通膨橫掃拉美各國，阿根廷人棄披索改用美元或以物以物，IMF憂心成下一個「破產國家」
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通貨膨脹橫掃拉丁美洲，除了委內瑞拉、海地和墨西哥等國外，外界正緊盯阿根廷憂心其成為下個破產國家，該國經濟部長塞爾吉奧馬薩（Sergio Massa）甫上任旋即宣布向石油公司提供關稅減免，加快國內的頁岩油投資計畫，試圖打擊通膨挽救頹勢。
全球通貨膨脹仍在惡化，許多資源富饒的中南美國家卻受到「資源詛咒」影響，產業轉型牛步，應對通膨慢半拍，物價風暴已橫掃拉丁美洲。目前債務危機迫在眉睫的阿根廷（Argentina）換算年通膨率已衝破70%，外界擔心阿根廷成下個破產國家。
南美洲多國「豐富資源」卻成產業轉型困境
阿根廷是南美洲第二大國，人口4449萬人，首都布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires），國內物資豐饒，多礦產、土壤肥沃盛產水果，也相當適合農牧發展，進而世界著名之穀倉及牛肉產地。
然而，具有先天優勢的阿根廷卻在20世紀中葉，多次發生政治動盪，當時因軍事政變導致政權更迭的次數超過25次，而反覆的施政方針，影響企業、民眾的投資生產，導致經濟問題日益嚴峻。
阿根廷、委內瑞拉等南美洲國家普遍被視為資源詛咒（Resource curse）代表國家，擁有大量的天然資源，反而造成工業化程度低落，形成雞蛋都放在同一個籃子的單一經濟模式，產業結構相當脆弱。
以阿根廷為例，1990年其當局亦實行經濟改革，未料，反造成外來競爭企業掏空產業，進而惡化社會所得且瓦解社會凝聚力，種種問題造成近年來阿根廷無法進行國家轉型的沉痾。然而效力不彰的政府機構也無力面對通膨風暴，底層民眾生活大受影響。
另外，南美洲產油國委內瑞拉（Venezuela）面臨通膨危機已久，去（2021）年的物價漲幅高達265%，惡性通膨加劇，貨幣玻利瓦（bolívar）一夕間成了廢紙，買一瓶水需要當地貨幣700萬的天價，民眾出門採買還必須帶上一綑又一綑鈔票。
除了以上國家，海地、墨西哥的物價也正在直線上升。根據IMF公布海地的年通膨率高達29%、墨西哥，7月通膨年增率也高達8.15%，根據《路透社》報導，墨西哥主食玉米餅相較於去年必須在多拿出一倍的錢才能夠買得到，原本1公斤的玉米只要新台幣30元，現在已經漲到45元，重創民生消費。
根據IMF表示，綜合中南美洲今年年底前平均通膨率有望降至10%，但這樣數字相較於先進國家拉說仍是相當高，除了上述國家以外，秘魯CPI相近8%、哥倫比亞10%、較為富裕的國家智利也達到11.5%。可謂是通膨橫掃拉丁美洲，又再擴大了原本已相當嚴峻的貧富差距。
阿根廷陷入通膨風暴，年通膨率已衝破70%
目前IMF正緊盯阿根廷財務狀況，憂心又成下一個「破產國家」。據《Merco Press》報導，阿根廷7月通膨數據惡化超越了鄰居委內瑞拉，7月通膨率高達7.4%。儘管政府試圖以各種方式控制物價，但成效仍相當糟糕，幾乎被生活壓垮的勞工，拿著各式布條、示威用品向政府發出怒吼。
阿根廷數據顯示，4口之家基本開銷為1萬1298阿根廷披索（新台幣2.5萬元），超出基本薪資2倍多，尋常家庭根本無以為繼。阿根廷民眾苦不堪言，紛紛改以美元交易，甚至開始流行「以物以物」風潮。
早在7月28日，阿根廷為了應對通膨，快速將7天流動性票據（LELIQ）利率上調至60%（今年第7度上調），試圖靠著「升息」抑制通膨。但成效不彰，阿根廷披索（Peso）兌美元的平行匯率（黑市匯率）當時貶至新低，350披索才可兌1美元，是官方匯率的1.5倍，凸顯披索流動性越來越差。
整體而言，換算年通膨率已經衝破70%，而各界預計下半年通膨仍會持續惡化。《CNBC》報導甚至指出年底通膨率將達到驚人的90%，國家隨時可能破產。
