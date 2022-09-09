《動物們的青春》：青春期不是人類專屬的，所有動物都曾經中二過！

我們想讓你知道的是
各種叛逆和冒險雖然頗致命，可是活下來更能面對殘酷的世界。已故的香港小說家倪匡道：「人類之所以有進步，主要原因是下一代不聽上一代的話。」，動物何嘗不是？
文：Gene
當我還是個小正太的時候，最困惑的事之一，除了大人為什麼可以自信滿滿自己永遠是對的，還有他們為啥都無法理解小阿宅的行為和想法？歐巴桑和歐吉桑不也當過小正太、小蘿莉嗎？怎麼都把自己青少年時的種種都忘光了，彷彿所有大人小時候都沒犯過傻？那真是個整個世界與我們為敵的青澀歲月。
等到自己長大成大人了，才發現怎麼現在的小阿宅愈來愈荒謬？不像我小正太時那麼知書達理，果真是世風日下、人心不古⋯⋯其實，連我似乎也無法理解過去的自己，彷彿青春期的自己活在另一個多重宇宙⋯⋯
可見，青春期真的是人生中很特殊的一個時期，甚至也有不少學者主張人類是唯一有青春期的動物。嗯，所以只有青春期，人才像人!?果然是人不癡狂枉少年啊！
然而，這本科普好書《動物們的青春：從動物到人類，醫師與動物行為學家打破物種隔閡，揭開青少年時期的真正意義與祕密》（Wildhood: The Astounding Connections between Human and Animal Adolescents）卻告訴大家：並不是只有人類才有青春期啦！沒有動物能夠一夜長大。青春期，或稱「野莽期」（Wildhood），很可能是所有動物的普遍現象哦！年少輕狂時期，並非需要急於擺脫的不良時期！在大人有更多話語權的世界，野莽期的青少年也值得被好好對待與理解。
《動物們的青春》兩位作者芭芭拉．奈特森赫洛維茲（Barbara Natterson-Horowitz）和凱瑟琳．鮑爾斯（Kathryn Bowers）合著的《共病時代：醫師、獸醫師、生態學家如何合力對抗新世代的健康難題》（Zoobiquity: What Animals Can Teach Us About Health and the Science of Healing）就是本令人腦洞大開的好書！書中各種生動有趣的案例和故事讓人讀起來廢寢忘食。
奈特森赫洛維茲是美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）醫療中心心臟科權威醫師、洛杉磯動物園的心臟醫學顧問和哈佛大學生類演化系的訪問學者，她們在《共病時代》中探討了動物為何會生病，並且審視人類一些疾病和動物疾病的共通性，讓醫學和獸醫學都相互得到啟發。從中，我們也可以更認識到心臟病、癌症和肥胖症以及精神疾病——焦慮、抑鬱、飲食失調、自殘、藥物濫用和其他非人類獨有的情緒痛苦。
她們再接再厲地在《動物們的青春》讓我們再度見識到人類其實並沒有我們過去想像般特殊，不少動物學家早就觀察到了許多動物有所謂的野莽期。很多飼主可能也都觀察到，結紮後的貓狗，野莽期根本持續到中年吧。中二小阿宅的叛逆、愛冒險、不想長大，在野生動物身上，也都能觀察得到，只是不同動物的野莽期時間長短有異。我自己在田野工作時也親身见識到許多未成年的水鳥，在父母不在巢時外出趴趴走而遭遇的各種悲劇。
為了比較各種人類和動物青春期的相似性，她們在書中提供了很多詳細的案例，《動物們的青春》根本像是動物星球頻道那樣收集許多動物長大前的各種耍寶行為，舉凡單細胞生物、昆蟲、魚類、鳥類、恐龍、大貓熊等等都有，有不少看得令人不禁捏把冷汗。
回想起來，我們小正太、小蘿莉的青春期時，各種荒唐舉動，其實是在建立和塑造現在的自我，並且在試錯中學習各種未來生活的各種必備技能，那些中二的動物青春期也何嘗不是呢？神經科學的研究也發現動物在青春期會發生顯著的神經生物學變化。牠們也從生死教訓中學到如何保持安全，和同伴和長者的打鬧中學到建立地位、從血氣方剛的衝動中學到如何追求對象、從各種耍寶中學到獨立離巢生活的方法等等。
青春期就是個天不怕、地不怕的時期。因為我中學時就離家念書，天高皇帝遠，長大後赫然發現，原來我青少年時期偷偷玩過的各種荒唐事，比三個宅在家的弟妹的總和都還多，也不知道是怎麼活到現在的，但這也讓相對經歷過大風大浪的我，長期身處國外而處變不驚；青少年的霸凌事件層出不窮，我小正太時也因為太特立獨行了，常常被班上流氓同學照三餐開扁，被打到全身是傷醫治了好一陣子。為了能活到報仇雪恨之時，也學會了不少解讀人際訊息的應對能力；在感情上，我從小學到博士班畢了業也一直拿好人卡，直到快到了中年才得到真愛，過程中何嘗不是在吸取寶貴的經驗？
