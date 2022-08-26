日相岸田強調「核能不可或缺」料將引發朝野論戰，專家：日本核能政策與2050碳中和目標相矛盾
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日本野村綜合研究所（NRI）高級經濟學家木內登英表示，有關改變核能政策的方針，雖然可能會造成民眾意見分歧，但日本政府仍必須做出抉擇，看是要修正核能政策來與2050年碳中和目標進行整合，還是要維持現行核能政策，撤回過去宣示的2050年碳中和目標。
日相岸田強調核能不可或缺 料將引發朝野論戰
（中央社）日本首相岸田文雄8月24日強調核能不可或缺的發言，讓外界認為日本政府有意改變核能政策。日媒分析，不僅部分在野黨，連聯合執政的公明黨也持慎重立場，一場論戰在所難免。
日本時事通信社報導，為了真正活用核能發電，岸田推動新建或改建反應爐的態度變為鮮明，等於再度挑戰福島第一核電廠核子事故後的「脫離核電」潮流。
可以預想的是，岸田此舉不僅將導致部分在野黨反對，連聯合執政的公明黨也對此持慎重立場，一場論戰在所難免。
岸田8月24日在「綠色轉型」（Green Transformation, GX）執行會議上明確指出，「可再生能源與核能對推動GX不可或缺」，強調核電的必要性。
岸田舉「研發及興建新世代反應爐」及「核電機組延役」為例表示，為強化這些作為現在到未來的選項，希望加速進行檢討。
目前執政的自民黨從2011年發生核子事故後，雖然慢慢地把方向轉往推動核電，但從未跨越過「新建、增建或改建」這一條線。
岸田在今（2022）年上半年通常國會中說，「將確實推動（核電機組）重啟運轉」，但對於是否新建、增建或改建核電機組則說「現階段沒有考量」。
日本法律規定核電機組服役年限原則上40年、經核准最長可延役到60年，如果依現行規範，日本有一天將不存在任何核電機組。
如果可以透過新建、增建或改建來延役的話，就能長時間讓核電機組服役。曾任閣員的人士說，新建或增建核電機組等「可說是能源政策大轉變」。
支持岸田的判斷是日本正面臨電力需求窘迫與烏克蘭危機。隨著日本現存火力發電廠陸續除役及極端天氣同時發生，預料日本未來幾年內將面臨電力不足窘境。
日本今年夏天雖然透過重啟老舊火力發電機組運轉，暫時化解缺電危機，但烏克蘭危機影響造成原油市場混亂，未來要透過老舊火力發電機組「登板救援」恐有極限。
岸田身旁人士說，為了因應綠色轉型也好，為了度過能源危機也好，只能最大限度活用核電。
岸田在8月24日會議上也明白表示，除了原先講好的9座核電機組將在冬季運轉外，還將盡全力增加7個機組重啟運轉。
不過，日本輿論中希望「脫離核電」的聲音依舊強勢，相較自民黨，其他政黨對推動核電也更為慎重。
公明黨在今年參議院大選的政見就是「以不依賴核電的社會為目標」。公明黨政調會長竹內讓說，沒有聽說政府要改變政策方針，第一步應該先消弭民眾對核電的不信任感。
專家：日本核能政策與碳中和相矛盾，須做抉擇
（中央社）日本政府是否改變現行核能政策方針引發外界關注，日本經濟學家分析，日本政府至今為止的核能政策，其實跟2050年要達成碳中和的目標相互矛盾，必須在兩者間做出抉擇。
日本野村綜合研究所（NRI）高級經濟學家木內登英25日撰文表示，基於確保穩定電力供給及達成2050年碳中和目標，日本首相岸田文雄日前已表達推動最多9座核電機組運轉，來因應今年冬季用電需求。日本目前正在運轉的核電機組共有6座。
岸田8月24日進一步在「綠色轉型」（Green Transformation, GX）執行會議上，發表暗示日本政府將改變現行的核能政策方針，引發外界關注。
木內說，岸田8月24日的發言有兩大重點，一是檢討新建或增建核電機組，二是檢討進一步延長核電機組服役年限。
他說，有關檢討新建或增建核電機組部分，如果日本政府未來正式決定實際上新建或增建核電機組的政府方針，將是2011年發生東京電力公司福島第一核電廠核子事故以來的重大政策轉向。
