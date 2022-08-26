台經院看淡今年928檔期「量縮價穩」，整體房價不易創高，但建商口袋仍深降價也難
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傳統不動產旺季928檔期，開發商本應大舉釋出地產，但是受到大環境下影響，相關政策目前仍無鬆綁可能，加上國內利率仍有調升趨勢，以及地緣政治等因素干擾，因此有相近7成業者認為下半年房市「持平」，然而建商「口袋銀彈仍深」，要出現民眾期待的降價求售局面也很困難。
房地市場的傳統旺季928檔期將至，不過受到大環境影響，製造業等行業景氣未定，整體房價不易創高，但又受制於建商口袋銀彈仍深，亦不會出現降價求售的局面，房市走向「量縮價穩」格局。此外，台北市「脫北潮」民眾湧入新北、桃園情況明顯，業內人士直言首都價位已達天花板，上漲難、回落機率也不大，呈現膠著的情況。
不動產928旺季「漲不動」，但建商口袋深降價也難
全球通貨膨脹已經趨緩，美國7月消費者物價指數（CPI）年增幅從6月的9.1%高峰回落至8.5%，倘若剔除食品、能源類的核心CPI年增率則持穩於5.9，一再顯示聯準會（Frd）循環升息、烏俄戰爭以及中國疫情、限電等風波，各大業者對全球景氣日益看衰。
傳統不動產旺季928檔期，開發商本應大舉釋出地產，受到大環境影響，包含相關政策目前仍無鬆綁可能，加上國內利率仍有調升趨勢，以及地緣政治等因素干擾經濟，因此有相近7成業者認為下半年房市「持平」。
台經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真向《中央社》解釋，美國聯準會預期升息，台灣亦不排除跟進，再加上內政部打房措施將送立法院審查，還有半導體產業雜音頻傳，也使拉抬區域房市力道消退，今年整體房市呈現「量縮價穩」的格局，但是建商「口袋仍深」，恐難出現民眾期待的降價求售局面。
北市房價天花板、「脫北潮」湧入新北、桃園
實際詢問位於文山區的房仲業內人士David指出，因為外圍捷運線動工交通便利，加速北市民眾「脫北潮」，加上景氣疑慮成交量低迷，北市房價要再漲非常困難，但是要大幅回落也非易事。
內政部統計顯示，台北市人口自2014年起就開始有「淨遷出」的情況，而且逐年加劇，2014年約淨移出0.5萬人，2016至2018年每年淨遷出已達2萬人，2020年4.4萬人，2021年達到高峰為7.6萬人。
業內人士說，台北市搬出率不僅是全台各縣市最高，戶數亦是七大都會區中唯一負成長。他認為北市房價幾乎到了天花板，因此該波房市熱潮中，首都房價漲幅也居七都之末，資金均湧入中南部。
然而近年來台灣人口負成長，首都圈旁的新北、桃園新興重劃區大加開發有成，提供更多房價較低、屋齡新的房屋，吸引台北市人口外移。住商機構企研室資深經理徐佳馨指出，近一年台北市的房價漲幅約5.4%，明顯不如新北市的7%、桃園的7.7%。
未來景氣未定，嚴防黑天鵝、注意灰犀牛
台灣經濟研究院景氣預測中心主任孫明德認為，美中經濟走向衰退，又有通膨、原物料及電費價漲疑慮，業者營運「處處是挑戰」。此外，台灣經濟研究院長張建一補充，「黑天鵝一隻隻出來，已在市場上的灰犀牛更要特別注意」。
台灣經濟研究院調查指出，針對國內製造業調查，認為上（7）月月景氣為「好」比率僅為16.8%；相較於6月20.5%減少3.7個百分點，認為當月景氣為「壞」的比率則為43.8%，較6月42.7%增加1.1個百分點。
