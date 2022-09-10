《蘭嶼徒步環島不要載我》：達悟族人真的超討厭鰻魚，連煮食的鍋子都不願意借

文：簡鴻模

海鰻

有一次，徒步環島走到朗島淨水場旁，意外發現在朗島溪邊的芋頭田裡有兩隻鰻魚悠游其中，由於該片芋頭田已荒廢許久，在裡頭看見鰻魚的蹤影，極其醒目，因而有感而發地和旅人分享了鰻魚的故事。

不吃鰻魚

早年帶輔大宗教系學生到蘭嶼上課時，即耳聞達悟族不吃鰻魚，感覺非常訝異，因為日本料理店的鰻魚料理可不便宜，鰻魚便當更是有名，而蘭嶼海域盛產鰻魚，偏偏達悟族人的傳統是不吃鰻魚的。若老人家看到有人吃海鰻或青蛙，會跟對方說：「是鬧飢荒了嗎？」這樣的話是在取笑數落那個人啊！問過當地友人，得到的答案是：「鰻魚那麼醜，幹嘛吃牠」。當然，這是開玩笑的回答，實際的答案是達悟族人不吃沒有魚鱗的生物，像是青蛙、鰻魚之類的。

達悟族人真的超討厭鰻魚，特別是到海邊射魚時常會遇到鰻魚，牠還會偷食獵人的漁獲，所以有的漁夫潛水射魚時看到鰻魚會射殺後丟棄，聽漁夫說有的鰻魚有手臂一樣粗，還是射死後丟棄，聽在我這漢人耳裡，直覺得好可惜。

在得知這訊息後心想，既然達悟族人不吃，那我們來吃。那是我帶學生到蘭嶼上課時的盤算，因為部落資源缺乏，我們一群師生十幾二十人到蘭嶼上課，一住就是半個月，甚至一個月，伙食是個問題。沒想到我的達悟族學生聽到後告訴我：「老師，你真的要吃鰻魚嗎？」我說：「好啊。」有天，那位學生來電，說有東西給我，在一個月黑風高的夜晚，他從東清騎機車到朗島找我，遞給我一個塑膠袋，裡頭有個用報紙包著的東西，我丈二金剛摸不著頭緒，不知道他葫蘆裡在賣什麼膏藥，到底是什麼東西，要搞得神祕兮兮。

原來，他有次去釣魚時抓到一隻鰻魚，以前的經驗就直接丟棄，後來因為聽說我要吃，所以特別保留，而且用報紙層層包住，冰凍在家中的冷凍櫃，不敢讓家人發現，等我暑假帶學生到蘭嶼上課時，特別帶來送給我的。我難得收到這份厚禮，感動莫名。

男人魚、女人魚、老人魚

為了這隻鰻魚，我折騰許久，雖然口中說達悟族人不吃，我來吃，等實際拿到鰻魚才知道，真正的麻煩才要開始。第二天，問了親朋好友，海鰻怎麼煮？眾人建議用中藥燉煮，其實我對廚藝是全然外行，但知道蘭嶼的農會超市可買到中藥包，沒有問題。接下來的問題是，等我開口說要煮鰻魚時，友人面有難色，我才警覺事有蹊蹺，因為他擺明不願意借我鍋子煮鰻魚。

此時，我才猛然發現，我住宿的朋友家，廚房鍋子的鍋蓋上用簽字筆寫著「男」「女」，我心想，這對恩愛夫妻怎麼會搞到連鍋子都要分，也太扯了。後來才發現，原來蘭嶼傳統文化對魚蟹分類非常嚴謹，我這漢人傻傻連魚有公母都分不清，沒想到達悟族的魚還分男人魚、女人魚、老人魚，也太神奇了，而且連煮魚的鍋子也有分，煮男人魚、煮女人魚的鍋子不同，原來鍋蓋上的男、女，指的是煮食哪種魚類使用，不是夫妻感情不好的財產區分，我真的是想太多了。

重點是，那我的鰻魚呢？要用哪種鍋子煮啊。問了半天，答案揭曉，沒有。沒想到達悟族人看不起鰻魚到這種程度，連煮鰻魚的鍋子都不願意借，我只好為了這條鰻魚，到農會超市買鍋子回來，才擺平煮鰻魚事件。還好，我的友人沒有計較到連瓦斯爐都不願意借，要我自己生火煮鰻魚，真的是感謝主。

後來那條鰻魚怎麼處理，我已經忘了，是真的買鍋子下中藥煮鰻魚湯或折騰半天後放棄了，已不可考。但這鰻魚事件著實讓我對蘭嶼的在地文化，上了寶貴的一課。

釣海鰻

早期帶學生到蘭嶼上課，趣事橫生。有一次課餘之暇，友人相邀到尾端岩（雙獅岩）釣海鰻。尾端岩是那時週末假日課餘時度假遊玩的地點，有很多故事在那兒發生。我是南投人，南投是台灣唯一不靠海的縣，所以對於海洋我是極度的陌生，除了會游泳外，對於海洋文化我一概不知，釣魚更是沒玩過。所以當聽到有人相邀要釣鰻魚時便覺詭異，因為達悟族是海洋民族，除了射魚，釣魚更是一絕，人人都是釣魚高手，我跟他們比，會不會太不自量力。但既來之，則安之，釣就釣，誰怕誰。

那天傍晚，友人幫我準備了釣魚線，因為是要釣鰻魚，所以要做加強版的釣鉤。鰻魚的牙齒很利，一般釣魚線會被鰻魚咬斷，因此在綁魚鉤那端要用鋼絲纏繞，避免被輕易咬斷，功虧一簣。一切準備就緒，拿著釣魚線，走到海溝邊，展開正式的朗島盃釣鰻魚比賽，其實只有兩人。由於我是新手，友人還要一面教我怎麼尋找鰻魚的蹤跡，怎麼釣鰻魚。原來，海裡的鰻魚會利用漲潮時游到礁石區的海溝覓食，所以在有水的海溝漲潮時，常會發現鰻魚的身影。釣鰻魚的時候，用任何有魚腥味的生物當魚餌皆可，小魚的內臟、寄居蟹的屍體、魚肉，都可以，有腥味的鰻魚都吃。

由於鰻魚身長，會躲在海溝的洞穴藏身，只有頭會探出，釣的時候要把魚餌放到鰻魚的眼前，但不要靠洞穴太近，要設法引誘牠出洞，原來「引蛇出洞」對海鰻也適用。如果不這樣做，釣到鰻魚會拉不起來，因為鰻魚的身體會捲住岩石，讓你無法釣上來，最後會脫鉤，白忙一場。

接著，因為鰻魚很滑，牙齒很利，釣到以後不能像一般釣魚一樣直直拉起就好，而是要一面抖動，一面往礁石區移動，避免鰻魚捲成一團，不好處理。然後，鰻魚釣上來以後，還有一招很重要，就是要把鰻魚用力地甩在礁石上，讓牠昏迷，再用準備好的棍棒敲擊鰻魚頭部，將之擊昏，並用腳踩住牠的頭，然後把魚鉤取下，釣鰻魚的工作才算完成。