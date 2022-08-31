從「林肯黨」到「川普黨」：到底是川普改變了共和黨，還是共和黨離不開川普？
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麗茲錢尼慘敗後，數次引用、訴諸林肯，其中一個原因便是林肯正是共和黨的創黨人，然而如今的共和黨卻不再是當年的林肯黨，而是被人稱為川普黨。到底共和黨如何在過去168年間，歷經巨大轉變，成為今天的樣貌？
美國共和黨籍聯邦眾議員麗茲錢尼（Liz Cheney），在懷俄明州的黨內初選以四成的巨大票差，慘敗前總統川普（Donald Trump）支持的對手。不僅如此，2021年初投票彈劾川普的10位眾議院共和黨人中，只有兩人通過初選（此2位通過初選者，一位是加州、一位是華盛頓州眾議員，這兩州皆採開放初選方式，意即非共和黨人亦能投票，且得票最多的兩位候選人，不論是否為同一政黨，都可晉身大選），四個落選，四人選擇退休不連任。
如果翻開麗茲錢尼過去的投票紀錄，可以發現，麗茲錢尼的政治傾向與川普非常一致，但如今卻因為反對、調查川普而落選，可見對共和黨選民而言，人與黨派忠誠度，可能比政策方向更為重要。
而在敗選時，麗茲錢尼引用了林肯（Abraham Lincoln）總統的先例，指出林肯在尋求並贏得總統大位前也輸了較小職位，為競選總統的風聲增加了幾分真實性，同時，麗茲錢尼也把競選團隊改組，並向聯邦選舉委員會申請了一個名叫「The Great Task」的政治行動委員會（簡稱PAC，political action committee），而「The Great Task」的名字，就是從林肯在內戰時期最著名、影響深遠的「蓋茲堡演說」內容而來。當時林肯不只將美國內戰定義為為了聯邦存續的奮鬥，也是「自由的新生」，要把真平等帶給全體人民，當時林肯就說「the great task remaining before us」。
麗茲錢尼數次引用、訴諸林肯，其中一個原因便是林肯正是共和黨的創黨人，然而如今的共和黨卻不再是當年的林肯黨，而是被人稱為川普黨。到底共和黨如何在過去168年間，歷經巨大轉變，成為今天的樣貌？
共和黨自創黨以來的演化
共和黨成立於1854年，旨在反對奴隸制，以及在美國快速擴張的同時，建立一個強而有力的聯邦政府。隨後共和黨成為美國政黨政治的常勝軍，72年間僅出現三位民主黨總統，其餘皆是共和黨拿下大位，主宰著政策走向，我們今天看到的州立大學、統一貨幣、州際鐵路等重要建設，背後都是共和黨在期間的重要政策。如今代表共和黨的「大象」，也是源於1870年漫畫家納茲特（Thomas Nast）對於共和黨強壯、龐大形象的刻畫，進而演變成共和黨的象徵動物。
不過隨著經濟的發展，握有權勢的共和黨，也逐漸朝向重商業利益、以保護財團與企業為主軸。到了1920年代，風水輪流轉，美國經濟大蕭條導致共和黨地位崩跌，民主黨將大蕭條歸咎於共和黨推動的商業導向政策，時任共和黨總統胡佛（Herbert Hoover）也不光榮的退位，在接下來的50年間，除了1953至1961年的艾森豪（Dwight D. Eisenhower）外，其他皆為民主黨總統。
與此同時，民主黨與共和黨在政策上的角色也出現了變化。為了回擊民主黨在大蕭條期間推動的聯邦大政府政策，共和黨提出較為保守、小政府、自由市場的論述；相反地，民主黨推行大政府、聯邦福利措施。
