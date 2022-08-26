巴西總統大選：前總統魯拉是否無罪再掀論戰，聯合國人權專員批評波索納洛不應攻擊司法選舉制度
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目前在總統選舉投票意向民意調查中領先的魯拉，一再引用聯邦最高法院對他的指控與定罪判刑作廢當成他清白的證據，並說他受到「洗車行動」的迫害。
（中央社）巴西聯邦最高法院2021年判決，將工黨籍前總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）在巴西石油公司貪瀆案的指控與定罪判刑作廢，隨著10月總統大選投票日期逼近，巴西再次掀起魯拉現在是否無罪之身的討論。
貪腐是巴西由來已久的問題，調查巴西國營石油公司（Petrobrás）貪瀆案「洗車行動」（Lava Jato）是2014年爆出的巴西史上最大宗官商勾結貪腐醜聞，拉丁美洲多國政治領袖也涉案。
魯拉因「洗車行動」中涉及的洗錢與受賄罪名成立，被巴西高等法院（三審法院）判處8年10個月20天有期徒刑，2018年4月開始在巴拉納州府古里提巴（Curitiba）聯邦警察廳特別牢房服刑。
2019年11月9日，聯邦最高法院（四審法院）11位大法官以6比5的票數推翻2016年針對二審定罪後入獄服刑的釋憲案，巴拉納聯邦法院（一審法院）簽發釋放前總統魯拉的許可證，讓魯拉獲釋。
根據聯邦最高法院當時的判決，被告在用盡所有上訴程序之前，不能入獄服刑，但法官可依個案判斷是否予以羈押嫌疑重大或高度危險的罪犯。
2021年3月8日，巴西聯邦最高法院大法官法金（Edson Fachin），判決巴拉納聯邦法院和當時的承審法官莫羅（Sergio Moro）無權審理魯拉在「洗車行動」中涉及的受賄案，必須由巴西利亞聯邦特區聯邦法院分析，裁決定罪結果是否能獲得驗證和再利用。
目前在總統選舉投票意向民意調查中領先的魯拉，一再引用聯邦最高法院對他的指控與定罪判刑作廢當成他清白的證據，並說他受到「洗車行動」的迫害。
專家表示，指控魯拉的司法程序是因技術原因被作廢，並不能證明他的清白，因為他並沒有被法院宣判無罪。
聖保羅大學刑事訴訟法教授巴達羅（Gustavo Badaró）說明，「清白」一詞在法律語言中不存在，只是被通俗地使用；在法律規範範圍內，被告只能被定罪或宣判無罪。
巴達羅指出，隨著魯拉的定罪被撤銷，他等於從未被起訴過；如果硬要說聯邦最高法院還了魯拉清白，會讓人以為魯拉在這些訴訟案中被宣告無罪。
里約熱內盧州立大學刑法教授坦傑利諾（Davi Tangerino）表示，從這些訴訟案被視為無效的那一刻起，問魯拉是否清白便毫無意義，因為根據「無罪推定原則」，被告經司法機關依法定程序追訴審判確定為有罪之前，均應推定為無罪。
檢察官巴蒂尼（Silvana Batini）也表示，從法律的角度來看，這種討論根本無關緊要，至於在政治領域，就得由每位選民自己來評判魯拉了。
巴西民調公司Quaest在6月進行的一項調查結果顯示， 48％的受訪者認為魯拉在「洗車行動」中涉及的受賄案被正確定罪，43％的受訪者持相反意見。
聯合國人權專員：巴西總統不應攻擊司法選舉制度
聯合國人權事務高級專員巴舍萊今天（當地時間25日）批評巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）加強對司法機構和電子投票系統的攻擊，以及7月召集外國使節會面議，質疑巴西選舉制度。
智利前總統巴舍萊（Michelle Bachelet）今天在瑞士日內瓦舉行的記者會上指出，波索納洛7月對召集其他國家代表重申對巴西電子投票箱和選舉制度的懷疑，引起關注。
巴舍萊表示，她曾為一國元首，深知國家元首必須尊重司法和立法等其他權力機關，而不是大肆攻擊，因為身為總統，必須確保民主。
