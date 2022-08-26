環團開發「大家來找廠」遊戲鼓勵民眾用鍵盤糾違建，遏止違章工廠持續增建造成農地流失

台灣農地違章建築問題層出不窮，甚至有人趁著假日期間搶蓋，臺中市今（2022）年光是過年期間就新增了11處違建，其中有山坡地違建、農地違建屋主拆後又蓋、當事人未申請建築執照等問題。為了監督政府解決問題，民團互相合作開發議題遊戲，鼓勵民眾一起解決違章廠房問題，落實公平正義，遏止農地流失。

立法院針對農地違章建築的議題研究曾指出，內政部國土測繪雲系統的顯示，全台4大連鎖超商約有150家蓋在農地上，數量以臺中市至少95家居冠，接下來則為彰化縣與台南市，分別至少28家。

Photo Credit: 地球公民基金會

違章工廠部分，政府曾在2019年修訂《工廠管理輔導法》後提出解方，指示2016年5月20日前已經存在的農地工廠，可透過「特定工廠登記」使其合法化，另對新增的違章工廠「即報即拆」。然而，時至今年辦理登記期限將至時，全台4.5萬家違章工廠仍有半數未登記納管，新增的違章建築更如雨後春筍般冒出。

2020年民團地球公民基金會曾與「g0v.tw台灣零時政府社群」開發農地違章工廠回報系統」，雖然至今已收到1900多件回報案件，代民眾檢舉並追蹤637間違章工廠。然而民眾回報數量，卻遠遠趕不上每年上千家新增建農地違章廠房的速度。

今年4月，兩團體再度開發新的工具「大家來找廠」，以遊戲方式，用俯瞰國土的角度，比對衛星空拍影像來識別農地上是否有新增違章廠房，更有系統的抓出新增建工廠。

地球公民基金會說明，「大家來找廠的玩法就如同「大家來找碴」。進入遊戲的民眾將幫忙辨識同一塊地在2017年、2020年的地貌差異，依據衛星空拍影像判斷該地是否為農地或建地，如為建地，接下來將判斷是否有擴建情形。

為求準確，遊戲系統設定須有3名以上使用者皆判定此點位為「新增建物」，才會計入結果。民眾辨識後，工作人員除了會藉由後台再次核對，篩選出面積大於1500平方公尺的大型廠房，接著還會到現場探勘。確定為新增建農地違章，便會發函向地方政府檢舉，同時追蹤查處進度。

Photo Credit: 地球公民基金會

地球公民基金會台北辦公室主任吳沅諭說明，「大家來找廠」自5月初上線，已抓出1050筆農地違章（350筆新增建廠房與700筆擴廠），核對後排除掉合法建物與非工廠的建物，共找出184筆農地違章，總計揪出7萬6288平方公尺正在流失的農地。

至於農地違章建築為何難以控管，立法院研究點出政府對於建築物的管理，分別涉及建築法、工廠管理輔導法、農業發展條例等不同法律規定。然而，各法條的適用有時卻會出現矛盾。

例如：《建築法》第3條規定該法的適用地區只有實施都市計畫地區、實施區域計畫地區或經內政部指定地區。換句話說，如果建築物建在前述以外的地區，就不受建築法管理。

不過，《農業用地興建農舍辦法》第8條又規定，農舍須依建築法規定辦理申請建造執照，因此農地建築若不是興建在《建築法》規定的3個區域，兩法規的適用似乎會出現衝突。

研究最後指出，違建管理的法令與主管機關分散，容易造成控管不易，在法規上還需精進。此外，違建亂象除了引發逃漏稅問題，甚至會危害公共安全與國土使用，「即報即拆」並非唯一選項。針對違建施工的違建主和施作者，制定具嚇阻性的刑罰或提高行政罰，也能杜絕許多不肖人士的僥倖心理。

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責任編輯：黃皓筠

核稿編輯：楊士範