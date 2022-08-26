台灣教育部新指引，令入境新生與寵物「一齊飛」計劃落空
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台灣教育部以「嚴重影響其他學生檢疫程序」為由，新規定學生不得攜帶寵物入境。距離開學日子不足十天，令這些毛孩主人心焦如焚。
文：TaJ
（文章曾於2022年8月26日20：25更新，補充台灣教育部就境外生帶寵物入境的最新安排）
文章刊出後，有赴台港生向我們表示，收到台灣教育部通知，決定修改指引，新生「人寵同機」得以恢復。
教育部指，近日接獲各界人士對專案入境學生之寵物不得「人寵同機」，只可採取「貨物報關」的政策的意見，認為「在確保所有學生入境權益及符合學生攜帶寵物入境之需求下」，有需要調整措施。簡言之，校方必須在新生入境前3日，通知教育部接送組有學生帶寵物入境即可。
相關措施調整如下：
1.自8/27日0時起入境航班之學生，可依寵物檢疫相關規定攜帶寵物入境。
2.學校須確實掌握預計攜帶寵物入境之學生名單及航班資訊，並於入境前3日於報到接送組通報。
3.學校須確實向攜帶寵物入境之學生說明下機後相關動線，由桃機小組人員帶領學生前往提領行李（學生自行前往6號轉盤旁動植物檢疫櫃檯），後續「由學生自行完成寵物檢疫相關文件填寫、進行檢疫及搭乘防疫計程車」。
4.上述學生自行進行之程序，學校須與學生保持密切聯繫，確認學生完成檢疫，於學生搭乘防疫計程車後由學校在報到接送組通報搭乘時間及車牌號碼，並於學生抵達防疫旅館後通報報到接送組。
5.學校應提醒學生可於入境前先完成寵物檢疫文件填寫，有助加快相關登記報關程序。
（以下為2022年8月26日19：36發出的原文）
快要開學了，香港一群即將赴台灣留學的學子忙於執拾行裝、忙於親友間的餞行、忙於籌謀赴台後的大小事務。當中有一批「超齡」學生，他們在社會打滾過，帶著一點積蓄，希望在困難重重的投資移民困局以外找到一線生機，通過進修一途赴台展開新生活。
周三（24日）晚上，J（化名）和太太在執拾行裝，為赴台灣開學作準備。6歲半貓咪「阿Dee」待在一旁，看著客廳中有個陌生的寵物飛機籠，有點緊張，又按捺不住好奇心，伺機跳進行李箱搗蛋。
「一齊飛」計劃突然落空
原本兩人一貓一家子開開心心赴台，一起迎接新開始，但如今二人卻心情沉重，因為兩天前J收到校方通知，台灣教育部突然祭出新指引，要求所有於8月22日號及以後核准入台的香港留學生不得帶寵物入境。之前教育部並無要求入境留學生申報携寵物入境，新生只要事先跟航空公司及檢疫中心辦妥手續，即可帶毛孩「一齊飛」。如今卻一刀切要求不得帶寵物入境，距離開學日子不足十天，令這些毛孩主人心焦如焚。
J和太太以往曾參與香港公民社會相關的工作，經歷2019及2020年的動蕩，二人深感香港已經徹底變了，即使不談政治，整個社會都很壓抑。跟很多港人一樣，他們縱有萬般不捨，還是決定奔向自由國度。「在這個顛簸的時代，我們希望多學習充實自己，不想純粹為了生活營役。自問英語能力不算很好，台灣始終是華文社會，相信學習及生活上都較易適應。」J說。
得知壞消息當日，J慌忙聯絡校方，因為他和太太的入台核准剛好是22號那批，幾番周旋，確認阿Dee不能上機，腦袋頓時一片空白。
阿Dee兩個月大就跟J一起生活，因小時候患病，往後需要定時餵食，且必須吃醫生處方貓糧，這幾年，阿Dee長出了幸福身型，非常健碩，膽子卻很小。前幾天外出給獸醫檢查以取得入境台灣所需的健康證明書，全程號叫，即使回到家都繼續哀哭。現在看著主人忙於整理行裝，阿Dee又顯得有點神經緊張。
J：「以前搬家就是這樣，阿Dee會不安，因為每次我倆有大動作，就意味之後會離開熟悉的地方。」可是這次考驗遠大於搬屋，阿Dee熟悉的全世界（兩位主人和居所）可能會消失一段日子，何時團聚也說不上。
教育部解說：人手不足
