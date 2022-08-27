拜登宣布減免百萬人學貸1萬美元，歐巴馬時代財政官員批「加劇通膨、提油救火」
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美國總統拜登日前宣布，將為人民減免1萬美元的聯邦學貸以減輕國人債務負擔。此舉引發經濟學者與反對派的質疑，認為學貸減免將加劇通貨膨脹；而學貸權益相關單位也表示此政策的幫助對弱勢者的助益不大。
文：饒珮琪（Peichi Jao）
據《BBC》報導，美國總統拜登（Joe Biden）於2022年8月24日宣布，將為年薪未超過12.5萬美元（約新台幣377萬元）的國民減免1萬美元（約30萬台幣）的聯邦學貸，預計全美有百萬人受惠。針對低收入借貸者的佩爾格蘭特補助計畫（Pell Grant），拜登也承諾將減免2萬美元（約60萬台幣）以減輕其經濟負擔；此外也將原於本月到期的學貸期限延長至年底。
消息發布後除引發熱烈討論，多名政治分析師也表示，面對11月即將到來的期中選舉，此政策祭出目標在於加強年輕選民支持。美國民調專家圖爾欽（Ben Tulchin）認為，近期民主黨對於墮胎案、氣候變遷的各種行動，以及目前的學生貸款減免等舉措，皆幫助拜登總統鞏固了自己在千禧世代和Z世代青年的形象。
鉅額學貸難以償還，學位真能帶來更高收入？
高等教育一直以來被視為取得豐厚收入的途徑，然而面臨難以負荷的學貸壓力，許多人也開始反思，投入鉅款以支撐的學位是否能真正對未來增值？
綜合《BBC》報導，過去15年來，聯邦學貸的債務總額已跳升1.5倍，自2007年的5000億美元攀升至1.6兆美元。現今美國約有4300萬人正負擔著學貸，其中17％的債務金額少於1萬美元（約30萬台幣），而約7％承擔的債務數目超過10萬美元（約300萬台幣）。
猶他大學經濟學教授史坦鮑姆（Marshall Steinbum）認為美國目前面臨無法負荷的學貸重擔，即是說明現今教育商業模式已失靈。從前社會普遍認為取得學位能幫助學生將來在就業市場獲得更高收入，Marshall表示：「如果真是如此，我們根本不需要面對這麼龐大的學貸問題。」
各界憂通膨加劇消費者習慣是否改變有待觀望
學貸問題引起美國社會各界大論戰，而在拜登發布新政策的前三天，前財政部長桑默斯（Lawrence H. Summers）就在個人推特上指出，學貸減免將會提高消費需求，進而加劇通貨膨脹；歐巴馬執政時期的經濟顧問富文（Jason Furman）也於8月25日表示，此舉對於目前的通膨現象無疑是火上加油，實為魯莽；此外也有多位保守派人士認同通膨說，進而攻擊此政策。
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不送月餅送什麼？3大中秋禮盒選購要點，教你企業公關送禮不失禮
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中秋佳節即將到來，也是企業籌備公關送禮，藉此表達感謝、維繫關係的重要時刻。然而疫情之下預算大減，如何把握重要的傳統節日，將心意送的巧妙、創新，又能一舉提升企業和品牌形象？一起來看企業中秋贈禮的3大選購要點。
習俗傳承至今，現代人的職場交際彷彿就是家族縮影。舉例來說，企業每逢中秋籌備的企業顧客及公關贈禮，便是透過中秋節日的禮尚往來，向平時有公務往來的客戶、協力廠商及官方民間團體，藉此表達一年來的感謝心意，並繼續維繫合作關係的情誼。許多調研發現，企業公務送禮的預算，即使在近2年疫情衝擊、禮金預算大減之下，仍是多數公司的必要支出。
此外，現代節日的送禮趨勢早已改變，許多人不再希望收到傳統月餅，也讓企業總務採購開始苦惱；如何在精準的預算裡切中當下送禮趨勢，又能呈現送禮者的獨到品味？一起來看看企業顧客、公關贈禮的3大中秋禮盒選購要點，教你將心意送得巧妙又創新。