動物學家也觀察到，許多動物在長大成年前，更容易被獵殺、被成年動剝削也更常挨餓，真是個好不容易度過的艱難時期，因此牠們需要學會遠離天敵並且不被剝削，和其他同伴建立穩定的關係與地位並且力爭上游，正確地表逹自己的性慾和理解其他同伴的情慾以繁衍後代，而且要從成年動忽略的夾縫中尋找到食物以生存下來。
果真是初生之犢不畏虎，從《動物們的青春》中有許多案例，是中二的青春期動物衝進掠食者的地盤，然後見識到同伴領便當的慘況，因此產生了對牠們未來出生入死很重要的恐懼感，能夠更有效逃避天敵的捕捉。各種叛逆和冒險雖然頗致命，可是活下來更能面對殘酷的世界。已故的香港小說家倪匡道：「人類之所以有進步，主要原因是下一代不聽上一代的話。」，動物何嘗不是？
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一圖看懂你隱藏版Adobe特質！
我們想讓你知道的是
修圖、剪輯、做網頁、畫插圖⋯⋯，在上個世紀屬於特殊才華的這些能力，到了今天幾乎已經可以說是人人具備，對學生來說尤其是。舉例來說，做作業的時候需要附上圖像說明，當然要先打開Ps編輯照片，再用上Id排版，質感立刻升級。嫌紙本作業太陽春？用Xd就能把作業變成網頁，直接海放其他同學。
說實在的，工具雖然在眼前，要用得高明用得巧，還真得要花點工夫。想成為Adobe高手的第一步，就是好好認識這些應用程式的特性，讓你用起來左右逢源，得心應手！
班草Photoshop，風雲人物非他莫屬
只要提到Adobe，就一定會讓人想到Photoshop，它就像是班上最帥、最迷人、最焦點的班草。Photoshop主要的功能，是處理以像素所構成的數位影像，依照使用者的各種需求，對影像進行重組、修飾、去背、編輯或全面改造；再加上與時俱進的各種小工具，直覺、靈活、強大，讓Ps自從問世到今天，一直保持著風雲人物的地位。
班草通常都有一票跟他一樣風雲的夥伴，Photoshop也不例外。Photoshop Elements、Photoshop Lightroom、Photoshop Express和Photoshop Touch，和Photoshop一起被統稱為「Adobe Photoshop系列」。這些應用程式之間的互相支援，讓使用者在編輯、發布圖像時，不只游刃有餘，更是無所不能。這樣的Ps是不是⋯⋯有點太帥？
女學霸InDesign，氣質高冷的絕對細節控
如果不是堅持細節、一絲不苟，對所有學科內容融會貫通，術科表現可圈可點，怎麼算得上學霸？InDesign就是版面設計界中的學霸型角色。它不只是領先業界的版面和頁面設計軟體，擁有你在設計時所需要的一切功能和資源，更是在設計完成之後，發佈成果的絕佳工具，無論是書籍、數位雜誌、電子書、海報、互動式PDF和其他項目，InDesign全部都做得到。
說到資源，InDesign使用世界級頂尖字型公司所提供的印刷樣式，加上來自Adobe Stock的影像資料庫，使用者的任何創意想法，都能在此全力揮灑、精準展現。除此之外，InDesign可以結合Adobe Experience Manager ，強化管理作品、共同製作的整合功能，全方位照顧使用者需求，只能說這個世界上有InDesign真是太好了啊！
藝術家Premiere，讓所有瞬間都是美好永恆
班上通常還會有個藝術家，想法特別天馬行空、創意大膽有力量，再平凡、不起眼的材料，到了他手裡都能讓人「哇」的讚嘆出聲。沒錯，Premiere就是這種人。即使是班遊的紀錄影片，只要交給Premiere處理，都可以和Adobe其他應用程式及服務完美搭配，包括Adobe Photoshop、After Effects和Frame.io，讓使用者瞬間擁有數千個創意資產，和數百個第三方擴充功能，要剪出藝術片般的深度和意境完全不成問題。
Premiere簡潔、直覺、 人性化的功能，幫助使用者充分發揮藝術天性。例如Adobe Sensei AI技術支援的「自動比對」，可以輕鬆準確地比對顏色，隨心所欲呈現各種想像中的色調和氣氛。當然，Premiere也內建專業範本，再加上Adobe Stock的影像資料庫給力支援，讓每一次的影片剪輯，不管是要完成史詩級巨作，或者生活紀錄影片，要走社會寫實風格，還是實驗影像路線，你想要的，Premiere都能陪你一起做到。
