楊志良《生存革命》：台灣2026年進入「超高齡社會」，每個人都將面對「五老」挑戰

文：楊志良

推動《超高齡社會發展法》迫在眉睫

台灣預計在2026年進入「超高齡社會」，這不只是今日高齡者面對的挑戰，而是未來青壯年將面臨的挑戰。超高齡社會即將到來台灣預計在2026年進入「超高齡社會」，即65歲以上的人口超過20％。

成功常是挑戰的開始，過去台灣公共衛生、醫療科技及健保的進步及推行，導致國民壽命不斷延長，加上少子化，高齡人口比率快速上升。台灣在1993年成為「高齡化社會」（7％超過65歲），2018年成為「高齡社會」（14％超過65歲）；只要再過幾年就進入「超高齡社會」，速度之快，直超日本。

日本政府為因應超高齡社會，2、30年來首相多次主持因應對策，但仍面臨重大的困境，顯現在各社會現象及文學著作上：蛋黃區之外的房價下跌超過30％；無人繼承的土地合計已有九州大小；三線城市地方政府拍賣房屋，需要貼錢給欲遷入者，以免無人居住及交稅；地方醫療、路燈、垃圾清理無法維持；近幾年《下流老人》、《七十歲死亡法案，通過》等，各種充滿悲觀、無奈的著作盛行。

至於台灣，除了常有照顧者由於身心俱疲，因而殺害被照顧者的慘案外，全台無人繼承的土地也有金門大小。但種種徵兆顯示，至今並無任何政治人物加以關注，台灣社會正逐步走向懸崖。

超高齡社會「不只是」今日高齡者面對的挑戰，而是未來青壯年，特別是嬰幼兒世代將面臨的挑戰。目前50歲者，至少要生活在超高齡社會30年，30歲者則要活60年，青少年要面對超高齡社會70～80年。因此，今日推動《超高齡社會發展法》是前瞻性的行動，是為未來世代因應超高齡社會做準備。

個人與社會的「五老」挑戰

超高齡社會以個人而言，至少要面對「五老」挑戰：老身、老本、老居、老友、老伴。第一要務是老身，畢竟老身不在，其餘免談；今日長壽不難，但要活得健康快樂、活躍老化則不容易。老本則不能僅靠社會保障（無論是軍公教或勞保，少則七、八年，多則十數年就會耗盡），個人如何理財、儲蓄，已成為「終身志業」。

老居也是重大挑戰，目前居住在五層樓以下無電梯公寓的數百萬人，其中無法上下樓的人（特別是獨居者），將來必如日本，死亡多日無人知。哈佛大學一項追蹤70餘年的研究發現，健康快樂最重要的因子，是有良好的社會互動與支持。

然而，台灣與其他高度老化社會的共同現象是「孤獨」，由於少子化及都市高度流動，「獨居」成為普遍的現象，孤獨對個人身心健康傷害極大，因此需要與人建立良好的互動關係。此外，長壽的老年人喪偶，或是現代人追求自我發展而離婚，要如何再尋求伴侶相互扶持，以增進幸福感、減少孤獨，也是目前及未來的挑戰。

至於社會群體，需要面對的調適則更為廣泛。個人困境經常成為整個國家的社會、政治、經濟與文化問題。以老身而言，關鍵在於如何促進全民健康，完善老化、失能者的照顧，以及健康保險的永續。醫學從來只重視延長壽命（包括痛苦的生命），而延長活躍的生命，增進高齡者享有尊嚴生命的選擇（如安樂死），均需社會採取集體行動來因應。

而老本當然與社會經濟息息相關。至於老居，可以思考如何建構青銀共居、老人住宅等。老友、老伴，則要討論是否打破今日關於「家庭」的法律規章，改為「鄰近於親」，沒有血緣、婚姻關係，但有深厚情誼的共居者，也能享有某種程度的「親屬關係」，例如代簽「放棄急救同意書」的權利。

近年來國內民間正在起步，仿照北歐國家大幅推動時間銀行，建立互動社會，這些都需要政府在法令規章與財力方面的協助。《超高齡社會發展法》修法暨超高齡審議式民主公民會議，已從2019年開始推動，期待政治人物與全民都能多加關注，並且採取相關行動，共同面對超高齡社會挑戰的到來。

攜手共老：第三家庭的倡議

長壽已改變我們的生活視野，因此更應該持續成長、進化，追尋內心最想擁抱的生活樣貌。國際將65歲以上人口占全部比率達7％、14％及20％，分別稱為「高齡化社會」、「高齡社會」及「超高齡社會」。我國已於2018年轉為高齡社會，估計於2026年邁入超高齡社會；而依照《世界人口綜述》列出2020年各國出生率排名，台灣在全球200多個國家中排最後一名，平均每位婦女僅生0.9個孩子。

少子化導致人口分母縮小，壽命延長的老年人口比率必然上升，兩者高度相關。根據衛生福利部2018年9月編印的《中華民國106年老人狀況調查報告》，65歲以上有配偶或同居者占66.09％、喪偶者29.32％、離婚或分居者3.22％、未婚者1.37％；在有偶率低及人口老化的衝擊下，失去家庭相互陪伴、支持及照顧功能的孤獨老人，將日漸增加。

各級政府雖提出建立長照服務體系、居家照護、強化社區照顧據點等對策，但因孤獨而帶來的自閉、憂鬱、躁鬱，甚至失能、失智等身心官能症的困擾，還是難以避免。

日本社會學者藤田孝典的著作《下流老人》，描述由於年金制度即將崩壞、缺乏長期照護人力等原因，有愈來愈多老人身陷貧窮漩渦無法自拔。部分養老院、照護中心、簡易旅舍，以低價吸引「下流老人」入住，但提供的環境、膳食、服務品質都非常惡劣。有些商人甚至將「下流老人」請領的生活年金全部侵吞，反映了日本的現況。