【韓劇】一開始不被看好的《非常律師禹英禑》，為何最終能刷新Netflix觀看紀錄？

「我的名字叫禹英禑，正著唸、倒著唸都一樣，黑吃黑、多倫多、石榴石、文言文、鹽酸鹽、禹英禑。」這是近來爆紅大夯韓劇《非常律師禹英禑》中，患有自閉症類群障礙症女主角禹英禑的自我介紹，也成為近期許多人的口頭禪。

由於最近《非常律師禹英禑》的人物角色、劇情案例、演員等相關新聞與報導實在太多了，而各種自閉症、人性、法律與職場等專業的討論、觀點、個案事例及經驗分享也隨處可見，因此本篇純脆就以心得感想及簡單介紹的雜文隨談為主，也不會錦上添花，來個X大值得注意的地方、X大給予的啟示、X大金句或重點、X大作品回顧……之類的。

由熱門韓劇《浪漫醫生金師傅》的導演劉仁植，與電影《證人》的編劇文智媛合作打造的《非常律師禹英禑》，劇情描述擁有超高智商、絕佳記憶力、能一字不漏背誦複雜法律條文，卻沒有情商、不懂人情世故、不善與人互動的自閉症類群障礙症患者禹英禑，作為新人律師踏入社會的生存奮鬥記。

本齣劇本是參考自公設辯護人申珉容律師的《為何我會替他們辯護》，及趙宇成律師的散文《一個喜悅戰勝一千個悲傷》兩本書籍。巧妙的是，編劇文智媛的前一部作品《證人》女主角也是患有自閉症的少女，片中因為男主角的關係而提到決定夢想成為律師，因此本劇可以開玩笑地說是該角色的成長續篇或外傳。

過去常說的自閉症、亞斯伯格症等，目前已整合成為「自閉症類群障礙」（Autism Spectrum Disorder，簡稱ASD，又稱自閉症譜系障礙）的類別中。《非常律師禹英禑》敘述同時具備天才頭腦與患有自閉症類群障礙症的菜鳥律師禹英禑，在大型律師事務所的生活成長勵志過程電視劇。演出陣容包含朴恩斌、姜泰伍、姜其永、河允景、朱鐘赫、朱玄英、陳慶、白智媛、全培秀、林成宰等實力派演員，都不是所謂的「一線」、「當紅」的明星。

《非常律師禹英禑》是韓國新興電視台ENA首播的電視劇，串流平台Netflix只是買下了它的國際平台播映權，並採取跟著電視台時段隨後同步播出的方式。但本劇在韓國當地電視台締造了多項破紀錄的收視率，並刷新了Netflix在全球電視頻道與播劇的觀看流量新紀錄。從第一集播出到完結篇，收視率暴漲了17倍，在許多國家都登上Netflix全球非英語類劇集第一名。

值得玩味的是，《非常律師禹英禑》一開始並不被外面各界看好，因為以自閉症類群障礙症當真正主角的影劇作品並不多，而主要演出的主配角演員們的知名度又都不是非常高，或是具有（收視、廣告）號召力與吸引力的藝人，還要動用到許多動畫特效，導致製作經費龐大，因此被許多電視台拒絕，連最能大方砸預算的tvN、OCN等單位都沒意願出資。