大利將於9月25日舉行國會大選，目前支持率最高的極右翼「義大利兄弟黨」（Fratelli d'Italia）黨魁梅洛尼接受路透社專訪表示，若右翼聯盟勝出，將計劃限制中國在義大利的經濟擴張，並持續軍援烏克蘭。
梅洛尼是下屆總理熱門人選，很可能於下月大選中獲得勝利，並帶領保守聯盟執政。
梅洛尼在25日刊登的專訪中指出，新上任的總理將面臨快速變動的國際政治局勢，包括俄羅斯與中國雙雙挑戰西方國家。她強調，在她的領導之下，義大利不會成為西方聯盟的「脆弱環節」。
梅洛尼說，「烏克蘭是冰山一角，這衝突的真正目的是企圖改寫世界秩序。俄羅斯目前聲量比較大，而中國比較安靜，但它的穿透力正抵達各個角落。」
2019年，義大利成為接受中國一帶一路倡議的歐洲國家，當年中共總書記習近平訪義期間與時任總理孔蒂（Giuseppe Conte）簽署協議，然而協議內容迄今卻幾乎沒有成效。梅洛尼因此表示，她並不指望持續計畫。
她直言：「我沒有促成中國在義大利或歐洲擴張的政治意願」，並點名反對歐洲推動電動交通工具，因為該政策將有利於電動車電池製造大國中國。
在烏克蘭方面，儘管梅洛尼在俄烏戰爭中是烏克蘭的堅定支持者，但她的兩大主要政治盟友：「聯盟黨」（League）黨魁薩爾維尼（Matteo Salvini）和義大利總理貝魯斯柯尼（Silvio Berlusconi） 都曾質疑過軍援基輔的決定。
梅洛尼表示，她沒有拋棄目前支持烏克蘭的想法，且認為外界對義大利無足輕重的刻板印象必須終止，「我希望義大利在國際棋盤上強大。」
極右翼「義大利兄弟黨」最早是由二戰獨裁者墨索里尼（Benito Mussolini）的支持者所成立。因此梅洛尼主要政敵、中間偏左政黨「民主黨」（Democratic Party）黨魁雷塔（Enrico Letta）日前才批評義大利的民族主義右派會對歐洲民主造成威脅。
梅洛尼青少女時期參與政治活動，讚揚墨索里尼為「好政治家」的影片被翻出。對此，梅洛尼向路透社表示，她的想法從90年代就已經改變，並指責雷塔不負責任，散布沒有根據的恐慌。
移民議題為大選主要焦點之一。自2011年起，每年有超過80萬名移民抵達義大利，其中大多是從北非乘船而來。梅洛尼希望義大利與土耳其一樣，由歐盟支付費用安置難民，避免他們進入歐洲。
「義大利兄弟黨」對歐盟的態度曾經歷180度大轉變。直至2014年，「義大利兄弟黨」還呼籲歐洲單一貨幣解散，而今卻擁護義大利完全加入歐盟整合。
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有創意只是基本，能實踐才有價值——三位新世代創作高手x Adobe，給年輕學子的一席課
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每一秒鐘，都有嶄新的想法正在成為現實。在這個創意有可能變成超能力的時代，靈光一現是你最強而有力的資源。但是，要怎麼把這些想法化為現實、完整呈現，你需要一套最懂市場需求，同時也懂你的工具。
身為設計界軟體開發龍頭的Adobe，一直以來都相信，靈感是促進改變並推動世界前進的動力，這次特別邀請到有同樣信念的三位年輕設計／創作者——影片特效創作者六指淵、街頭故事畫家李白，和設計師兼創業家薛名喻，談談他們如何使用Adobe實踐自己的獨特創意。
To be or not to be? 大膽嘗試就對了