有港生向台灣教育部查詢，得到的解說是，現在台灣新生入境，都要專案處理，即由教育部派人接送所有學生團體，觸發當局推出新指引的起因是，有台大學生在無報備下帶寵物入境，延誤整個航班的學生檢疫進度，臨近開學的入境高峰期，教育部又人手不足，認為往後再有同類情況，可能影響後續航班。
先發「提醒」，兩日後即推新指引
教育部於8月20日發出公告「提醒」學校須要求帶同寵物赴台的新生向校方報備，但兩日後（22日）即發新指引，指「隔日仍發生學校未能掌握學生攜帶寵物狀況，嚴重影響其他學生檢疫程序」，決定「自8/22起核定入境名冊之學生皆不得攜帶寵物入境」。有港人學生表示，校方曾警告，若有人堅持携寵物赴台，當局不排除把寵物原機遣返。
新生携寵物入境對同機學生影響有多嚴重？
那麼所謂「嚴重影響其他學生檢疫程序」到底有多嚴重？教育部又是經過怎樣的評估才作出這個決定？我們於25日向教育部查詢，在截稿前 （26日傍晚7時） 仍未獲回覆。（編按：26日晚8時許獲教育部回覆，表示已修訂指引。）
另一方面，我們也嘗試向成功帶寵物入台的港生了解過入境程序。K（化名）於8月21號前已獲得核定入境名冊，並於24號帶著她的小狗抵達台灣。
K說，之前教育部沒有要求入境新生報備携帶寵物，但她在出發前不久（19日） 自行向校方報備會有小狗同行，校方回覆指沒問題，只要落機後通知教育部人員即可，但接著就發生了20號的公告和22號的人寵分別入境指引，K形容，一聽到消息非常擔心，她透過校方查詢，確認自己屬新指引生效前的緩衝期，才定下心來。
赴台當日，連同K的小狗，同機有三組人共帶七隻寵物入台，一行人下午12點50分落機，完成排隊檢疫、取行李、排隊買電話卡等入境程序時是1點38分，到完成認領寵物，則是2點10分，她形容因為有七隻寵物要檢疫是「要多少少時間，大約半小時」。
「最緊要是先備妥個人及小狗的文件，分開兩份，到時交給機場人員，整個程序就很順暢。我排隊認領小狗需10分鐘，檢查文件、掃瞄晶片等程序最多用了20分鐘。」
K是當日同校唯一一名新生，事前已跟校方說好，在完成小狗入境手續後，會自行乘的士去檢疫酒店，所以也不存在延誤其他同學檢疫及入境程序的問題。不過，在新指引下，新生一律不准人寵同機，那些本來就不影響其他同學的人，如今也要為寵物張羅了。
教育部：非禁寵物入境 可申請「貨物報關」
新指引並非禁止寵物入境，學生仍可選擇以「貨物報關」等方式（即學生與寵物分別入境），也可以找同機其他乘客幫忙帶寵物。J曾在社交媒體作呼籲，但台灣仍未開放旅客入境，要找到救星談何容易。他也嘗試找寵物移民代理公司，一開價就是4萬港元（約15.4萬台幣），跟目前寵物同機大約1400至1600港元（約5400至6100台幣，視乎寵物重量及不同航空公司定價）相差二十幾倍。
「這對我們來說不是少數目，這次赴台已花了不少錢，未來重返校園也沒有收入。那些比我們年輕，積蓄更少的人可以怎樣？」
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新國科會主委吳政忠：部會協力串聯，打造不只科技部的科技，回應社會多元需求
我們想讓你知道的是
國家科學及技術委員會揭牌及主任委員布達儀式7月27日於科技大樓舉行，原科技部部長吳政忠出任首任主任委員，承接過去使命再提出四點精進方向，期待透過跨部會協力，布局新興科技與產業。
科技部改制為「國家科學及技術委員會」（以下稱「新國科會」），7月27日於科技大樓舉行揭牌及主任委員布達儀式，與會貴賓不只涵蓋產官學界，總統蔡英文及行政院長蘇貞昌也親臨會場，共同見證我國科研事務推動最高權責機關成立，為政府組織改造立下重要的里程碑。
新國科會打造不只是科技部的科技，建立科技與臺灣社會的多元聯繫
臺灣的科技不應該只有科技部，而是還有經濟部、衛福部等所有部會在一起，但是用科技部的名稱出去國外，好像就變成全臺灣的科技都是科技部的。所以我說，科技不會只有科技部的科技，應該是所有部會的總合。
新國科會首任主委吳政忠在致詞開頭即強調「部會合作」的組織核心，表示「科技不只是科技，科技與經濟、社會、環境等面相都有密切的關係」，也因此不應侷限於某個部分，應當是多個部會、學術界、產業界等攜手合作推動。
