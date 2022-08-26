越戰傳奇攝影記者裴基辭世享壽78歲，據傳為電影《現代啟示錄》角色靈感來源
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好友陶德（Mark Dodd）形容裴基是一名熱中於「人道的學生」，「這成為他一項深遠的計畫」。「這幾乎成為他一生的追求，最後向那些所有失去生命的記者致敬。」
（中央社）越戰傳奇攝影記者裴基（Tim Page）前（24）日在澳洲家中因癌症辭世，享壽78歲。過去共事的同僚和友人讚揚裴基是熱心的「導師」，擁有「驚人天賦」。
招牌的萊卡（Leica）相機上肩，嘴巴叼根菸，裴基1960年代大半時間穿梭在法屬印度支那的三角洲和叢林，捕捉足以定義越戰和一個時代意義的影像。
而在半世紀之後，他告訴採訪者：「任何的戰爭影像即反戰影像……報導的確會左右輿論。」
《法新社》報導，迷人和深具魅力的裴基，童年在英格蘭的孤兒院度過。好友韓特（Luke Hunt）相信童年經歷讓裴基「非常懂得怎麼讓別人喜歡他」。
裴基十幾歲時離開英格蘭，曾在釀酒廠工作，一度當血牛和走私毒品，以籌措流浪到東南亞的嬉皮旅程經費。
越戰升溫之際，裴基進入新聞界，任職合眾國際社（United Press International），最後成為無所畏懼、非傳統、如實反映的「怪論」（gonzo）攝影記者象徵。
怪論新聞學（Gonzo journalism）
怪論新聞學（Gonzo journalism）是一種不主張客觀性的新聞敘事風格，通常使用第一人稱敘述將記者作為故事的一部分。（參考資料：維基百科）
裴基據說是《現代啟示錄》（Apocalypse Now）片中丹尼斯霍柏（Dennis Hopper）飾演角色的靈感來源。他曾和迷幻搖滾樂團「門戶」（The Doors）主唱吉姆莫里森（Jim Morrison）在康乃狄克州監獄的同一個牢房。
越戰對裴基個人生活的衝擊，一如對他攝影記者生涯的影響。
他花了至少10年的時間，從戰時受到的傷勢中復原；同時也不諱言談論自己的創傷後壓力症候群。
對於追隨他腳步的年輕一代攝影師，裴基經常不吝惜自己的時間，熱心扮演他們的導師。
「提姆（裴基的名字）不像不少老一輩的記者，他不會一副多了不起的樣子，而是說『我們的運氣比你們好』，他人就是那麼好。」
裴基1990年代初期在柬埔寨設工作室，幫各家媒體工作，也包括《法新社》。
裴基後來漸漸對於維和感到興趣，以及紀念在戰場上送命的新聞記者。
他花了多年時間，試圖尋找友人佛林（Sean Flynn）和史東（Dana Stone）的下落，兩人於1970年在柬埔寨失蹤，據信可能已被赤棉（Khmer Rouge）殺害。
好友陶德（Mark Dodd）形容裴基是一名熱中於「人道的學生」，「這成為他一項深遠的計畫」。
「這幾乎成為他一生的追求，最後向那些所有失去生命的記者致敬。」
1997年，裴基共同編輯一本名為《安魂曲》（Requiem）的著作，這本書以編年體的方式記錄在法屬印度支那和之後越南的衝突中喪生的135名攝影家作品。
裴基前天在澳洲的家中過世，身後留下長期伴侶哈里斯（Marianne "Mau" Harris）。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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不送月餅送什麼？3大中秋禮盒選購要點，教你企業公關送禮不失禮
我們想讓你知道的是
