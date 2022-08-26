今增2萬6409例本土確診較上週多17％，2歲女童MIS-C重症與確診隔96天破紀錄
我們想讓你知道的是
羅一鈞說，兒童（12歲以下）重症目前累計有187例，其中MIS-C個案有115位。年齡層分佈仍以5歲以下居多，有124位。COVID-19疫苗接種狀況，未曾接種過有161位，佔86％。呼籲並提醒家長盡快帶幼兒前去接種疫苗，加強小朋友對本波與下一波疫情的保護力。
中央流行疫情指揮中心今（26）日公布國內新增2萬6761例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為2萬6409例本土個案及352例境外移入；另確診個案中新增45例死亡。比起上星期五，今日本土確診數字增加17％。
指揮中心指出，今日新增45例本土病例死亡個案，為21例男性、24例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、43例具慢性病史、29例未接種3劑COVID-19疫苗。確診日介於今（2022）年6月15日至8月24日，死亡日期介於5月18日至8月23日。
醫療應變組副組長羅一鈞表示，新增的死亡個案中，最年輕的有一位40多歲男性，本身具有慢性癲癇及其他神經系統疾病，未接種過疫苗。8月22日出現發燒、抽搐、呼吸困難送醫，當日送醫即收置入加護病房，經過急救仍不幸於隔天過世，死因為肺炎合併敗血性休克。
指揮官王必勝表示，9月1日起，提供65歲以上長者領取5劑免費快篩試劑，以實名制領取，長者有症狀時就可以篩檢，保護自己的健康。
2歲女童MIS-C重症，與確診間隔96天破紀錄
羅一鈞表示，今日新增3例重症MIS-C個案，皆為未滿5歲的小朋友。
第一位為1歲女童，未接種過COVID-19疫苗。7月14日確診過，8月10日開始出現高燒，2天後至急診就醫，發現皮疹、發炎指數升高、凝血功能異常，懷疑MIS-C住院。後續給予免疫球蛋白及類固醇的藥物治療後，已經順利恢復，於8月19日出院。
第二位為2歲女童，曾於5月10日確診，在相隔96天後的8月14日出現發燒、腹痛，8月16日至急診，檢查發現有結膜炎、草莓舌跟血壓偏低的狀況，疑為MIS-C，住院後給予免疫球蛋白及類固醇的藥物治療後病況好轉，順利於8月21日時出院。這例為有紀錄以來，從確診COVID-19到出現MIS-C的間隔天數最長的個案。
第三位為3歲男童，有泌尿系統的慢性疾病。7月11日曾確診，8月10日開始出現高燒，2天後至急診，檢查後發現有泌尿道感染的病癥，住院後給予抗生素治療，然而經抗生素治療後發燒仍然持續，進一步檢查發現結膜炎和嘴唇紅腫的情況，懷疑為MIS-C，給予免疫球蛋白及類固醇的藥物治療後，病況好轉恢復，於8月20日出院。
羅一鈞說，兒童（12歲以下）重症目前累計有187例，其中MIS-C個案有115位。年齡層分佈仍以5歲以下居多，有124位。COVID-19疫苗接種狀況，未曾接種過有161位，佔86％。呼籲並提醒家長盡快帶幼兒前去接種疫苗，加強小朋友對本波與下一波疫情的保護力。
