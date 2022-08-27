你願意花一個月的台北房租，在全世界住到飽嗎？讓你邊玩邊工作的「旅遊訂閱制」旅館Selina

文：Crystal（創新拿鐵）

談到旅行，不同客群都有不同需求。因此，從旅行團到酒店、景點，都有針對細分客群。有專做蜜月族、親子族、銀髮族、醫美族…等等，如今，旅遊業者開始鎖定一群新人種：遠端工作族（remote worker）。

遠端工作族，也有人稱呼為「數位遊牧族」 （Digital Nomads），是一群可以從世界任何角落遠端進行工作的族群。他們可以一邊旅行到各地，一邊透過網路工作。在COVID-19席捲全球後，遠端工作人數大幅增加，其中不少公司允許員工還可以進行跨國旅行、一邊工作。旅遊業者嗅到這個商機，紛紛開始針對遠端工作者提供專屬的住宿與旅遊服務。

但早在2014年，遠端工作尚未那麼盛行的年代，兩位以色列的退役軍人Rafael Museri 、DanielRudasevski就已經觀察到了這個小眾需求。他們飄洋過海，在中美洲國家巴拿馬 （Panama） 開設了第一家針對遠端工作者的旅館——Selina。10年後，Selina不僅挺過重擊旅遊業的COVID-19，還在全球23個國家擁有163間旅館，以「旅遊訂閱制」打響名號。Selina並透過併購，將事業版圖拓展到共同工作空間、旅行出遊服務。

他們如何從軍人變成新一代旅遊業明星？故事要從2004年，兩個以色列年輕人相遇說起。

創新點：融入共同工作空間的訂閱制旅館，讓旅客可以兼顧旅遊和工作

追逐浪花，嗅到商機

2004年，從以色列軍隊退役的DanielRudasevski，因熱愛衝浪來到同為中美洲國家的哥斯大黎加（Costa Rica）。透過朋友的介紹，他認識同樣為以色列人、也從以色列軍隊退役的Rafael Museri。他們看見哥斯大黎加的發展機會，回以色列籌集親朋好友的投資，開發房地產並賺到了第一桶金。但哥斯大黎加飽和的市場，讓他們尋找下一個潛力市場。

Photo Credit: Selina Selina兩位創辦人，Rafael Museri（左）、DanielRudasevski（右）

從其他衝浪客口中，Daniel和Rafael聽到巴拿馬這個中美洲國家，以及巴拿馬沿著加勒比海的美麗海岸線。不知是基於衝浪客的熱情，或是精準的商業直覺，再數次造訪巴拿馬後，他們看中了離首都巴拿馬市車程4小時，擁有絕美海灘與純樸氣息的小鎮Pedasi。

這個僅有數千居民的小鎮，如今已成為許多熱愛衝浪、海灘、遠離觀光客的必訪景點。但在2008年，這個小鎮並沒有太多外來投資者或觀光客，道路也坑窪不平。

趁著2008年全球金融風暴、房市處於低點，兩個30歲左右的年輕人決心在此開發一系列的海濱住宅、店面。他們回到以色列向親朋好友募資，甚至招募自己的朋友，在Pedasi陸續開立了咖啡店、餐廳兼青年旅館。

到2013年，他們在Pedasi已經有12個物業：購物中心、度假村、麵包店、咖啡店、酒吧。2014年，他們從物業開發，跨足經營旅館，在Pedasi開了第一家Selina旅店。契機，來自於他們自身的體驗：在住過120多間旅館後，認為市場上還缺乏一個提供高品質、主打旅客間交流互動體驗、收費合理的旅宿服務。

他們希望打造一間讓旅客能感受到歸屬感、留下難忘的回憶，並有可以工作、與他人建立關係的空間。

專為遠端工作者設計的旅店，瞄準千禧世代與Z世代

不知是出於直覺，還是來自多年經營物業開發的經驗，Daniel和Rafael像衝浪一樣，抓準了一個正在崛起的旅遊浪頭。

從打造第一間Selina旅店開始，他們就鎖定與他們年齡相近的千禧世代（ Millennials，指1981至1996年出生人群）與Z世代（Gen Z，指1995至2010年出生的人群）。他們認為千禧世代偏好遠端工作，並且會越來越喜歡邊工作邊旅行。

所以，他們在這個海濱旅館裡，引進了當時逐漸盛行的共同工作空間（coworking space）。這讓來訪的旅客，不論是自由接案者、企業員工、數位遊牧族（從事數位工作，透過電腦及網路就可以完成工作，不需進辦公室的人），在旅行的狀態，也能完成高份量的工作。

Daniel和Rafael觀察，千禧世代已經越來越難把生活與工作分開：即便是在旅行中，也時不時會查看手機、公司信箱、與他們的工作同步。不管他們是否為遠端工作者，一個共同工作空間，對他們處理工作都大有幫助。

Photo Credit: Selina Selina旅店裡的共同工作空間

另一方面，共同工作空間不只可幫助千禧世代完成工作，也能幫他們減少內心的孤獨。Daniel和Rafael也觀察，雖然成長於網路與3C產品中，千禧世代時常感到孤獨。因此，他們給Selina旅店的一個另類KPI：旅客能在Selina旅店交到多少朋友。在Selina旅店，透過共同工作空間，不同行業的人得以相遇交流。

另外，Selina旅店也時不時安排在地藝術家來旅館交流，與旅客互動。Selina還會將沒有賣出去的床位，免費邀請音樂家、藝術家、瑜伽老師來旅行，這樣既可增加旅店活動的多樣性，又不會增加營運成本。2021年，有66%的旅客說他們在Selina至少交到一個朋友。

訂閱制風潮：旅館也可以任你住到飽（All-you-can-travel）

Selina旅店另一個特殊之處，在於採用了訂閱制。

多數旅館訂房採單筆交易、累積會員點數，未來換取房間升等或免費住房。這主要考量到多數旅客（特別是非商務旅客）在旅館住宿上的消費頻率不高。