「簡報到底是什麼？」關於簡報的誤解、拆解與理解
我們想讓你知道的是
或許有人會想，為什麼要花這麼大的心力去探討簡報「字面上的意思」？因為錯誤、狹隘的理解，會侷限我們的思考，影響判斷的能力，導致不如預期的結果。
文：FAHAHA
「簡報到底是什麼？」每堂簡報課開場，我都會先拋出這個問題請學員思考，台下通常會先陷入一段沈默。因為這個問題有點抽象，不太好回答。
這時，我就會再補一句：「那你們覺得上完這堂課，能學到什麼？獲得哪些改變？」此時學員就會開始熱烈地表達想法：「我覺得就是在學習怎麼把PPT做好。」「我覺得是在學習如何把話說清楚。」「我覺得是把想說的內容設計出來給別人看。」「我覺得……」
那你呢？如果請你用一句話，或一段話來描述簡報，你的答案是什麼呢？你有想過這個問題嗎？
再往下繼續閱讀之前，我希望你先想想這個問題。因為透過這個練習，能幫助你往後在學習簡報的過程，聚焦在真正重要的事上。
想好了嗎？那我們繼續。接下來，這篇文章會分成三個部分，跟你分享：
- 關於簡報的「誤解」：常見的三大迷思
- 簡報的「拆解」：簡報的「組成」與「目的」
- 對簡報的「理解」：所以簡報到底是什麼？
準備好更了解簡報了嗎？讓我們開始吧！
一、關於簡報的「誤解」：常見的三大迷思
在過去的教學經驗中，我觀察過許多初學者的「簡報迷思」。這些迷思會影響學習者對簡報產生錯誤的期待，使他們浪費心力在無關緊要的事情上。
下面我舉三個常見的迷思與你分享：
迷思1. 簡報＝PPT
很多人一提到簡報，就直覺的把它跟PPT劃上等號，但其實兩者的實質意義有著天壤之別。
簡報，指的是presentation，是講者透過傳遞資訊，達成目的的手段。包含了：講者、聽眾、媒介（包含投影片）。
而PPT，指的是PowerPoint，它是微軟的簡報軟體，同樣身為簡報軟體還有很多，如：IOS的Keynote、Google簡報、LibreOffice的Impress…只是我們多數人最常用的是PowerPoint而已。
簡單來說，簡報比PPT涵蓋的多太多了。
為什麼要鑽牛角尖講這個？把簡報當成PPT真的有差嗎？有的，清楚基本的名詞定義，是做學問的第一步。
只有當我們釐清這些名詞的意義，能正確使用，才有辦法和別人溝通、學習。
迷思2. 好的簡報設計＝極佳的美感
這個誤會，是讓許多人對學習簡報卻步的原因。
很多人認為設計投影片需要有一定的美感，但因為從小不擅長美術，因此直觀的認定自己無法做出「美」的投影片，而不願意學習簡報。
然而，簡報是講者和聽眾溝通的媒介，在多數簡報場合，只要能夠清楚的呈現資訊，讓聽眾秒懂，達成溝通的目的就夠了。
對於簡報內容的洞悉與理解，才是能否做出好簡報的原因。美感固然重要，但並非做好簡報的核心。
迷思3. 一場好簡報＝圖大字少＋故事接力
台灣簡報的學習風潮剛起時，出現了很多教導我們製作滿版圖文、一張投影片一重點、說故事技巧的書籍和課程，導致大家爭相的學習相關知識。
很多人推崇投影片字越少越好，最好放上一張圖就好，其他就靠講者表現。
不過後來時間給出了答案。這套圖大字少加故事接力的技能，並不符合多數的職場需求。大多數人也都不是賈伯斯。
多數人的簡報並非談理念、談改變，更多是工作報告、評鑑比賽、教學……等需要呈現大量的資訊，無法用說故事架構整場簡報的情境。
我們真正要學的，是如何處理大量資訊，讓聽眾更容易吸收和理解，而不是直接省略大量資訊，直接開始說故事。
