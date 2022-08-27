燈會、金曲獎、文博會到設計展的「新南向」，2022是高雄文藝復興的一年
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往年多半會認為高雄的文化含量不足，產業發展似乎也剛起步而已。然而，今年高雄一步一步地走，台灣燈會、金曲獎與台灣文博會，不管從實際內容、參與人數與經濟效益等面向來說，都不比歷屆遜色，甚至是青出於藍的。
文：楊佳臻（中山大學學生）
今（2022）年對高雄人來說是特別且驚喜的一年，大型藝文活動一場接著一場舉行，馬不停蹄地穿梭在城市中，參加大大小小的盛事。從年初為期一整個月的台灣燈會，到睽違17年再次於高雄舉行的金曲獎，再到首次移師至高雄舉辦的台灣文博會，以及即將於十月展出的台灣設計展。
以往直覺反應在北台灣舉辦的活動展會，竟都在港都出現，對於高雄人來說，想必是一件驕傲又浪漫的事，也正是見證與檢視高雄發展文化治理的時刻。
台灣燈會在高雄
今年度的台灣燈會，是時隔20年後再次於高雄舉行，根據統計累積參觀人數超過千萬人，活動期間也可以看見各家新聞台接力報導燈會盛況。而社群媒體更是充斥著民眾與各式主燈及展區的打卡合照，透過網際網路的散播，參與高雄燈會成為當時最跟得上流行的行程之一。
此次燈會採取「雙主場」的形式，分別在愛河灣與衛武營國家藝術文化中心——兩個對於高雄來說相當重要的藝文場域舉行。而兩個展區皆有各自特殊與主打的燈飾和景點，包含由許多在地台灣味招牌建構而成的「台灣夢」，以及呼應虎年的大型老虎主燈等，想要蒐集網路上眾人必拍的打卡照片，就必須親自動身前往兩地。
因此，從鹽埕區的駁二與高流到鳳山區的衛武營，串聯兩地周邊各式的旅遊景點之外，也間接地帶動了整個高雄觀光產業。且燈會期間不僅只有賞燈，一整個月還安排規劃了許多系列活動，像是音樂劇、樂團與歌手演唱、燈光秀、劇團演出等等。
讓民眾不只是單純來逛燈會，還能體驗不同領域的藝文活動，吸收多面向的文藝知識，也讓整個高雄燈會更加豐富精彩與多元，吸引更多族群前來體驗感受。
根據筆者親自觀察，整個二月份在兩個主場與周邊場域，皆能看見絡繹不絕的遊客，而每到假日更得出動交警指揮交通，附近道路必須封路作為臨時停車區，更有許多外地民眾特地前來高雄參與燈會盛事。
今年的高雄燈會的舉辦與宣傳，可說是非常成功且順利，網路聲量幾乎一片好評，除了兩大主展場讓民眾逛的意猶未盡之外，重點作品的設計更讓大眾買單並願意拍照分享，擴散燈會資訊給更多人外，支線活動「無人機表演」也吸引許多人駐足觀賞，即使表演僅有短短十幾分鐘，卻是佳評如潮，甚至加場演出。燈會於二月底圓滿落幕，也為高雄文藝復興之路打下漂亮的第一仗。
第33屆金曲獎
17年前的2005年，第13屆金曲獎位於高雄文化中心舉行，在往後十數年間，金曲獎便沒有再跨出台北任何一步。因此今年再次回到高雄辦理，足以掀起一波話題。
眾人俗稱的「三金」，一直是台灣音樂、電視節目與電影圈的重要指標，而金曲獎更被許多音樂人視為音樂界的最高殿堂，因此，如此盛大且萬眾期待的頒獎典禮重回南台灣，對於整個音樂圈與高雄市民來說，重要性與期待感而言皆難以言喻。
第33屆金曲獎分為兩部分，各別在兩個象徵高雄音樂產業的重要場所舉行，為金曲獎暖身的國際音樂節，於不久前才落成的高雄流行音樂中心舉辦；而頒獎典禮則是在乘載許多大型音樂活動的高雄巨蛋展開。
從暖身活動國際音樂節一系列的活動規劃，包含工作坊、國際論壇、商務交流會與售票演唱會等等，從音樂出發，延伸至不同領域並與多種文化結合串聯，將氣氛醞釀至最高點，迎接一年一度的音樂盛事。
而今年度的頒獎典禮也非同小可，集結許多具有知名度的流行歌手齊聚一堂為金曲獎獻唱外，多種語言相互合作的表演更是別出心裁，另眾人耳目一新。
金曲獎再次重回高雄具有重要意涵的原因在於，以往多半認為音樂的產出地和重心在北部，許多音樂活動或國外表演者來台演出僅屬北部擁有。兼具指標性和象徵性的金曲獎再次來到高雄，對南台灣而言無疑是一劑強心針，證明與宣告除了在北部之外，高雄甚至整個南部地區都是能孕育與生產流行音樂的場域。
同時也期盼能在南台灣發展屬於「南方的」音樂，藉由金曲獎作為草根、在地、南部口味音樂的發聲出口，逐漸成長為另一個音樂重鎮。
2022台灣文博會
象徵台灣文化與文創產業的年度盛會，多位策展人與創作者齊聚一堂，文博會一直是檢視台灣文化發展的重大集會之一。在今年首次南下於高雄舉辦，不可忽略的，這是讓全台甚至世界看見高雄在地文化能量的大好機會。
今年的文博會主軸是「群島共振」，也在兩大場地舉行，文化策展位於高流周邊場館進行為期9天的博覽會；文創品牌與IP授權則是在高雄展覽館展開，即使文化策展的展期僅有9日，後者更只有5天。但仍然可以察覺整個高雄市政府與文化團隊卯足全力，安排與設計一系列的前導與支線活動，讓整個暑假高雄市都沉醉在文化的陶冶下。