阿根廷嚴峻的債務赤字，成為近日新任經濟部長塞爾吉奧馬薩（Sergio Massa）首要難題。
新任經濟部長首要推動減稅、協商債務
塞爾吉奧馬薩8月初上台後，旋即宣布向石油公司提供關稅減免，並刪減繁文縟節以加快國內的頁岩油投資計畫，試圖降低國內對於能源短缺的預期心理，進而使通膨降溫。
阿根廷總統費南德茲（Alberto Fernandez）也成立設立「超級部」（superministerio），屆時也將由塞爾吉奧馬薩協調原屬經濟部、農業部、生產發展部的事務。
與此同時，他也要帶領阿根廷繼續與國家貨幣基金組織（IMF）協商440億美元（約1.3兆元台幣）債務重組、以及其他國際放貸人的談判。
事實上，阿根廷並非一直是貧窮國，1950年富裕程度仍領先日本，與義大利、奧地利和德國旗鼓相當，當時阿根廷GDP名列前茅，經濟成長率平均為6%，國民所得比大多數歐洲國家還要高。
不過，近年來阿根廷卻從發達國家不斷倒退回「發展中國家」是經濟史上的特例。經過了大半年，通膨風暴仍為平息，反而在拉丁美洲有越演越烈的趨勢，未來這些國家都將成為全球經濟的未爆彈。
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核稿編輯：翁世航
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Photoshop大師講堂：拍出陳珊妮、唐鳳靈魂的獨特，專訪酷兒攝影師登曼波如何創作出獨特的風格影像
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從現場美術出身的登曼波，擅長融合酷兒文化，營造出充滿故事性的影像風格。是怎麼樣的養分塑造出他現在的獨特色彩，讓他能夠找到被拍攝者不為人知的角度？他又如何透過Photoshop去實現獨樹一幟的細節？
無論是裸背綑縛的珊妮公主，還是化身鳳梨的唐鳳，任誰來到登曼波的鏡頭前，都能展現出最奇趣吸睛的一面。他拍明星名人，也拍主流視野外的酷兒族群與文化場景。這天我們前去拜訪登曼波，一窺他平時如何透過Photoshop創造出獨特影像風格。
用色彩撞破刻板分界，讓符號與畫面一起說故事
登曼波在成為攝影師之前從事的是電影與廣告美術，這些經歷都轉化成他影像創作上的養分。大學畢業後來到台北，加入電影劇組的美術組密集工作，在 Google Map 還不普及的 2000 年代，他拿著紙本地圖探索這座城市，因為參與《艋舺》與《一頁台北》的拍攝，踏遍萬華、中山一帶的巷弄尋找拍攝場景和道具。
「那個過程算是訓練我對影像的美感吧，像顏色的配置就會是我在決定拍攝時先思考的元素。」若曾看過登曼波攝影作品的人，肯定都會被那大膽的用色與場景建構的手法所驚艷，既衝突又合理。或許他試圖解構的正是顏色所象徵的刻板印象，賦予被攝對象最能凸顯其性格的顏色與情境。
離開電影產業後，進入廣告公司工作，讓曼波多了更多時間探索自己的創作，藉由 Photoshop 豐富的附加元件，嘗試多樣的濾鏡風格。他透過網路大量閱讀、研究各種視覺與音樂養分，也在線上平台分享自己拍攝的照片，因此結識不少創作者，其中包括莎士比亞的妹妹劇團團長王嘉明。在莎妹劇團的邀請下，曼波的攝影生涯從劇場開始，「我也把電影美術的訓練都放在裡面，讓符號跟畫面一起說故事。」
用影像魔術紀錄酷兒文化場景
2019 年拿下北美館主辦的台北美術首獎的《父親的錄影帶》，是曼波對自我生命經驗的探索與剖析，除了透過創作與自己的父親對話，了解彼此的不曾想見的樣貌，把這個過程帶到放到美術館，希望鼓舞更多酷兒表現自己，他也將酷兒們的身影置入流行文化的媒介中。曼波在工作上合作的對象來自非常多領域，時尚雜誌、表演藝術、流行音樂、電影等領域都能找到他的作品。
談到時裝拍攝的經驗，曼波形容「很像在變魔術」。攝影師不只是跟隨腳本，而是和編輯、造型等整個團隊一起做視覺方向的發想，「雖然會有產品的置入，但在追求製造最適合主題的『幻象』之下，其實有蠻大的發揮空間」，曼波談到他經常拍攝 LGBTQ 主題的雜誌封面，在這樣的工作氛圍裡很能讓他大膽地展現自己的風格。
