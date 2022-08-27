疫情之下大家的日子都不好過，但台灣人連捐款的風景都很美
我們想讓你知道的是
疫情已經經過一兩年了，國外紛紛傳來不好的消息，包含公益捐款縮水、捐款人大減等等。但台灣的韌性度過了疫情起伏，雖然中壯年的捐款金額減少了，但是老年的捐款金額竟然增加了，並且主要捐款目標是「回饋社會」，而不只是「積功德」！
文：鹿編通訊
自從去年聽過周世絜分享的「成為更有智慧的捐款人」，我就開始關注公益責信這個單位，甚至包含參與他們提供給NGO的一些財務課程。老實說，作為個人，我雖然長期支持幾個社福團體，但是金額遠遠不夠讓人需要特別重視，去關注NGO的運作，坦白說根本只是多事而已。
但是，即使只是各種小額捐款，我也希望支援這些社工可以接住一些家庭狀況或是人生處遇沒有那麼好的人。這樣說可能不太好，讓人覺得最後捐款也只是自私自利的行為，但是我確實相信：社會的共好、利他，最後絕對會成為利己的行為。
公益責信協會在做什麼？
就我側面觀察，「公益責信協會」的人專長就是財務金融，裡面的核心成員幾乎都有財務、會計、金融背景，所以這個協會的工作，也是致力於協助其他的公益團體，讓他們能提升財務的透明度，以及財務的治理能力。
公益團體本著一片初心想要幫助別人，但是幫助別人需要有方法，也需要導入很多管理與財務技術。過去的時代或許有許多宗教團體吸收了最大金額的資金，但是現在連公益團體的關注議題都「分眾」了！而這些小小的團體，或許每年可運用的資金只有幾百萬，但是還是應該要加以管理。
何況，這一代的捐款人也開始有所不同，越是捐款金額大的捐款人，越會在乎公益團體的財務報告。公益團體顯然在財務及管理上需要用更有效率的方法，也比較能跟捐款人及公部門對話，增進彼此理解的理解。
簡單說，這個協會在幫助其他協會變成更懂會計、財務的單位！
台灣人連捐款的風景都很美
今年的報告，許多協會都引頸期盼，畢竟疫情已經經過一兩年了，國外紛紛傳來不好的消息，包含公益捐款縮水、捐款人大減等等。那台灣呢？
在這份關鍵報告中呈現了不同的風景，首先台灣的韌性支持台灣度過了疫情起伏，雖然中壯年的捐款金額減少了，但是老年的捐款金額竟然增加了，並且主要捐款目標是「回饋社會」，而不只是「積功德」！不管是企業獲民眾捐款幾乎都穩定維持，也不太會因為重大天災而排擠既有捐款。台灣社會默默地有進行調節！
只是既然疫情的影響並沒有產生毀滅性的衝擊，情況就有點類似台灣主流社會的問題一樣，缺少衝擊，轉型反而會放慢腳步。
青少年也需要你的幫忙
在捐款上，台灣最主要關注的是兒童及教育、科學，但是只要受助者跨過12歲，這些未滿18歲的青少年，受關注的程度就馬上下降，只剩兒童的三分之一。
不過比起18歲以上，這群青少年還好一些⋯⋯18歲以上，明明還是需要被陪伴、關心、照顧的孩子，卻會面臨更嚴峻的處境：法規上他們已經成年，已經不再能夠受到幫助，除了自力更生別無他法。當然婦女的問題也一樣嚴峻，受關注的比例也只剩6.5%（企業）與3.4%（民眾）。
但是我就頗關注這些12至18歲，甚至18至30歲的年輕族群。很多人會覺得，24、27不就是已經大人了嗎？好手好腳，有什麼需要人幫助？但是他們大多處遇不佳、家庭功能喪失。重回到24歲，如果我沒有機會唸書、沒有機會有相對穩定的環境，甚至父親家暴，或是我自己罹患憂鬱症等等，我想不出來自己該怎麼辦。
「幸福的家庭都是相似的，不幸的家庭各有各的不幸。」
