《1953：伊朗關鍵之年，一場被掩蓋的政變》導讀：究竟誰才是真正的邪惡軸心？

文:陳立樵(輔仁大學歷史系副教授)

【導讀】改變伊朗與英美關係的一九五三年

《一九五三:伊朗關鍵之年,一場被掩蓋的政變》(The Coup: 1953, The CIA,and the Roots of Modern U.S.-Iranian Relations)(以下簡稱《一九五三》)為美國的伊朗籍學者埃凡德.亞伯拉罕米安(Ervand Abrahamian)在二○一三年出版的著作,談論一九五三年英美兩國顛覆伊朗政府的活動,今日出版中譯本,有助於讀者在伊朗通史的基礎上,多了對於特定議題之認識。感謝臺灣商務印書館引介這本書、邀請我撰寫這篇導讀,也感謝譯者何修瑜認真又有效率的翻譯。

二十多年前,筆者因撰寫一九七九年伊朗革命的碩士論文,而接觸到亞伯拉罕米安的著作。其中,一九八二年他出版的《兩次革命夾縫中的伊朗》(Iran between Two Revolutions),是我瞭解一九七九年伊朗革命的基礎用書。為了好好閱讀這本經典,第一次在Amazon網路商店買英文書的經驗就給了亞伯拉罕米安。那本書將近六百頁,花了近兩千元新台幣,由於當時筆者尚未大量接觸與購買英文書,所以從郵差手上拿到書的那一刻,頗有「成就解鎖」的感覺。

亞伯拉罕米安為左派史家,其研究聚焦在群眾、工人、革命運動,而且除了大歷史的寫作之外,也有單一議題的論著。《一九五三》雖然談論英美在伊朗發起的政變,看似與其他著作的主題稍有不同,但其實這起政變與當時持社會主義的大眾黨(Tudeh Party)有密切關係,仍然在他主要研究的「勢力範圍」之內。

一九五三年伊朗政變,對於伊朗與國際局勢有很大的影響。伊朗在二十世紀初期立憲運動的過程中,產生了國王派系與立憲派系的對抗。一九二六年之後歷經頗為強勢的禮薩.巴勒維國王(Reza Pahlavi Shah)一番整頓國家,首相與國會的政治影響力相對減弱。

第二次世界大戰(後文簡稱二戰)期間,英國與蘇俄為防範德國勢力滲透伊朗,於一九四一年占領伊朗,導致禮薩.巴勒維被迫放棄權位而離開家鄉,他的兒子穆罕默德.禮薩.巴勒維(Mohammad Reza Pahlavi,後文稱巴勒維國王)年僅二十二歲匆匆即位,但政治權力轉而由政壇「老賊」掌握。

《一九五三》的主角穆沙迪克(Mohammad Mosaddeq),便是從立憲運動那時就已活躍政壇的「老賊」之一,而且抱持不願跟西方勢力妥協的態度,在一九五一年擔任伊朗首相後推動石油國有化,這對於自一九○一年以來在伊朗控制石油利益的英國是相當大的衝擊。

本來美國對於西亞並沒有任何利害關係,畢竟在十九世紀帝國主義盛行的時期,歐洲與西亞之間的關係較為密切,諸如一八五四年克里米亞戰爭(Crimean War)及英俄在亞洲的「大博弈」(Great Game),都是歐洲國家在西亞競爭的重頭大戲。大致到了冷戰(Cold War)時期,英國在世界各地的勢力逐步衰退,美國為了圍堵蘇俄,遂補上了英國的位置,也逐步提高了在西亞地區的影響力。

美國對伊朗事務之介入,一九五三年是關鍵時刻。美國認為穆沙迪克的石油國有化運動不只損及英國的利益,自己也會受到影響,所以動用了中情局(Central Intelligence Agency, CIA)進入伊朗,策劃反穆沙迪克的運動,於一九五三年八月十九日弄垮了穆沙迪克政府。巴勒維國王與穆沙迪克陣營的政治地位也因此易位,前者逐步取得絕對的政治優勢,而且背後還有美國的支持。

筆者總是開玩笑說中情局是全世界最恐怖的恐怖組織,因為有些被美國認定的「恐怖組織」,頂多炸了某個建築物,或是造成一次兩次的地方動盪,但中情局卻可以弄翻別人的政府,豈不是恐怖至極?電影《誰殺了甘迺迪》(JFK)有個橋段提到美國政府在菲律賓、瓜地馬拉、伊朗、印尼搞出了一連串「非常棒」的政治事件,這當然是嘲諷美國在各地犯下不少的恐怖行動。

亞伯拉罕米安所寫的《一九五三》,運用了大量的英國與美國的外交檔案。儘管已有很多學者運用這些外交檔案,但亞伯拉罕米安卻指出其中的問題,也就是許多關於一九五三年政變的美國檔案至今仍然沒有公布,導致人們無法看到政變的全貌。

筆者任教的輔仁大學圖書館購買了美國國務院(Department of States)自一八八三年到一九五九年的伊朗檔案,應是台灣唯一能夠從外交檔案來瞭解美伊關係的資源,但其中也沒有關於一九五三年政變的檔案。至於在網路上已公開可使用的《美國外交文件》(Foreign Relations of the United States, FRUS),有許多內容無法接續,顯示出美國並不想讓人們知道當時究竟發生什麼事情。

二○一八年中國大陸學者石斌的著作《「清除人民黨」:一九五三年美英對伊朗的準軍事行動》提到,二○一七年《美國外交文件》雖公布了一九五一年到一九五四年部分的新檔案,但內容仍然有限。

近期亞伯拉罕米安又出版了一本新書,書名為《伊朗的石油危機:從民族主義到政變》(Oil Crisis in Iran: From Nationalism to Coup d’État),已有書評提到該書運用新的美國解密檔案,說明了美國介入伊朗內政並不是短時間內的決定,而是醞釀了一段時間的規畫。該評論提到的新解密檔案也許就是指二○一七年的那一批,就期待日後有機會取得該書,看看亞伯拉罕米安如何用那些檔案再次解釋一九五三年政變。至於英國,亞伯拉罕米安也說,它們一樣沒有完全將檔案解密。