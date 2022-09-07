「無國界醫生」王伊蕾《我的戰場在產房》：相當於一整個台北市的生產全集中在一間阿富汗醫院，繁忙程度可想而知

文：王伊蕾

第二章 一腳踩在地獄，一腳踩在天堂

沒有雙腿的產婦

連年的戰爭使民生凋敝、醫療資源匱乏，女性和小孩更是弱勢中的弱勢，根據統計，阿富汗是世界上生產死亡率最高的國家之一，而且很多女性在家生產，死了便就地掩埋，因此死亡黑數可能還比官方統計數字更高，這也是「無國界醫生」為什麼要在當地設立母嬰親善醫院，協助生產，挽救孕婦生命的原因。

前文提過，阿富汗霍斯特母嬰醫院每年接生兩萬多個嬰兒（二○一七年KMH生產人次二萬二千八百五十六人），相當於一整個台北市的生產全集中在同一個醫院（一○八年台北市出生人數為二萬一千四百六十八人），繁忙程度可想而知。

產婦來到KMH醫院，在門口經過安檢後，可以由一位女性家屬陪產，男性家屬就待在門口專為男性家屬準備的等候室中休息。經過助產士檢傷分類，沒有狀況的順產婦就在大待產室待產；有出血、早期破水、子癇前症等需嚴密觀察的病患，則在小待產室嚴密監控。在產房或手術室自然或剖腹生產完，會在住院病房觀察，等新生兒完成疫苗注射，產婦狀況穩定後就可以出院了。所有住院生產，甚至病患和陪病家屬的伙食全都免費，這些經費都是來自於全球善心人士的小額捐款，匯集於此來幫助這些弱勢的女性。

這裡的產房一天要生六十至七十個寶寶，醫院走廊上擠滿了搖搖晃晃的孕婦和陪伴家屬，不時見到因子宮收縮陣痛蹲在牆邊哀號的產婦，走路通過時都要特別小心，地上可能隨時有一灘血或羊水，讓你「走進產房滑一跤」。產房中一字排開的五、六個產婦，又哭又叫的同時用力想把寶寶擠出來，加上又有三、四個剛出生嬰兒啼哭的聲音，產房就是母親一腳踩在地獄，一腳踩在天堂的所在啊！

早上八點所有的醫師和助產士會做巡房，掌握當日病患的狀況。這天早上看到一個孕婦，因為懷孕二十六週又有嚴重的妊娠高血壓，這個疾病唯一的治療方法就是把孩子生出來，否則母親的血壓會越來越高，造成癲癇、腦出血、肝腎衰竭，甚至失去生命，因此我們馬上進行評估準備幫她引產，當助產士把蓋在病患身上的被褥掀開時，我驚訝地發現她的雙腿只剩兩截大腿，膝蓋和膝蓋以下是沒有的！

阿富汗連年戰爭，游擊隊為了給敵人出其不意的攻擊，在各地埋了許多地雷，因此平民百姓（尤其是兒童）經常誤踩地雷，輕則失去雙腳，重則失去生命。這個產婦第一胎懷孕八個月，下田耕種卻誤踩地雷，雖然幸運撿回一命，但她的第一個孩子和雙腳就這樣沒了，現在第二胎，卻又不幸產生重度的妊娠高血壓。

為避免高血壓的狀況惡化，危及母親的性命，只好犧牲胎兒幫她引產，這裡的醫療狀況窘迫，缺乏保溫箱和新生兒加護病房，因此二十六週的早產兒是無法存活的，引產後的胎兒終將因發育不良而死亡。

通過翻譯告訴她這個痛苦決定的時候，也許她的一生已經歷過太多的苦難，失去過太多的東西，沒有嚎啕大哭或任何戲劇性的反應，失去雙腿的女士只是垂下眼簾側過臉，用手拉過頭巾蓋在口鼻上，眼淚從她的眼角慢慢地滲出，靜靜地滴在她隆起的肚子和無緣的孩子上……

消逝在汪洋中的小生命

這天早上有一位從當地診所轉介過來，三十二週羊水過多的病患。

羊水過多導致她喘不過氣來，再加上子宮收縮頻繁，因而前來治療。孕婦的肚皮透明發亮，就像一個快要脹破的水球，超音波看起來胎兒好像漂浮在汪洋大海之中，還好胎兒本身大致上結構正常。

這位媽咪前面曾經生過五胎，只有一胎存活，其他兩胎是先天性心臟病出生不久就死亡，另外兩胎也是羊水過多胎死腹中。當地的檢查只能做簡單的測驗，我們只知道媽咪沒有地中海貧血或Rh陰性，也沒有糖尿病，雖然懷疑是染色體或基因的問題，可是當地沒辦法做這方面的檢查。病人已接受兩劑催熟胎肺的類固醇針劑，所以我們決定不再安胎，讓病患生產。

產程進展還算順利，但到了子宮頸開七公分的時候，突然出現胎心減緩、胎兒窘迫的情形，在我們給予孕婦及胎兒一些支持療法後，寶寶的心跳暫時恢復正常，但是過一個小時後，當子宮開到九公分，護理師再去測胎心（這裡沒有連續胎心監測器，都是靠待產室的護理師每小時用杜普勒測胎心一次），已經測不到心跳。

這一個寶寶就在我們眼前消逝了……

在台灣也許我們可以剖腹挽救這個寶寶的生命，也許我們可以做羊膜穿刺基因檢測找出問題所在，也許我們可以用試管嬰兒（In Vitro Fertilization, IVF）搭配植入前胚胎基因篩檢（Preimplantation Genetic Screening, PGS）選擇健康的胚胎植入，但在這裡，我們只能看著病人一次又一次懷孕，一次又一次失敗，小小生命在我們眼前一個又一個消逝……

書籍介紹

本文摘錄自《我的戰場在產房：無國界醫生在阿富汗、伊拉克迎接新生命的熱血救援記事》，大塊文化出版

作者：王伊蕾

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台灣第一位婦產專科「無國界醫生」王伊蕾

在戰場迎接新生命的感心故事

「多麼希望每個媽媽都能開心擁抱自己的新生兒！」

說走就走，五十歲毅然踏出舒適圈，

在飽受戰爭蹂躪的土地上，為顛沛流離的人們服務，守護戰地媽媽寶寶平安。

也期待把台灣愛心的種子，散布到世界各地，生根發芽。

本書版稅將全部捐贈「財團法人無國界醫生基金會」

「很久很久以前，曾經有個醫生從很遠很遠、一個叫台灣的地方千里迢迢飛到這裡，

看到媽媽肚子痛，醫生就在媽媽的肚子上吹了一口氣，施了魔法，

一個完美的嬰兒就從媽媽肚子裡跳出來，這個寶寶就是今天的你。」

也許，只是也許，這個故事能讓孩子長大的過程裡，心中多一些溫暖，讓這個世界上少一些仇恨，多一些幸福。