至於核電機組延役問題，木內說，根據日本2013年上路的修法，規定核電機組原則上服役40年、最長可延役到60年。如果要再延役，可能需要再度修法。
他說，日本政府要就改變核能政策方針進行檢討，很可能招致日本民眾強烈反彈，這也是為何日本政府在此之前都避免碰觸這項議題。
不過，木內表示，就在烏克蘭遭入侵導致能源採購風險提高，及對電力穩定供給的不安也升高的情況下，日本政府可能認為有關擴大使用核能，現在應該比之前更容易獲得民眾理解。
再者，他說，日本政府可能也有這樣的想法，就是岸田政府已順利度過眾議院大選及參議院大選的中央級大選，不用在意政策會影響選舉，可以開始討論日本民眾意見兩極的核能政策方針轉變。
木內說，重點在於，日本政府至今為止的核能政策，其實跟2050年要達成碳中和的目標相矛盾。
他說，日本政府2021年提出第6次能源基本計畫，有關可再生能源在2030年度能源組合（發電量結構）占比為36％到38％。
木內說，2015年能源基本計畫中揭櫫的可再生能源目標比率為22％到24％，但2019年度可再生能源實際占比不過18％；若想達成新的能源基本計畫目標，未來8年內必須快速提升占比，可是目前還看不到實現的可能性。
另一方面，他說，第6次能源基本計畫中，核電占比維持過去的20％到22％，如果要達成這個目標，必須讓目前各電力公司申請重啟運轉的27座機組全數運轉才行，但眼下運轉的機組不過才6座。
木內說，就算日本政府竭盡所能達成2030年度目標，但那之後也可能面臨可再生能源占比無法繼續大幅提升，仍必須考量讓核電占比維持在2成左右。
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Photoshop大師講堂：拍出陳珊妮、唐鳳靈魂的獨特，專訪酷兒攝影師登曼波如何創作出獨特的風格影像
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從現場美術出身的登曼波，擅長融合酷兒文化，營造出充滿故事性的影像風格。是怎麼樣的養分塑造出他現在的獨特色彩，讓他能夠找到被拍攝者不為人知的角度？他又如何透過Photoshop去實現獨樹一幟的細節？
無論是裸背綑縛的珊妮公主，還是化身鳳梨的唐鳳，任誰來到登曼波的鏡頭前，都能展現出最奇趣吸睛的一面。他拍明星名人，也拍主流視野外的酷兒族群與文化場景。這天我們前去拜訪登曼波，一窺他平時如何透過Photoshop創造出獨特影像風格。
用色彩撞破刻板分界，讓符號與畫面一起說故事
登曼波在成為攝影師之前從事的是電影與廣告美術，這些經歷都轉化成他影像創作上的養分。大學畢業後來到台北，加入電影劇組的美術組密集工作，在 Google Map 還不普及的 2000 年代，他拿著紙本地圖探索這座城市，因為參與《艋舺》與《一頁台北》的拍攝，踏遍萬華、中山一帶的巷弄尋找拍攝場景和道具。
「那個過程算是訓練我對影像的美感吧，像顏色的配置就會是我在決定拍攝時先思考的元素。」若曾看過登曼波攝影作品的人，肯定都會被那大膽的用色與場景建構的手法所驚艷，既衝突又合理。或許他試圖解構的正是顏色所象徵的刻板印象，賦予被攝對象最能凸顯其性格的顏色與情境。
離開電影產業後，進入廣告公司工作，讓曼波多了更多時間探索自己的創作，藉由 Photoshop 豐富的附加元件，嘗試多樣的濾鏡風格。他透過網路大量閱讀、研究各種視覺與音樂養分，也在線上平台分享自己拍攝的照片，因此結識不少創作者，其中包括莎士比亞的妹妹劇團團長王嘉明。在莎妹劇團的邀請下，曼波的攝影生涯從劇場開始，「我也把電影美術的訓練都放在裡面，讓符號跟畫面一起說故事。」
用影像魔術紀錄酷兒文化場景
2019 年拿下北美館主辦的台北美術首獎的《父親的錄影帶》，是曼波對自我生命經驗的探索與剖析，除了透過創作與自己的父親對話，了解彼此的不曾想見的樣貌，把這個過程帶到放到美術館，希望鼓舞更多酷兒表現自己，他也將酷兒們的身影置入流行文化的媒介中。曼波在工作上合作的對象來自非常多領域，時尚雜誌、表演藝術、流行音樂、電影等領域都能找到他的作品。
