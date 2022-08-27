【東南亞週報】雅萬高鐵首批車組裝船赴運｜泰憲法法院暫停帕拉育職務｜大馬前首相納吉遭判12年徒刑

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雅萬高鐵為中國一帶一路下相關工程， 2015年時中國打敗日本贏得專案，建設由中國鐵路國際有限公司領軍，中國中車旗下四方股份公司設計製造；採用中國技術、標準與設備。該專案包含11組列車與一組綜合檢測列車，本週首批列車與綜合檢測列車已啟運，其他列車將陸續在2023年初前送抵印尼。
編譯：荊柏鈞、柯昀伶、鄭熹、黃以樂（南洋誌）
南洋誌東南亞週報第185期，為讀者挑選2022年8月20日至8月26日期間，有關泰國、馬來西亞、越南、新加坡、印尼與緬甸的六則東協區域大事。
泰國｜泰國憲法法院暫停總理帕拉育職務
泰國反對陣營在上周向泰國憲法法院提交請願書，請求法院針對總理帕拉育的任期進行裁決，並且在受理此案時，暫停帕拉育總理職務，直至裁決過程結束。8月24日，憲法法院接受該請願書，並正式暫停帕拉育總理職務，由副總理普拉威（Prawit Wongsuwan）暫代其職務。
泰國反對陣營認為，帕拉育的任期應於8月24日結束，因為他是在2014年發動軍事政變後上台，而按照泰國憲法規定總理任期不得超過8年。不過，泰國政府認為帕拉育仍有兩年的任期，因為該任期應從2019年國會選舉後開始計算，於2024年任期結束。
對此，泰國憲法法院將在大約一個月後做出最終裁決，而在此之前帕拉育的總理職務將被暫停。事實上，他有15天時間可以針對職務遭暫停提出上訴，但其辦公室發布聲明稱，尊重法院的決定，並指出該命令不會影響國家的行政管理、公務員的工作或政府的現行政策。不過，同時身為國防部長的帕拉育仍保有該職位，在8月25日仍出席了國防部的一項會議。
法新社報導，在泰國舉行全國大選前的幾個月進行這次法律攤牌，勢將讓泰國面臨新的政治動盪。面對最新情勢，帕拉育似乎不為所動，並告訴反對派：「讓法院來決定。」泰國政治分析家魏圖基（Napisa Waitoolkiat）指出，憲法法院的裁決若對帕拉育有利，亦為很有可能的結果。
馬來西亞｜大馬前首相納吉貪汙案遭判12年徒刑
馬來西亞前首相納吉（Najib Razak）因涉及的一馬公司（1MDB）馬幣4200萬令吉（大約新台幣2.8億元）貪汙案，於2020年被控有罪，而大馬聯邦法院在今年8月23日駁回其最終上訴，維持12年有期徒刑及馬幣2.1億令吉（大約新台幣14億元）的裁決。納吉於審訊結束後即刻入獄，成為大馬第一位被監禁的前首相。
事實上，納吉在此前多次試圖推遲裁決，包括在最後一刻提交動議，要求該案首席大法官東姑麥潤退出此案，因為其丈夫曾在社群媒體批評納吉。另外，納吉在7月底解雇其首席律師，然後尋求延期，以便新律師能做足準備，但遭法院駁回該請求。其最終上訴仍在原定之8月16日開審，然而納吉新聘用的首席辯護律師鄭寶德在申請展延上訴聆審遭駁回後，要求退出此案。
法院拒絕了鄭寶德的請求，而納吉的律師團最終僅依靠之前提交的書面上訴，並未為納吉的辯護做出口頭辯論。聯邦法院最終在5名大法官一致同意的情況下，維持了原判。
69歲的納吉在2018年全國選舉慘敗以前就已捲入1MDB貪汙弊案之醜聞，而選舉後正式遭控自1MDB竊取數十億美元，用於購買高檔房地產與藝術品等。根據大馬法律，國會議員一旦被判入獄超過1年以上、罰款超過馬幣2000令吉（大約新台幣1萬3500元），則自動喪失其議員資格，且在出獄後5年不得參選。
（馬來西亞前首相納吉被押前往監獄）
越南｜越頒網路安全新規 資料須存於境內至少2年
越南政府近期公告新法令，要求社群媒體、科技公司等須將用戶資料儲存在越南境內，以及需設立當地辦公室，新規將於10月1日生效。
越南的網路安全法（Cybersecurity Law）於2019年上路，但若干規範仍在研議中。公安部在8月頒布第53條命令（Decree No. 53/2022/ND-CP），要求跨國公司須將用戶資料儲存在越南，資料內容包含金融服務、生物識別等，資料須在境內存放至少24個月；另外，這些公司須在12個月內於當地設立辦公室與資料庫，新規將於今年10月1日上路。規範下的跨國公司包含：電信業者、雲端服務、電商、電子支付、電玩等十種服務提供商。
