《古人房市怪現狀》：為什麼萬曆年間的房價很便宜，食鹽反倒是貴得很？

文：李開周

萬曆年間買房過戶

在中國買房，繳契稅要去地稅局，過戶要去房管局，稅費徵收和權證管理是分開的（在台灣，繳稅要去稅捐稽徵處，過戶得到地政事務所）。

在萬曆年間（一五七三－一六一九）買房，繳契稅要去縣衙，過戶要去五城兵馬司，稅費徵收和權證管理也是分開的。

中國的稅費徵收和權證管理之所以分開，是為了減少稅收流失——如果讓房管局既發證，又收稅，一攬子包辦，那麼這個部門就可以多收紅包少收稅，把辦證的條件設定為好處費而不是納稅憑證，最後窮了財政，富了機關，一個部門的成員都將吃成胖子。所以，自從二○○五年以後，契稅一直是財稅部門直接徵收，房管局只能辦證，以及收一些少量的工本費。據國家稅務總局發文，現在徵收機關掌握了稅源，契稅管理得以強化，契稅收入正在持續快速地增長著。可見把稅費徵收和權證管理分開的決策是對的。

然而，在萬曆年間，稅費徵收和權證管理雖然分開了，契稅仍然繼續流失，而且流失得越來越厲害。

原因有二：

首先，總有一部分購房者不去過戶。彼時稅率最低百分之一點五，最高百分之三，買一百萬的房子，過戶前至少要繳一萬五千元的契稅，如果不過戶，那一萬五千就省了。例如萬曆十七年（一五八九）十月，北京宛平居民邵盤花七百七十六兩買了一套房，到十八年（一五九○）五月，又花六百五十三兩買下另一套房，按當時稅率，合計要繳契稅二十一兩。邵盤猶豫不決，依法納稅心疼，不納稅又過不了戶。一哥們兒勸他：「稅契事打什麼緊！稅他何用？留些稅錢，咱們買酒吃。」於是邵盤就沒繳稅，當然也沒去過戶。像邵盤這樣的，萬曆年間俯拾皆是。

當然，買房不過戶是違法的，要打五十下板子，還要把房款的一半充公。可是，只要您自個不說，誰又知道您買房沒過戶呢？明朝中後期，政府每隔十年才檢查一次過戶紀錄，您不聲不響買套房，離挨板子遠著呢。

其次，五城兵馬司的工作人員不太負責。如前所述，縣衙負責徵稅，五城兵馬司負責過戶，照規矩，這個五城兵馬司必須拿到縣衙簽發的納稅憑證，才能辦理過戶手續。但實際操作的時候，好多人拿著自己套印的假憑證去過戶，也能順利通過。這說明辦事員不細心，也說明那時候資訊技術太落後——假如那時五城兵馬司和縣衙有網路連結，每個申請過戶的購房者是否納稅在網上都有公布，相信沒人敢玩假憑證。

萬曆年間的房價很便宜？

手頭有一張房契，寫的是萬曆十五年（一五八七）七月，安徽黃山某居民許先生，在當地買到一別墅，該別墅占地五畝，建有樓房三間，平房二十八間，連房帶地，花去紋銀一百零六兩。

明代一畝約有六百三十八平方公尺，五畝就是三千一百九十平方公尺。每間房子約有十五平方公尺（四點五坪），三間樓房加二十八間平房，就是一百四十坪。像這樣一處別墅，放到今天的北京或上海，沒千把萬大概買不到吧？即便在黃山，售價也得在三百萬以上不是？可人家許先生只花了紋銀一百零六兩。

一百零六兩銀子是多少錢呢？還記得萬曆十五年（一五八七）夏天，安徽米價上漲，每斗賣到紋銀二錢，當時十錢為一兩，每斗賣二錢，說明一兩能買五斗，而明代一斗約有十公升，每公升大米重約零點八公斤，所以每斗大米有八公斤重，按每公斤四十元的市價，需要花三百二十元購買，買五斗則需要一千六百元。綜上所述，在萬曆十五年的黃山，一兩銀子相當於今天一千六百元，一百零六兩銀子還不到新台幣十七萬。放在今天，這點錢甭說買別墅，買別墅裡一間廁所都不夠。

我曾經懷疑這位許先生是惡霸地主之流，一貫擅長強買強賣，才能以這麼低的價格買到那麼大的別墅。後來發現，他也就是一平頭百姓，壓根兒不具備強買強賣的資格。另外，房契上寫得明白：「三面議定，時值價銀一百陸兩整。」說明除了買賣雙方，還有中間人幫著估價，而且是按「時值」，也就是市場價格。

由此我想得出第一個結論：萬曆年間的房價很便宜。

同樣在萬曆十五年，同樣在安徽黃山，人們買一斤鹽，卻要花三錢銀子，按每錢銀子折合一百六十元新台幣計算，當時每斤鹽售價是四百八十元。而今天的加碘食用鹽，每斤約新台幣十五元。明代的「斤」約五百九十六克，和今日重量相差無幾，價格上卻差幾十倍，明顯有些說不過去。所以，有人感慨道：「雖有孝子賢孫，少求薄鹵以奉其親，不能得也。」意思是說窮苦老百姓吃不起鹽，有時想給爹娘飯菜裡放一點鹽調調味，卻盡不起這個孝心。

由此我要得出第二個結論：萬曆年間的鹽很貴。

對於萬曆年間的房價，我們留待後面再講，現在不妨探討一下當時食鹽為什麼貴的問題。

據《明史・食貨志》記載，當時官方向「灶戶」（專門負責製鹽的農戶）收購食鹽，每四百斤僅支付大米一石。明代一石大米重約八十公斤，按每公斤四十元計算，一石也就是三千二百元。官方用三千二百元就能買到四百斤鹽，說明「灶戶」生產每斤鹽的成本絕不會超過八塊錢。可是，市面上的鹽價怎就能暴漲到四百八十元一斤呢？

毛病出在體制上。假設您是萬曆年間一位老闆，想批發些食鹽來賣，您必須經過如下程序：

第一，買下一批糧食，運到邊疆軍營，從軍官手裡拿到證明，再回到產鹽區，把證明交給鹽運司；

第二，鹽運司收到的證明足夠多時，會向南京戶部申請一批空白「鹽引」，也就是經銷食鹽的許可證；