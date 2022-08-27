普亭打算將武裝部隊從190萬人擴增到204萬人，但問題在於兵源從哪裡來？
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一些俄羅斯軍事分析家預測，由於克里姆林宮擔心擴大徵兵可能引發國內反彈，因此將更加依賴志願役。克里姆林宮之前也曾表示，只有志願役士兵才能參加烏克蘭戰爭。
（中央社）隨著烏克蘭戰爭進入第7個月，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）8月25日簽署一項法令，將俄國武裝部隊的規模從190萬人擴增到204萬人。
《路透社》報導，莫斯科從俄烏戰爭開打的頭幾週至今，都沒有透露俄方任何損失，但西方國家官員和基輔當局指出，俄國已折損數以千計的人員。
根據俄國政府立法機構入口網站發布的法令，戰鬥人員數量增加13萬7000人，來到115萬人。這項法令將於明年1月1日生效。
普亭上次調整俄國軍隊的規模是在2017年11月，當時包括非戰鬥人員在內的武裝部隊總人數為190萬，其中戰鬥人員的人數為101萬。
俄羅斯2月24日對烏克蘭展開「特別軍事行動」，3月下旬俄國曾透露有1351名軍人陣亡。
西方國家估計，實際數字可能至少是這個數字的10倍。烏克蘭政府則表示，自2月24日戰爭開打以來，已造成至少4萬5000名俄軍陣亡或受傷。
普亭簽署的法令沒有說明要如何增加士兵人數，但有指示政府分配相應的預算。
澳洲《ABCNews》報導，普亭沒有具體說明兵源是依靠擴大義務役的徵兵範圍，或是招募更多志願役，還是兩者兼而有之。一些俄羅斯軍事分析家預測，由於克里姆林宮擔心擴大徵兵可能引發國內反彈，因此將更加依賴志願役。克里姆林宮之前也曾表示，只有志願役士兵才能參加烏克蘭戰爭。
不過軍事分析家表示，普亭可能很難找到更多有願意參軍的士兵，因此招募的兵力可能仍不足以讓莫斯科維持對烏克蘭的軍事行動。
俄羅斯嘗試在監獄徵募囚犯從軍
澳洲《ABCNews》報導，目前在俄羅斯境內的20個地區，至少有40個負責募兵的「志願營」，尋找年齡不超過50歲，且接受過中學教育的男性。官員們承諾志願者的月薪從2150美元，到近5500美元不等，外加獎金。英國軍方表示，俄羅斯已經從「志願營」組建了一支名為第三軍團的地面部隊。
除此之外，俄羅斯的傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group）也嘗試招募監獄中的囚犯上前線戰作戰。囚犯權利組織Gulagu.net的創始人Vladimir Osechkin表示，最近幾週，有多達7個地區都在招募囚犯。Osechkin估計，截至7月底，在高薪和赦免的誘惑下，可能有大約1500人提出申請。
北約警告俄羅斯在北極的戰略挑戰
除了擴軍外，《日經亞洲》報導，北約（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）8月26日警告俄羅斯在北極的軍力已經對北約形成戰略挑戰。俄羅斯已經建立了一個新的北極司令部，並且啟用了數百個新建的，和前蘇聯時代的軍事基地，包括機場和深水港，以及將北極作為測試先進武器的平台。
史托騰柏格說「俄羅斯飛彈和轟炸機抵達北美的最短路徑就是飛越北極上空。」
新聞來源
- 蒲亭簽署法令 擴大俄國武裝部隊規模至204萬人（中央社）
- Russian President Vladimir Putin signs decree to increase size of armed forces to 2.04 million（澳洲ABCNews）
- Russian prisoners reportedly being recruited to fight in Ukraine war（澳洲ABCNews）
- Ukraine latest: NATO chief warns on Russian challenge in Arctic（日經亞洲）
延伸閱讀
- 俄烏戰爭半年：俄羅斯「速勝計劃」破滅，但烏克蘭要驅逐俄又談何容易？
- 俄烏血腥鏖戰6個月，普亭究竟想要什麼？專家：反北約擴大只是冰山一角
- 俄羅斯總統普亭恢復「英雄母親」勳章：獎勵10胎大家庭，以解決國家人口危機
- 普亭就是一個賭徒，在烏克蘭賭局輸得徹底，卻無法承認錯誤
- CNN：俄軍侵烏滿半年結果未如預期，「普亭主義」仍屹立不搖
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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航
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