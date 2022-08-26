通膨橫掃拉美各國，阿根廷人棄披索改用美元或以物以物，IMF憂心成下一個「破產國家」

全球通貨膨脹仍在惡化，許多資源富饒的中南美國家卻受到「資源詛咒」影響，產業轉型牛步，應對通膨慢半拍，物價風暴已橫掃拉丁美洲。目前債務危機迫在眉睫的阿根廷（Argentina）換算年通膨率已衝破70%，外界擔心阿根廷成下個破產國家。

南美洲多國「豐富資源」卻成產業轉型困境

在阿根廷聖胡安省看到Barrick Gold Corp的Veladero 金礦的露天礦。豐富的礦產卻被外界視為阿根廷產業轉型停滯的詛咒之一。

阿根廷是南美洲第二大國，人口4449萬人，首都布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires），國內物資豐饒，多礦產、土壤肥沃盛產水果，也相當適合農牧發展，進而世界著名之穀倉及牛肉產地。

然而，具有先天優勢的阿根廷卻在20世紀中葉，多次發生政治動盪，當時因軍事政變導致政權更迭的次數超過25次，而反覆的施政方針，影響企業、民眾的投資生產，導致經濟問題日益嚴峻。

阿根廷、委內瑞拉等南美洲國家普遍被視為資源詛咒（Resource curse）代表國家，擁有大量的天然資源，反而造成工業化程度低落，形成雞蛋都放在同一個籃子的單一經濟模式，產業結構相當脆弱。

以阿根廷為例，1990年其當局亦實行經濟改革，未料，反造成外來競爭企業掏空產業，進而惡化社會所得且瓦解社會凝聚力，種種問題造成近年來阿根廷無法進行國家轉型的沉痾。然而效力不彰的政府機構也無力面對通膨風暴，底層民眾生活大受影響。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 委內瑞拉加拉加斯，人們走過一家標有食品價格標誌的雜貨店，每隔一陣子標籤價格就會因通膨改變。

另外，南美洲產油國委內瑞拉（Venezuela）面臨通膨危機已久，去（2021）年的物價漲幅高達265%，惡性通膨加劇，貨幣玻利瓦（bolívar）一夕間成了廢紙，買一瓶水需要當地貨幣700萬的天價，民眾出門採買還必須帶上一綑又一綑鈔票。

除了以上國家，海地、墨西哥的物價也正在直線上升。根據IMF公布海地的年通膨率高達29%、墨西哥，7月通膨年增率也高達8.15%，根據《路透社》報導，墨西哥主食玉米餅相較於去年必須在多拿出一倍的錢才能夠買得到，原本1公斤的玉米只要新台幣30元，現在已經漲到45元，重創民生消費。

根據IMF表示，綜合中南美洲今年年底前平均通膨率有望降至10%，但這樣數字相較於先進國家拉說仍是相當高，除了上述國家以外，秘魯CPI相近8%、哥倫比亞10%、較為富裕的國家智利也達到11.5%。可謂是通膨橫掃拉丁美洲，又再擴大了原本已相當嚴峻的貧富差距。

阿根廷陷入通膨風暴，年通膨率已衝破70%

目前IMF正緊盯阿根廷財務狀況，憂心又成下一個「破產國家」。據《Merco Press》報導，阿根廷7月通膨數據惡化超越了鄰居委內瑞拉，7月通膨率高達7.4%。儘管政府試圖以各種方式控制物價，但成效仍相當糟糕，幾乎被生活壓垮的勞工，拿著各式布條、示威用品向政府發出怒吼。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 2022年8月17日，阿根廷布宜諾斯艾利斯的示威者抗議通貨膨脹，並要求政府處理經濟危機。

阿根廷數據顯示，4口之家基本開銷為1萬1298阿根廷披索（新台幣2.5萬元），超出基本薪資2倍多，尋常家庭根本無以為繼。阿根廷民眾苦不堪言，紛紛改以美元交易，甚至開始流行「以物以物」風潮。

早在7月28日，阿根廷為了應對通膨，快速將7天流動性票據（LELIQ）利率上調至60%（今年第7度上調），試圖靠著「升息」抑制通膨。但成效不彰，阿根廷披索（Peso）兌美元的平行匯率（黑市匯率）當時貶至新低，350披索才可兌1美元，是官方匯率的1.5倍，凸顯披索流動性越來越差。

整體而言，換算年通膨率已經衝破70%，而各界預計下半年通膨仍會持續惡化。《CNBC》報導甚至指出年底通膨率將達到驚人的90%，國家隨時可能破產。

阿根廷嚴峻的債務赤字，成為近日新任經濟部長塞爾吉奧馬薩（Sergio Massa）首要難題。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 2022年8月22日，阿根廷的通貨膨脹率預計將在今年年底達到90%，阿根廷布宜諾斯艾利斯的示威者在像徵性的葬禮上抬著棺材為他們的工資哀悼。

新任經濟部長首要推動減稅、協商債務

塞爾吉奧馬薩8月初上台後，旋即宣布向石油公司提供關稅減免，並刪減繁文縟節以加快國內的頁岩油投資計畫，試圖降低國內對於能源短缺的預期心理，進而使通膨降溫。

阿根廷總統費南德茲（Alberto Fernandez）也成立設立「超級部」（superministerio），屆時也將由塞爾吉奧馬薩協調原屬經濟部、農業部、生產發展部的事務。

與此同時，他也要帶領阿根廷繼續與國家貨幣基金組織（IMF）協商440億美元（約1.3兆元台幣）債務重組、以及其他國際放貸人的談判。

事實上，阿根廷並非一直是貧窮國，1950年富裕程度仍領先日本，與義大利、奧地利和德國旗鼓相當，當時阿根廷GDP名列前茅，經濟成長率平均為6%，國民所得比大多數歐洲國家還要高。

不過，近年來阿根廷卻從發達國家不斷倒退回「發展中國家」是經濟史上的特例。經過了大半年，通膨風暴仍為平息，反而在拉丁美洲有越演越烈的趨勢，未來這些國家都將成為全球經濟的未爆彈。

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核稿編輯：翁世航