談到時裝拍攝的經驗，曼波形容「很像在變魔術」。攝影師不只是跟隨腳本，而是和編輯、造型等整個團隊一起做視覺方向的發想，「雖然會有產品的置入，但在追求製造最適合主題的『幻象』之下，其實有蠻大的發揮空間」，曼波談到他經常拍攝 LGBTQ 主題的雜誌封面，在這樣的工作氛圍裡很能讓他大膽地展現自己的風格。
在攝影師身份之外，登曼波也在 Pawnshop 放歌，在自己的生活圈內，製造一些事件。他與友人以 Pawnshop 為據點，建構、觀察台灣的酷兒文化場景，「我拍呂薔《找 Matched!》這支 MV，所有演員都是我在 Pawnshop 聚集的，包括幾位知名的變裝皇后。」
Photoshop 是創作時最不可或缺的工具
攝影師的工作除了前期的概念發想，拍攝現場精確執行拍攝計畫，後期的照片編輯也是非常關鍵的一步。Photoshop 一直是曼波在創作時必備的軟體工具，「我喜歡用底片拍攝，就算我用數位相機，我還是會用 Photoshop 把整體的色調整理在一個均值的底片質感。」儘管有愈來愈多影像處理軟體提供現成風格濾鏡，但仍沒有一個像 Photoshop 一樣可以滿足他追求獨特色調與質感的需求。
Photoshop 多年來一直是最強大的影像處理軟體，廣大設計師和攝影師們從學生時期就開始使用，陪伴所有創意人一路成長、突破，不斷推出的新功能也讓編修工作更加流暢。曼波也是從大學時期就接觸 Adobe 系列的軟體，「應該沒有攝影師不用Photoshop吧？」
Adobe 攝影計劃的 Photoshop 與 Lightroom 都是他在工作上不可或缺的工具，曼波也與我們分享自己後製工作的流程，通常是先在 Lightroom 做整批影像的統一調整 ，接著再進到 Photoshop 細部精修，「比如在商業案裡，照片中產品的顏色與實際顏色一致是非常重要的，我會用 PS 遮色片、色版等工具去調整產品那一塊的顏色，除了 Photohop 之外真的沒有其他軟體可以做到。」如何在保有自我風格的情況下不埋沒合作廠商的產品，是所有專業影像人都必須注意的事。
實現最初直覺的 Photoshop 祕技初公開
每次面對不同的拍攝委託或者展覽邀約，儘管是相當熟悉的合作對象、作品內容，登曼波仍會先深入理解對方的特質與需求，找到最獨特且最適合的色調搭配。不過創作中依然常有直覺的成分，在精密設計的工作流程中，不時的靈光顯得格外珍貴。談到具體實現腦中想法的方式，曼波首次公開分享了幾個他常用的 Photoshop 技巧。
Photoshop 教學一 風格調色：用漸層色製造正片負沖感
「首先把一張照片解鎖變成圖層，新增一個圖層變成色版來做色調處理。選顏色對我來說是很重要的環節，我會針對每一張照片的構圖、氛圍去決定色調。這是原本就是一張底片重複曝光的照片，我希望在不同層的曝光上呈現不同的色調變化。
我選擇兩個色版，再用漸層色將它拉開。漸層色最有趣的點是可以讓畫面中間是寫實的顏色，周圍呈現比較濃烈的配色，像正片負沖的感覺。色版的混合模式我通常會選擇『加深顏色』，然後調整透明度讓它更自然。」
Photoshop 教學二 合成與色彩處理：用 Adobe Camera Raw 濾鏡調整出魔幻的疊影
「開啟兩張圖片適合疊影的照片，也先把它們解鎖成圖層放在同一個版面上。藉著用 Camera Raw 濾鏡個別調整照片的各個數值，讓細節更突出到自己滿意的狀態就完成了！」
Photoshop 教學三 疊影濾鏡：用柔性橡皮擦擦出多重曝光效果
「最後我想分享用 Photoshop 製作多重曝光的效果。我先把同一張照片複製三個圖層，透明度都先降低到一半以下方便操作，接著拖曳圖層到不同的位置。我會反覆隱藏其中一個圖層，來確認它們的位置，調整到最喜歡的之後再將透明度調回來。
接下來使用 Photoshop 橡皮擦工具，記得選較低的透明度搭配霧面、柔性的筆觸才能夠擦出比較自然的效果。我通常會大面積擦，這樣比較快速也比較少瑕疵。這個技巧的重點是在擦的過程中要保留最底圖的視覺重點喔！」
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