【圖輯】四川高溫乾旱兩樣情：農民無水灌溉叫苦連天，民眾躲二戰防空洞餐廳大啖麻辣鍋

受到極端高溫影響的四川重慶，乾涸龜裂的河床吸引了好奇的人們一探究竟，許多人紛紛拿起手機自拍留念。另一方面，農民卻是叫苦連天，由於水庫嚴重缺水稻稈已經發黃，川蜀名產辣椒也難以結出果實。

Photo Credit: AP / 達志影像

自6月13日開始在四川地區肆虐的熱浪已經邁入第三個月，除了持續天數超越2013年的61天，強度也達到1961年來新高，40度以上覆蓋範圍也是歷史最大，其中又以重慶的災情尤為嚴峻。

農夫站在因乾旱而龜裂的土堤上｜Photo Credit: AP / 達志影像

位於重慶南部丘陵地帶的龍泉村，一位農民走在已經乾裂的社區水庫淤泥上。幾個月前，曾經充滿水源的水庫，擋土牆開始出現裂縫，由於高溫與乾旱，如今也只剩下一個僅有幾公尺寬的水坑。

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北邊的木耳鎮，農夫李思明正在巡視著他已經發黃的水稻田。受到限水影響，過往曾經用於灌溉水稻的公共用水，已經被轉移至果園使用。

「我們向老天祈禱，但祂不肯降雨。我們問過政府，他們也不肯給我們水。」李思明說道。

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現在，李思明用昂貴的自來水灌溉農田，他估計自有的三公頃土地只會收穫大約400公斤的稻米，不到往常的三分之一。為了不讓農作物因乾旱縮水，雖然穀物尚未成熟，農民還是將收割時間提前半個月。

受到乾旱影響，嘉陵江位於重慶核心地區的河段寬度，已經不到原本河道的二分之一。居民和遊客們穿梭於裸露的河床巨石間，擺著自拍姿勢，看者所剩無幾的河水緩緩流過。黃昏時分，身穿制服的警察會用擴音器把人們趕回鄰近的高地。

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同樣流經重慶的長江，父母帶著孩子們在橋樑底柱附近的淺水區玩耍。沿著柱子上看八公尺的位置有著明顯的泥痕，是曾經河流能夠達到的水位。

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不過，即便是炎炎夏日，似乎還是抵擋不住四川人對於吃辣的執著。店家們發揮創意，把二戰時期的防空洞改造成餐館，當地人將其稱為「洞穴火鍋」。

重慶的火鍋文化被認為可以追溯至明末清初，在嘉陵江碼頭從事搬運工作的工人們，經歷辛苦的一天後，會尋找攤販、圍著擔子吃上一碗毛肚火鍋。

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抗戰期間，日軍將國民政府趕出南京後，重慶曾一度成為臨時首都。只要空襲警報一響，居民們就會湧進位於丘陵地區的防空洞，當時有數千人死於轟炸。

時至今日，曾為民眾逃生希望的避難場所，已搖身一變成為人們日常的一環。許多防空洞被改造為咖啡廳、麻將館，也有一些成為餐廳。

饕客們坐在由防空洞改造的火鍋店裡大啖麻辣鍋｜Photo Credit: AP / 達志影像

一間入口拱門嵌著紅字的餐廳，寫著「洞亭火鍋，創於1989」，內部的圓拱屋頂則是畫著繁星點點的夜空，牆上還掛著一幅二戰時期的戰鬥機繪畫。到店用餐的饕客將牛肚、肉片、魚肉以及蔬菜，丟入浮滿辣椒與花椒的湯底中，享受著火鍋帶來的味覺享受。

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「我們待在這些防空洞裡避暑。」一名食客說道。「這裡很涼爽，是夏天的好去處。」

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責任編輯：黃皓筠

核稿編輯：翁世航