「創作對我來說不是信手捻來的事情，我有想不出來很痛苦的時候。後來我想到解決的辦法，就是把創作轉換成企劃的形式。因為企劃是一個設定目標，然後盡力去達成的東西，這樣去思考我要做什麼就會變得很明確。」作為特效和知識型Youtuber，六指淵很清楚一個能夠將創意與實踐整合，同時還能和大家分享、共同學習的企劃，正是他創作的動力。但在像現在這樣，能夠釐清問題、看見目標之前，六指淵也走過非常混亂的時期。
「為了要證明自己，我其實也嘗試過很多事情，我意識到，我要做的應該是別人會望而卻步的事情，只要我能做到，我就贏了。」六指淵說。
同樣不服輸的，還有創業家薛名喻（Louis）。今年25歲的他，從小就明確的知道自己想要創業。在意識到學校提供的資源和資訊已經不足夠的時候，他勇敢跳脫一般社會對學生的期待，離開安逸的大學，開始自己找管道，累積實作經驗。Louis不僅選擇了和其他人不一樣的路徑，選擇的工作甚至和過去在校所學完全不同。「我後來跳脫高中所學，決定成為設計師。」Louis離開了學校，卻更認識了學習的意義。
「正因為我不是本科系的，所以更了解從零開始的痛苦，再加上我從高中就想要改變教育，而且教學一直都是我很喜歡的事情，所以我轉向開課、分享。對我來說，教學就是我的創作。」Louis說。
今年也剛開始投入教學的街頭似顏繪畫家李白，以溫暖的小故事搭配一幅幅風格獨具的插畫，成為網路上的人氣話題之作。他現在的成績，奠基於一個「讓我們彼此都不要太尷尬」的想法。當時的李白在街頭擺攤創作，畫似顏繪，在這段說長不長說短不短的時間裡，面對一個滑手機的客人實在太尷尬了。「所以我就定下了遊戲規則，如果客人跟我分享一個故事，我就給他優惠價。因為我只是一個萍水相逢的陌生人，所以滿多人願意對我講出他們沒辦法對別人說出口的事，我就像一個樹洞一樣，吸收了很多秘密、傷心和遺憾。」李白說。然後他把這些以「街頭故事」為主題的創作放上網路，在不斷調整文字和圖像搭配的方式、說故事的方式⋯⋯之後，讓那些試錯之後的結果，成為繼續往前的動力。
「所以開始教學也算是一種回饋吧，把我知道的跟大家分享。那些我也曾經很迷惘的時刻、很喜歡的東西，很多人應該也都有一樣的感覺。就跟街頭似顏繪一樣，你的故事也有可能成為別人的力量。」李白很溫暖地說。
三位來自不同領域的創作者，在各自的宇宙裡取得了令人驕傲的成績，六指淵擁有50萬YT頻道訂閱，每月收入突破六位數；Louis自從21歲開始創業至今，現在穩定經營三間公司，營收在八至九位數之間，同時也兼任上櫃公司的數位長；李白在短短時間內完成了超過兩千張似顏繪，並且突破十萬IG追蹤。他們的成功，除了來自於他們對於創作、分享的熱情和堅持之外，當然也少不了Adobe的應用程式們，在許多關鍵時刻幫助他們突破種種難關。
用對工具，100%實現精彩創意
Adobe的應用程式橫跨多元領域，從設計、影像、插圖、UI/UX介面、AR、3D等專業面向，到個人在社群媒體的需求，可以縱向支援更可以橫向結合，無所不入的實踐力與強大應用力，成為許多專業傑出使用者的首選。
介面設計師出身的Louis，最常使用Ai、 Ps和 Xd來完成他的作品，因為介面設計首重整合多方需求，並且達到視覺與使用體驗平衡的設計目的。繪圖用的Ai和修圖用的Ps，可以很快速地落實Louis在視覺上的想法，再以設計UI專用的Xd來完成設計，一氣呵成。Louis回想起他的第一個設計練習，當時是先用手繪之後，再掃描進電腦去做圖，耗時費工。但是在Adobe的應用程式成為他的設計工具之後，腦中的想像都能更快、更精準，也更有效率地成為現實。「我開始使用Adobe的時候還是個實習生，因為我不是本科生，所以我加倍地去學軟體，當時的主管很納悶我怎麼動作那麼快？這就是Adobe的好處——效率，和亮眼的結果。」
