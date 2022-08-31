從奧斯卡最佳影片《月光下的藍色男孩》，識辨何謂「有毒的男子氣概」

文：陌熙

導言

「你一個男生哭什麼哭？哭能解決問題嗎？」這句話是在公民課本上針對「性別偏見」最常見的典型例子。事實上，筆者身旁也不乏男性友人遭父親剝奪其哭泣的權利，推崇「解決問題」至上的價值觀，直接把「眼淚」和「軟弱」、「無能」劃上等號。

「男兒有淚不輕彈」便自然而然紮實地生根於父權體制對「男人」的集體想像，進而導致多數男性不懂得如何表達自我情緒，選擇壓抑隱忍，以盡忠職守地扮演父權框架下的性別角色。

然而，上述「過度隱藏、壓抑或逃避情緒」的男性人格特質，其實正是所謂的「有毒的男子氣概」（Toxic masculinity）。根據萊特學院心理系教授Terry Kupers的定義，「有毒的男子氣概」指的是各種導致社會退化和破壞的男性特徵，諸如「過度的競爭心態、缺乏同理心、強烈的控制主宰慾、懼怕依賴他人、容易訴諸暴力、鄙視女人、同志和任何表現女性特質的男人」。

不過他也強調，這個詞是為了指涉「男子氣概」有害的部份，並非否定所有「男子氣概」的特質，像是「贏得比賽的自豪、與朋友團結、追求事業成功和賺錢養家」。[1]（Kupers, 2005）

筆者認為，第89屆奧斯卡最佳影片《月光下的藍色男孩》，可作為闡釋何謂「有毒的男子氣概」的最佳模板，該片有別於市面上傳統的同志電影，將敘事主軸放在「同志身分的探索」與「同志性慾和既有社會秩序的衝突」，更聚焦在同志的「生命成長歷程」。

《月光下的藍色男孩》全片共分成三部分：the little、Chiron和Black，各別對應主角的童年、青年和成年時期的成長經驗，本文欲透過重新梳理主角Chiron在種族、性別、家庭創傷、經濟環境、生長地區等多重劣勢與困境下的成長歷程，藉此反映社會所預設的「男子氣概」裡的有毒成分及其在現實裡可能造成的危害。

有毒成分一：當「暴力」被灌輸成防禦的唯一手段

電影以小個子Chiron遭同儕圍剿至一間密閉破舊的小房間裡作為開場，不論是言語或肢體「霸凌」，皆是多數男同志在成長過程中會面臨到的困境，因為他們並不符合父權體制下對於男人「陽剛」氣質的想像。

Chiron的童年總與同性朋友們格格不入，當他們熱血激昂地為了足球比賽的勝利爭得面紅耳赤，又或是簇擁著擠進私密的小房間裡較量彼此的「大小」，Chiron活像個突兀的入侵者，只能勉強把自己塞進社會期待的性別角色裡，日復一日地操演與模仿。

某天，Chiron身旁的好友Kevin告訴他，應該要「讓他們知道自己並不弱，如果他們不知道，那一切就是屁」。Kevin所提供給Chiron的自衛手段，即是最原始的「以暴制暴」，借用達爾文（Darwin）的演化觀點「物競天擇、適者生存」，在弱肉強食的人類世界裡，我們必須透過「公開」展演暴力，才能夠讓對方「意識」到自己也是有能耐的、是不容欺侮攻擊的，藉此保住自己的生存權。

這是童年幼小孱弱的Chiron習得的第一課，男人必須要透過公開的暴力展示才能獲得權利，亦能同時直截地表現社會預設黑人普遍擁有的陽剛男子氣概。

延續「暴力」這一巨大命題，在高中時期的Chiron和Kevin兩人之間產生異樣的情愫後，稱霸高中的黑人老大為沿襲和Kevin在中學時期的消遣娛樂────隨機指定一人並將其打趴在地────要求Kevin將Chiron鎖定為這次娛樂的洩憤對象。

於是，光天化日眾目睽睽之下，Chiron被自己自童年以來的愛慕對象三番兩次的猛捶痛毆，他反覆憑著意志力重新站起，試圖證明自己的勇猛與陽剛，直到最終痛苦地癱軟在日正當中滾燙的紅磚上。

翌日，Chiron握緊雙拳、眉頭深鎖、步伐堅定地走進教室，俐落地拿起教室裡的木製椅子往黑人老大頭上猛砸，隨後即被同儕與教師制止，被送往少年看守所。

由此，公開展示的暴力對被害者來說不僅是肢體的疼痛、公然的羞辱，易使其被外界貼上「弱者」和「無能」的標籤，更有可能讓被害者據此將暴力當作唯一展現力量、取得權力的手段，因而導致暴行的惡性循環。

Photo Credit: 《月光下的藍色男孩》

有毒成分二：努力撕下「娘炮」標籤，抑制情感表達、懼怕依賴他人

「你可以是同性戀，但別讓人叫你娘炮」古巴裔毒犯Juan曾對著年幼的Chiron如是說道，因為Chiron並不明白他人口中的「娘炮」是什麼意思。

之於Chiron而言，Juan的出現恰巧填補了缺席的父親之存在，Juan就是Chiron童年時期崇拜的父親榜樣，他拯救自己脫離殘敗傾頹的生長環境、鎮日吸毒的無能母親，他擁有一切的權利和力量，而那正是飽受霸凌、歧視所苦的Chiron需要的。

因此，自小Chiron即以Juan作為模仿的範本，他口中的「娘炮」事實上指涉的特質和層面很廣，如電影裡Chiron的母親曾在用藥後嘲笑鄙視自己兒子走路時的婀娜體態。

不要讓別人貼上「娘炮」的標籤，成為Chiron的成長任務，他試圖讓自己融入異性戀男性的日常，踢足球、跑步打鬧、和同儕較量生殖器的大小、炫耀自己勇猛的性經驗等等。

或許是源自於封閉的生長環境，亦或是對於同性性慾的難以啟齒，Chiron始終維持一貫的沉默寡言，比起傾訴他更習慣聆聽，久而久之便失去了表達情緒的能力，不過他也就順勢地將之視作撕去「娘炮」標籤的其中一種途徑。