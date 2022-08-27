【圖輯】四川高溫乾旱兩樣情：農民無水灌溉叫苦連天，民眾躲二戰防空洞餐廳大啖麻辣鍋
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高溫持續侵襲著四川地區，除了熱浪持續時間創下歷史新高，強度也是前所未見。農民叫苦連天之際，還是有民眾以此為樂，在罕見乾涸的長江河床上戲水玩耍。另外，炎炎夏日似乎還是抵擋不住四川人對於吃辣的執著，躲進陰涼的洞穴火鍋店裡大快朵頤已成為新日常。
受到極端高溫影響的四川重慶，乾涸龜裂的河床吸引了好奇的人們一探究竟，許多人紛紛拿起手機自拍留念。另一方面，農民卻是叫苦連天，由於水庫嚴重缺水稻稈已經發黃，川蜀名產辣椒也難以結出果實。
自6月13日開始在四川地區肆虐的熱浪已經邁入第三個月，除了持續天數超越2013年的61天，強度也達到1961年來新高，40度以上覆蓋範圍也是歷史最大，其中又以重慶的災情尤為嚴峻。
位於重慶南部丘陵地帶的龍泉村，一位農民走在已經乾裂的社區水庫淤泥上。幾個月前，曾經充滿水源的水庫，擋土牆開始出現裂縫，由於高溫與乾旱，如今也只剩下一個僅有幾公尺寬的水坑。
北邊的木耳鎮，農夫李思明正在巡視著他已經發黃的水稻田。受到限水影響，過往曾經用於灌溉水稻的公共用水，已經被轉移至果園使用。
「我們向老天祈禱，但祂不肯降雨。我們問過政府，他們也不肯給我們水。」李思明說道。
現在，李思明用昂貴的自來水灌溉農田，他估計自有的三公頃土地只會收穫大約400公斤的稻米，不到往常的三分之一。為了不讓農作物因乾旱縮水，雖然穀物尚未成熟，農民還是將收割時間提前半個月。
受到乾旱影響，嘉陵江位於重慶核心地區的河段寬度，已經不到原本河道的二分之一。居民和遊客們穿梭於裸露的河床巨石間，擺著自拍姿勢，看者所剩無幾的河水緩緩流過。黃昏時分，身穿制服的警察會用擴音器把人們趕回鄰近的高地。
同樣流經重慶的長江，父母帶著孩子們在橋樑底柱附近的淺水區玩耍。沿著柱子上看八公尺的位置有著明顯的泥痕，是曾經河流能夠達到的水位。
不過，即便是炎炎夏日，似乎還是抵擋不住四川人對於吃辣的執著。店家們發揮創意，把二戰時期的防空洞改造成餐館，當地人將其稱為「洞穴火鍋」。
重慶的火鍋文化被認為可以追溯至明末清初，在嘉陵江碼頭從事搬運工作的工人們，經歷辛苦的一天後，會尋找攤販、圍著擔子吃上一碗毛肚火鍋。
抗戰期間，日軍將國民政府趕出南京後，重慶曾一度成為臨時首都。只要空襲警報一響，居民們就會湧進位於丘陵地區的防空洞，當時有數千人死於轟炸。
時至今日，曾為民眾逃生希望的避難場所，已搖身一變成為人們日常的一環。許多防空洞被改造為咖啡廳、麻將館，也有一些成為餐廳。
一間入口拱門嵌著紅字的餐廳，寫著「洞亭火鍋，創於1989」，內部的圓拱屋頂則是畫著繁星點點的夜空，牆上還掛著一幅二戰時期的戰鬥機繪畫。到店用餐的饕客將牛肚、肉片、魚肉以及蔬菜，丟入浮滿辣椒與花椒的湯底中，享受著火鍋帶來的味覺享受。
「我們待在這些防空洞裡避暑。」一名食客說道。「這裡很涼爽，是夏天的好去處。」
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責任編輯：黃皓筠
核稿編輯：翁世航
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep6：糧食危機爆發、全球物價飛漲，飢餓問題需要你我共同終結
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep6深入探討糧食危機對全球造成的深遠影響，爬梳國際糧食問題始末，一窺新冠疫情、俄烏戰火、極端天氣等因素如何造成當今的糧食問題，並了解如何幫助陷入飢餓與危難的脆弱家庭。
由李漢威、蔡尚樺聯手主持的直播節目《國際大風吹｜行動講堂》已於8月9日播出。隨著逐漸深入討論關於氣候變遷、戰火衝突、難民生存法則、經濟難民、緊急特況等國際議題，系列節目也來到尾聲。最後一集，我們關注的是無論此刻與未來都會對全球造成深遠影響的「糧食危機」。
本次邀請到農業科技研究院農業政策中心資深研究員陳逸潔博士、台灣世界展望會國際事工處人道危機回應組組長石博文參與對談，深入國際糧食問題始末，瞭解新冠疫情、俄烏戰火、極端天氣等因素如何造成當今的飢餓與糧食問題，從中爬梳未來糧食問題局勢，我們又能做些什麼努力，為世界帶來雖然微薄但不可或缺的影響力。
現在全球的態勢就好像是從一個飢餓的人手中搶走糧食，再把它拿給另一個飢餓的人，整體而言，糧食安全依舊是大家需要深刻關注的議題。
疫情蒙上戰火硝煙，全球糧食危機一觸即發