六指淵也強力推薦，每一個想讓影片特效更生動、精彩的人，絕對不能錯過影視業界首選的Ae。作為影片編輯應用程式家族之一的Ae，可以讓使用者任意的變化影片中的每一處細節，達成令人驚豔又興奮的效果。但是六指淵也坦承：「沒錯，Ae非常強大，但它並不是一個很好上手的軟體。他有很多複雜的功能，需要融會貫通之後才有辦法將它們很好地結合，然後製作出你想要的效果。這個過程並不容易，但是相信我，你會非常有成就感，這一切努力都是值得的。」
「這兩個應用程式可以完全實踐我的想法，強大不需要我多說，絕對可以說是平面、動畫設計師必備的武器。而且使用上非常直覺，每次改版新增的功能也常令我驚艷。」插畫家李白一定要向大家推薦的，就是Adobe領先業界的兩大應用程式，Ai以及Id。作為向量繪圖軟體之王Ai，繪圖僅僅只是設計功能的開端，它還能製作標誌、圖形、包裝、網頁圖形等——例如搭配Adobe Character Animator，就可以將 Ai製作的圖像轉變成動畫！ 而版型和頁面設計軟體的領頭羊Id，同時適用於實體及數位設計，提供製作及發佈書籍、數位雜誌、電子書、海報、互動式PDF和其他項目所需的一切。
除此之外，Louis也非常推薦Adobe Creative Cloud，「我覺得Creative Cloud最棒的地方，除了可以任意依照自己的需求，購入搭配組合的應用程式之外，還可以收到最新的更新和教學資訊，更可以盡情使用對設計師來說永遠不嫌多的字體和影像素材。對於想要永遠走在最前端的人來說，這一點真的很有吸引力。」
自己，是唯一的假想敵
主動出擊、多方嘗試、不怕錯誤，這是三位創作者給予所有正在尋找目標、向自己夢想前進的學子們，共同的建議。「我有很多學生都卡在想太多，總覺得自己還有哪裡不足，所以遲遲不敢踏出第一步，但真的不需要，沒有開始，永遠只會停留在想。」Louis鼓勵大家勇往直前，六指淵也補充道：「你真的不用很厲害才開始，但是你要開始才會變得很厲害。」李白同時強調，獲取資訊的能力很重要，而且在網路如此發達的今天，獲取資訊幾乎已經不受時空限制。大量的去嘗試，最終一定能找到自己真心喜愛的目標，然後不斷前進。
的確，藉由網路，我們可以更彈性地利用自己的時間，做到零時差學習；把喜歡的事情發展成一生的志業，比起過去更是機會大增。今年，Adobe瞄準這些對希望藉由設計，展開自己未來的年輕學子們，推出開學季線上課程。一網打盡Adobe家族中最熱門、實用、搶手的應用程式，包括Xd、Ai、Ps、Pr、Ae和Id。在業界高手的親自引領之下，不只建立對這些應用程式的基礎認識，同時吸收第一手業界動態。不分年齡，沒有距離，點選課程開始的那一秒，就是你啟動完成夢想目標的第零天。
創意最強後援，一堂改變人生的應用課
創作是讓夢想發聲的方式，也是所有創作者的生命能量。相信自己的能力，加上正確的工具輔助，你也有可能成為一位閃閃發光的創作者。Adobe攜手無限學院，祭出學生專屬的開學季強檔優惠，凡訂閱就可以獲得價值高達NT$ 9,000的自選6堂Adobe課程。無限學院是專為設計者解決自學痛點的平台，這次的開學季強檔優惠課程，更由六指淵和Louis攜手合作規劃，一網打盡Adobe旗下最熱門的6款軟體。包括Photoshop（Ps）、Illustrator（Ai）、 Afer Effect（AE）、XD、InDesign（Id），還有六指淵最拿手的Premiere Pro（Pr）。總共10門官方教學課程，從新手基礎教學到實務操作應用，不僅切中設計者最核心的需求，更將線下實體職能教育，完整轉移至線上，讓跨領域學習更隨時隨地，無邊無際。詳細課程介紹請見官方課程網頁。