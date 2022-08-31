從「林肯黨」到「川普黨」：到底是川普改變了共和黨，還是共和黨離不開川普？

美國共和黨籍聯邦眾議員麗茲錢尼（Liz Cheney），在懷俄明州的黨內初選以四成的巨大票差，慘敗前總統川普（Donald Trump）支持的對手。不僅如此，2021年初投票彈劾川普的10位眾議院共和黨人中，只有兩人通過初選（此2位通過初選者，一位是加州、一位是華盛頓州眾議員，這兩州皆採開放初選方式，意即非共和黨人亦能投票，且得票最多的兩位候選人，不論是否為同一政黨，都可晉身大選），四個落選，四人選擇退休不連任。

如果翻開麗茲錢尼過去的投票紀錄，可以發現，麗茲錢尼的政治傾向與川普非常一致，但如今卻因為反對、調查川普而落選，可見對共和黨選民而言，人與黨派忠誠度，可能比政策方向更為重要。

而在敗選時，麗茲錢尼引用了林肯（Abraham Lincoln）總統的先例，指出林肯在尋求並贏得總統大位前也輸了較小職位，為競選總統的風聲增加了幾分真實性，同時，麗茲錢尼也把競選團隊改組，並向聯邦選舉委員會申請了一個名叫「The Great Task」的政治行動委員會（簡稱PAC，political action committee），而「The Great Task」的名字，就是從林肯在內戰時期最著名、影響深遠的「蓋茲堡演說」內容而來。當時林肯不只將美國內戰定義為為了聯邦存續的奮鬥，也是「自由的新生」，要把真平等帶給全體人民，當時林肯就說「the great task remaining before us」。

麗茲錢尼數次引用、訴諸林肯，其中一個原因便是林肯正是共和黨的創黨人，然而如今的共和黨卻不再是當年的林肯黨，而是被人稱為川普黨。到底共和黨如何在過去168年間，歷經巨大轉變，成為今天的樣貌？

共和黨自創黨以來的演化

共和黨成立於1854年，旨在反對奴隸制，以及在美國快速擴張的同時，建立一個強而有力的聯邦政府。隨後共和黨成為美國政黨政治的常勝軍，72年間僅出現三位民主黨總統，其餘皆是共和黨拿下大位，主宰著政策走向，我們今天看到的州立大學、統一貨幣、州際鐵路等重要建設，背後都是共和黨在期間的重要政策。如今代表共和黨的「大象」，也是源於1870年漫畫家納茲特（Thomas Nast）對於共和黨強壯、龐大形象的刻畫，進而演變成共和黨的象徵動物。

不過隨著經濟的發展，握有權勢的共和黨，也逐漸朝向重商業利益、以保護財團與企業為主軸。到了1920年代，風水輪流轉，美國經濟大蕭條導致共和黨地位崩跌，民主黨將大蕭條歸咎於共和黨推動的商業導向政策，時任共和黨總統胡佛（Herbert Hoover）也不光榮的退位，在接下來的50年間，除了1953至1961年的艾森豪（Dwight D. Eisenhower）外，其他皆為民主黨總統。

與此同時，民主黨與共和黨在政策上的角色也出現了變化。為了回擊民主黨在大蕭條期間推動的聯邦大政府政策，共和黨提出較為保守、小政府、自由市場的論述；相反地，民主黨推行大政府、聯邦福利措施。