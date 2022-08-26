俄烏戰爭改變歐洲各國立場：瑞士、奧地利中立動搖，匈牙利、塞爾維亞不想選邊站
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《歐洲新聞網》（Euronews）24日彙整報導歐洲各國在俄烏戰爭半年來的改變，可看出包括外交中立、非軍事化、核能退場等各自長期形塑的政治「神主牌」，如今都被重新檢討甚至翻轉。
文：田習如（中央社記者）
俄烏戰爭如何改變了世界，歐洲國家感受最深刻。檢視半年來各國變化，瑞士、奧地利反思是否還要維持中立，匈牙利、塞爾維亞不想選邊站卻也難兩面討好，大力挺烏的波蘭、羅馬尼亞等國則提高了軍事地位。
《歐洲新聞網》（Euronews）24日彙整報導歐洲各國在俄烏戰爭半年來的改變，可看出包括外交中立、非軍事化、核能退場等各自長期形塑的政治「神主牌」，如今都被重新檢討甚至翻轉。
比利時和德國的反核政策受能源危機考驗，比利時已宣布核電廠2025年退場大限延後10年，德國政府內部對屆齡的核電廠是否延役仍立場不一。即使是核電大國的法國，在近半核電廠因老舊腐蝕而在6月關閉檢修，而其他能源價格狂漲下，也對未來能否確保能源獨立性感到憂心。
德國是受這場戰爭衝擊最烈的大國，焦點除了能源還有國防政策。雖然對烏克蘭捐助軍火的「言過於實」被批評，但德國已通過史上最高的1000億歐元（約新台幣3兆元）特別經費更新武器，與台灣行政院剛通過明年國防預算案總額新台幣5863億元相比可知，德國這個二戰戰敗以來最大的軍武動作，將徹底改寫它自己及歐洲的軍事史。
改變軍事態度的還有丹麥、芬蘭和瑞典。丹麥6月公民投票結果有66.9％支持加入歐盟的共同防衛政策，翻轉過去30年不參與歐盟安全事務的立場。長期非軍事化的瑞典和芬蘭，則劃時代地申請加入以共同防禦為宗旨的北大西洋公約組織（NATO）。
芬蘭內政部長米柯能（Krista Mikkonen）告訴《歐洲新聞網》：「我們向來重視社會安全，是世上最安全的國家之一，但俄國對烏克蘭的攻擊讓芬蘭民眾對安全的討論遠甚過去。」芬蘭是與俄國邊界最長的歐盟國家，一直努力與俄國交往、保持政府間的溝通管道，但這些和平做法已不再令芬蘭人安心。
奧地利、瑞士在二戰後持續數十年的中立信念，如今也在內部出現辯論。奧地利仍未加入北約，且總理內哈默（Karl Nehammer）是俄烏戰後第一個與俄國總統普亭（Vladimir Putin）面對面會談的歐洲領導人，代表了奧國還不想改變。
瑞士因參與歐盟對俄國的經濟制裁而被俄國外交部指責不再是中立國。「瑞士資訊」（Swissinfo）分析，瑞士外交政策的核心是扮演多邊主義的主持者、衝突的調解者，但瑞士這次靠向歐美也有史可循，就像冷戰期間瑞士因人權立場而選擇西方。不過6月瑞士政府在歐洲國家要求下仍決定不直接提供烏克蘭武器，而是由他國購買瑞士軍火後再轉到烏克蘭，可見它的中立原則有不同層次。
匈牙利和塞爾維亞都對俄國的能源等物資有高度依賴。身在歐盟但常唱反調的匈牙利總理奧班（Vitor Orban）政府強調對烏克蘭採「嚴格中立」政策，該國官員告訴歐洲新聞網：「匈牙利必須在這場戰爭置身事外，以保護老百姓的財務安全。」但這在西方眼中等於親俄，它既拿歐盟補助款又對俄國友善，搖擺立場能持續多久令人好奇。
