美國法院判定大學要求學生展示房間以利監考規定違憲，認為學生隱私權凌駕考試公平性

疫情流行期間，大學利用虛擬會議軟體對學生進行遠距監考的做法屢見不鮮。不過，美國俄亥俄州法院日前做出一項判決，認為校方在考試期間要求學生展示房間（room scan）與作答區域，以保證學術公平的做法違憲，也侵犯了學生的隱私權。

就讀於俄亥俄州克里夫蘭州立大學（Cleveland State University）的奧格崔（Aaron M. Ogletree）就曾對校方的監考政策提出質疑。根據判決，學生參加考試前，必須打開鏡頭，把身分證放於臉旁供監考官核對。接著，監考官會逐一提醒學生以鏡頭展示自己的房間以利檢查，其他考生也能看到此過程。

某一堂課的考試中，奧格崔被監考官要求必須展示自己的考試空間。奧格崔雖然回覆房間中有無法放安置別處的機密文件，卻還是遵守了監考官的要求，當時展示時間約10秒到1分鐘不等。

監考官事後於作證時提到，除非教授另有指示，否則展示房間被視為必須履行的監考程序。至於學生是否有拒絕的權利，監考官表示他從未遇過學生有此請求，也不知道校方有處理拒絕展示的相關規定。

監考官說道，如果學生表示拒絕，他仍會允許其參與考試，只不過會在事後通知教授有此情況。

根據《NPR》，奧格崔於考試後對克里夫蘭州立大學提起訴訟，指控校方要求房間展示的規定違反了憲法第4修正案保護美國公民免受「不合理搜查與扣押」的權利，因為他們對於自己的住處，尤其是房間，有合理的隱私期待。

美國憲法第4修正案： 人民的人身、住宅、文件和財產不受無理搜查和扣押的權利，不得侵犯。除依照合理根據，以宣誓或代誓宣言保證，並具體說明搜查地點和扣押的人或物，不得發出搜查和扣押狀。

另一方面，校方反駁展示房間並不算搜查，因為檢視範圍有限，而且是為了確保學術公平以及考試完整性而設，並非強制執行。此外，校方認定展示房間的規定，已被視為一種廣泛被使用的標準措施（standard industry wide practice），多數時候也在學生的默認下被行使。

不過法官指出，雖然學校可能經常使用遠距科技來監控學生考試環境，紀錄顯示除了奧格崔先生以外，也無其他學生曾在過去表示反對。然而，儘管一些、大多數或是近乎所有學生並未表達異議，也不能概括其他人就同意這樣的作為，或是認為這樣的作法不會侵犯個人隱私利益。

《NPR》報導，法官最後認定，奧格崔在家中的隱私，超越了校方規定展示房間所要追求的利益。因此，根據憲法第4修正案，法院認為克里夫蘭州立大學的作為並不合理。

「房間展示可以讓人們看見原本無法看見的地方，至少沒有搜查令或是屋主邀請就不能。」法官寫道。「也不能因此認為，房間展示已被普遍使用，就不是一種搜索。」

「這項判決的影響太過重大，不容忽視。」奧格崔的律師貝瑟（Matthew D. Besser）向《紐約時報》說道。「我認為全國各地的每一所公立學校都要注意法院這次的決定，並著手刪除虛擬搜查的規定，或是訂定一些安全措施。」

貝瑟認為雖然保護考試的公正性也是一種合法利益，但他希望這個案件可以推動學校以一種不侵犯學生安全的方式來進行遠距考試。

他近一步補充，對於那些不想在鏡頭前展示自己家庭環境的學生，我們不能指望他們找到另一個地方參加考試。學生的個人健康或是家庭狀況，例如：需要照顧孩子，都會讓他們不方便至其他地方進行測驗。

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責任編輯：黃皓筠

核稿編輯：楊士範