《花朵的祕密生命》：植物擺弄自己的性器官或是轉換性別，為的是要避免自花授粉
我們想讓你知道的是
大多數的花把自體受精當作備用方案。但對有些花而言，這是常態。這類花通常生長環境嚴苛多變，必須在很短時間內開花，然後就會死亡。它們往往體型小，沒什麼顏色、香味，看起來也許顯得青澀，好像還沒發育完全。
文：蘿賽（Sharman Apt Russell）
花間情事
三葉天南星打算要變性。紫羅蘭有個心事。蒲公英正得意洋洋。水仙已經意亂情迷。製造了百萬個種子後，蘭花終於滿意了。吊鐘花還不滿足，彎下它的柱頭去碰花粉。三色堇抬起陰門般的臉朝向天空，滿懷期待地等候著。月見草關心的只有一件事——也不過就是那檔子事。
在花園裡散趟步簡直會讓人臉紅。
大約百分之八十的花都是雌雄同體的，既是雌性也是雄性。傳粉是要讓位於花藥的花粉轉移到柱頭；當來自花藥的精子和位於子房的卵子結合時，受精就產生了。雌雄同體的兩性花很容易就可以讓自己傳粉和受精，然而它們大部分都不會這樣做。相反地，它們盡量跟其他同種花卉的花粉和卵子雜交育種：我要這個，那個給你……沒錯，就是這樣。
性，尤其是好的性，都跟異體受精脫離不了關係。為什麼？
到底為什麼要有性的存在？
就個體和子孫而言，無配子生殖簡單多了；不須要考慮雄性或雄性器官的存在，投資減少了一半，更不須要耗上那麼多時間和精力，儘管去繁殖就好了。
在有性生殖的族群中，無性生殖的突變種占很大優勢，能迅速繁衍，最後取代原先的族群；在無性生殖的族群中，有性生殖的突變種很吃虧，沒多久就會絕滅了。
性究竟有什麼好處？科學家仍舊苦思著。
不過，他們已經提出一些理論。
當細胞準備分裂時，細胞中的基因會開始複製。在複製過程當中，偶然的變化或差誤可能會有害，甚至會致命；但是當個體得到的基因組是來自父母雙方，危險的突變就可以被中和，因為正常的基因形式通常會取得主導，突變也就不會表現出來了。在無性生殖中，每代的有害基因會一直累積下去。
另一方面，來自不同親代的基因重組，也造成更多樣的後代。根據天擇的原則，基因重組的結果必須要對子代有直接的利益。在多樣的世界裡，多樣的子代較有生存下去的機會。
最後，有個理論是著眼於性的長程結果。有人認為，天擇並不會因為性或異體受精有利於物種延續，而偏好它們；天擇並不在乎物種的存亡。不過性和異體受精對物種的確是有利的，因為它能防止有害突變的堆積，同時促進族群本身的多樣性。當天氣變冷、傳粉者消失、新的疾病襲擊時，這樣的族群當中可能有些個體仍能存活，並繼續繁殖下去。就長遠眼光來看，有幸得以有性生殖的物種（即那些因複雜因素，拒採無性生殖的物種），可能就是最後的贏家。
這些都還是理論，但你已然信服。你認定該有性，認定該採取異體受精。
首先要做的事，是要避免你的柱頭被花粉粒阻塞住。
有些花，例如飛燕草，會在不同時間有不同的性器官。就像換著異性服裝一般，它會經歷一個雄性的階段，讓花藥製造花粉。幾個小時或幾天後，它會進入雌性的階段，柱頭準備好要接收花粉了。西番蓮在這個時候，則會彎下柱頭，採後仰姿勢靠在自己的花藥之間，這樣就離有如色彩繽紛的馬賽克般的花瓣更近了，離傳粉的蜜蜂也更近了。
也有些花的順序剛好相反，先是柱頭，才是花藥。
花也會隔開自己的各部位。很多花的柱頭會高高升起，遠離環繞的雄蕊。昆蟲先是落在柱頭上（這是個好落點），卸下它帶來的花粉後，再繼續到花瓣間搜尋採集新的花粉。岩薔薇的花藥則是對觸碰很敏感，一旦傳粉者來過之後，花藥就會朝柱頭的反方向倒下。
這些器官的位置可是經過精心設計的。
有些植物和動物一樣，有兩性的分別。雄性柳樹的花只有雄蕊，雌性柳樹的花只有柱頭。槲寄生有男有女，咬人貓、白楊、冬青也都是有先生有小姐。這種部位分隔形式是最鮮明的。
有些植物的花雖有雌雄之分，但兩性都存在於同個花序裡；也有些種類除雄花、雌花之外，還會多一種兩性花，三者混生在同一個花序裡。
植物擺弄自己的性器官或是轉換性別，為的是要避免自花授粉。
也有少部分的植物能夠選擇自己的性別。一株歐洲楊梅可以第一年只長雌性花，第二年只長雄性花。它不是三心兩意，而是針對土壤的含水量和養分，還有光線和溫度做出反應。一般而言，雌性花需要較充足的養分及時間去孕育果實；所以在生長條件不佳時，植物自然會決定要當雄性。
幼年的三葉天南星植物通常在第一季都是雄性的。當它成長茁壯，存了足夠的澱粉後，它才會考慮試試更有挑戰性的雌性角色。
傳粉時，花粉粒會落在黏黏的柱頭上，吸收水氣、漲大裂開，長出一根花粉管。管子會穿破柱頭，往下一直生長到花柱，而管內的兩個精子就這樣被送到了子房。
受精時，其中一個精細胞跟卵結合，以形成種子的胚。另一個精細胞則跟另外兩個卵細胞結合，成為胚乳，將來供給胚營養。有了這種「雙重受精」，種子有足夠的食物來源，得以快快成熟。這種受精方式讓開花植物相對於隱花植物，占了很大的便宜，同時讓人類得以享用各種可食的果實及種子，於是有了農業的產生。
花的自體受精有時是無可避免的。有時會有意外，風可能吹錯方向，蜂不一定都照規矩來。然後，事情就這樣發生了。