在這本報告中我更感受到青少年、婦女非常需要被協助。如果以民眾捐款來說，他們被關注的程度更低於動物保護——而動物／寵物又是另外一個議題了。這些青少年、青年已經是社會的中堅，只要一點幫忙，讓他們能夠回歸社會，就會成為社會穩定的力量！
你有定期捐款嗎？把捐款分散，進行⻑期、穩定的捐款，對受贈的公益團體會更好哦！
公益責信協會官網：https://www.apa-tw.org/
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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從俄烏戰爭居安思危！智慧國家如何鞏固數位基礎建設提升韌性？
我們想讓你知道的是
數個月過去，俄烏戰爭仍在持續中，期間也讓我們看到了許多現代戰爭的科技應用，烏克蘭又是如何透過這些新科技的應用，使俄羅斯久攻不下？又有什麼值得我們借鏡之處？
文學經典名著《雙城記》以法國大革命爲背景，開頭寫道：「那是最好的時代，那是最壞的時代；那是智慧的時代，那是愚蠢的時代…」歷史總是一再重演，當前的烏克蘭，感受一定更深。
當全世界盡可能避免第三次世界大戰開打，烏克蘭史上最年輕的數位轉型部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）稱此役稱為「第一次世界網路大戰」World Cyberwar I。俄烏戰爭，從跨國IT駭客攻擊、區塊鏈促成加密貨幣捐款、到上千顆星鏈衛星系統（Starlink）突破戰地邊境，解救烏克蘭斷網危機。
俄羅斯和烏克蘭的軍力差距不小，烏克蘭如何善用新型數位科技，讓俄羅斯久攻不下？
俄烏戰爭新科技精銳盡出，其實烏克蘭花了兩年強健數位韌性
不同過往戰事，俄烏戰爭不再以槍枝火炮為唯一武器，數位科技可拿來防禦，更能反守為攻。有文章描述烏克蘭的背水一戰：「以網路為戰場，推特為大砲，全球駭客為軍隊，加密貨幣和NFT籌軍餉……企圖封殺俄國的網路、經濟、資金鏈。」
面對開戰，烏克蘭號召盟友取代單打獨鬥。
他們在網路徵召30萬跨國「IT軍團」以Telegram為基地，分享俄羅斯的伺服器位置，進行一波又一波阻斷服務攻擊(DDoS)。他們也向科技巨頭求援，用Starlink低軌衛星打造戰時緊急網路通訊基礎設施，甚至說服Google地圖停止顯示要道資訊，搜尋服務加入SOS警報功能。
另外，烏克蘭還運用加密貨幣當成人民逃亡的「救命金」，募集1億美金虛擬貨幣捐款，甚至發行「元歷史：戰爭博物館」Meta History: Museum of War主題的NFT，兼得籌款用途並借助NFT不可竄改特性，紀錄戰爭真相向數位社群散播。
烏克蘭在戰爭爆發時，看似立刻做足準備，事實上，他們過去花了兩年半時間，強健國內的數位基礎建設。
烏克蘭在戰事之前喊出2024年「手機政府」轉型目標，把各類政府服務「Uber化」。原本用來取得數位護照、登記車輛牌照的政府APP，在戰時馬上轉變用來申請急難救助資金、身份證明文件、登錄財產損失等多項緊急功能。
以烏克蘭為對象居安思危，台灣其實也在強化數位建設提升韌性
俄烏戰爭爆發後，國際把焦點望向台灣，Wall Street Journal點出台灣網路的脆弱性，因95%網路流量數據仰賴海底電纜接收、發送。這份報導指出，美國模擬中國侵台會優先攻擊周邊海底電纜，一旦戰事發生，極有可能有一小時的訊息真空期，讓台灣與盟軍通訊失聯。
事實上，台灣近年非常重視網路基礎建設的重要性，像是行政院智慧國家推動小組提出智慧國家方案(2021~2025年)，項下規劃數位基盤建設，為邁向智慧國家奠定基礎。
