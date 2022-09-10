《蘭嶼徒步環島不要載我》：達悟族人真的超討厭鰻魚，連煮食的鍋子都不願意借
我們想讓你知道的是
那次釣鰻魚比賽的結果，如果我沒記錯，最後的比數是四比一，我獲勝，那應該是我唯一一次釣魚比賽贏的紀錄，當然，我猜想，達悟族人應該連釣鰻魚也不屑，故意讓我的。
文：簡鴻模
海鰻
有一次，徒步環島走到朗島淨水場旁，意外發現在朗島溪邊的芋頭田裡有兩隻鰻魚悠游其中，由於該片芋頭田已荒廢許久，在裡頭看見鰻魚的蹤影，極其醒目，因而有感而發地和旅人分享了鰻魚的故事。
不吃鰻魚
早年帶輔大宗教系學生到蘭嶼上課時，即耳聞達悟族不吃鰻魚，感覺非常訝異，因為日本料理店的鰻魚料理可不便宜，鰻魚便當更是有名，而蘭嶼海域盛產鰻魚，偏偏達悟族人的傳統是不吃鰻魚的。若老人家看到有人吃海鰻或青蛙，會跟對方說：「是鬧飢荒了嗎？」這樣的話是在取笑數落那個人啊！問過當地友人，得到的答案是：「鰻魚那麼醜，幹嘛吃牠」。當然，這是開玩笑的回答，實際的答案是達悟族人不吃沒有魚鱗的生物，像是青蛙、鰻魚之類的。
達悟族人真的超討厭鰻魚，特別是到海邊射魚時常會遇到鰻魚，牠還會偷食獵人的漁獲，所以有的漁夫潛水射魚時看到鰻魚會射殺後丟棄，聽漁夫說有的鰻魚有手臂一樣粗，還是射死後丟棄，聽在我這漢人耳裡，直覺得好可惜。
在得知這訊息後心想，既然達悟族人不吃，那我們來吃。那是我帶學生到蘭嶼上課時的盤算，因為部落資源缺乏，我們一群師生十幾二十人到蘭嶼上課，一住就是半個月，甚至一個月，伙食是個問題。沒想到我的達悟族學生聽到後告訴我：「老師，你真的要吃鰻魚嗎？」我說：「好啊。」有天，那位學生來電，說有東西給我，在一個月黑風高的夜晚，他從東清騎機車到朗島找我，遞給我一個塑膠袋，裡頭有個用報紙包著的東西，我丈二金剛摸不著頭緒，不知道他葫蘆裡在賣什麼膏藥，到底是什麼東西，要搞得神祕兮兮。
原來，他有次去釣魚時抓到一隻鰻魚，以前的經驗就直接丟棄，後來因為聽說我要吃，所以特別保留，而且用報紙層層包住，冰凍在家中的冷凍櫃，不敢讓家人發現，等我暑假帶學生到蘭嶼上課時，特別帶來送給我的。我難得收到這份厚禮，感動莫名。
男人魚、女人魚、老人魚
為了這隻鰻魚，我折騰許久，雖然口中說達悟族人不吃，我來吃，等實際拿到鰻魚才知道，真正的麻煩才要開始。第二天，問了親朋好友，海鰻怎麼煮？眾人建議用中藥燉煮，其實我對廚藝是全然外行，但知道蘭嶼的農會超市可買到中藥包，沒有問題。接下來的問題是，等我開口說要煮鰻魚時，友人面有難色，我才警覺事有蹊蹺，因為他擺明不願意借我鍋子煮鰻魚。
此時，我才猛然發現，我住宿的朋友家，廚房鍋子的鍋蓋上用簽字筆寫著「男」「女」，我心想，這對恩愛夫妻怎麼會搞到連鍋子都要分，也太扯了。後來才發現，原來蘭嶼傳統文化對魚蟹分類非常嚴謹，我這漢人傻傻連魚有公母都分不清，沒想到達悟族的魚還分男人魚、女人魚、老人魚，也太神奇了，而且連煮魚的鍋子也有分，煮男人魚、煮女人魚的鍋子不同，原來鍋蓋上的男、女，指的是煮食哪種魚類使用，不是夫妻感情不好的財產區分，我真的是想太多了。
重點是，那我的鰻魚呢？要用哪種鍋子煮啊。問了半天，答案揭曉，沒有。沒想到達悟族人看不起鰻魚到這種程度，連煮鰻魚的鍋子都不願意借，我只好為了這條鰻魚，到農會超市買鍋子回來，才擺平煮鰻魚事件。還好，我的友人沒有計較到連瓦斯爐都不願意借，要我自己生火煮鰻魚，真的是感謝主。
後來那條鰻魚怎麼處理，我已經忘了，是真的買鍋子下中藥煮鰻魚湯或折騰半天後放棄了，已不可考。但這鰻魚事件著實讓我對蘭嶼的在地文化，上了寶貴的一課。
釣海鰻
早期帶學生到蘭嶼上課，趣事橫生。有一次課餘之暇，友人相邀到尾端岩（雙獅岩）釣海鰻。尾端岩是那時週末假日課餘時度假遊玩的地點，有很多故事在那兒發生。我是南投人，南投是台灣唯一不靠海的縣，所以對於海洋我是極度的陌生，除了會游泳外，對於海洋文化我一概不知，釣魚更是沒玩過。所以當聽到有人相邀要釣鰻魚時便覺詭異，因為達悟族是海洋民族，除了射魚，釣魚更是一絕，人人都是釣魚高手，我跟他們比，會不會太不自量力。但既來之，則安之，釣就釣，誰怕誰。
