台灣教育部新指引，令入境新生與寵物「一齊飛」計劃落空

文：TaJ

（文章曾於2022年8月26日20：25更新，補充台灣教育部就境外生帶寵物入境的最新安排）

文章刊出後，有赴台港生向我們表示，收到台灣教育部通知，決定修改指引，新生「人寵同機」得以恢復。

教育部指，近日接獲各界人士對專案入境學生之寵物不得「人寵同機」，只可採取「貨物報關」的政策的意見，認為「在確保所有學生入境權益及符合學生攜帶寵物入境之需求下」，有需要調整措施。簡言之，校方必須在新生入境前3日，通知教育部接送組有學生帶寵物入境即可。

相關措施調整如下：

1.自8/27日0時起入境航班之學生，可依寵物檢疫相關規定攜帶寵物入境。

2.學校須確實掌握預計攜帶寵物入境之學生名單及航班資訊，並於入境前3日於報到接送組通報。

3.學校須確實向攜帶寵物入境之學生說明下機後相關動線，由桃機小組人員帶領學生前往提領行李（學生自行前往6號轉盤旁動植物檢疫櫃檯），後續「由學生自行完成寵物檢疫相關文件填寫、進行檢疫及搭乘防疫計程車」。

4.上述學生自行進行之程序，學校須與學生保持密切聯繫，確認學生完成檢疫，於學生搭乘防疫計程車後由學校在報到接送組通報搭乘時間及車牌號碼，並於學生抵達防疫旅館後通報報到接送組。

5.學校應提醒學生可於入境前先完成寵物檢疫文件填寫，有助加快相關登記報關程序。

（以下為2022年8月26日19：36發出的原文）

快要開學了，香港一群即將赴台灣留學的學子忙於執拾行裝、忙於親友間的餞行、忙於籌謀赴台後的大小事務。當中有一批「超齡」學生，他們在社會打滾過，帶著一點積蓄，希望在困難重重的投資移民困局以外找到一線生機，通過進修一途赴台展開新生活。

周三（24日）晚上，J（化名）和太太在執拾行裝，為赴台灣開學作準備。6歲半貓咪「阿Dee」待在一旁，看著客廳中有個陌生的寵物飛機籠，有點緊張，又按捺不住好奇心，伺機跳進行李箱搗蛋。

「一齊飛」計劃突然落空

原本兩人一貓一家子開開心心赴台，一起迎接新開始，但如今二人卻心情沉重，因為兩天前J收到校方通知，台灣教育部突然祭出新指引，要求所有於8月22日號及以後核准入台的香港留學生不得帶寵物入境。之前教育部並無要求入境留學生申報携寵物入境，新生只要事先跟航空公司及檢疫中心辦妥手續，即可帶毛孩「一齊飛」。如今卻一刀切要求不得帶寵物入境，距離開學日子不足十天，令這些毛孩主人心焦如焚。

J和太太以往曾參與香港公民社會相關的工作，經歷2019及2020年的動蕩，二人深感香港已經徹底變了，即使不談政治，整個社會都很壓抑。跟很多港人一樣，他們縱有萬般不捨，還是決定奔向自由國度。「在這個顛簸的時代，我們希望多學習充實自己，不想純粹為了生活營役。自問英語能力不算很好，台灣始終是華文社會，相信學習及生活上都較易適應。」J說。

得知壞消息當日，J慌忙聯絡校方，因為他和太太的入台核准剛好是22號那批，幾番周旋，確認阿Dee不能上機，腦袋頓時一片空白。

身型健碩的阿Dee其實非常膽小｜圖片由受訪者提供

阿Dee兩個月大就跟J一起生活，因小時候患病，往後需要定時餵食，且必須吃醫生處方貓糧，這幾年，阿Dee長出了幸福身型，非常健碩，膽子卻很小。前幾天外出給獸醫檢查以取得入境台灣所需的健康證明書，全程號叫，即使回到家都繼續哀哭。現在看著主人忙於整理行裝，阿Dee又顯得有點神經緊張。

J：「以前搬家就是這樣，阿Dee會不安，因為每次我倆有大動作，就意味之後會離開熟悉的地方。」可是這次考驗遠大於搬屋，阿Dee熟悉的全世界（兩位主人和居所）可能會消失一段日子，何時團聚也說不上。

教育部解說：人手不足

有港生向台灣教育部查詢，得到的解說是，現在台灣新生入境，都要專案處理，即由教育部派人接送所有學生團體，觸發當局推出新指引的起因是，有台大學生在無報備下帶寵物入境，延誤整個航班的學生檢疫進度，臨近開學的入境高峰期，教育部又人手不足，認為往後再有同類情況，可能影響後續航班。

部分港生收到學校轉發教育部的公告｜圖片由受訪者提供

先發「提醒」，兩日後即推新指引

教育部於8月20日發出公告「提醒」學校須要求帶同寵物赴台的新生向校方報備，但兩日後（22日）即發新指引，指「隔日仍發生學校未能掌握學生攜帶寵物狀況，嚴重影響其他學生檢疫程序」，決定「自8/22起核定入境名冊之學生皆不得攜帶寵物入境」。有港人學生表示，校方曾警告，若有人堅持携寵物赴台，當局不排除把寵物原機遣返。

新生携寵物入境對同機學生影響有多嚴重？

那麼所謂「嚴重影響其他學生檢疫程序」到底有多嚴重？教育部又是經過怎樣的評估才作出這個決定？我們於25日向教育部查詢，在截稿前 （26日傍晚7時） 仍未獲回覆。（編按：26日晚8時許獲教育部回覆，表示已修訂指引。）

另一方面，我們也嘗試向成功帶寵物入台的港生了解過入境程序。K（化名）於8月21號前已獲得核定入境名冊，並於24號帶著她的小狗抵達台灣。

K說，之前教育部沒有要求入境新生報備携帶寵物，但她在出發前不久（19日） 自行向校方報備會有小狗同行，校方回覆指沒問題，只要落機後通知教育部人員即可，但接著就發生了20號的公告和22號的人寵分別入境指引，K形容，一聽到消息非常擔心，她透過校方查詢，確認自己屬新指引生效前的緩衝期，才定下心來。

赴台當日，連同K的小狗，同機有三組人共帶七隻寵物入台，一行人下午12點50分落機，完成排隊檢疫、取行李、排隊買電話卡等入境程序時是1點38分，到完成認領寵物，則是2點10分，她形容因為有七隻寵物要檢疫是「要多少少時間，大約半小時」。

「最緊要是先備妥個人及小狗的文件，分開兩份，到時交給機場人員，整個程序就很順暢。我排隊認領小狗需10分鐘，檢查文件、掃瞄晶片等程序最多用了20分鐘。」

K是當日同校唯一一名新生，事前已跟校方說好，在完成小狗入境手續後，會自行乘的士去檢疫酒店，所以也不存在延誤其他同學檢疫及入境程序的問題。不過，在新指引下，新生一律不准人寵同機，那些本來就不影響其他同學的人，如今也要為寵物張羅了。

教育部新指引｜圖片來源：教育部網站

教育部：非禁寵物入境 可申請「貨物報關」

新指引並非禁止寵物入境，學生仍可選擇以「貨物報關」等方式（即學生與寵物分別入境），也可以找同機其他乘客幫忙帶寵物。J曾在社交媒體作呼籲，但台灣仍未開放旅客入境，要找到救星談何容易。他也嘗試找寵物移民代理公司，一開價就是4萬港元（約15.4萬台幣），跟目前寵物同機大約1400至1600港元（約5400至6100台幣，視乎寵物重量及不同航空公司定價）相差二十幾倍。