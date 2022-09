探索章魚神秘的內心世界：身為章魚是什麼感覺？章魚是否存在多重自我？

章魚是一種善於解決問題、喜歡搗亂的動物,也是出名的逃跑藝術家。但它們似乎也有豐富的內心生活,那麼章魚的內心世界是什麼樣子的呢?

對章魚伊奇(Inky)來說,這是個重要的夜晚。這天的客人都走了,他在水族館裡的展覽室空無一人。由於人們的一次罕見疏忽,他的水箱蓋子半開著。這只普通的新西蘭章魚已經有一段時間沒有雌性同伴了,他和一隻名叫布洛奇(Blotchy)的雄性章魚共享水箱。松了的蓋子給了伊奇機會。他有八條強壯四肢,腦子裡很可能還惦念著什麼,他從水裡爬出來,鑽過那鬆散的蓋子,穿過水族館的地板。

他發現了什麼東西,大約四米遠。這不是雌性伴侶,而是一個排水溝,通往太平洋,伊奇就從這裡消失了。

(除了布洛奇,沒有人目睹這次大逃亡。後來,納皮爾市(Napier)的新西蘭國家水族館(New Zealand National Aquarium)的工作人員借助一條潮濕的足跡和明顯的吸盤痕跡,把伊奇的行蹤拼湊了起來。)

正如伊奇在他的惡作劇中所展示的,章魚是一種善於解決問題的動物。他們非常聰明,能夠學習新的任務,並在環境中定位自己。越來越多的人認為章魚很可能具備感知能力。

與章魚一起工作或與章魚長時間相處的人會說,當你看著章魚時,它們也會看著你。

澳大利亞悉尼大學(University of Sydney)歷史與科學哲學教授彼得・戈弗雷-史密斯(Peter Godfrey-Smith)說,「當你與一隻充滿好奇的章魚打交道時,很難想像它沒有經歷過事情。」他也是《其他心靈:章魚和智能生命的進化》(Other Minds: The Octopus and the Evolution of Intelligent Life)一書的作者。「似乎難以抗拒。這本身不是證據,只是一種印象。」

以這種預感為起點,如何開始探索與人類如此不同的動物的意識?

Photo Credit: Getty Images / BBC News 章魚的身體結構和神經系統與人類非常不同,但卻與人類同樣能體驗疼痛,或其他感受。

首先,在這種情況下,哲學家和科學家所說的「意識」是什麼意思?戈弗雷-史密斯認為這意味著「成為那種動物會有某種感覺」。哲學家托馬斯・內格爾(Thomas Nagel)在一篇著名的文章中問道,「成為蝙蝠是什麼感覺?」內格爾描述了這樣一個問題:當參照點是人體和你自己的思維時,想像一隻蝙蝠的內心體驗是非常困難的,或者根本不可能。

同樣,從人類的角度來看,想像章魚的內心世界也是一件困難的事情。試著想像一下,懸浮在涼爽的暮色中的海底是什麼感覺,也許有輕微的水流阻力把你往這邊拉,往那邊拉,八條手臂在你周圍輕輕地擺動。想像一下被四肢帶著移動,那是什麼感覺?也許是擺動手指和腳趾之類的東西?

再加上章魚是一種無脊椎動物,根本沒有骨骼。它的腿沒有股骨、脛骨或腓骨,沒有腳,也沒有腳趾來擺動。不過,章魚有一個流體靜力骨架,結合肌肉收縮和水對壓縮的阻力來產生運動。這與人類移動四肢的體驗非常不同。稍微接近一點的感覺可能是,當我們移動舌頭時,也利用了靜水壓力。事實上,章魚的四肢上覆蓋著吸盤,吸盤上有獨特的傳感器,可以嘗到接觸到的所有東西。

戈弗雷-史密斯說,「在某些方面,章魚的手臂更像嘴唇或舌頭,而不是手。每次動物做事情時,都會有一大堆基於味道的感覺訊息傳入。這與人類的情況非常不同。」

仔細觀察章魚的神經系統,就會發現更奇怪的事情。章魚的手臂比人類的手臂和腿有更多自主權。每一個都有一個微型大腦,使其在一定程度上獨立於動物的中央大腦。不過,人類的神經系統是高度集中的,大腦是感覺整合、情感、發起運動、行為等行動的中樞。

戈弗雷-史密斯說,「我們面臨的真正挑戰是,如何在不那麼集中、不那麼綜合的系統中,找出經驗的樣子。以章魚為例,人們有時會問,章魚是否存在多重自我。我認為每只章魚只有自我,但可能有些呈碎片化,或鬆散狀態。」

你越仔細地觀察章魚的身體和神經系統,就越難以理解,章魚的意識是什麼樣子的。畢竟,人類和章魚的最後一個共同祖先生活在六億年前(一種長相平庸的動物,有點像扁形蟲)。

戈弗雷-史密斯說,無論這有多難,但值得了解章魚是否有意識,以及如果有意識會是什麼樣子。「我們只是需要思考一下,並試著拼湊出一個整體狀態。」

這是個越來越緊迫的問題。跨國海鮮公司「Nueva Pescanova」正凖備在加那利群島(Canary Islands)開設世界上第一個商業章魚養殖場。這一聲明引起了動物福利活動家的反對,他們認為飼養這些聰明的、可能有知覺的動物是不道德的。正如一篇文章所言,「當思考動物意識的問題時,人類作為一個文明社會,實行大量殘忍行為究竟是有罪還是無辜,是沒有答案的。」

Nueva Pescanova告訴《BBC Future》,該公司正在進行有關「章魚的認知和神經生理機制」的研究,其水產養殖條件允許該公司「客觀上改善章魚的福利」。Nueva Pescanova表示,其水產養殖條件將模擬章魚在野外的自然棲息地。該公司的發言人說,「這是一種新穎的系統,在標本的生長、生存和捐贈方面都有很好的效果。」