中秋佳節即將到來，也是企業籌備公關送禮，藉此表達感謝、維繫關係的重要時刻。然而疫情之下預算大減，如何把握重要的傳統節日，將心意送的巧妙、創新，又能一舉提升企業和品牌形象？一起來看企業中秋贈禮的3大選購要點。
習俗傳承至今，現代人的職場交際彷彿就是家族縮影。舉例來說，企業每逢中秋籌備的企業顧客及公關贈禮，便是透過中秋節日的禮尚往來，向平時有公務往來的客戶、協力廠商及官方民間團體，藉此表達一年來的感謝心意，並繼續維繫合作關係的情誼。許多調研發現，企業公務送禮的預算，即使在近2年疫情衝擊、禮金預算大減之下，仍是多數公司的必要支出。
此外，現代節日的送禮趨勢早已改變，許多人不再希望收到傳統月餅，也讓企業總務採購開始苦惱；如何在精準的預算裡切中當下送禮趨勢，又能呈現送禮者的獨到品味？一起來看看企業顧客、公關贈禮的3大中秋禮盒選購要點，教你將心意送得巧妙又創新。
要點一、彰顯職人精神：運用高級食材，重新演繹禮盒人情味
中秋送禮除了傳統月餅，佔據華人節日一席之地的肉鬆、肉乾也不可小覷。這項道地傳統美食傳承自職人手作精神，代表著濃濃的人情味傳遞，是老饕紛紛推薦的在地伴手禮；其中若使用高級食材如黑豬肉及松露，更能彰顯企業及品牌與眾不同的格調，重新演繹出濃厚人情味。
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要點二、展現創意印象：創新燒烤系美食，共享中秋團圓記憶
除了吃月餅撥柚子，台灣人自80年代起開始盛行中秋前後家家戶戶來烤肉，「中秋」等於「烤肉」的印象可說是深植台灣人心！尤其是近2年受到疫情影響，許多節日因無法群聚而取消，這時候若能挑選具有中秋美食印象的禮盒贈送，收禮者肯定倍感窩心、留下深刻印象。
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三、提升環保形象：綠色有機用品，提升企業環境友善形象
全球掀起環保意識，送禮也愈來愈符合環保趨勢，訴求簡約設計的包裝、具有綠色意識的禮盒，能夠大大提升企業和品牌的形象質感。要選購更加環保的中秋禮盒，首先是掌握「一多三少」原則，即產品份量多、包裝材料少、材質種類少、印刷少，降低禮盒垃圾對環境的衝擊。
其次可選擇具有綠色意識的有機生活用品，同時把握自備、重複及少用原則，就能在中秋團圓時刻從生活中減少廢棄物。例如新東陽的〈千江月禮盒〉就特別附上一款「環保蜂蠟布」，抗菌的天然蜂蠟和柔軟的有機棉布，能取代保鮮膜不怕殘留塑化劑，還能為食材保濕、保鮮。不只可以拿來包裹肉乾品嚐，只要以冷水洗淨即可多次重複使用，對環境更佳友善。
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中秋佳節傳遞初心，新東陽千江月禮盒
我們向來熟悉的中秋習俗，包括享用月餅等應景食品，一家團聚祭祖感謝祖先庇佑，賞月慶祝圓滿和豐收等等；整個漢文化圈各地習俗雖略有不同，卻都與「月亮」、「團圓」有著密切關係。現代人如何結合當代的風土民情，讓傳統文化繼續綿延流傳，傳遞初心絕對是不二法門。
宋朝高僧編撰的《普燈錄》有句「千江有水千江月，萬里無雲萬里天」，北宋詩人黃庭堅也曾在《五祖演禪師真贊》提及「無心萬事禪，一月千江水」，兩句皆勾勒出千江映月的詩情畫意，讀來令人回歸初心而廣為流傳。經典品牌「新東陽」多年來以創新傳統美食文化為己任，選在中秋佳節推出〈千江月禮盒〉呈現千江映月的雅緻意境，跳脫傳統月餅禮盒範疇；不僅運用高級食材彰顯職人精神，以創新XO烏金黑豬肉乾展現創意印象，超好蓋蜂蠟布更是幫助企業提升綠色環保形象、凸顯企業格調，是企業公關贈禮表達感謝、維繫關係的創新好選擇。今年中秋節，就選擇新東陽的獨家環保特色千江月禮盒，讓你送禮超體面！