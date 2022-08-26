《大學法》修正草案卡關，校務會議學生代表比例遭反對、教授立委出面挺學生

《大學法》部分條文修正草案未能在上個會期排入議程，行政院版本的草案完成後，將在下個會期審議。提高校務會議學生代表佔比的修正條文，遭到校長、校務人士反對，立法委員范雲表示，從現行學生代表十分之一調整到四分之一應屬合理；立法委員賴品妤則指出，法案出了委員會後，卻有許多來自校方的扭曲訊息，最終損害最大的恐怕還是學生。

立法院教育及文化委員會在5月19日達成4黨派的共識，通過《大學法》部分條文修正草案，包含將校務會議學生代表的佔比，從現行十分之一提高到五分之一。對此，大學端擔心不利於校務治理、壓縮其他代表比例，而倡議修法的團體則表示支持，並希望草案能在上個會期三讀通過。但最終修法並未列入排審，民進黨黨團總召柯建銘當時指出，須待院版草案出爐後，於下個會期審議。

對此，長期關注《大學法》修正議題的台灣學生聯合會，舉行「學生參與校務之未來展望－大學法修法」公聽會，邀集立委、教團代表與學生共同進行討論。

范雲指出，近年高教環境改變非常大，從最近10年很多私校財務出問題、到大學面臨全球排名問題，但《大學法》上一次修正卻是2005年、整整17年前，當時對學生權益修法的訴求還遠低於理想。一所大學裡人數最多的群體是學生，范雲質疑：「《大學法》的架構有沒有以學生為主體？」

學生代表比例提高遭反對，教育部收納意見像「菜市場喊價」

針對校務會議學生代表的佔比，立委賴品妤指出，學生團體的倡議比例是「三分之一」，但經過各團體討論後，他和范雲最終提出的版本是「四分之一」。范雲對此表示，因為民主國家、尤其歐盟國家來講，大學學生代表比例平均是四分之一，而從現行十分之一進步到四分之一應該是合理的。在審查會中，各方與教育部次長劉孟奇討論後的最終結果是「五分之一」，但最後在校方反對之下竟暫緩審議。

面對反對校務會議學生代表提高佔比的聲音，范雲表示：「看到校長跳出來反對，我們不要感到奇怪，因為你就是在跟他爭取我們校園決策的權利。」台學聯理事長黃亭偉對此補充，一開始談《大學法》修正時，學校校長認為沒有經過妥善討論，但經過了6年，校長還認為沒有開放討論。而本次公聽會有邀請校長協會、私校協會到場，他們卻都不願前來。

賴品妤也指出，法案出了教育委員會後，很多來自校方、甚至不具名人士，隨意散播被扭曲過的訊息，但在這樣的討論中，損害最大的其實還是學生。

賴品妤呼籲，教育部在研究、收納意見時，不能變成像是「菜市場喊價」的狀況，教育部作為主管機關，應該在收攏意見的過程中，用分析、研究為基礎，找出各個比例的利弊與意義，最後提出最合理的校務會議學生代表席次比例。

200多個代表如何達成共識？教授籲設置專門小組

除了學生代表比例以外，輔仁大學社會學系教授、守護台灣教育平台秘書長戴伯芬提醒，更關鍵的問題是，如果1間學校有200多個代表，是否可以透過民主討論達成共識？戴伯芬表示，校務會議缺乏功能性的分化，應在會議底下常設專門小組，才能真正監督校務。

除此之外，戴伯芬最期望的是讓大學的立法權、行政權分開，「校長和一級主管就是行政院，其他校務會議組成就是立法院」，他認為代表不應該由行政團隊的人來兼任，但目前各大學校務會議代表，有非常高的比例都是一級主管。

教育部代表到場回應公聽會提出的問題，高教司代表指出，學生參與校務代表比例提高的部分，教育部一直有在搜集意見，這牽涉到大學校務會議的組成內部比例消長，未來會加強溝通論述。

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核稿編輯：楊士範