不過，即使在這個時候，有些花仍能阻止自體受精。許多禾草的柱頭認出一個太過熟悉的花粉粒時，會阻止花粉管的生長；月見草會在靠近柱頭處就把它攔住。百合、罌粟則把這管子引到花柱的更深處，讓它衝過頭。對紅色躍升花來說，即使花粉管能深入花柱，到達子房，甚至已使卵受精，此受精卵還是會被吸收掉。以上這些花是自交不親和的。
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一圖看懂你隱藏版Adobe特質！
我們想讓你知道的是
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班草Photoshop，風雲人物非他莫屬
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女學霸InDesign，氣質高冷的絕對細節控
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藝術家Premiere，讓所有瞬間都是美好永恆
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文青仙女Illustrator，用靈感搭築夢的渠道
班上都有那種，世界再怎麼紛紛擾擾，好像跟他都沒有關係的文青仙女，總是默默觀察著這個世界，安靜的不像現實；但是當他以獨到的眼光和手法，呈現心中的感覺，那神來一筆往往成為讓人讚嘆的視覺爆擊。這就是文青仙女Illustrator。
Illustrator的輕巧與俐落，讓使用者可以輕鬆地隨處工作，無論是書房還是咖啡館，山上或是海邊，掌握隨時湧現的靈感，就如同呼吸一般自然。Illustrator的另一個特色是才華洋溢，如果你對Illustrator的印象還停留在繪圖專屬，那可要趕快更新了，Illustrator可以製作標誌、圖形、包裝、網頁圖形，甚至Line貼圖製作。不僅如此，Adobe Sensei AI技術支援的功能，讓使用者可以更無負擔的創作，只要一鍵就能完成重新上色，或者建立自訂效果。聰慧、靈巧的llustrator，是不是令你心動無比？
科技男After Effects，是你夢寐以求的夥伴
看似玩世不恭，其實能力高超而且大小狀況都能一把罩的科技男After Effects，就是你在班上最想要的跟他同組做作業的那種人。After Effects能在關鍵的地方，提供畫龍點睛的影片特效，讓本來平凡無奇的作業，瞬間變成全班最強、最吸睛的那個。尤其在和藝術家Premiere一起工作的時候，After Effects能完成各種魔法般的效果，例如在晴空萬里中下起大雨、更換飛天計程車的顏色，也可以讓虛擬人物進入現實世界，或反過來，無論如何都是令人深刻印象的傑出一手。
它也是班草Photoshop、文青女Illustrator的好夥伴，交互使用之間還能碰撞出各種火花，基本上只有想像力可以限制After Effects的執行力。更值得一提的是，全新的After Effects可以以3D模式進行導覽和設計，包括即時3D草稿預覽、擴充視區、3D底層平面和變形外掛程式，簡直不把其它類似的應用程式放在眼裡。沒辦法，科技男After Effects就是這麼罩。
萬事通男子Xd，八面玲瓏的開心果
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透過多功能又好相處的Xd，使用者可以完整管理從設計到溝通的每項環節。例如先以Xd設計網頁、或者APP的介面等；如果還不夠，再匯入強大又好用的Illustrator、Photoshop檔案，讓設計更生動完整。設計完畢了，Xd可以直接生成原型，也就是將來自不同介面的設計圖，全部串連在一起，產出可以實際體驗的介面。接著就可以順手分享給一起工作的夥伴，讓大家校正細節，或者交給客戶確認產品內容。總而言之，Xd整合了工作和交流的雙重需求，產出高質感又專業的成果，實在太厲害了！
班花Lightroom ，不美不亮相
自拍永遠不嫌多，上傳社群的一定要是最美的那一張。Lightroom就是常常跟班草湊成一對的班花，也是之前提到的「Adobe Photoshop系列」成員之一。乍看之下，Lightroom像是個永遠保持光鮮亮麗的校園電影女主角，但事實上他貼心、易上手，而且足夠強大，才能讓使用者毫不費力的針對照片亮度、顏色、對比進行基本編輯； 加上新增預設集功能，微調照片只要簡單一鍵就能搞定。去背、合成、編輯、裁切、消除紅眼⋯⋯，所有你需要的照片編輯，交給Lightroom都能輕鬆完成，畢竟最了解美女需求的人，還是美女。
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進入Adobe這一班，成為校園中的神級同學
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