有別於過去科技部與行政院科技會報辦公室以合作關係來協調部會，未來新國科會改以委員會的組織形式運行，透過每月主要部會的首長共同商議策略方向，能夠整合部會資源，協作共達目標，此舉不只立下我國科技發展全新的里程碑，也讓臺灣能夠更靈敏的面對國際競爭。
新國科會前身是1959年行政院國家科學委員會，又於2014年改制為科技部，過去肩負推動全國整體科技發展、支援學術基礎研究，以及發展科學園區等三大使命，在歷任部長的努力下，更將創新創業加入推動目標。如今的新國科會不只承接過去使命，主任委員吳政忠更提出以下四點未來新國科會所精進的方向：
一、跨部會協力，布局新興科技與產業
儘管臺灣小、科技預算不如國外，但臺灣部會之間高效率、精準連結的合作模式，將成為與國外競爭時的最大優勢，而「跨部會」溝通不只是未來新國科會的努力目標，也是新國科會最核心的思考架構。
二、基礎學術研究奠基
回顧過去兩年臺灣新冠疫情的防疫成果，無論在病毒醫學還是疫苗研發領域，基礎科學研究一直都是技術開發的堅強後盾；所以在臺灣邁向國際頂尖的路上，無論半導體、太空、還是人工智慧，科技的基礎研究與國際互動都將是新國科會注重的發展方向。
三、打造精緻多元的生活科學園區
過去半導體產業已替臺灣打下堅實的基礎，科技園區的產值從2.7兆成長到去（2021）年3.7兆，但除了半導體，其他的產業也需要布局，尤其是精準健康、智慧農醫、電動車、太空科技、低軌衛星等「接近生活」的重點產業。
四、實踐科技的人文社會價值
隨著科技與生活拉近距離，未來的科技發展必然需要與社會需求、環境永續連結，回應外在社會環境的變化；此外，科技人才培育、加強臺灣女性在科技面的投入比例，都將是未來新國科會欲強化的目標。
進一步探究，就會發現上述新國科會的策略方針並非憑空發想，而是源自對產業發展的細微觀察與豐富的知識、經驗的珍貴結晶。早在吳政忠任職行政院科技顧問組副執行秘書時，就已觀察到「當科技更接近生活，產品價值就會大幅度的翻倍成長」的現象，再回顧臺灣善於代工製造零件的發展歷史，才萌生「將臺灣強而有力的製造技術與創新想法整合」的初步想法。
但是「整合」一詞的背後，需要的是基礎研究、應用研究，產業實務之間的環環相扣，過程不只涉及公私跨部門、跨領域的協調，也是一個漫長轉換的過程，並非一蹴可及。最後，在數年醞釀及無數人的共同努力下，儘管過程困難重重，以「部會合作」思考為核心的組織架構「新國科會」終於順利誕生，讓整體國家的科技發展得以提升至行政院層級的高度，向下整合上中游的基礎研究、下游的應用研究及產業實務的連接，創造更多的商機與價值。
新國科會的挑戰與期許，後疫情時代的科技人文關懷
如今全球進入後疫情時代，國際關係變動不定，更面臨供應鏈重組、數位轉型等產業挑戰，科技作為國家發展重要的中堅力量，勢必需要更快速的布局因應，在變動中搶得先機。但除了研究與創新，科技與人文社會的結合也是新國科會的一大核心。
隨著人工智慧、太空等科技發展，生活中科技將無所不在，因此未來傳統產業必然將被完全翻轉，此時人文社會科學就扮演嫁接技術與生活文化的重要橋樑，彰顯科學研究成果對人類福祉的巨大貢獻。但這一切的前提是科技與社會必須主動伸手，彼此接觸、相互了解，攜手促進社會總體的福祉發展。新國科會成立之日，同時也是「國科會職場互助教保服務中心[註]」揭牌日，便能看見國科會對人文的用心，除了前述四大重點外，對於女性人才的培育、原住民教育的深耕、環境永續，都將是國科會的重點目標，如何透過科技連結社會的需求，正是新國科會追求的核心，因此新國科會不只是部會整合、資源分配與未來展望而已，更是將科技應用在民間的推動者，同時成為科技與人文交流的平台，最大化科技對總體社會福祉的貢獻。
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[註]：國科會職場互助教保服務中心於110年8月開辦，位於科技大樓1樓，是臺灣公共托育協會承接的第一間職場教保中心。以平價、優質、非營利、社區化之方向營運，希望透過政府與公益法人團體協力的方式，結合民間團體資源，提供孩子優質的教保品質，減輕社區家庭照顧負擔，提升教保人員工作環境與權益。資料來源：財團法人彭婉如文教基金會。