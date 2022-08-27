加拿大知名主播因頭髮灰白被解僱，溫蒂漢堡品牌標誌紅髮女孩「變髮」抗議年齡歧視

（中央社）溫蒂漢堡（Wendy's）的品牌標誌紅髮女孩，一夕間突然變成了灰髮。加拿大溫蒂漢堡在社群媒體上發布更新頭像，代表力挺被解雇的新聞主播拉弗萊姆，反對性別和年齡歧視。

加拿大溫蒂漢堡25日在社群媒體上貼出灰髮女孩頭像，貼文說：「無論髮色如何都一樣」，並標上#LisaLaflamme和#NewProfilePic的標籤。

58歲的拉弗萊姆（Lisa LaFlamme）是加拿大著名新聞主播，任職加拿大電視網（CTV）35年，從2011年起擔任黃金時段全國晚間新聞主播。16日她在推特發布一段影片，透露她被加拿大電視網通知終止全國新聞主播職務，稱這決定令她感到震驚和悲傷。

外界熱議拉弗萊姆「被消失」事件。加拿大《環球郵報》（Globe and Mail）報導稱，CTV新聞的高級主管梅林（Michael Melling）一次在內部質問「誰批准讓拉弗萊姆頂著一頭灰白髮上鏡？」引發網路輿論沸騰，認為此次解雇恐涉及性別和年齡歧視。

在新冠疫情期間，拉弗萊姆因為不方便找髮型師，也懶得每天自己染髮，因而決定停止染髮，呈現自然髮色。她當時稱，這是一種「解脫」。

拉弗萊姆的專業備受推崇，今年剛獲得加拿大影視獎（Canadian Screen Award）最佳新聞主播殊榮。

I have some news... pic.twitter.com/lTe3Rs0kOA — Lisa LaFlamme (@LisaLaFlamme_) August 15, 2022

她被開除的消息震驚各界，前亞伯達省省長諾莉（Rachel Notley）和前加拿大環境部長麥肯納（Catherine McKenna）批評電視台做法「粗魯」。著名投資家狄金森 （Arlene Dickinson）稱讚拉弗萊姆正「優雅地」變老並激勵著其他人，但電視台卻針對她年齡歧視。

一些社會倡導家陸續尊重自然衰老的呼籲，稱不該要求職場女性一定要染髮。

CTV母公司貝爾媒體（Bell Media）表示，一切乃「商業決定」，由於「觀眾收看習慣的改變」，將把首席新聞主播的角色轉向一個不同的方向，由39歲的記者奧馬爾薩赫迪納（Omar Sachedina）接任首席新聞主播。電視台並未提及各界熱議的「髮色」風波。

知名美容品牌多芬加拿大公司（Dove Canada）率先發起一項活動，本週稍早敦促人們將個人資料照片更改為灰色，以支持那些選擇擁抱白髮的人。

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航