文青仙女Illustrator，用靈感搭築夢的渠道
班上都有那種，世界再怎麼紛紛擾擾，好像跟他都沒有關係的文青仙女，總是默默觀察著這個世界，安靜的不像現實；但是當他以獨到的眼光和手法，呈現心中的感覺，那神來一筆往往成為讓人讚嘆的視覺爆擊。這就是文青仙女Illustrator。
Illustrator的輕巧與俐落，讓使用者可以輕鬆地隨處工作，無論是書房還是咖啡館，山上或是海邊，掌握隨時湧現的靈感，就如同呼吸一般自然。Illustrator的另一個特色是才華洋溢，如果你對Illustrator的印象還停留在繪圖專屬，那可要趕快更新了，Illustrator可以製作標誌、圖形、包裝、網頁圖形，甚至Line貼圖製作。不僅如此，Adobe Sensei AI技術支援的功能，讓使用者可以更無負擔的創作，只要一鍵就能完成重新上色，或者建立自訂效果。聰慧、靈巧的llustrator，是不是令你心動無比？
科技男After Effects，是你夢寐以求的夥伴
看似玩世不恭，其實能力高超而且大小狀況都能一把罩的科技男After Effects，就是你在班上最想要的跟他同組做作業的那種人。After Effects能在關鍵的地方，提供畫龍點睛的影片特效，讓本來平凡無奇的作業，瞬間變成全班最強、最吸睛的那個。尤其在和藝術家Premiere一起工作的時候，After Effects能完成各種魔法般的效果，例如在晴空萬里中下起大雨、更換飛天計程車的顏色，也可以讓虛擬人物進入現實世界，或反過來，無論如何都是令人深刻印象的傑出一手。
它也是班草Photoshop、文青女Illustrator的好夥伴，交互使用之間還能碰撞出各種火花，基本上只有想像力可以限制After Effects的執行力。更值得一提的是，全新的After Effects可以以3D模式進行導覽和設計，包括即時3D草稿預覽、擴充視區、3D底層平面和變形外掛程式，簡直不把其它類似的應用程式放在眼裡。沒辦法，科技男After Effects就是這麼罩。
萬事通男子Xd，八面玲瓏的開心果
演舞台劇，Okay！做科學實驗，Okay！參加拔河Okay！手縫抱枕也Okay！你們班上有沒有一個人，不只什麼都會，而且交遊廣闊，學校裡幾乎每個班都有他的朋友，連跟老師相處也是麻吉麻吉？如果有，這個人就是Adobe Xd！
透過多功能又好相處的Xd，使用者可以完整管理從設計到溝通的每項環節。例如先以Xd設計網頁、或者APP的介面等；如果還不夠，再匯入強大又好用的Illustrator、Photoshop檔案，讓設計更生動完整。設計完畢了，Xd可以直接生成原型，也就是將來自不同介面的設計圖，全部串連在一起，產出可以實際體驗的介面。接著就可以順手分享給一起工作的夥伴，讓大家校正細節，或者交給客戶確認產品內容。總而言之，Xd整合了工作和交流的雙重需求，產出高質感又專業的成果，實在太厲害了！
班花Lightroom ，不美不亮相
自拍永遠不嫌多，上傳社群的一定要是最美的那一張。Lightroom就是常常跟班草湊成一對的班花，也是之前提到的「Adobe Photoshop系列」成員之一。乍看之下，Lightroom像是個永遠保持光鮮亮麗的校園電影女主角，但事實上他貼心、易上手，而且足夠強大，才能讓使用者毫不費力的針對照片亮度、顏色、對比進行基本編輯； 加上新增預設集功能，微調照片只要簡單一鍵就能搞定。去背、合成、編輯、裁切、消除紅眼⋯⋯，所有你需要的照片編輯，交給Lightroom都能輕鬆完成，畢竟最了解美女需求的人，還是美女。
更重要的是，Lightroom同時有行動版、桌面版或網頁版，不管你身在何處，無論編輯到哪一個地步，都可以在不同的裝置中繼續編輯。沒錯，編輯專案會自動同步，再也不擔心要從頭開始調整處理到一半的美照。
進入Adobe這一班，成為校園中的神級同學
看完每一種應用程式的特性和功能，你是不是也躍躍欲試了呢？除了多多練習之外，如果可以獲得專業指導，功力升級的速度將如同黃河長江，滔滔不絕啊！今年夏天，Adobe攜手無限學院，特別推出開學季課程，提供業界最前線的資訊以及專業技術解說。這次的課程一網打盡Adobe旗下最熱門的6款軟體，包括 Photoshop（Ps） 、Illustrator（Ai）、 Afer Effect（AE）、 XD、 InDesign（Id），總共10門官方教學課程。只要學生訂閱Adobe，就可以獲得價值高達NT$9,000的自選 Adobe課程6堂喔！讓你身在學校志在千里，下個學期變身班上同學心中的神級人士，就在彈指之間。