無論是新冠疫情、極端氣候變遷、區域型武裝衝突，還是俄羅斯與烏克蘭兩國猛烈的戰火，在種種因素交互影響下，全球糧食與飢餓議題的發展已顯露衰退跡象。根據聯合國五家機構今年共同發布的《世界糧食安全與營養狀況》報告，2021年全球飢荒人口已達到8.28億，相當於每9個人之中，就有1個人必須餓著肚子睡覺；其中約2億人口因飢餓導致的營養不良而受到生理上的實質傷害、2600萬兒童因為缺乏糧食導致生長消瘦（wasting），急需治療甚至面臨死亡威脅。
很顯然，全世界正在偏離過去訂定的「2030全球零飢餓」目標。根本性問題包括經濟貧窮與不平等、極端氣候變遷以及全球各處或大或小的戰火爭端，其中戰爭衝突為最重要的影響因子，不只牽涉國際分工與貧窮問題，也直接暴露全球供應鏈的特質與脆弱性，若全球發展態勢再無好轉，恐怕難以在2030年前消除飢餓、糧食不安全和一切形式營養不良。
牽一髮而動全身，深入全球糧食危機始末
如今糧食問題並非像新冠疫情那樣瞬間爆發，而是經過一段時間蔓延、發酵，而後越演越烈，最終成為今日討論的「糧食危機」。來賓陳逸潔博士仔細分析道，2019年新冠疫情爆發，造成過去前所未見的狀況──供給端與需求端同時驟降，這直接導致國際能源價格崩跌，整體社會需求降至最低點、經濟活動停滯。不過到了2020年後期，各國開始從疫情打擊中恢復生機，透過各式總體經濟政策的施行調節，整體需求漸漸回升，但此時全球供應鏈的產能卻來不及恢復，供需的巨大矛盾造成過去新聞報導中的塞港、缺貨櫃、斷鍊等問題。
當全球過渡到後疫情時代，整體供應鏈逐漸回穩，今年2月突然開打的俄烏戰爭更使好不容易趨向穩定的糧食情勢惡化。作為全球糧食、化肥等重要出口國的俄羅斯與烏克蘭，不只因戰爭讓生產停滯，對外出口途徑也受到封鎖，當稍稍緩和過來的糧食供應又再度緊縮，整體價格自然無法控制的飆升。此外，各國政府眼見情勢生變，為確保自身的糧食供應與價格穩定，開始採取限制出口或緊急搶購的相對應貿易措施，更直接讓原先存在糧食問題的弱勢國家的險峻情勢嚴重加劇。
糧食緊縮、戰火紛亂，世界展望會攜手世界糧食計畫署迅速反應
東部非洲為受到國際糧食斷鍊影響最嚴重的地區之一，包含衣索比亞、南蘇丹、肯亞等國家在內有超過2240萬人（包含550萬兒童），因為糧食問題而迫切需要人道援助。幸好世界展望會持續監控各地的糧食問題，並總在危機爆發當下以即時行動回應難民需求。
以南蘇丹為例，長年內戰加上氣候緊急導致全國超過六成的人口需要糧食援助，因糧食危機今年底國內有超過130萬名兒童即將面臨糧食不足與營養不良的窘況。考量當地位置與內戰威脅，世界展望會與世界糧食署、當地政府合作，透過「空投運輸快速反應機制計畫」以空投的方式進行緊急糧食援助；同時，運用社區建構生計方案（livelihood）在當地設立工作坊，透過農業培訓、種子及設備導入以提升社區韌性（resilience），並傳授女性及兒童保護相關知識，讓社區弱勢可以獲得穩定的生活改善。
糧食危機衝擊國內物價，脆弱家庭的兒童權利首當其衝
然而，全球糧食價格高居不下的問題影響的不只是國外，國內也受到不小的衝擊。來賓陳逸潔博士解釋，台灣算是農業資材（如種子、肥料）的主要進口國，所以全球糧價高漲的問題勢必對台灣造成影響，其中各級產業面臨到最大問題就是生產成本增加，這也直接促成民生物資上漲、影響常民生活。
看似數字上的小小變化，卻會使資源本就不充裕的弱勢家庭生活面臨危難，進而壓縮孩子的資源，造成需要援助的緊急特況。對此，台灣政府也從「穩定供應」、「弱勢族群社會援助」、「調節市場價格」三個方向來穩定國內物價，並強調糧食自給的重要性，再結合循環經濟、淨零排放等綠色生產的概念，積極落實以長久因應未來的糧食挑戰。不過來賓陳逸潔博士也坦言，因為全球永續發展的趨勢與經濟學上「菜單成本」的概念，危機後糧食價格可能難以降回過去的水平，而受此影響最深的就是弱勢族群，因此無論是政府或是世界展望會，也都透過如綠色照護服務、惜食、救助糧食等零飢餓的實踐策略，積極援助弱勢的家庭與孩子。
「一日生命糧」幫助孩子脫離餓夢，展開笑顏
全球至今仍未止息的疫情、戰火與極端氣候問題，讓世界展望會一刻都不曾停歇。工作人員及志工們背負著一份又一份來自台灣民眾的祝福奔走各地，拯救世界各地處於我們難以想像的危難中的兒童，讓孩子們有機會擁抱希望，獲得本應有的豐盛生命。面對如今的糧食危機，世界展望會也發起「一日生命糧」的活動來幫助如南蘇丹這類的發展中國家，並邀請行有餘力的人們一起終結浪費，發揮人飢己飢的精神，響應飢餓三十及一日生命糧活動，與世界展望會並肩同行，持續關注國際難民與兒童議題，守護孩子們的未來！
響應世界展望會「一日生命糧」行動，幫助孩子驅除餓夢！飢餓三十救援專線：（02）8195-3005 即刻救援動起來
關於《國際大風吹｜行動講堂》
由《國際大風吹》李漢威、金鐘主持人蔡尚樺聯手主持，每集《國際大風吹｜行動講堂》直播節目將邀請重磅來賓，帶大家深入淺出、探討急需人們重視的國際議題，並呼籲各界付出實際行動，向需要幫助的人伸出援手，展開即刻救援。