台經院指出，權重較大的化學工業、鋼鐵基本工業與電子機械業廠商明顯看壞當月景氣表現。不過，整體廠商對下半年景氣看法，看好業者由6月的18.5%增加1.6個百分點至當月的20.1%，看壞比率由6月的36.4%增加3.0個百分點至7月的39.4%。
景氣多空在部分行業中呈現拉鋸。尤其是鋼鐵基本工業與金屬製品業對下半年景氣表現看法呈現兩極，非金屬礦物業與食品業較看好未來半年景氣表現外，其餘產業「看壞」下半年的廠商比例明顯高於看好。
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核稿編輯：翁世航
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Photoshop大師講堂：拍出陳珊妮、唐鳳靈魂的獨特，專訪酷兒攝影師登曼波如何創作出獨特的風格影像
我們想讓你知道的是
從現場美術出身的登曼波，擅長融合酷兒文化，營造出充滿故事性的影像風格。是怎麼樣的養分塑造出他現在的獨特色彩，讓他能夠找到被拍攝者不為人知的角度？他又如何透過Photoshop去實現獨樹一幟的細節？
無論是裸背綑縛的珊妮公主，還是化身鳳梨的唐鳳，任誰來到登曼波的鏡頭前，都能展現出最奇趣吸睛的一面。他拍明星名人，也拍主流視野外的酷兒族群與文化場景。這天我們前去拜訪登曼波，一窺他平時如何透過Photoshop創造出獨特影像風格。
用色彩撞破刻板分界，讓符號與畫面一起說故事
登曼波在成為攝影師之前從事的是電影與廣告美術，這些經歷都轉化成他影像創作上的養分。大學畢業後來到台北，加入電影劇組的美術組密集工作，在 Google Map 還不普及的 2000 年代，他拿著紙本地圖探索這座城市，因為參與《艋舺》與《一頁台北》的拍攝，踏遍萬華、中山一帶的巷弄尋找拍攝場景和道具。
「那個過程算是訓練我對影像的美感吧，像顏色的配置就會是我在決定拍攝時先思考的元素。」若曾看過登曼波攝影作品的人，肯定都會被那大膽的用色與場景建構的手法所驚艷，既衝突又合理。或許他試圖解構的正是顏色所象徵的刻板印象，賦予被攝對象最能凸顯其性格的顏色與情境。
離開電影產業後，進入廣告公司工作，讓曼波多了更多時間探索自己的創作，藉由 Photoshop 豐富的附加元件，嘗試多樣的濾鏡風格。他透過網路大量閱讀、研究各種視覺與音樂養分，也在線上平台分享自己拍攝的照片，因此結識不少創作者，其中包括莎士比亞的妹妹劇團團長王嘉明。在莎妹劇團的邀請下，曼波的攝影生涯從劇場開始，「我也把電影美術的訓練都放在裡面，讓符號跟畫面一起說故事。」
用影像魔術紀錄酷兒文化場景
2019 年拿下北美館主辦的台北美術首獎的《父親的錄影帶》，是曼波對自我生命經驗的探索與剖析，除了透過創作與自己的父親對話，了解彼此的不曾想見的樣貌，把這個過程帶到放到美術館，希望鼓舞更多酷兒表現自己，他也將酷兒們的身影置入流行文化的媒介中。曼波在工作上合作的對象來自非常多領域，時尚雜誌、表演藝術、流行音樂、電影等領域都能找到他的作品。
談到時裝拍攝的經驗，曼波形容「很像在變魔術」。攝影師不只是跟隨腳本，而是和編輯、造型等整個團隊一起做視覺方向的發想，「雖然會有產品的置入，但在追求製造最適合主題的『幻象』之下，其實有蠻大的發揮空間」，曼波談到他經常拍攝 LGBTQ 主題的雜誌封面，在這樣的工作氛圍裡很能讓他大膽地展現自己的風格。
