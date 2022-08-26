台經院看淡今年928檔期「量縮價穩」，整體房價不易創高，但建商口袋仍深降價也難

房地市場的傳統旺季928檔期將至，不過受到大環境影響，製造業等行業景氣未定，整體房價不易創高，但又受制於建商口袋銀彈仍深，亦不會出現降價求售的局面，房市走向「量縮價穩」格局。此外，台北市「脫北潮」民眾湧入新北、桃園情況明顯，業內人士直言首都價位已達天花板，上漲難、回落機率也不大，呈現膠著的情況。

不動產928旺季「漲不動」，但建商口袋深降價也難

全球通貨膨脹已經趨緩，美國7月消費者物價指數（CPI）年增幅從6月的9.1%高峰回落至8.5%，倘若剔除食品、能源類的核心CPI年增率則持穩於5.9，一再顯示聯準會（Frd）循環升息、烏俄戰爭以及中國疫情、限電等風波，各大業者對全球景氣日益看衰。

傳統不動產旺季928檔期，開發商本應大舉釋出地產，受到大環境影響，包含相關政策目前仍無鬆綁可能，加上國內利率仍有調升趨勢，以及地緣政治等因素干擾經濟，因此有相近7成業者認為下半年房市「持平」。

台經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真向《中央社》解釋，美國聯準會預期升息，台灣亦不排除跟進，再加上內政部打房措施將送立法院審查，還有半導體產業雜音頻傳，也使拉抬區域房市力道消退，今年整體房市呈現「量縮價穩」的格局，但是建商「口袋仍深」，恐難出現民眾期待的降價求售局面。

北市房價天花板、「脫北潮」湧入新北、桃園

實際詢問位於文山區的房仲業內人士David指出，因為外圍捷運線動工交通便利，加速北市民眾「脫北潮」，加上景氣疑慮成交量低迷，北市房價要再漲非常困難，但是要大幅回落也非易事。

內政部統計顯示，台北市人口自2014年起就開始有「淨遷出」的情況，而且逐年加劇，2014年約淨移出0.5萬人，2016至2018年每年淨遷出已達2萬人，2020年4.4萬人，2021年達到高峰為7.6萬人。

業內人士說，台北市搬出率不僅是全台各縣市最高，戶數亦是七大都會區中唯一負成長。他認為北市房價幾乎到了天花板，因此該波房市熱潮中，首都房價漲幅也居七都之末，資金均湧入中南部。

然而近年來台灣人口負成長，首都圈旁的新北、桃園新興重劃區大加開發有成，提供更多房價較低、屋齡新的房屋，吸引台北市人口外移。住商機構企研室資深經理徐佳馨指出，近一年台北市的房價漲幅約5.4%，明顯不如新北市的7%、桃園的7.7%。

未來景氣未定，嚴防黑天鵝、注意灰犀牛

台灣經濟研究院景氣預測中心主任孫明德認為，美中經濟走向衰退，又有通膨、原物料及電費價漲疑慮，業者營運「處處是挑戰」。此外，台灣經濟研究院長張建一補充，「黑天鵝一隻隻出來，已在市場上的灰犀牛更要特別注意」。

台灣經濟研究院調查指出，針對國內製造業調查，認為上（7）月月景氣為「好」比率僅為16.8%；相較於6月20.5%減少3.7個百分點，認為當月景氣為「壞」的比率則為43.8%，較6月42.7%增加1.1個百分點。

台經院指出，權重較大的化學工業、鋼鐵基本工業與電子機械業廠商明顯看壞當月景氣表現。不過，整體廠商對下半年景氣看法，看好業者由6月的18.5%增加1.6個百分點至當月的20.1%，看壞比率由6月的36.4%增加3.0個百分點至7月的39.4%。

景氣多空在部分行業中呈現拉鋸。尤其是鋼鐵基本工業與金屬製品業對下半年景氣表現看法呈現兩極，非金屬礦物業與食品業較看好未來半年景氣表現外，其餘產業「看壞」下半年的廠商比例明顯高於看好。

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核稿編輯：翁世航