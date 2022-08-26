150名被害人求助衛福部、74％性私密影像立即下架成功，衛福部將再啟動「台灣性私密影像防禦網」

近年數位性暴力問題頻傳，衛福部去（2021）年起與民團和業者推出「私ME計畫」，協助被害人撤下私密影像、保護隱私。衛福部保護服務司長張秀鴛指出，今（2022）年1月到7月共有150名被害人求助，立即下架處理成功的案件比例是74％，而被害人多數選擇不要報警。

為了阻止性私密影像散播危害，衛福部與民團、業者共同啟動「台灣性私密影像防禦網」，這項計畫結合台灣展翅協會、勵馨基金會、婦女救援基金會、數位女力聯盟、防暴聯盟、同志熱線、現代婦女教育基金會等民間團體以及網路平台業者，盼能保護被害人隱私與數位人權。

政務次長李麗芬在記者會上表示，7個民間團體對於性私密網路性暴力都倡議非常多年，衛福部保護司在2021年就與電腦公會合作推出「私ME計畫」，對於數位性暴力的被害人，如果是影像、可以處理就馬上撤下，被害人若需要相關諮詢、法律協助，或是轉介民間團體，也透過這樣的機制提供協助。

李麗芬表示，在私ME計畫推動的同時，衛福部認為這樣的防護網一定還要再擴大，因此希望藉由政府、民間團體、業者、立委四方合作，把防護網建立起來，對於國人、特別是婦女跟兒少給予更多保護支持。

衛福部保護服務司長張秀鴛表示，性私密影像的被害人通常不容易找到一個正確的求助管道，另外就是沒有專責單位，讓被害人不知道要去找誰，即便人們每天使用網路，也不會知道要怎麼移除這些已經上傳的影像。在這樣的狀況下，衛福部就成立了私ME計畫，目的是提供被害人明確的求助管道，把散播的影像立即下架，如果被害人有創傷也會提供資源。

私ME計畫7個月共收到150人求助、年齡介於19-75歲

張秀鴛指出，從今年1月到7月，透過私ME計畫求助的被害人有150位、熱線有109通，都是談性私密影像的問題。期間總共涉及到的網址有821個，代表一個被害人在很多網址上都有遭到散播，網址的帳號有27個，意味著一個行為人可能放了很多網址。

張秀鴛說明，被害人的性別有74％是女性、22％是男性，年齡介於19歲到75歲。目前透過私ME計畫與網路業者自律，立即下架處理成功的案件比例是74％，剩下26％大部分是國外的網站，IP設在國外，或不是大的公司、比較難聯絡到的。加害者有三分之一左右是認識的，被害人有多數（61％）選擇不要報警。

張秀鴛表示，在服務過程中看見被害人有3個害怕：害怕社會觀感不好因此不敢求助、害怕沒有管道求助陷入孤立、不知道網路業者會不會協助下架。因此，衛福部決定除了下架以外還要超前部署，讓私密影像可以被攔下來。

本次記者會上，衛福部宣布由網路平台業者所提供的StopNCII（停止未經同意散布性私密影像）計畫，結合民間團體參與，並呼籲各網路平台業者加入，共同建構綿密防禦網絡，阻擋性私密影像在網路散布。希望協助被害人得以「不再害怕」沒有協助管道、「不再害怕」社會負面觀感、「不再害怕」無法快速下架。

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核稿編輯：楊士範