羅一鈞表示，本周已累積510餘萬的確診病例，本週和過往較不同的地方，在於整體不分年齡層的致死率由過往長時間的0.18％略降至0.17％，最主要是70－90歲年齡層的致死率下降。
台灣社交距離App新增「COVID-19確診個案自主回報系統」隨機碼上傳功能
指揮中心表示，國內目前已有超過1000萬人次下載台灣社交距離App，原本有個較不方便的地方，是填自主申報的時候，跟上傳台灣社交距離App告訴大家自己什麼時候有風險的日期作業是分開的，現在成功將兩系統整併，點選分享即可上傳成功。
用電腦操作流程：
用手機操作流程：
指揮中心表示，使用此新功能要記得將台灣社交距離App更新到最新版本。另外部分使用Android手機的民眾，相機無法掃苗QR code，所以要另外下載其他輔助App才能自動上傳成功。
若是因相機無法掃描QR code而無法使用，則回到原本操作程序（如下）即可：
指揮中心：預估國境10月開放
王必勝指出，有關國境開放計畫，目前先觀察BA.5疫情的狀況，待高點出現並確定趨勢往下後，才會進行相關開放的動作。高點出現的時間預期會落在9月中下旬，待之後確診數連續2、3週都下降才會進行開放，因此開放時間估計會在10月。
過程會穩健的循序開放，整體可能從入境及居家檢疫天數3+4、到開放部分部分團客、到0+7，要考慮的事很多，包括入境要不要篩、入境很多確診者的話醫療量能足不足夠、總量限制、是否恢復免簽等等。因此目前的時間點都還是推估，仍要視實際狀況而定。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：楊士範
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不送月餅送什麼？3大中秋禮盒選購要點，教你企業公關送禮不失禮
我們想讓你知道的是
中秋佳節即將到來，也是企業籌備公關送禮，藉此表達感謝、維繫關係的重要時刻。然而疫情之下預算大減，如何把握重要的傳統節日，將心意送的巧妙、創新，又能一舉提升企業和品牌形象？一起來看企業中秋贈禮的3大選購要點。
習俗傳承至今，現代人的職場交際彷彿就是家族縮影。舉例來說，企業每逢中秋籌備的企業顧客及公關贈禮，便是透過中秋節日的禮尚往來，向平時有公務往來的客戶、協力廠商及官方民間團體，藉此表達一年來的感謝心意，並繼續維繫合作關係的情誼。許多調研發現，企業公務送禮的預算，即使在近2年疫情衝擊、禮金預算大減之下，仍是多數公司的必要支出。
此外，現代節日的送禮趨勢早已改變，許多人不再希望收到傳統月餅，也讓企業總務採購開始苦惱；如何在精準的預算裡切中當下送禮趨勢，又能呈現送禮者的獨到品味？一起來看看企業顧客、公關贈禮的3大中秋禮盒選購要點，教你將心意送得巧妙又創新。
要點一、彰顯職人精神：運用高級食材，重新演繹禮盒人情味
中秋送禮除了傳統月餅，佔據華人節日一席之地的肉鬆、肉乾也不可小覷。這項道地傳統美食傳承自職人手作精神，代表著濃濃的人情味傳遞，是老饕紛紛推薦的在地伴手禮；其中若使用高級食材如黑豬肉及松露，更能彰顯企業及品牌與眾不同的格調，重新演繹出濃厚人情味。
經營55年的經典品牌新東陽，特別挑選畜養期長達8個月的台灣上等原生種黑豬，肉質甘甜無腥且肉皮厚而緊實，肌纖維更細更多，肉質更顯鮮嫩彈性；再以高級純釀醬油及獨家配方調味，經過職人的特殊焙炒製程，做出酥鬆口感及香氣逼人的美味「黑豬肉鬆」。新東陽全產品經嚴格品管皆取得CAS產品認證，製程經ISO9001及HACCP雙重國際認證審核，保證產品不添加防腐劑、味精、人工糖精、人工色素，吃起來更安心。