首先，在文化策展區，串聯了高流周邊大大小小的空間，包含了珊瑚群礁、海豚步道與鯨魚堤岸。而四大場館搭配四大主題：主題館的「群島共振」、嘉義館的「摩登時光大通小城」、馬祖館的「眾霧釀島」、以及工藝館的「旅物SHOP」，皆是展現台灣各處在地的特殊文化與生活風情，以及呈現對這座島嶼和工藝技術的關懷與發現。
此次策展的特殊性在於，除了聯結高雄在地的廠商、創作者、設計師等等並與之合作外，更是觸及了像是嘉義、馬祖等地，試圖回應主旨群島共振，讓眾人看見南台灣豐足的文化動能。
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當消費者已經「優惠疲勞」，你需要的是服務升級
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疫情與國際情勢緊張造成全球通膨飆升，萬物飛漲的外在環境讓各大通路以無止盡的銷售優惠因應，此舉卻反而加速了消費者的優惠疲勞，讓如今的消費者更加在意品牌的服務有無周全、口碑是否優良。
近年來因為接連疫情反覆及烏俄戰爭的開打，能源、原物料等全球供應鏈受到影響，民生物資通貨膨脹更是各國有感，美國及歐元區上半年消費者物價指數上升超過8％。美國多家零售品牌如Walmart、Best buy都修正下半年度的預期獲利，發布之後，整體零售業，包括Amazon、梅西百貨等知名零售商的股價也跟著下跌。由於通貨膨脹，消費者必須將財務資源分配給民生必需品，使得消費性電子商品、服飾等獲利減少。台灣雖然目前消費者物價指數增加3.1%，也是近年來最大漲幅，面對這樣的情況，品牌該如何應對呢？
過去品牌通常會應用優惠手段吸引消費者維持消費，如去年底有波物價上漲風聲，各大實體賣場紛紛成立民生用品抗漲專區，消除民眾對於民生用品價格上漲的恐慌，全聯除了實體店面提供買一送一等優惠外，也結合金流提供滿額回饋福利點數，聯合抗漲挽救消費者的購物信心。但當每一家品牌都推出最低折扣，長久下來難免造成消費者優惠疲勞，優惠訊息變成噪音，品牌更難行銷。
貼心服務助品牌維持信任度
優惠不再是品牌獲得消費者青睞的唯一管道，長期以來鋪墊的服務和口碑更能在市場遭遇變動時見真章。雖然Amazon在其他品牌發布獲利報告後股票下跌，但其指出，Amazon prime會員制度的推行，包含境內免費快速到貨、免費觀看及收聽串流音樂及影片，及會員專屬折扣等服務，培養出一群黏著度很高的中高層消費者，消費金額並不會因通貨膨脹而減少，因此對預期獲利仍保持樂觀態度。
國內電商也不僅僅以優惠擄獲消費者的心，根據日本觀光局統計，疫情爆發前，每年訪日的台灣旅客逼近500萬，然而現在前往日本的旅客不到往年的1%。PChome旗下比比昂跨境電商看準了台灣人對於日本商品的需求和跨境購物痛點，與日本物流業者合作，祭出台灣代購市場最低運費的服務，今年上半年的整體業績成長60%。此外，了解台灣人熱愛購買日本藥妝商品，也特別開站「比比昂日本藥妝商城」，並提供中文界面與服務，讓消費者免去語言隔閡和匯率換算的困難，在疫情下為渴望出國的消費者提供最即時、最貼心的服務。
此外，近期PChome 24h購物首頁也針對UI／UX進行改版，不只在視覺方面更簡潔明亮，在使用上也更加直覺，針對主題活動和各場館的版面也放大，讓消費者能更快速找到目的地；在個人化體驗上，也有專屬個人欄位，顯示購物車、追蹤清單、P幣餘額、折價券和訂單進度等購物資訊，藉由貼心改版提升消費者的信賴感。
不只貼心，升級服務更是市場變動下的必備關鍵
除了貼心之外，品牌若能走在前端升級服務，先一步提供消費者所需，更能建立口碑，在大環境變動下仍佔有一席之地。要掌握消費者的需求，必須吸引消費者跟品牌互動，如芬蘭社群購物平台Blidz是專門提供折扣商品的App，商品折扣的多寡是由購買人數決定，鼓勵消費者分享平台或找好友一同在平台上購物。此外也融入遊戲化設計，將線上購物與手機遊戲結合在一起，藉由玩遊戲破關，消費者獲得更多商品優惠，也設定每日任務讓消費者固定回站上，遊戲化的行銷方式讓消費者產生成就感，購物過程增添更多趣味性，也讓消費者更願意與品牌互動。
國內電商PChome 24h購物在今年心禮節檔期，跟虛擬社交軟體Gather Town合作，根據心禮節三大節慶，父親節、情人節、中元節三大主題場館設計不同遊戲任務，讓消費者運用虛擬分身，線上闖關贏得P幣，把消費者帶進元宇宙，在疫情當道的現在可以與三五好友相聚並參與心禮節活動，不僅傳遞心禮節的概念，更在消費者心中提高心佔率！透過這樣的社群行銷活動，品牌更能掌握受眾輪廓，在未來選品推薦也能運用這些數據再升級服務品質。
真正以消費者為核心的品牌不是只以優惠搶波段業績，能夠長久以來不斷優化貼心服務，才能在環境遭遇變動時，以消費者的心佔率獲得優勢。
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