塞爾維亞是極少數未跟進歐美對俄制裁的歐洲國家，對俄國和中國特別友善讓它申請加入歐盟之路可能更難，也與反俄的巴爾幹半島鄰國關係更緊張。
波羅的海與多數東歐國家是歐洲最堅定的烏克蘭支持者。波蘭接納130萬烏克蘭難民，是所有國家最多，不過捷克和愛沙尼亞接納的烏克蘭難民都占到人口的4％，則是比例最高。
歐洲新聞網指出，除了抗俄的歷史情感，捷克7月失業率僅3.3％也是對難民友善的經濟基礎，民調顯示75％捷克家庭願接待烏克蘭難民，而且已有逾10萬名烏克蘭難民在捷克找到工作。
愛沙尼亞在超過20％通膨率下仍堅定挺烏，捐給烏克蘭的武器價值相當於自己國防預算的1/3。這場戰爭也讓愛沙尼亞更「去俄國化」，大舉清除蘇聯時代的雕像，強化自我。
波蘭和羅馬尼亞除了大力對烏克蘭人道援助，區域地位也在俄烏戰爭下大升。波蘭已是北約最大的軍費支出地點，擁有黑海海岸戰略位置的羅馬尼亞，北約駐軍也從戰爭初期的1000名增至5500名。
新聞來源
延伸閱讀
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- CNN：俄軍侵烏滿半年結果未如預期，「普亭主義」仍屹立不搖
- 俄烏戰爭6個月釀難民危機、經濟惡化，全球付出了哪些代價？
- 俄烏血腥鏖戰6個月，普亭究竟想要什麼？專家：反北約擴大只是冰山一角
- 寒冬將至，西方國家保衛烏克蘭的共識可能分崩離析？俄烏戰爭迎來最關鍵轉捩點
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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新國科會主委吳政忠：部會協力串聯，打造不只科技部的科技，回應社會多元需求
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國家科學及技術委員會揭牌及主任委員布達儀式7月27日於科技大樓舉行，原科技部部長吳政忠出任首任主任委員，承接過去使命再提出四點精進方向，期待透過跨部會協力，布局新興科技與產業。
科技部改制為「國家科學及技術委員會」（以下稱「新國科會」），7月27日於科技大樓舉行揭牌及主任委員布達儀式，與會貴賓不只涵蓋產官學界，總統蔡英文及行政院長蘇貞昌也親臨會場，共同見證我國科研事務推動最高權責機關成立，為政府組織改造立下重要的里程碑。
新國科會打造不只是科技部的科技，建立科技與臺灣社會的多元聯繫
臺灣的科技不應該只有科技部，而是還有經濟部、衛福部等所有部會在一起，但是用科技部的名稱出去國外，好像就變成全臺灣的科技都是科技部的。所以我說，科技不會只有科技部的科技，應該是所有部會的總合。
新國科會首任主委吳政忠在致詞開頭即強調「部會合作」的組織核心，表示「科技不只是科技，科技與經濟、社會、環境等面相都有密切的關係」，也因此不應侷限於某個部分，應當是多個部會、學術界、產業界等攜手合作推動。
有別於過去科技部與行政院科技會報辦公室以合作關係來協調部會，未來新國科會改以委員會的組織形式運行，透過每月主要部會的首長共同商議策略方向，能夠整合部會資源，協作共達目標，此舉不只立下我國科技發展全新的里程碑，也讓臺灣能夠更靈敏的面對國際競爭。
新國科會前身是1959年行政院國家科學委員會，又於2014年改制為科技部，過去肩負推動全國整體科技發展、支援學術基礎研究，以及發展科學園區等三大使命，在歷任部長的努力下，更將創新創業加入推動目標。如今的新國科會不只承接過去使命，主任委員吳政忠更提出以下四點未來新國科會所精進的方向：