巴舍萊還對巴西政治暴力增加的情況表示擔憂，例如7月在伊瓜蘇市（Foz do Iguaçu）發生一名工黨黨員被一名波索納洛支持者槍殺事件，所以正在密切關注10月巴西總統大選期間和之後，巴西對基本人權和自由的尊重情況。
巴舍萊也對波索納洛號召支持者在9月7日巴西獨立200年紀念日當天示威抗議，表示擔憂。
巴舍萊在2006至2010年間擔任智利總統，與工黨籍巴西前總統魯拉和羅賽芙（Dilma Rousseff）私交甚密。
2018年，魯拉因巴西國營石油公司貪瀆案涉及洗錢與受賄罪名成立，被判入獄。巴舍萊曾帶頭請願讓魯拉成為總統候選人，指稱魯拉在選戰中缺席，將動搖巴西選舉的合法性，加深巴西政治危機。
當時，巴西高等選舉法院因魯拉被定罪，基於「無犯罪紀錄法」禁止魯拉參選。這些定罪後來因技術原因被聯邦最高法院作廢。
2019年9月，巴舍萊指控巴西民主縮水和違反人權後，被波索納洛在社群媒體痛批，說巴舍萊企圖干預巴西內政和主權。波索納洛將在今年總統大選尋求連任。
巴舍萊今天表示，總統在競選連任時必須非常小心，確保人們能夠安心投票；如果一名政治領袖使用可能誤導群眾的說詞，那就真的很糟糕，因為一國領袖需要確保國家能夠以對話和尊重他人的方式取得進步。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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從俄烏戰爭居安思危！智慧國家如何鞏固數位基礎建設提升韌性？
我們想讓你知道的是
數個月過去，俄烏戰爭仍在持續中，期間也讓我們看到了許多現代戰爭的科技應用，烏克蘭又是如何透過這些新科技的應用，使俄羅斯久攻不下？又有什麼值得我們借鏡之處？
文學經典名著《雙城記》以法國大革命爲背景，開頭寫道：「那是最好的時代，那是最壞的時代；那是智慧的時代，那是愚蠢的時代…」歷史總是一再重演，當前的烏克蘭，感受一定更深。
當全世界盡可能避免第三次世界大戰開打，烏克蘭史上最年輕的數位轉型部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）稱此役稱為「第一次世界網路大戰」World Cyberwar I。俄烏戰爭，從跨國IT駭客攻擊、區塊鏈促成加密貨幣捐款、到上千顆星鏈衛星系統（Starlink）突破戰地邊境，解救烏克蘭斷網危機。
俄羅斯和烏克蘭的軍力差距不小，烏克蘭如何善用新型數位科技，讓俄羅斯久攻不下？
俄烏戰爭新科技精銳盡出，其實烏克蘭花了兩年強健數位韌性
不同過往戰事，俄烏戰爭不再以槍枝火炮為唯一武器，數位科技可拿來防禦，更能反守為攻。有文章描述烏克蘭的背水一戰：「以網路為戰場，推特為大砲，全球駭客為軍隊，加密貨幣和NFT籌軍餉……企圖封殺俄國的網路、經濟、資金鏈。」
面對開戰，烏克蘭號召盟友取代單打獨鬥。
他們在網路徵召30萬跨國「IT軍團」以Telegram為基地，分享俄羅斯的伺服器位置，進行一波又一波阻斷服務攻擊(DDoS)。他們也向科技巨頭求援，用Starlink低軌衛星打造戰時緊急網路通訊基礎設施，甚至說服Google地圖停止顯示要道資訊，搜尋服務加入SOS警報功能。
另外，烏克蘭還運用加密貨幣當成人民逃亡的「救命金」，募集1億美金虛擬貨幣捐款，甚至發行「元歷史：戰爭博物館」Meta History: Museum of War主題的NFT，兼得籌款用途並借助NFT不可竄改特性，紀錄戰爭真相向數位社群散播。
烏克蘭在戰爭爆發時，看似立刻做足準備，事實上，他們過去花了兩年半時間，強健國內的數位基礎建設。
烏克蘭在戰事之前喊出2024年「手機政府」轉型目標，把各類政府服務「Uber化」。原本用來取得數位護照、登記車輛牌照的政府APP，在戰時馬上轉變用來申請急難救助資金、身份證明文件、登錄財產損失等多項緊急功能。
以烏克蘭為對象居安思危，台灣其實也在強化數位建設提升韌性