在攝影師身份之外，登曼波也在 Pawnshop 放歌，在自己的生活圈內，製造一些事件。他與友人以 Pawnshop 為據點，建構、觀察台灣的酷兒文化場景，「我拍呂薔《找 Matched!》這支 MV，所有演員都是我在 Pawnshop 聚集的，包括幾位知名的變裝皇后。」
Photoshop 是創作時最不可或缺的工具
攝影師的工作除了前期的概念發想，拍攝現場精確執行拍攝計畫，後期的照片編輯也是非常關鍵的一步。Photoshop 一直是曼波在創作時必備的軟體工具，「我喜歡用底片拍攝，就算我用數位相機，我還是會用 Photoshop 把整體的色調整理在一個均值的底片質感。」儘管有愈來愈多影像處理軟體提供現成風格濾鏡，但仍沒有一個像 Photoshop 一樣可以滿足他追求獨特色調與質感的需求。
Photoshop 多年來一直是最強大的影像處理軟體，廣大設計師和攝影師們從學生時期就開始使用，陪伴所有創意人一路成長、突破，不斷推出的新功能也讓編修工作更加流暢。曼波也是從大學時期就接觸 Adobe 系列的軟體，「應該沒有攝影師不用Photoshop吧？」
Adobe 攝影計劃的 Photoshop 與 Lightroom 都是他在工作上不可或缺的工具，曼波也與我們分享自己後製工作的流程，通常是先在 Lightroom 做整批影像的統一調整 ，接著再進到 Photoshop 細部精修，「比如在商業案裡，照片中產品的顏色與實際顏色一致是非常重要的，我會用 PS 遮色片、色版等工具去調整產品那一塊的顏色，除了 Photohop 之外真的沒有其他軟體可以做到。」如何在保有自我風格的情況下不埋沒合作廠商的產品，是所有專業影像人都必須注意的事。
實現最初直覺的 Photoshop 祕技初公開
每次面對不同的拍攝委託或者展覽邀約，儘管是相當熟悉的合作對象、作品內容，登曼波仍會先深入理解對方的特質與需求，找到最獨特且最適合的色調搭配。不過創作中依然常有直覺的成分，在精密設計的工作流程中，不時的靈光顯得格外珍貴。談到具體實現腦中想法的方式，曼波首次公開分享了幾個他常用的 Photoshop 技巧。
Photoshop 教學一 風格調色：用漸層色製造正片負沖感
「首先把一張照片解鎖變成圖層，新增一個圖層變成色版來做色調處理。選顏色對我來說是很重要的環節，我會針對每一張照片的構圖、氛圍去決定色調。這是原本就是一張底片重複曝光的照片，我希望在不同層的曝光上呈現不同的色調變化。
我選擇兩個色版，再用漸層色將它拉開。漸層色最有趣的點是可以讓畫面中間是寫實的顏色，周圍呈現比較濃烈的配色，像正片負沖的感覺。色版的混合模式我通常會選擇『加深顏色』，然後調整透明度讓它更自然。」
Photoshop 教學二 合成與色彩處理：用 Adobe Camera Raw 濾鏡調整出魔幻的疊影
「開啟兩張圖片適合疊影的照片，也先把它們解鎖成圖層放在同一個版面上。藉著用 Camera Raw 濾鏡個別調整照片的各個數值，讓細節更突出到自己滿意的狀態就完成了！」
Photoshop 教學三 疊影濾鏡：用柔性橡皮擦擦出多重曝光效果
「最後我想分享用 Photoshop 製作多重曝光的效果。我先把同一張照片複製三個圖層，透明度都先降低到一半以下方便操作，接著拖曳圖層到不同的位置。我會反覆隱藏其中一個圖層，來確認它們的位置，調整到最喜歡的之後再將透明度調回來。
接下來使用 Photoshop 橡皮擦工具，記得選較低的透明度搭配霧面、柔性的筆觸才能夠擦出比較自然的效果。我通常會大面積擦，這樣比較快速也比較少瑕疵。這個技巧的重點是在擦的過程中要保留最底圖的視覺重點喔！」
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