要點一、彰顯職人精神：運用高級食材，重新演繹禮盒人情味
中秋送禮除了傳統月餅，佔據華人節日一席之地的肉鬆、肉乾也不可小覷。這項道地傳統美食傳承自職人手作精神，代表著濃濃的人情味傳遞，是老饕紛紛推薦的在地伴手禮；其中若使用高級食材如黑豬肉及松露，更能彰顯企業及品牌與眾不同的格調，重新演繹出濃厚人情味。
經營55年的經典品牌新東陽，特別挑選畜養期長達8個月的台灣上等原生種黑豬，肉質甘甜無腥且肉皮厚而緊實，肌纖維更細更多，肉質更顯鮮嫩彈性；再以高級純釀醬油及獨家配方調味，經過職人的特殊焙炒製程，做出酥鬆口感及香氣逼人的美味「黑豬肉鬆」。新東陽全產品經嚴格品管皆取得CAS產品認證，製程經ISO9001及HACCP雙重國際認證審核，保證產品不添加防腐劑、味精、人工糖精、人工色素，吃起來更安心。
為確保肉質新鮮、安全、衛生，新東陽將檢驗合格的黑豬肉於現代化密閉式低溫廠房中生產，並在獨特配方調理製程下，經快速凍結、切片、48小時醃漬、貼合、烘乾、截切，再經高溫烤焙而成。像是以獨特蜜汁配方製作出的「蜜汁黑豬肉乾」，甜而不膩、肉質鮮嫩、嚼勁十足；甚至運用西餐中的高檔食材松露製成「松露黑豬肉乾」，嚐完香氣逼人，將台灣最道地傳統的肉乾提升到另一個層次。
要點二、展現創意印象：創新燒烤系美食，共享中秋團圓記憶
除了吃月餅撥柚子，台灣人自80年代起開始盛行中秋前後家家戶戶來烤肉，「中秋」等於「烤肉」的印象可說是深植台灣人心！尤其是近2年受到疫情影響，許多節日因無法群聚而取消，這時候若能挑選具有中秋美食印象的禮盒贈送，收禮者肯定倍感窩心、留下深刻印象。
新東陽在中秋節推出的「XO烏金黑豬肉乾」可說匠心獨具，以野生烏魚子特製而成的烏金XO醬，再搭配獨家秘製醬汁低溫醃漬而成，經高溫烘烤讓肉乾更持久入味，XO醬使豬肉乾更加鮮美，肉質更綿軟細膩且鬆軟易嚼。明明是在品嚐肉乾，卻能聞到撲鼻而來的烏金XO醬烤肉香氣，高檔食材透過創意完美展現，絕對能讓收禮者津津樂道，體會「一家烤肉萬家香」的道地台灣人情味。
三、提升環保形象：綠色有機用品，提升企業環境友善形象
全球掀起環保意識，送禮也愈來愈符合環保趨勢，訴求簡約設計的包裝、具有綠色意識的禮盒，能夠大大提升企業和品牌的形象質感。要選購更加環保的中秋禮盒，首先是掌握「一多三少」原則，即產品份量多、包裝材料少、材質種類少、印刷少，降低禮盒垃圾對環境的衝擊。
其次可選擇具有綠色意識的有機生活用品，同時把握自備、重複及少用原則，就能在中秋團圓時刻從生活中減少廢棄物。例如新東陽的〈千江月禮盒〉就特別附上一款「環保蜂蠟布」，抗菌的天然蜂蠟和柔軟的有機棉布，能取代保鮮膜不怕殘留塑化劑，還能為食材保濕、保鮮。不只可以拿來包裹肉乾品嚐，只要以冷水洗淨即可多次重複使用，對環境更佳友善。
而且蜂蠟布相比保鮮膜的製作過程更加低碳減塑，新東陽的時尚蜂蠟布是與綠色工廠的精神結合，一年減少66m²的保鮮膜，為地球盡一份心力。此外，新東陽〈千江月禮盒〉更有簡約時尚的設計風格，特別適合企業顧客及公關贈禮，送禮高級又大方實用，便利收禮人享用及保鮮美食的綠色設計「蜂蠟布」，更是提升送禮者企業綠色環保的形象。
中秋佳節傳遞初心，新東陽千江月禮盒
我們向來熟悉的中秋習俗，包括享用月餅等應景食品，一家團聚祭祖感謝祖先庇佑，賞月慶祝圓滿和豐收等等；整個漢文化圈各地習俗雖略有不同，卻都與「月亮」、「團圓」有著密切關係。現代人如何結合當代的風土民情，讓傳統文化繼續綿延流傳，傳遞初心絕對是不二法門。
宋朝高僧編撰的《普燈錄》有句「千江有水千江月，萬里無雲萬里天」，北宋詩人黃庭堅也曾在《五祖演禪師真贊》提及「無心萬事禪，一月千江水」，兩句皆勾勒出千江映月的詩情畫意，讀來令人回歸初心而廣為流傳。經典品牌「新東陽」多年來以創新傳統美食文化為己任，選在中秋佳節推出〈千江月禮盒〉呈現千江映月的雅緻意境，跳脫傳統月餅禮盒範疇；不僅運用高級食材彰顯職人精神，以創新XO烏金黑豬肉乾展現創意印象，超好蓋蜂蠟布更是幫助企業提升綠色環保形象、凸顯企業格調，是企業公關贈禮表達感謝、維繫關係的創新好選擇。今年中秋節，就選擇新東陽的獨家環保特色千江月禮盒，讓你送禮超體面！