上述三點，是我過去教學常見到的三個簡報迷思後。
接下來，我們來「拆解」簡報的組成。
二、簡報的「拆解」：簡報的組成與目的
在研究一門學問時，如果能對於「整體的脈絡」有十足的認識，就比較能夠掌握真正的重點，不會走偏方向。
因此，這一段我們來聊聊簡報的大脈絡。試著從「組成」及「目的」兩個面向，重新理解一次簡報。
首先，來談談「簡報的組成」。
1. 簡報是由哪些元素組成？
簡報課中，我問大家：「請問一場簡報中，包含了哪些元素呢？」八九不離十，我聽到的第一個答案是：「PPT」。還有：「講師、投影片、影片、音樂、麥克風、計分板……」這些答案陸續出現。
「還有嗎？」我繼續問。
大家抓著頭，看看四周，實在想不到還有遺漏什麼。
「你們忘了一個最重要的元素。」我微笑看著大家。
大夥們看著彼此，搖搖頭，實在不知到漏了啥。
「就是你們自己！」我指著大家。
沒錯，一場簡報的組成有三個重要的元素：
- 講者
- 聽眾：學員、主管、評審、民眾、專家……
- 媒介：投影片、影片、白板、紙張、聲音……
在這三者之中，聽眾扮演最重要的角色。可以說，聽眾決定了一場簡報的成敗。（參考閱讀：〈表達力專欄：如何進行聽眾分析，有效準備一場簡報？〉）
簡單來說，三者的關係是這樣：「講者」透過某個「媒介」向「聽眾」傳遞資訊，以達成某個簡報目的。
了解到這層關係後，我們往下思考一下簡報的「目的」。
2.簡報的「目的」是什麼？
探討簡報的目的，就是在探討我們到底為什麼要簡報。
我們先來看看以下幾個場景：
- 護理人員對社區民眾衛教「肌少症的觀念與預防方式」
- 職場前輩向單位新人簡報某項技術的操作重點
- 參與創新競賽的參賽者向評審簡報參賽品的特色與功用
- 主管對職場新鮮人演講，說明進入職場後與學生時代的不同
- 藥廠PM向廠商說明A藥優於B藥的原因
你還可以繼續往下列。
接著，我們要做從這麼多的場景中找出共同點，那就是簡報的核心目的。
其實，簡報情境有千千百百種，但大致上都能歸納出三個目的：
- 傳遞知識／技能
- 改變態度
- 促使行動
簡報之前，先釐清最終的目的為何，準備時從目的著手，不要走彎路，才能在有效的時間發揮最大的效益。
三、對簡報的「理解」：所以簡報到底是什麼？
前面談完了關於簡報的「誤解」，以及「拆解」簡報的組成和目的後，最後回到題目，來談談我對簡報的「理解」。
我給簡報兩個定義。
1. 簡報是一種達成目的的手段
簡報是「講者」透過「媒介」，向「聽眾」傳遞資訊，達成「目的」的手段。例如：
- 「護理人員」想透過「影片」，讓「民眾」了解「預防的方法與重要性」
- 「職場前輩」想透過「實務操作」，指導「新人」「熟悉某技術的操作要領」
- 「參賽者」想透過「投影片」，讓「評審」「了解產品的獨特性與實用性」
評斷簡報的成功與失敗，並非由投影片的設計，或是講者表達的魅力，而是看是否能夠達成最初設定的目的。
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【一圖看懂】臺灣護國神山想要風光下個十年？業界一致指出「這項挑戰」成關鍵！
我們想讓你知道的是
臺灣的半導體產業在未來要保持暢旺的商機，除了技術研發的創新，更重要的是從產業鏈更高的格局來檢視，全面克服資安挑戰。
近年帶動臺灣經濟的火車頭，馬上想到的就是半導體！去年（2021）我國的半導體業產值達新臺幣4.08兆元，首度突破4兆元大關穩坐全球第2大；臺灣半導體產業協會（TSIA）預測今年產值成長幅度仍強勁，可攀升至17.7%，大幅超前全球平均值8.8%，臺灣半導體護國神山的實力持續發威。
