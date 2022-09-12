探索章魚神秘的內心世界：身為章魚是什麼感覺？章魚是否存在多重自我？

章魚是一種善於解決問題、喜歡搗亂的動物，也是出名的逃跑藝術家。但它們似乎也有豐富的內心生活，那麼章魚的內心世界是什麼樣子的呢？

對章魚伊奇（Inky）來說，這是個重要的夜晚。這天的客人都走了，他在水族館裡的展覽室空無一人。由於人們的一次罕見疏忽，他的水箱蓋子半開著。這只普通的新西蘭章魚已經有一段時間沒有雌性同伴了，他和一隻名叫布洛奇（Blotchy）的雄性章魚共享水箱。松了的蓋子給了伊奇機會。他有八條強壯四肢，腦子裡很可能還惦念著什麼，他從水裡爬出來，鑽過那鬆散的蓋子，穿過水族館的地板。

他發現了什麼東西，大約四米遠。這不是雌性伴侶，而是一個排水溝，通往太平洋，伊奇就從這裡消失了。

（除了布洛奇，沒有人目睹這次大逃亡。後來，納皮爾市（Napier）的新西蘭國家水族館（New Zealand National Aquarium）的工作人員借助一條潮濕的足跡和明顯的吸盤痕跡，把伊奇的行蹤拼湊了起來。）

正如伊奇在他的惡作劇中所展示的，章魚是一種善於解決問題的動物。他們非常聰明，能夠學習新的任務，並在環境中定位自己。越來越多的人認為章魚很可能具備感知能力。

與章魚一起工作或與章魚長時間相處的人會說，當你看著章魚時，它們也會看著你。

澳大利亞悉尼大學（University of Sydney）歷史與科學哲學教授彼得・戈弗雷-史密斯（Peter Godfrey-Smith）說，「當你與一隻充滿好奇的章魚打交道時，很難想像它沒有經歷過事情。」他也是《其他心靈：章魚和智能生命的進化》（Other Minds: The Octopus and the Evolution of Intelligent Life）一書的作者。「似乎難以抗拒。這本身不是證據，只是一種印象。」

以這種預感為起點，如何開始探索與人類如此不同的動物的意識？

Photo Credit: Getty Images / BBC News 章魚的身體結構和神經系統與人類非常不同，但卻與人類同樣能體驗疼痛，或其他感受。

首先，在這種情況下，哲學家和科學家所說的「意識」是什麼意思？戈弗雷-史密斯認為這意味著「成為那種動物會有某種感覺」。哲學家托馬斯・內格爾（Thomas Nagel）在一篇著名的文章中問道，「成為蝙蝠是什麼感覺？」內格爾描述了這樣一個問題：當參照點是人體和你自己的思維時，想像一隻蝙蝠的內心體驗是非常困難的，或者根本不可能。

同樣，從人類的角度來看，想像章魚的內心世界也是一件困難的事情。試著想像一下，懸浮在涼爽的暮色中的海底是什麼感覺，也許有輕微的水流阻力把你往這邊拉，往那邊拉，八條手臂在你周圍輕輕地擺動。想像一下被四肢帶著移動，那是什麼感覺？也許是擺動手指和腳趾之類的東西？

再加上章魚是一種無脊椎動物，根本沒有骨骼。它的腿沒有股骨、脛骨或腓骨，沒有腳，也沒有腳趾來擺動。不過，章魚有一個流體靜力骨架，結合肌肉收縮和水對壓縮的阻力來產生運動。這與人類移動四肢的體驗非常不同。稍微接近一點的感覺可能是，當我們移動舌頭時，也利用了靜水壓力。事實上，章魚的四肢上覆蓋著吸盤，吸盤上有獨特的傳感器，可以嘗到接觸到的所有東西。

戈弗雷-史密斯說，「在某些方面，章魚的手臂更像嘴唇或舌頭，而不是手。每次動物做事情時，都會有一大堆基於味道的感覺訊息傳入。這與人類的情況非常不同。」

仔細觀察章魚的神經系統，就會發現更奇怪的事情。章魚的手臂比人類的手臂和腿有更多自主權。每一個都有一個微型大腦，使其在一定程度上獨立於動物的中央大腦。不過，人類的神經系統是高度集中的，大腦是感覺整合、情感、發起運動、行為等行動的中樞。

戈弗雷-史密斯說，「我們面臨的真正挑戰是，如何在不那麼集中、不那麼綜合的系統中，找出經驗的樣子。以章魚為例，人們有時會問，章魚是否存在多重自我。我認為每只章魚只有自我，但可能有些呈碎片化，或鬆散狀態。」

你越仔細地觀察章魚的身體和神經系統，就越難以理解，章魚的意識是什麼樣子的。畢竟，人類和章魚的最後一個共同祖先生活在六億年前（一種長相平庸的動物，有點像扁形蟲）。

戈弗雷-史密斯說，無論這有多難，但值得了解章魚是否有意識，以及如果有意識會是什麼樣子。「我們只是需要思考一下，並試著拼湊出一個整體狀態。」

這是個越來越緊迫的問題。跨國海鮮公司「Nueva Pescanova」正凖備在加那利群島（Canary Islands）開設世界上第一個商業章魚養殖場。這一聲明引起了動物福利活動家的反對，他們認為飼養這些聰明的、可能有知覺的動物是不道德的。正如一篇文章所言，「當思考動物意識的問題時，人類作為一個文明社會，實行大量殘忍行為究竟是有罪還是無辜，是沒有答案的。」

Nueva Pescanova告訴《BBC Future》，該公司正在進行有關「章魚的認知和神經生理機制」的研究，其水產養殖條件允許該公司「客觀上改善章魚的福利」。Nueva Pescanova表示，其水產養殖條件將模擬章魚在野外的自然棲息地。該公司的發言人說，「這是一種新穎的系統，在標本的生長、生存和捐贈方面都有很好的效果。」