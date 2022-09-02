【關鍵專訪】《他還年輕》吳晟：拋開「北農風雲」不是放下或原諒，而是有很多重要的事情等著我

「只因這是生命中 ／最沉重 ／也是最甜蜜的負荷」不論你是在課本中讀過，或是腦海中出現歌手吳志寧的歌聲，這幾行詩句皆是出自長年書寫台灣的「國民詩人」吳晟。

《他們在島嶼寫作》第三系列9月2日上映這位對島嶼與土地用情至深的詩人的紀錄片《他還年輕》，除了呈現吳晟的鄉村生活，更帶著觀眾跟隨吳晟的腳步，走訪彰化芳苑大城溼地、濁水溪等處。此部紀錄片拍攝時間長達四年，地點更橫跨了彰化溪州、美國愛荷華、加拿大溫哥華及越南等地，導演林靖傑坦言要拍攝一位社會型作家，如何拿捏比重，確實是個挑戰。

紀錄片中也呈現吳晟拜訪文壇前輩聶華苓及瘂弦，更紀錄了詩人在面臨「北農風雲」時的身心困頓，又是如何走過這「剪不斷理還亂」的政治風暴，重新靜下心來回到自己的書房，為下一次的創作與社會參與做足準備。

憂傷西海岸

我的憂傷游走整個西海岸

就像逃離城鎮來到海洋

此刻，我更想快速往回跑

何處啊可躲避錐心的刺痛 ——節錄自吳晟〈憂傷之旅——憂傷西海岸之一〉

綜觀整部紀錄片，足見吳晟對自然環境的愛與關懷，也可見其社會參與的足跡。2001年吳晟獲選為南投縣駐縣作家，在駐縣期間從濁水溪源頭一路考察到出海口，以文字記錄了過程中的自然與人文景觀，交出了《筆記濁水溪》一書。閱讀《筆記濁水溪》，讀者可以說是跟著吳晟的筆，將濁水溪水系走了一遍。吳晟在書裡近乎深度描繪的文字，是唯有懷抱著一顆向自然學習的心才有可能辦到。

談及濁水溪水系現下或未來的處境，吳晟並沒有因為畏懼政府或威權而放棄說真話。每每在談及財團的開發、政府短淺的目光，以及人們如何消費自然，他的文字也直指問題或現象的核心，提出了最深刻的質疑與反省，也隱隱指出永續的島嶼未來之路應在何方。

二十年後的重返，又帶給他什麼樣的體悟？吳晟表示，紀錄片拍攝期間，之所以會有這趟濁水溪溯源之旅，是因為導演林靖傑拍攝到中途時，意識到濁水溪與其文學創作、生命歷程，以及社會參與息息相關。回憶當年擔任南投縣駐縣作家，他指出當時的官方資料是一面倒地在歌頌集集攔河堰的好，但他表示興建攔河堰的最主要原因，還是為了第六套輕油裂解廠（簡稱六輕），但政府不能明說。吳晟表示，身為作家，他沒有隨著官方的說法起舞或配合宣傳，而是提出他的憂慮與質疑。在完成《筆記濁水溪》一書時，他就已預言濁水溪中下游的生態將會走到盡頭。

吳晟直言，濁水溪出海口如今的樣貌，「真正有環境意識的人看了，一定會很痛心很痛心。」他憶起西海岸昔日的美麗樣貌，表示到處都是防風林，攔河堰還沒興建時的水流何其美麗。「但如今卻已都毀掉，防風林也都不見。這是台灣在工業發展的過程裡非常大的罪孽，可是我們整個社會似乎都不以為意。」

因紀錄片拍攝重返濁水溪，吳晟坦言所見到的景象比他當時撰寫《筆記濁水溪》時來得更為嚴重。他表示濁水溪的河床已乾漠化，因此所產生的揚塵，對雲林縣造成的影響最為明顯——除了「吃飯配沙」之外，揚塵會吹到雲林縣沿岸的鄉鎮，桌面與窗戶一兩天沒擦就都是灰塵。吳晟表示，河流的乾漠化只是第一步，接著就是地層的乾漠與下陷。吳晟也表示，濁水溪原先帶有大量的流沙和淤泥，在出海口附近就會形成濕地，有了濕地就會有相對應的生態。然而，如今因為攔河堰的關係，導致整個海岸的生態環境大改變，情況十分嚴重。

吳晟表示，六輕對環境的危害並沒有台塑集團講得那麼輕鬆，外界多將焦點放在空氣污染，但他表示真正受害很深的還有水源。令他感到憤憤不平的是，為了成就六輕，台灣的環境已犧牲太多，而王家人卻還在為了爭奪海外遺產相互提告。「王家所賺得的錢，是犧牲台灣西海岸的整個生態，還有如此多人的生命與健康，以及對生態的破壞，這是我當初寫《筆記濁水溪》時，還不曉得這犧牲有多可怕。」

只能為你寫一首詩

但我不能。我只能忍抑又忍抑

寫一首哀傷而無用的詩

吞下無比焦慮與悲憤

我的詩句不是子彈或刀劍

不能威嚇誰

也不懂得向誰下跪

只有聲聲句句飽含淚水

一遍又一遍朗誦

一遍又一遍，向天地呼喚 ——節錄自吳晟〈只能為你寫一首詩〉

除了用筆守護濁水溪，吳晟過去更挺身而出反對興建國光石化及中部科學工業在二林的園區（簡稱中科四期）的興建。文學創作與社會參與，前者是一個人的深耕，後者是群策群力，共同之處是都磨耗人的心力與時間。在提供給吳晟的訪綱上，我預設了往返於這兩者之間必然是「掙扎」，好奇這位國民詩人的心境如何，又是怎麼調適的。

吳晟回應的開頭就表示「這不叫做掙扎，而是必須把自己的時間調整好。」同時投身社會運動與寫作，他表示足夠的體力和強烈的熱情缺一不可。吳晟也分享參與社會運動裡，較少為人知的一面。他表示每場社會運動背後都需要花極大的心思策劃，較常受到媒體或社會關注的可能是抗爭活動的現場，但真正的核心在於檯面下的策劃，也是花費較多心思與時間之所在。

吳晟近年來在國立東華大學擔任駐校作家，紀錄片裡也呈現了他在校園裡與年輕一輩學子們交流互動的模樣。吳晟也曾撰文鼓勵參與社會運動或具有社會意識的年輕人們，將自己的所見所聞轉化為文學作品。多年來往返於社會運動與文學創作的他，表示兩者之間其實是可以相輔相成的。「參與社會運動的經驗和情感若是注入創作之中，就有機會深化你的作品。作品完成了之後，又可以深化你所參與的運動。」

他舉自己當年參與反國光石化運動時，曾撰寫〈只能為你寫一首詩〉的經驗為例。當時《商業週刊》聯繫吳晟提出約稿，吳晟詢問了交稿日期後，評估〈只能為你寫一首詩〉這首作品寫得差不多，於是他趕緊再修飾，並於一週內寄給《商業週刊》。