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不讓自住客成韭菜！永慶房屋新廣告戳破黑心仲介斂財術
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影響不動產價格的因素很多，裝潢、屋齡、屋況，甚至同一棟樓不同座向的房子都可能有不同價格，消費者光是消化交易資訊都已不容易，更別說自行查詢實價登錄。因此多數消費者都仰賴仲介人員的分析解說，這就給了黑心仲介聯手投機客操作的空間！
近日永慶房屋強打的新廣告「真房價保證－小夫妻買房篇」，揭開黑心仲介聯手投機客坑殺消費者的「暗黑手法」而引發熱議。廣告敘述帶著孩子的小夫妻，辛苦存錢買房，沒想到卻遇到黑心仲介，隱瞞前幾個月投機客才以600萬元購入房屋，並以較貴的成交行情讓小夫妻誤判行情，最終以900多萬元高價買屋，不只投機客6個月獲利超過45%，黑心仲介也賺了兩次服務費！
這不是永慶房屋第一次揭發產業惡習。事實上，2020年永慶廣告「真房價保證－退休老伯伯賣屋」，也是改編自真實消費者受害故事，訴說黑心仲介刻意拿附近較低的成交行情誤導，導致退休老伯伯低價賤賣房屋給投機客，而投機客很快再轉手高價賣出，短期內低買高賣賺差價，損害買賣方權益的案例。
短期交易非個案 黑心仲介聯手投機客炒高房價
永慶房屋總經理吳良治表示，永慶推出兩支黑心仲介聯手投機客坑殺買賣雙方的廣告，就是希望提醒消費者注意自身權利，更強力宣示永慶保障消費者權益的決心！
永慶頻頻示警，就是因為短期交易、坑殺消費者的案例依舊時有所聞。根據財政部統計，房地合一2.0上路滿一年，適用45%稅率的短期交易案件將上看3萬件，其中應有不少就是遭黑心仲介聯手投機客坑殺一般消費者的案例，不僅受害當事人遭受巨大的金錢損失，房價也因此越炒越高！
吳良治總經理說明，中古屋的交易佔整年不動產交易的大宗，現在的消費者買賣屋都會透過仲介，仲介就是關鍵的第一線，如果仲介泯滅良心，配合投機客低買高賣，炒高房價，就會帶動周邊行情不合理的上漲，區域行情就再被推高，房價因此越推越高！以蝴蝶效應的理論來看，黑心仲介就是源頭，是第一隻蝴蝶，炒高房價的元凶！
擔心「錢途」被斷？ 要求停播永慶房屋廣告
事實上，永慶揭開了業界「不能說的秘密」，不僅引起部分同業反彈，更被要求停播廣告！吳良治總經理分享，可能是永慶曝光黑心仲介聯手投機客的炒房手法，讓消費者加以警覺，斬斷黑心仲介的「錢途」。2020年「真房價保證－退休老伯伯賣屋」篇播出後，確實曾有部分同業要求永慶下架廣告不准再播。
但孫慶餘董事長在成立永慶房屋之初，就清楚定義了房仲的核心價值──不買房子、不賣房子。更多次提醒「房仲是良心事業，不能只做到合法，更要為消費者權益把關」，因此永慶經紀人以成為「誠實房仲」為榮，更深信「不做投機客的白手套、不炒房」是房仲業者最重要的企業社會責任。
拒絕炒房！永慶「真房價保證」保證不賺差價
為了落實孫慶餘董事長打造公平房產交易平台的承諾，永慶房屋連年推出消費者保障的誠實服務，更提出「真房價保證」，保證不炒房不賺差價，若未落實最高將賠償買方四百萬元；賠償賣方最高四倍服務費，用實際的行動和服務，展現「房仲第一品牌」保障消費者權益的決心。
永慶房屋今年首創「一年內成交再上市地圖」，大膽曝光雙北市各行政區正在交易中、短期重複上市的物件數量，提醒消費者買賣屋時優先參考永慶的誠實房價報告書，以避免消費者以不合理的價格買房，成為炒房下的受害者。同時，永慶房屋也提供業界唯一的「買賣屋全保障」的房仲品牌，讓消費者有一個公平交易的平台，拒絕讓台灣成為炒房之島。
本文章內容由「永慶房屋」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。