為確保肉質新鮮、安全、衛生，新東陽將檢驗合格的黑豬肉於現代化密閉式低溫廠房中生產，並在獨特配方調理製程下，經快速凍結、切片、48小時醃漬、貼合、烘乾、截切，再經高溫烤焙而成。像是以獨特蜜汁配方製作出的「蜜汁黑豬肉乾」，甜而不膩、肉質鮮嫩、嚼勁十足；甚至運用西餐中的高檔食材松露製成「松露黑豬肉乾」，嚐完香氣逼人，將台灣最道地傳統的肉乾提升到另一個層次。
要點二、展現創意印象：創新燒烤系美食，共享中秋團圓記憶
除了吃月餅撥柚子，台灣人自80年代起開始盛行中秋前後家家戶戶來烤肉，「中秋」等於「烤肉」的印象可說是深植台灣人心！尤其是近2年受到疫情影響，許多節日因無法群聚而取消，這時候若能挑選具有中秋美食印象的禮盒贈送，收禮者肯定倍感窩心、留下深刻印象。
新東陽在中秋節推出的「XO烏金黑豬肉乾」可說匠心獨具，以野生烏魚子特製而成的烏金XO醬，再搭配獨家秘製醬汁低溫醃漬而成，經高溫烘烤讓肉乾更持久入味，XO醬使豬肉乾更加鮮美，肉質更綿軟細膩且鬆軟易嚼。明明是在品嚐肉乾，卻能聞到撲鼻而來的烏金XO醬烤肉香氣，高檔食材透過創意完美展現，絕對能讓收禮者津津樂道，體會「一家烤肉萬家香」的道地台灣人情味。
三、提升環保形象：綠色有機用品，提升企業環境友善形象
全球掀起環保意識，送禮也愈來愈符合環保趨勢，訴求簡約設計的包裝、具有綠色意識的禮盒，能夠大大提升企業和品牌的形象質感。要選購更加環保的中秋禮盒，首先是掌握「一多三少」原則，即產品份量多、包裝材料少、材質種類少、印刷少，降低禮盒垃圾對環境的衝擊。
其次可選擇具有綠色意識的有機生活用品，同時把握自備、重複及少用原則，就能在中秋團圓時刻從生活中減少廢棄物。例如新東陽的〈千江月禮盒〉就特別附上一款「環保蜂蠟布」，抗菌的天然蜂蠟和柔軟的有機棉布，能取代保鮮膜不怕殘留塑化劑，還能為食材保濕、保鮮。不只可以拿來包裹肉乾品嚐，只要以冷水洗淨即可多次重複使用，對環境更佳友善。
而且蜂蠟布相比保鮮膜的製作過程更加低碳減塑，新東陽的時尚蜂蠟布是與綠色工廠的精神結合，一年減少66m²的保鮮膜，為地球盡一份心力。此外，新東陽〈千江月禮盒〉更有簡約時尚的設計風格，特別適合企業顧客及公關贈禮，送禮高級又大方實用，便利收禮人享用及保鮮美食的綠色設計「蜂蠟布」，更是提升送禮者企業綠色環保的形象。
中秋佳節傳遞初心，新東陽千江月禮盒
我們向來熟悉的中秋習俗，包括享用月餅等應景食品，一家團聚祭祖感謝祖先庇佑，賞月慶祝圓滿和豐收等等；整個漢文化圈各地習俗雖略有不同，卻都與「月亮」、「團圓」有著密切關係。現代人如何結合當代的風土民情，讓傳統文化繼續綿延流傳，傳遞初心絕對是不二法門。
宋朝高僧編撰的《普燈錄》有句「千江有水千江月，萬里無雲萬里天」，北宋詩人黃庭堅也曾在《五祖演禪師真贊》提及「無心萬事禪，一月千江水」，兩句皆勾勒出千江映月的詩情畫意，讀來令人回歸初心而廣為流傳。經典品牌「新東陽」多年來以創新傳統美食文化為己任，選在中秋佳節推出〈千江月禮盒〉呈現千江映月的雅緻意境，跳脫傳統月餅禮盒範疇；不僅運用高級食材彰顯職人精神，以創新XO烏金黑豬肉乾展現創意印象，超好蓋蜂蠟布更是幫助企業提升綠色環保形象、凸顯企業格調，是企業公關贈禮表達感謝、維繫關係的創新好選擇。今年中秋節，就選擇新東陽的獨家環保特色千江月禮盒，讓你送禮超體面！