一、跨部會協力，布局新興科技與產業
儘管臺灣小、科技預算不如國外，但臺灣部會之間高效率、精準連結的合作模式，將成為與國外競爭時的最大優勢，而「跨部會」溝通不只是未來新國科會的努力目標，也是新國科會最核心的思考架構。
二、基礎學術研究奠基
回顧過去兩年臺灣新冠疫情的防疫成果，無論在病毒醫學還是疫苗研發領域，基礎科學研究一直都是技術開發的堅強後盾；所以在臺灣邁向國際頂尖的路上，無論半導體、太空、還是人工智慧，科技的基礎研究與國際互動都將是新國科會注重的發展方向。
三、打造精緻多元的生活科學園區
過去半導體產業已替臺灣打下堅實的基礎，科技園區的產值從2.7兆成長到去（2021）年3.7兆，但除了半導體，其他的產業也需要布局，尤其是精準健康、智慧農醫、電動車、太空科技、低軌衛星等「接近生活」的重點產業。
四、實踐科技的人文社會價值
隨著科技與生活拉近距離，未來的科技發展必然需要與社會需求、環境永續連結，回應外在社會環境的變化；此外，科技人才培育、加強臺灣女性在科技面的投入比例，都將是未來新國科會欲強化的目標。
進一步探究，就會發現上述新國科會的策略方針並非憑空發想，而是源自對產業發展的細微觀察與豐富的知識、經驗的珍貴結晶。早在吳政忠任職行政院科技顧問組副執行秘書時，就已觀察到「當科技更接近生活，產品價值就會大幅度的翻倍成長」的現象，再回顧臺灣善於代工製造零件的發展歷史，才萌生「將臺灣強而有力的製造技術與創新想法整合」的初步想法。
但是「整合」一詞的背後，需要的是基礎研究、應用研究，產業實務之間的環環相扣，過程不只涉及公私跨部門、跨領域的協調，也是一個漫長轉換的過程，並非一蹴可及。最後，在數年醞釀及無數人的共同努力下，儘管過程困難重重，以「部會合作」思考為核心的組織架構「新國科會」終於順利誕生，讓整體國家的科技發展得以提升至行政院層級的高度，向下整合上中游的基礎研究、下游的應用研究及產業實務的連接，創造更多的商機與價值。
新國科會的挑戰與期許，後疫情時代的科技人文關懷
如今全球進入後疫情時代，國際關係變動不定，更面臨供應鏈重組、數位轉型等產業挑戰，科技作為國家發展重要的中堅力量，勢必需要更快速的布局因應，在變動中搶得先機。但除了研究與創新，科技與人文社會的結合也是新國科會的一大核心。
隨著人工智慧、太空等科技發展，生活中科技將無所不在，因此未來傳統產業必然將被完全翻轉，此時人文社會科學就扮演嫁接技術與生活文化的重要橋樑，彰顯科學研究成果對人類福祉的巨大貢獻。但這一切的前提是科技與社會必須主動伸手，彼此接觸、相互了解，攜手促進社會總體的福祉發展。新國科會成立之日，同時也是「國科會職場互助教保服務中心[註]」揭牌日，便能看見國科會對人文的用心，除了前述四大重點外，對於女性人才的培育、原住民教育的深耕、環境永續，都將是國科會的重點目標，如何透過科技連結社會的需求，正是新國科會追求的核心，因此新國科會不只是部會整合、資源分配與未來展望而已，更是將科技應用在民間的推動者，同時成為科技與人文交流的平台，最大化科技對總體社會福祉的貢獻。
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[註]：國科會職場互助教保服務中心於110年8月開辦，位於科技大樓1樓，是臺灣公共托育協會承接的第一間職場教保中心。以平價、優質、非營利、社區化之方向營運，希望透過政府與公益法人團體協力的方式，結合民間團體資源，提供孩子優質的教保品質，減輕社區家庭照顧負擔，提升教保人員工作環境與權益。資料來源：財團法人彭婉如文教基金會。