以衛星系統為例，數位基盤計畫就針對低軌衛星及地面設備投入驗證，建立低軌通訊衛星產業鏈。目前台灣積極投入自主研發關鍵技術與元件，籌組兩組低軌衛星旗艦團隊，放眼目標2026年前發射2枚通訊實驗衛星。
確實，目前已經有10家台灣業者組成「低軌衛星國家隊」，先後打進SpaceX、OneWeb及Kymeta國際供應鏈，有望一年賺進9,000億元商機。當低軌道衛星部署完備，擁有自主的衛星避免對外通訊失聯問題，等於一面強化軍事防禦；另一方面加速發展太空機會財。
除了空中衛星，台灣對海底纜線建設也持續加碼。
數位基盤建設針對亞太海纜及5G雲端聯網中心，完善在地光纖通道、強化安全防護，讓台灣成為國際資通中心樞紐。過去就有媒體點出，中美貿易戰之後，國際企業加碼把海底電纜連到台灣，將此視為新一代「護國圍牆」。
像是受到美國政府支持的Google，預計2024年啟用全新海底電纜APRICOT，這條總長約12,000公里的傳輸科技，將連通台灣、日本、關島、菲律賓、印尼多國，中華電信也有參與其中。未來幾年，預計有其他海纜通向台灣，其中一條是東南亞日本二號（SJC2），採用雙點登陸方式，也就是如果海纜被斷線，還能以陸纜方式備援，有效降低單一海纜站的事故風險。
資訊攻防成未來戰事重中之重，國家網路資安防護迫在眉睫
現代戰爭除了攻擊基礎建設，還會以細膩的AI科技進行攻防，對人民進行認知作戰。俄烏戰爭就曾以「Deepfake」仿臉AI技術，假冒烏克蘭總統宣布投降，迫使烏國政府急於闢謠。過去台灣就曾有影片示範如何快速「假冒」行政院政務委員唐鳳，三兩下功夫就能散播假訊息。
資訊烏賊戰，台灣與烏克蘭的處境，如出一轍。
調查指出，台灣連續9年奪得假訊息攻擊冠軍；至於烏克蘭，則是8年來頻繁受到俄羅斯的網路攻擊。身為假訊息最大受害國，台灣如何加以反擊？
民間成立的非營利組織「台灣事實查核中心」主動蒐集與公共事務有關的可能假訊息，啟動訊息事實查核，也加入國際事實查核聯盟(International Fact-Checking Network, IFCN)依循全球共同原則執行查核工作，甚至因應台灣人口超過9成有使用LINE通訊軟體，特別讓民眾能透過LINE訊息查證官方帳號，闢謠各種假訊息。
面對防不勝防的假訊息，被動防守不如主動攻擊！國內法人單位借助文字及影音圖形AI分析技術，針對社群帳號的行為進行鑑識、溯源，分析背後不實訊息的傳播策略。甚至進一步聯手政府部門、非政府組織，繪製「不實資訊生態傳播暨鑑識生態圖」打造不實訊息反擊體系。
從無國界組織的觀察來看，台灣新聞自由毋庸置疑，但仍有利益衝突、假新聞等問題；無國界組織認為台灣政府把脆弱的媒體生態視作國防威脅，「尤其台灣民眾對媒體信心是民主國家最低，導致民眾寧願相信假消息，也不願向專業媒體查核」。如果這情形沒有改善而遇到戰爭時，我們的新聞媒體與閱聽大眾反而是最沒有「韌性」的一環。
因為疫情關係，「超前部署」成為國人耳熟能詳詞彙，面對敵人也應該像打擊病毒一樣，平時就要鍛鍊防禦體系，尤其針對網路基礎建設，更須提前做足準備。
從俄烏戰爭鑑往知來，烏克蘭能抵擋攻擊長達三個多月，關鍵之一，就是未被摧毀的網路，對內持續通報撤退資訊；對外把第一手戰事消息帶向全世界。換言之，台灣更該從俄烏戰爭學習經驗，根據官方施政，台灣未來五年會投入最大心力，將自身蛻變成為智慧國家，綱領之一即是發展「數位基盤」網路體系，從基礎建設到資訊安全，不僅要反脆弱更要強韌性。
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