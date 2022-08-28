Google地圖排除誤導性搜尋結果，讓美國婦女找到自家附近「真正」的墮胎診所

文：Taylor Mei

在羅訴韋德案（Roe v. Wade）遭美國最高法院推翻，除了形同否認憲法保護女性墮胎權外，也將是否能墮胎的權力交給各州政府，讓6、7月的美國國內，掀起大批支持婦女「捍衛選擇權」（Pro-Choice）及擁護胎兒生命「捍衛生命權」（Pro-life）的兩方論戰。

雖然仍有許多保守州民眾正努力捍衛禁止墮胎的立場，但在美國有墮胎需求的女性們，現在可以透過Google地圖的功能，來搜尋自己所在地附近「真正」的墮胎診所了。

偽裝成墮胎診所的「危機懷孕關懷中心」

Google公司日前宣布，將在App地圖開始提供標註墮胎診所及相關醫療院所的服務。不過，希望在地圖上明確標註墮胎醫療院所的聲音，其實早在2018年時就已經開始發酵。根據網路媒體《Gizmodo》當時的調查報導，在羅訴韋德案尚未被推翻前，女性如果希望能夠尋找自家周邊的墮胎診所，透過Google地圖來找其實是一個危險的選項。

因為有部分在Google地圖上標示為墮胎診所的診所，其實是鼓勵非預期懷孕的女性把小孩生下來的「危機懷孕關懷中心」（CPC），而不是真正的墮胎診所。這些主張「捍衛生命權」危機懷孕關懷中心，透過關鍵字設定和地圖功能，試圖偽裝成一般的墮胎診所，刻意讓有墮胎需求的女性「誤入」。

像美國密西西比州內，在Google地圖上搜尋墮胎診所，必須要滑過數間危機懷孕關懷中心，才會滑到州裡剩下的唯一一間墮胎診所「傑克森女性健康組織」（JWHO）。傑克森女性健康組織員工漢考克（Derenda Hancock）就直言：「我們這邊根本就是在Google地圖墮胎診所名單的最下面，可能要滑過8個危機懷孕關懷中心，才會滑到我們。」

過往Google和這些危機懷孕關懷中心之間的關係，其實有一點微妙。2014年，支持「捍衛選擇權」的「美國全國墮胎權行動聯盟」（NARAL）就有向Google施壓，希望他們能夠停止再協助這些與宗教團體有關的關懷中心在地圖上的呈現和推廣。美國全國墮胎權行動聯盟認為，這些危機懷孕關懷中心所打出的廣告，已經明顯違反了Google本身廣告的服務條款，因為這些廣告內容涉及「具誤導、不正確及騙人的資訊。」

Google地圖再改進，讓婦女找到合適的墮胎醫療院所