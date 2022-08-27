燈會、金曲獎、文博會到設計展的「新南向」，2022是高雄文藝復興的一年

文：楊佳臻（中山大學學生）

今（2022）年對高雄人來說是特別且驚喜的一年，大型藝文活動一場接著一場舉行，馬不停蹄地穿梭在城市中，參加大大小小的盛事。從年初為期一整個月的台灣燈會，到睽違17年再次於高雄舉行的金曲獎，再到首次移師至高雄舉辦的台灣文博會，以及即將於十月展出的台灣設計展。

以往直覺反應在北台灣舉辦的活動展會，竟都在港都出現，對於高雄人來說，想必是一件驕傲又浪漫的事，也正是見證與檢視高雄發展文化治理的時刻。

台灣燈會在高雄

今年度的台灣燈會，是時隔20年後再次於高雄舉行，根據統計累積參觀人數超過千萬人，活動期間也可以看見各家新聞台接力報導燈會盛況。而社群媒體更是充斥著民眾與各式主燈及展區的打卡合照，透過網際網路的散播，參與高雄燈會成為當時最跟得上流行的行程之一。

此次燈會採取「雙主場」的形式，分別在愛河灣與衛武營國家藝術文化中心——兩個對於高雄來說相當重要的藝文場域舉行。而兩個展區皆有各自特殊與主打的燈飾和景點，包含由許多在地台灣味招牌建構而成的「台灣夢」，以及呼應虎年的大型老虎主燈等，想要蒐集網路上眾人必拍的打卡照片，就必須親自動身前往兩地。

因此，從鹽埕區的駁二與高流到鳳山區的衛武營，串聯兩地周邊各式的旅遊景點之外，也間接地帶動了整個高雄觀光產業。且燈會期間不僅只有賞燈，一整個月還安排規劃了許多系列活動，像是音樂劇、樂團與歌手演唱、燈光秀、劇團演出等等。

讓民眾不只是單純來逛燈會，還能體驗不同領域的藝文活動，吸收多面向的文藝知識，也讓整個高雄燈會更加豐富精彩與多元，吸引更多族群前來體驗感受。

根據筆者親自觀察，整個二月份在兩個主場與周邊場域，皆能看見絡繹不絕的遊客，而每到假日更得出動交警指揮交通，附近道路必須封路作為臨時停車區，更有許多外地民眾特地前來高雄參與燈會盛事。

今年的高雄燈會的舉辦與宣傳，可說是非常成功且順利，網路聲量幾乎一片好評，除了兩大主展場讓民眾逛的意猶未盡之外，重點作品的設計更讓大眾買單並願意拍照分享，擴散燈會資訊給更多人外，支線活動「無人機表演」也吸引許多人駐足觀賞，即使表演僅有短短十幾分鐘，卻是佳評如潮，甚至加場演出。燈會於二月底圓滿落幕，也為高雄文藝復興之路打下漂亮的第一仗。

Photo Credit: 作者拍攝 位於衛武營象徵虎年的主燈，為台灣燈會最吸睛展品之一

第33屆金曲獎

17年前的2005年，第13屆金曲獎位於高雄文化中心舉行，在往後十數年間，金曲獎便沒有再跨出台北任何一步。因此今年再次回到高雄辦理，足以掀起一波話題。

眾人俗稱的「三金」，一直是台灣音樂、電視節目與電影圈的重要指標，而金曲獎更被許多音樂人視為音樂界的最高殿堂，因此，如此盛大且萬眾期待的頒獎典禮重回南台灣，對於整個音樂圈與高雄市民來說，重要性與期待感而言皆難以言喻。

第33屆金曲獎分為兩部分，各別在兩個象徵高雄音樂產業的重要場所舉行，為金曲獎暖身的國際音樂節，於不久前才落成的高雄流行音樂中心舉辦；而頒獎典禮則是在乘載許多大型音樂活動的高雄巨蛋展開。

從暖身活動國際音樂節一系列的活動規劃，包含工作坊、國際論壇、商務交流會與售票演唱會等等，從音樂出發，延伸至不同領域並與多種文化結合串聯，將氣氛醞釀至最高點，迎接一年一度的音樂盛事。

而今年度的頒獎典禮也非同小可，集結許多具有知名度的流行歌手齊聚一堂為金曲獎獻唱外，多種語言相互合作的表演更是別出心裁，另眾人耳目一新。

金曲獎再次重回高雄具有重要意涵的原因在於，以往多半認為音樂的產出地和重心在北部，許多音樂活動或國外表演者來台演出僅屬北部擁有。兼具指標性和象徵性的金曲獎再次來到高雄，對南台灣而言無疑是一劑強心針，證明與宣告除了在北部之外，高雄甚至整個南部地區都是能孕育與生產流行音樂的場域。

同時也期盼能在南台灣發展屬於「南方的」音樂，藉由金曲獎作為草根、在地、南部口味音樂的發聲出口，逐漸成長為另一個音樂重鎮。

Photo Credit: 中央社

2022台灣文博會

象徵台灣文化與文創產業的年度盛會，多位策展人與創作者齊聚一堂，文博會一直是檢視台灣文化發展的重大集會之一。在今年首次南下於高雄舉辦，不可忽略的，這是讓全台甚至世界看見高雄在地文化能量的大好機會。

今年的文博會主軸是「群島共振」，也在兩大場地舉行，文化策展位於高流周邊場館進行為期9天的博覽會；文創品牌與IP授權則是在高雄展覽館展開，即使文化策展的展期僅有9日，後者更只有5天。但仍然可以察覺整個高雄市政府與文化團隊卯足全力，安排與設計一系列的前導與支線活動，讓整個暑假高雄市都沉醉在文化的陶冶下。

首先，在文化策展區，串聯了高流周邊大大小小的空間，包含了珊瑚群礁、海豚步道與鯨魚堤岸。而四大場館搭配四大主題：主題館的「群島共振」、嘉義館的「摩登時光大通小城」、馬祖館的「眾霧釀島」、以及工藝館的「旅物SHOP」，皆是展現台灣各處在地的特殊文化與生活風情，以及呈現對這座島嶼和工藝技術的關懷與發現。

此次策展的特殊性在於，除了聯結高雄在地的廠商、創作者、設計師等等並與之合作外，更是觸及了像是嘉義、馬祖等地，試圖回應主旨群島共振，讓眾人看見南台灣豐足的文化動能。