那天傍晚，友人幫我準備了釣魚線，因為是要釣鰻魚，所以要做加強版的釣鉤。鰻魚的牙齒很利，一般釣魚線會被鰻魚咬斷，因此在綁魚鉤那端要用鋼絲纏繞，避免被輕易咬斷，功虧一簣。一切準備就緒，拿著釣魚線，走到海溝邊，展開正式的朗島盃釣鰻魚比賽，其實只有兩人。由於我是新手，友人還要一面教我怎麼尋找鰻魚的蹤跡，怎麼釣鰻魚。原來，海裡的鰻魚會利用漲潮時游到礁石區的海溝覓食，所以在有水的海溝漲潮時，常會發現鰻魚的身影。釣鰻魚的時候，用任何有魚腥味的生物當魚餌皆可，小魚的內臟、寄居蟹的屍體、魚肉，都可以，有腥味的鰻魚都吃。
由於鰻魚身長，會躲在海溝的洞穴藏身，只有頭會探出，釣的時候要把魚餌放到鰻魚的眼前，但不要靠洞穴太近，要設法引誘牠出洞，原來「引蛇出洞」對海鰻也適用。如果不這樣做，釣到鰻魚會拉不起來，因為鰻魚的身體會捲住岩石，讓你無法釣上來，最後會脫鉤，白忙一場。
接著，因為鰻魚很滑，牙齒很利，釣到以後不能像一般釣魚一樣直直拉起就好，而是要一面抖動，一面往礁石區移動，避免鰻魚捲成一團，不好處理。然後，鰻魚釣上來以後，還有一招很重要，就是要把鰻魚用力地甩在礁石上，讓牠昏迷，再用準備好的棍棒敲擊鰻魚頭部，將之擊昏，並用腳踩住牠的頭，然後把魚鉤取下，釣鰻魚的工作才算完成。
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人生就像運動場！就用運動的精神建立自我訓練計畫，鍛鍊出最好的自己
我們想讓你知道的是
每天一到辦公室，就是忙好忙滿，但心裡好像少了點什麼？時時滑手機、刷存在感，也仍然感到焦慮？就連每個週末行程滿檔，出遊、聚餐、上課樣樣來，在睡前，空虛感也常忽然竄起？這樣的你其實並不孤單，因為我們每個人都有過這樣的時刻。
當感到空虛、迷失的時候，就做點運動，重新啟動身體的感受吧。運動能讓身體健康，也蘊含著許多實用概念，值得我們運用到很難的人生裡，以下推薦幾個運動訓練x人生學，幫助你重新打造自我訓練計畫，一起在實現目標的路上，不再迷失：
在輸贏挫敗中，訓練耐心
思想的舉重也需要無數次的鍛鍊，舉重女神郭婞淳說：「相信所有的挫折，都是最好的安排。」、「給自己多一點鼓勵，給明天多一點期待。」要實現目標、找到自我價值，感受挫敗與耐心等待是必經的路程，就像鍛鍊肌肉不會只做一兩次訓練就立刻有成效，體驗更多的其實是訓練過程中的各種關卡。當自我價值尚未浮現時，你需要的是更多的耐心，反覆確認目標與實踐計畫，確保自己走的每一步都在正確的道路上。即使暫時看不到成果，也不要輕易地放棄。
尋找正確施力點，勿操之過急
人生和運動訓練一樣，過於心急反而難以達到理想目標。在健身時如果只顧埋頭猛練、執著在增加訓練重量，很可能會用錯施力點、超過自身可負荷範圍，最後造成身體受傷、代償肌群過勞，得不償失。同樣的，在生活中如果只是盲目地追求充實感而將行程表填滿，最終也會過度耗竭精力，身心俱疲。
人生和運動，都是「屬於自己的事」
奧運羽球雙打金牌得主李洋曾說過：「努力不一定會成功，但不努力一定不會成功。」運動需要設定目標、反覆自我訓練、不斷修正方向，才有機會修得正果，不可能只依靠教練的指導而自己不付出實踐，就能擁有好體態或體能。人生是自己的，不妨在心中仔細描繪想要過的美好生活，在「阿姨…我不想努力」的念頭升起時，想想心中的那幅景象。
小目標持續做，創造複利效果
運動要有明確的鍛鍊目標，才能持續進步。目標不需要遠大，關鍵是持續做，即使是「每天快走時，多走30步」這樣的小目標，堅持一年後也能累積出萬步的差距。若在生活中沒有目標，只是重複日常瑣事完成交辦，讓時間悄悄流走，就可惜了這個人生。為自己建立一個目標與訓練計畫吧！即使是再小的目標都可以，讓自己穩穩地朝目標前行，維持紀錄習慣，更可以感受成果逐漸累積的那份充實。
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