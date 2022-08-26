今增2萬6409例本土確診較上週多17％，2歲女童MIS-C重症與確診隔96天破紀錄

中央流行疫情指揮中心今（26）日公布國內新增2萬6761例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為2萬6409例本土個案及352例境外移入；另確診個案中新增45例死亡。比起上星期五，今日本土確診數字增加17％。

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指揮中心指出，今日新增45例本土病例死亡個案，為21例男性、24例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、43例具慢性病史、29例未接種3劑COVID-19疫苗。確診日介於今（2022）年6月15日至8月24日，死亡日期介於5月18日至8月23日。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，新增的死亡個案中，最年輕的有一位40多歲男性，本身具有慢性癲癇及其他神經系統疾病，未接種過疫苗。8月22日出現發燒、抽搐、呼吸困難送醫，當日送醫即收置入加護病房，經過急救仍不幸於隔天過世，死因為肺炎合併敗血性休克。

指揮官王必勝表示，9月1日起，提供65歲以上長者領取5劑免費快篩試劑，以實名制領取，長者有症狀時就可以篩檢，保護自己的健康。

2歲女童MIS-C重症，與確診間隔96天破紀錄

羅一鈞表示，今日新增3例重症MIS-C個案，皆為未滿5歲的小朋友。

第一位為1歲女童，未接種過COVID-19疫苗。7月14日確診過，8月10日開始出現高燒，2天後至急診就醫，發現皮疹、發炎指數升高、凝血功能異常，懷疑MIS-C住院。後續給予免疫球蛋白及類固醇的藥物治療後，已經順利恢復，於8月19日出院。

第二位為2歲女童，曾於5月10日確診，在相隔96天後的8月14日出現發燒、腹痛，8月16日至急診，檢查發現有結膜炎、草莓舌跟血壓偏低的狀況，疑為MIS-C，住院後給予免疫球蛋白及類固醇的藥物治療後病況好轉，順利於8月21日時出院。這例為有紀錄以來，從確診COVID-19到出現MIS-C的間隔天數最長的個案。

第三位為3歲男童，有泌尿系統的慢性疾病。7月11日曾確診，8月10日開始出現高燒，2天後至急診，檢查後發現有泌尿道感染的病癥，住院後給予抗生素治療，然而經抗生素治療後發燒仍然持續，進一步檢查發現結膜炎和嘴唇紅腫的情況，懷疑為MIS-C，給予免疫球蛋白及類固醇的藥物治療後，病況好轉恢復，於8月20日出院。

羅一鈞說，兒童（12歲以下）重症目前累計有187例，其中MIS-C個案有115位。年齡層分佈仍以5歲以下居多，有124位。COVID-19疫苗接種狀況，未曾接種過有161位，佔86％。呼籲並提醒家長盡快帶幼兒前去接種疫苗，加強小朋友對本波與下一波疫情的保護力。

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羅一鈞表示，本周已累積510餘萬的確診病例，本週和過往較不同的地方，在於整體不分年齡層的致死率由過往長時間的0.18％略降至0.17％，最主要是70－90歲年齡層的致死率下降。

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台灣社交距離App新增「COVID-19確診個案自主回報系統」隨機碼上傳功能

指揮中心表示，國內目前已有超過1000萬人次下載台灣社交距離App，原本有個較不方便的地方，是填自主申報的時候，跟上傳台灣社交距離App告訴大家自己什麼時候有風險的日期作業是分開的，現在成功將兩系統整併，點選分享即可上傳成功。

用電腦操作流程：

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用手機操作流程：

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指揮中心表示，使用此新功能要記得將台灣社交距離App更新到最新版本。另外部分使用Android手機的民眾，相機無法掃苗QR code，所以要另外下載其他輔助App才能自動上傳成功。

若是因相機無法掃描QR code而無法使用，則回到原本操作程序（如下）即可：

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指揮中心：預估國境10月開放

王必勝指出，有關國境開放計畫，目前先觀察BA.5疫情的狀況，待高點出現並確定趨勢往下後，才會進行相關開放的動作。高點出現的時間預期會落在9月中下旬，待之後確診數連續2、3週都下降才會進行開放，因此開放時間估計會在10月。

過程會穩健的循序開放，整體可能從入境及居家檢疫天數3+4、到開放部分部分團客、到0+7，要考慮的事很多，包括入境要不要篩、入境很多確診者的話醫療量能足不足夠、總量限制、是否恢復免簽等等。因此目前的時間點都還是推估，仍要視實際狀況而定。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：楊士範