此外，為調查所需，越南政府將可依法要求公司提供相關資料，以及可要求社群媒體在24小時內刪除平台上的「危害國家安全」的非法內容。路透社指出，目前跨國科技公司如Meta旗下Facebook、Alphabet的Google並未對此回應。
根據2021年數據，越南9800萬人口中，約有6000萬至7000萬人擁有Facebook帳戶，為Facebook用戶數前10大市場，而YouTube在越南約有6000萬用戶、TikTok則有2000萬。另外根據人權觀察的資料，越南目前至少有150名政治犯，其中不少人士因為Facebook貼文遭當局認定為「反政府」內容而入獄。人權觀察也表示，近年越南在人權紀錄上日益惡化，對於異議者的判刑年限有越來越長的趨勢。
新加坡｜星國擬廢除刑法377A條文 但會修憲保障一男一女婚姻定義
新加坡總理李顯龍8月21日晚間發表國慶群眾大會演說時宣布，星國政府將廢除從英國殖民時期遺留下來、將男性間性行為視為犯罪行為的刑法377A條文。他表示，雖然星國民眾對於同性戀的對錯沒有一致看法，但多數人都同意，個人性取向及性行為是私事，男性間的性行為不應構成犯罪。
但他強調，政府無意改變婚姻現有定義，星國法律只承認一男一女之間的婚姻，與公共住屋、教育、領養條例、廣告標準和電影分級有關的許多國家政策，會繼續以此為基準。而為了避免人們以憲法為依據在法庭上挑戰現有婚姻定義，星國政府會修憲加以保護，不讓此婚姻定義在法庭上受到挑戰。相關法案會提呈到國會，展開全面辯論。
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雲端終將成為數位核心，AWS免費線上研討會邀您搶占先機！現在註冊AWS帳號就送隨身音箱
我們想讓你知道的是
AWS將於2022年9月14日下午2:00～5:00舉行AWS Next Gen Infra Web Day線上研討會，以「新世代雲端基礎設施」為主要議題，廣泛深入的服務組合創造最佳效能，幫助企業運用最低成本發揮基礎設施支出的最大價值，搶佔雲端先機。
近年在新冠疫情的催化下，產業數位轉型發展飛快，不只民間企業爭相競逐數位人才與雲端技術，近期即將掛牌成立的「數位發展部」也透露公部門對於數位、雲端趨勢的肯定及企圖。美國資訊科技研究顧問公司Gartner估計，至2025年將有85%的組織採用「雲端優先原則」，更大膽預言在不遠的未來，雲端將成為「新數位體驗的核心」。
當全球主動擁抱看似無限機會的雲端，企業與組織又該如何運用有限的IT預算及資源，發展更高效率的基礎設施，為潛力無限的資通訊技術奠定基礎？臺灣雲端服務商龍頭Amazon Web Services（AWS）即將於2022年9月14日的下午2點至5點，舉辦「AWS Next Gen Infra Web Day」新世代基礎設施線上研討會，邀請對雲端發展有興趣的您，與專家一起深入探討新世代雲端基礎設施的建設布局與發展。
扎實基礎，奪得先機：搶先認識新時代基礎架構
新世代雲端基礎設施將是未來幾年的重點之一，在如今轉型過渡的關鍵時刻，夯實基礎、扎穩腳步即是當下不可輕忽的任務。數位轉型講求商業模式優化、內部作業流程更新、組織結構再升級，其核心是組織內部資料、數據的統一及流動應用，因此如何優化現有基礎架構，增加可擴展性與穩定性，絕對是數位轉型過程必然面對的挑戰。而「AWS Next Gen Infra Web Day」線上研討會內容將包含雲端運算、儲存和網路解決方案，帶領參與者了解如何以最低成本發揮基礎設施支出的最大價值，以廣泛、深入的服務組合創造最佳效能。
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想在雲端優先的世界中高速成長，又能確保技術同時兼具變革性和成本效益？或是想在預算內建置與執行比其他任何地方更多的應用程式？那您絕對不能錯過這次的「AWS Next Gen Infra Web Day」線上研討會。除了活動報名，也建議於活動前免費註冊AWS帳號，現在新註冊戶還可填寫額外領獎表單，兌換精美好禮「AWS藍芽喇叭」。
AWS Next Gen Infra Web Day 活動詳細資訊
- 日期：2022年9月14日（星期三）
- 時間：2:00 PM～5:00 PM
- 形式：線上研討會
- 語言：中文