俄烏戰爭爆發後，國際把焦點望向台灣，Wall Street Journal點出台灣網路的脆弱性，因95%網路流量數據仰賴海底電纜接收、發送。這份報導指出，美國模擬中國侵台會優先攻擊周邊海底電纜，一旦戰事發生，極有可能有一小時的訊息真空期，讓台灣與盟軍通訊失聯。
事實上，台灣近年非常重視網路基礎建設的重要性，像是行政院智慧國家推動小組提出智慧國家方案(2021~2025年)，項下規劃數位基盤建設，為邁向智慧國家奠定基礎。
以衛星系統為例，數位基盤計畫就針對低軌衛星及地面設備投入驗證，建立低軌通訊衛星產業鏈。目前台灣積極投入自主研發關鍵技術與元件，籌組兩組低軌衛星旗艦團隊，放眼目標2026年前發射2枚通訊實驗衛星。
確實，目前已經有10家台灣業者組成「低軌衛星國家隊」，先後打進SpaceX、OneWeb及Kymeta國際供應鏈，有望一年賺進9,000億元商機。當低軌道衛星部署完備，擁有自主的衛星避免對外通訊失聯問題，等於一面強化軍事防禦；另一方面加速發展太空機會財。
除了空中衛星，台灣對海底纜線建設也持續加碼。
數位基盤建設針對亞太海纜及5G雲端聯網中心，完善在地光纖通道、強化安全防護，讓台灣成為國際資通中心樞紐。過去就有媒體點出，中美貿易戰之後，國際企業加碼把海底電纜連到台灣，將此視為新一代「護國圍牆」。
像是受到美國政府支持的Google，預計2024年啟用全新海底電纜APRICOT，這條總長約12,000公里的傳輸科技，將連通台灣、日本、關島、菲律賓、印尼多國，中華電信也有參與其中。未來幾年，預計有其他海纜通向台灣，其中一條是東南亞日本二號（SJC2），採用雙點登陸方式，也就是如果海纜被斷線，還能以陸纜方式備援，有效降低單一海纜站的事故風險。
資訊攻防成未來戰事重中之重，國家網路資安防護迫在眉睫
現代戰爭除了攻擊基礎建設，還會以細膩的AI科技進行攻防，對人民進行認知作戰。俄烏戰爭就曾以「Deepfake」仿臉AI技術，假冒烏克蘭總統宣布投降，迫使烏國政府急於闢謠。過去台灣就曾有影片示範如何快速「假冒」行政院政務委員唐鳳，三兩下功夫就能散播假訊息。
資訊烏賊戰，台灣與烏克蘭的處境，如出一轍。
調查指出，台灣連續9年奪得假訊息攻擊冠軍；至於烏克蘭，則是8年來頻繁受到俄羅斯的網路攻擊。身為假訊息最大受害國，台灣如何加以反擊？
民間成立的非營利組織「台灣事實查核中心」主動蒐集與公共事務有關的可能假訊息，啟動訊息事實查核，也加入國際事實查核聯盟(International Fact-Checking Network, IFCN)依循全球共同原則執行查核工作，甚至因應台灣人口超過9成有使用LINE通訊軟體，特別讓民眾能透過LINE訊息查證官方帳號，闢謠各種假訊息。
面對防不勝防的假訊息，被動防守不如主動攻擊！國內法人單位借助文字及影音圖形AI分析技術，針對社群帳號的行為進行鑑識、溯源，分析背後不實訊息的傳播策略。甚至進一步聯手政府部門、非政府組織，繪製「不實資訊生態傳播暨鑑識生態圖」打造不實訊息反擊體系。
從無國界組織的觀察來看，台灣新聞自由毋庸置疑，但仍有利益衝突、假新聞等問題；無國界組織認為台灣政府把脆弱的媒體生態視作國防威脅，「尤其台灣民眾對媒體信心是民主國家最低，導致民眾寧願相信假消息，也不願向專業媒體查核」。如果這情形沒有改善而遇到戰爭時，我們的新聞媒體與閱聽大眾反而是最沒有「韌性」的一環。
因為疫情關係，「超前部署」成為國人耳熟能詳詞彙，面對敵人也應該像打擊病毒一樣，平時就要鍛鍊防禦體系，尤其針對網路基礎建設，更須提前做足準備。
從俄烏戰爭鑑往知來，烏克蘭能抵擋攻擊長達三個多月，關鍵之一，就是未被摧毀的網路，對內持續通報撤退資訊；對外把第一手戰事消息帶向全世界。換言之，台灣更該從俄烏戰爭學習經驗，根據官方施政，台灣未來五年會投入最大心力，將自身蛻變成為智慧國家，綱領之一即是發展「數位基盤」網路體系，從基礎建設到資訊安全，不僅要反脆弱更要強韌性。
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