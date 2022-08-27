拜登宣布減免百萬人學貸1萬美元，歐巴馬時代財政官員批「加劇通膨、提油救火」

文：饒珮琪（Peichi Jao）

據《BBC》報導，美國總統拜登（Joe Biden）於2022年8月24日宣布，將為年薪未超過12.5萬美元（約新台幣377萬元）的國民減免1萬美元（約30萬台幣）的聯邦學貸，預計全美有百萬人受惠。針對低收入借貸者的佩爾格蘭特補助計畫（Pell Grant），拜登也承諾將減免2萬美元（約60萬台幣）以減輕其經濟負擔；此外也將原於本月到期的學貸期限延長至年底。

消息發布後除引發熱烈討論，多名政治分析師也表示，面對11月即將到來的期中選舉，此政策祭出目標在於加強年輕選民支持。美國民調專家圖爾欽（Ben Tulchin）認為，近期民主黨對於墮胎案、氣候變遷的各種行動，以及目前的學生貸款減免等舉措，皆幫助拜登總統鞏固了自己在千禧世代和Z世代青年的形象。

鉅額學貸難以償還，學位真能帶來更高收入？

高等教育一直以來被視為取得豐厚收入的途徑，然而面臨難以負荷的學貸壓力，許多人也開始反思，投入鉅款以支撐的學位是否能真正對未來增值？

綜合《BBC》報導，過去15年來，聯邦學貸的債務總額已跳升1.5倍，自2007年的5000億美元攀升至1.6兆美元。現今美國約有4300萬人正負擔著學貸，其中17％的債務金額少於1萬美元（約30萬台幣），而約7％承擔的債務數目超過10萬美元（約300萬台幣）。

猶他大學經濟學教授史坦鮑姆（Marshall Steinbum）認為美國目前面臨無法負荷的學貸重擔，即是說明現今教育商業模式已失靈。從前社會普遍認為取得學位能幫助學生將來在就業市場獲得更高收入，Marshall表示：「如果真是如此，我們根本不需要面對這麼龐大的學貸問題。」

各界憂通膨加劇消費者習慣是否改變有待觀望

學貸問題引起美國社會各界大論戰，而在拜登發布新政策的前三天，前財政部長桑默斯（Lawrence H. Summers）就在個人推特上指出，學貸減免將會提高消費需求，進而加劇通貨膨脹；歐巴馬執政時期的經濟顧問富文（Jason Furman）也於8月25日表示，此舉對於目前的通膨現象無疑是火上加油，實為魯莽；此外也有多位保守派人士認同通膨說，進而攻擊此政策。