在攝影師身份之外，登曼波也在 Pawnshop 放歌，在自己的生活圈內，製造一些事件。他與友人以 Pawnshop 為據點，建構、觀察台灣的酷兒文化場景，「我拍呂薔《找 Matched!》這支 MV，所有演員都是我在 Pawnshop 聚集的，包括幾位知名的變裝皇后。」
Photoshop 是創作時最不可或缺的工具
攝影師的工作除了前期的概念發想，拍攝現場精確執行拍攝計畫，後期的照片編輯也是非常關鍵的一步。Photoshop 一直是曼波在創作時必備的軟體工具，「我喜歡用底片拍攝，就算我用數位相機，我還是會用 Photoshop 把整體的色調整理在一個均值的底片質感。」儘管有愈來愈多影像處理軟體提供現成風格濾鏡，但仍沒有一個像 Photoshop 一樣可以滿足他追求獨特色調與質感的需求。
Photoshop 多年來一直是最強大的影像處理軟體，廣大設計師和攝影師們從學生時期就開始使用，陪伴所有創意人一路成長、突破，不斷推出的新功能也讓編修工作更加流暢。曼波也是從大學時期就接觸 Adobe 系列的軟體，「應該沒有攝影師不用Photoshop吧？」
Adobe 攝影計劃的 Photoshop 與 Lightroom 都是他在工作上不可或缺的工具，曼波也與我們分享自己後製工作的流程，通常是先在 Lightroom 做整批影像的統一調整 ，接著再進到 Photoshop 細部精修，「比如在商業案裡，照片中產品的顏色與實際顏色一致是非常重要的，我會用 PS 遮色片、色版等工具去調整產品那一塊的顏色，除了 Photohop 之外真的沒有其他軟體可以做到。」如何在保有自我風格的情況下不埋沒合作廠商的產品，是所有專業影像人都必須注意的事。
實現最初直覺的 Photoshop 祕技初公開
每次面對不同的拍攝委託或者展覽邀約，儘管是相當熟悉的合作對象、作品內容，登曼波仍會先深入理解對方的特質與需求，找到最獨特且最適合的色調搭配。不過創作中依然常有直覺的成分，在精密設計的工作流程中，不時的靈光顯得格外珍貴。談到具體實現腦中想法的方式，曼波首次公開分享了幾個他常用的 Photoshop 技巧。
Photoshop 教學一 風格調色：用漸層色製造正片負沖感
「首先把一張照片解鎖變成圖層，新增一個圖層變成色版來做色調處理。選顏色對我來說是很重要的環節，我會針對每一張照片的構圖、氛圍去決定色調。這是原本就是一張底片重複曝光的照片，我希望在不同層的曝光上呈現不同的色調變化。
我選擇兩個色版，再用漸層色將它拉開。漸層色最有趣的點是可以讓畫面中間是寫實的顏色，周圍呈現比較濃烈的配色，像正片負沖的感覺。色版的混合模式我通常會選擇『加深顏色』，然後調整透明度讓它更自然。」
Photoshop 教學二 合成與色彩處理：用 Adobe Camera Raw 濾鏡調整出魔幻的疊影
「開啟兩張圖片適合疊影的照片，也先把它們解鎖成圖層放在同一個版面上。藉著用 Camera Raw 濾鏡個別調整照片的各個數值，讓細節更突出到自己滿意的狀態就完成了！」
Photoshop 教學三 疊影濾鏡：用柔性橡皮擦擦出多重曝光效果
「最後我想分享用 Photoshop 製作多重曝光的效果。我先把同一張照片複製三個圖層，透明度都先降低到一半以下方便操作，接著拖曳圖層到不同的位置。我會反覆隱藏其中一個圖層，來確認它們的位置，調整到最喜歡的之後再將透明度調回來。
接下來使用 Photoshop 橡皮擦工具，記得選較低的透明度搭配霧面、柔性的筆觸才能夠擦出比較自然的效果。我通常會大面積擦，這樣比較快速也比較少瑕疵。這個技巧的重點是在擦的過程中要保留最底圖的視覺重點喔！」
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