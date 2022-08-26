日相岸田強調「核能不可或缺」料將引發朝野論戰，專家：日本核能政策與2050碳中和目標相矛盾

日相岸田強調核能不可或缺 料將引發朝野論戰

（中央社）日本首相岸田文雄8月24日強調核能不可或缺的發言，讓外界認為日本政府有意改變核能政策。日媒分析，不僅部分在野黨，連聯合執政的公明黨也持慎重立場，一場論戰在所難免。

日本時事通信社報導，為了真正活用核能發電，岸田推動新建或改建反應爐的態度變為鮮明，等於再度挑戰福島第一核電廠核子事故後的「脫離核電」潮流。

可以預想的是，岸田此舉不僅將導致部分在野黨反對，連聯合執政的公明黨也對此持慎重立場，一場論戰在所難免。

岸田8月24日在「綠色轉型」（Green Transformation, GX）執行會議上明確指出，「可再生能源與核能對推動GX不可或缺」，強調核電的必要性。

岸田舉「研發及興建新世代反應爐」及「核電機組延役」為例表示，為強化這些作為現在到未來的選項，希望加速進行檢討。

目前執政的自民黨從2011年發生核子事故後，雖然慢慢地把方向轉往推動核電，但從未跨越過「新建、增建或改建」這一條線。

岸田在今（2022）年上半年通常國會中說，「將確實推動（核電機組）重啟運轉」，但對於是否新建、增建或改建核電機組則說「現階段沒有考量」。

日本法律規定核電機組服役年限原則上40年、經核准最長可延役到60年，如果依現行規範，日本有一天將不存在任何核電機組。

如果可以透過新建、增建或改建來延役的話，就能長時間讓核電機組服役。曾任閣員的人士說，新建或增建核電機組等「可說是能源政策大轉變」。

支持岸田的判斷是日本正面臨電力需求窘迫與烏克蘭危機。隨著日本現存火力發電廠陸續除役及極端天氣同時發生，預料日本未來幾年內將面臨電力不足窘境。

日本今年夏天雖然透過重啟老舊火力發電機組運轉，暫時化解缺電危機，但烏克蘭危機影響造成原油市場混亂，未來要透過老舊火力發電機組「登板救援」恐有極限。

岸田身旁人士說，為了因應綠色轉型也好，為了度過能源危機也好，只能最大限度活用核電。

岸田在8月24日會議上也明白表示，除了原先講好的9座核電機組將在冬季運轉外，還將盡全力增加7個機組重啟運轉。

不過，日本輿論中希望「脫離核電」的聲音依舊強勢，相較自民黨，其他政黨對推動核電也更為慎重。

公明黨在今年參議院大選的政見就是「以不依賴核電的社會為目標」。公明黨政調會長竹內讓說，沒有聽說政府要改變政策方針，第一步應該先消弭民眾對核電的不信任感。

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專家：日本核能政策與碳中和相矛盾，須做抉擇

（中央社）日本政府是否改變現行核能政策方針引發外界關注，日本經濟學家分析，日本政府至今為止的核能政策，其實跟2050年要達成碳中和的目標相互矛盾，必須在兩者間做出抉擇。

日本野村綜合研究所（NRI）高級經濟學家木內登英25日撰文表示，基於確保穩定電力供給及達成2050年碳中和目標，日本首相岸田文雄日前已表達推動最多9座核電機組運轉，來因應今年冬季用電需求。日本目前正在運轉的核電機組共有6座。

岸田8月24日進一步在「綠色轉型」（Green Transformation, GX）執行會議上，發表暗示日本政府將改變現行的核能政策方針，引發外界關注。

木內說，岸田8月24日的發言有兩大重點，一是檢討新建或增建核電機組，二是檢討進一步延長核電機組服役年限。

他說，有關檢討新建或增建核電機組部分，如果日本政府未來正式決定實際上新建或增建核電機組的政府方針，將是2011年發生東京電力公司福島第一核電廠核子事故以來的重大政策轉向。

至於核電機組延役問題，木內說，根據日本2013年上路的修法，規定核電機組原則上服役40年、最長可延役到60年。如果要再延役，可能需要再度修法。

他說，日本政府要就改變核能政策方針進行檢討，很可能招致日本民眾強烈反彈，這也是為何日本政府在此之前都避免碰觸這項議題。

不過，木內表示，就在烏克蘭遭入侵導致能源採購風險提高，及對電力穩定供給的不安也升高的情況下，日本政府可能認為有關擴大使用核能，現在應該比之前更容易獲得民眾理解。

再者，他說，日本政府可能也有這樣的想法，就是岸田政府已順利度過眾議院大選及參議院大選的中央級大選，不用在意政策會影響選舉，可以開始討論日本民眾意見兩極的核能政策方針轉變。

木內說，重點在於，日本政府至今為止的核能政策，其實跟2050年要達成碳中和的目標相矛盾。

他說，日本政府2021年提出第6次能源基本計畫，有關可再生能源在2030年度能源組合（發電量結構）占比為36％到38％。

木內說，2015年能源基本計畫中揭櫫的可再生能源目標比率為22％到24％，但2019年度可再生能源實際占比不過18％；若想達成新的能源基本計畫目標，未來8年內必須快速提升占比，可是目前還看不到實現的可能性。

另一方面，他說，第6次能源基本計畫中，核電占比維持過去的20％到22％，如果要達成這個目標，必須讓目前各電力公司申請重啟運轉的27座機組全數運轉才行，但眼下運轉的機組不過才6座。

木內說，就算日本政府竭盡所能達成2030年度目標，但那之後也可能面臨可再生能源占比無法繼續大幅提升，仍必須考量讓核電占比維持在2成左右。