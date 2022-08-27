【東南亞週報】雅萬高鐵首批車組裝船赴運｜泰憲法法院暫停帕拉育職務｜大馬前首相納吉遭判12年徒刑

編譯：荊柏鈞、柯昀伶、鄭熹、黃以樂（南洋誌）

南洋誌東南亞週報第185期，為讀者挑選2022年8月20日至8月26日期間，有關泰國、馬來西亞、越南、新加坡、印尼與緬甸的六則東協區域大事。

泰國｜泰國憲法法院暫停總理帕拉育職務

泰國反對陣營在上周向泰國憲法法院提交請願書，請求法院針對總理帕拉育的任期進行裁決，並且在受理此案時，暫停帕拉育總理職務，直至裁決過程結束。8月24日，憲法法院接受該請願書，並正式暫停帕拉育總理職務，由副總理普拉威（Prawit Wongsuwan）暫代其職務。

泰國反對陣營認為，帕拉育的任期應於8月24日結束，因為他是在2014年發動軍事政變後上台，而按照泰國憲法規定總理任期不得超過8年。不過，泰國政府認為帕拉育仍有兩年的任期，因為該任期應從2019年國會選舉後開始計算，於2024年任期結束。

對此，泰國憲法法院將在大約一個月後做出最終裁決，而在此之前帕拉育的總理職務將被暫停。事實上，他有15天時間可以針對職務遭暫停提出上訴，但其辦公室發布聲明稱，尊重法院的決定，並指出該命令不會影響國家的行政管理、公務員的工作或政府的現行政策。不過，同時身為國防部長的帕拉育仍保有該職位，在8月25日仍出席了國防部的一項會議。

法新社報導，在泰國舉行全國大選前的幾個月進行這次法律攤牌，勢將讓泰國面臨新的政治動盪。面對最新情勢，帕拉育似乎不為所動，並告訴反對派：「讓法院來決定。」泰國政治分析家魏圖基（Napisa Waitoolkiat）指出，憲法法院的裁決若對帕拉育有利，亦為很有可能的結果。

Photo Credit：Reuters/達志影像 泰國代總理普拉威。

馬來西亞｜大馬前首相納吉貪汙案遭判12年徒刑

馬來西亞前首相納吉（Najib Razak）因涉及的一馬公司（1MDB）馬幣4200萬令吉（大約新台幣2.8億元）貪汙案，於2020年被控有罪，而大馬聯邦法院在今年8月23日駁回其最終上訴，維持12年有期徒刑及馬幣2.1億令吉（大約新台幣14億元）的裁決。納吉於審訊結束後即刻入獄，成為大馬第一位被監禁的前首相。

事實上，納吉在此前多次試圖推遲裁決，包括在最後一刻提交動議，要求該案首席大法官東姑麥潤退出此案，因為其丈夫曾在社群媒體批評納吉。另外，納吉在7月底解雇其首席律師，然後尋求延期，以便新律師能做足準備，但遭法院駁回該請求。其最終上訴仍在原定之8月16日開審，然而納吉新聘用的首席辯護律師鄭寶德在申請展延上訴聆審遭駁回後，要求退出此案。

法院拒絕了鄭寶德的請求，而納吉的律師團最終僅依靠之前提交的書面上訴，並未為納吉的辯護做出口頭辯論。聯邦法院最終在5名大法官一致同意的情況下，維持了原判。

69歲的納吉在2018年全國選舉慘敗以前就已捲入1MDB貪汙弊案之醜聞，而選舉後正式遭控自1MDB竊取數十億美元，用於購買高檔房地產與藝術品等。根據大馬法律，國會議員一旦被判入獄超過1年以上、罰款超過馬幣2000令吉（大約新台幣1萬3500元），則自動喪失其議員資格，且在出獄後5年不得參選。

（馬來西亞前首相納吉被押前往監獄）

越南｜越頒網路安全新規 資料須存於境內至少2年

越南政府近期公告新法令，要求社群媒體、科技公司等須將用戶資料儲存在越南境內，以及需設立當地辦公室，新規將於10月1日生效。

越南的網路安全法（Cybersecurity Law）於2019年上路，但若干規範仍在研議中。公安部在8月頒布第53條命令（Decree No. 53/2022/ND-CP），要求跨國公司須將用戶資料儲存在越南，資料內容包含金融服務、生物識別等，資料須在境內存放至少24個月；另外，這些公司須在12個月內於當地設立辦公室與資料庫，新規將於今年10月1日上路。規範下的跨國公司包含：電信業者、雲端服務、電商、電子支付、電玩等十種服務提供商。

此外，為調查所需，越南政府將可依法要求公司提供相關資料，以及可要求社群媒體在24小時內刪除平台上的「危害國家安全」的非法內容。路透社指出，目前跨國科技公司如Meta旗下Facebook、Alphabet的Google並未對此回應。

根據2021年數據，越南9800萬人口中，約有6000萬至7000萬人擁有Facebook帳戶，為Facebook用戶數前10大市場，而YouTube在越南約有6000萬用戶、TikTok則有2000萬。另外根據人權觀察的資料，越南目前至少有150名政治犯，其中不少人士因為Facebook貼文遭當局認定為「反政府」內容而入獄。人權觀察也表示，近年越南在人權紀錄上日益惡化，對於異議者的判刑年限有越來越長的趨勢。

Photo Credit: shutterstock/ 達志影像

新加坡｜星國擬廢除刑法377A條文 但會修憲保障一男一女婚姻定義

新加坡總理李顯龍8月21日晚間發表國慶群眾大會演說時宣布，星國政府將廢除從英國殖民時期遺留下來、將男性間性行為視為犯罪行為的刑法377A條文。他表示，雖然星國民眾對於同性戀的對錯沒有一致看法，但多數人都同意，個人性取向及性行為是私事，男性間的性行為不應構成犯罪。

但他強調，政府無意改變婚姻現有定義，星國法律只承認一男一女之間的婚姻，與公共住屋、教育、領養條例、廣告標準和電影分級有關的許多國家政策，會繼續以此為基準。而為了避免人們以憲法為依據在法庭上挑戰現有婚姻定義，星國政府會修憲加以保護，不讓此婚姻定義在法庭上受到挑戰。相關法案會提呈到國會，展開全面辯論。