然而，臺灣的半導體產業在未來要保持暢旺的商機，除了技術研發的創新，更重要的是從產業鏈更高的格局來檢視，全面克服資安挑戰。為何「資安」是半導體製造業眼前棘手問題？關鍵在於近年工業4.0加上數位轉型，工業物聯網裝置，包含資訊技術（IT；information technology）及營運技術（OT；operational technology）的普及化，讓工控製造場域暴露於更大的資安風險，一旦遭駭客攻擊，不僅影響企業營運，更可能造成無可計算的損失。
半導體製造業常見的三種威脅，每項攻擊損失金額都破億元
臺灣擁有全球最完整的半導體產業聚落及專業分工，所謂半導體製造業，根據臺經院的定義，舉凡從事半導體製造的行業均屬之，如積體電路（IC）、分離式元件製造、IC封裝及測試皆歸入本類。
拆解半導體產業鏈，上游IC設計公司在產品設計完成後，交給中游的專業晶圓代工廠或IDM廠（整合型半導體廠，從IC設計、製造、封裝、測試一條龍服務）製作成晶圓半成品，經由前段測試，再轉給下游的封裝廠進行切割及封裝，由測試廠進行後段測試。換句話說，每個環節都有可能成為駭客鎖定的目標，以下盤點製造工廠最常發生的資安事件。
威脅一：勒索蠕蟲加密廠區所有機台，造成營運中斷
在單一場域內，因為設備聯網跑進勒索蠕蟲，透過網路線感染，瞬間導致產線上百台電腦被攻擊加密，設備機台被藍屏、產線被癱瘓。即使企業找設備商來重灌設備系統、安裝系統修正程式，設備上線後可能持續重覆發生藍屏問題。
威脅二：APT/Ransom主機被鎖定後受到攻擊
駭客利用網頁弱點入侵 WEB 主機植入網頁後門，或經由APT進入工廠內主機並放入Ransomware勒索軟體，例如ERP設備伺服器被加密勒索，駭客能進一步透過密碼竊取程式，取得權限以後往內部擴散。一旦設備主機被加密可能造成資料毀損，即使重建主機系統、資料備援回復，仍可能面臨主機系統再次被加密，駭客趁此索取高價贖金。
威脅三：駭客透過挖礦程式控制工廠設備，幫自己挖礦
隨著越來越多工廠生產、製程設備的網路化管理，有些駭客會鎖定未修補漏洞、強度不足的登入憑證，駭入其工廠的雲端環境或網路設備，埋設加密貨幣挖礦惡意程式，導致工廠的網路擁塞、系統服務發生龜速，造成產線維持長達數周的間歇性中斷。
臺灣制定SEMI半導體資安標準，鎖定四大層面安全標準
從上述幾種威脅情境，可以發現製造工廠的作業系統如果過於老舊未更新（常見如很多設備系統還在使用Windows 7）、內網環境沒有做基本安全隔離、幽靈設備存在不安全的認證存取、以及人員疏失沒有即時察覺威脅擴散，這幾種常見的漏洞狀況，就會有極大機率成為駭客攻擊的目標。
當半導體的產值越來越高，絕對不能讓資安問題成為阻礙產業前進的障礙物。SEMI臺灣資安委員會經歷三年醞釀，第一個由臺灣主導的半導體晶圓產線設備資安國際標準SEMI E187 ，已正式於2022年1月上路。這項標準將以「作業系統規範、網路安全相關、端點保護相關，以及資訊安全監控」四大層面，來落實半導體產業基礎防禦工事。
掌握資安標準的下一步，即刻展開行動保護設備資產
SEMI E187讓半導體製造廠商能依循標準，逐步提升資安防禦實力，那麼要執行哪些策略是刻不容緩的呢？從目前產業現況來觀察，隨著OT高度與IT的融合，業界對OT資安的重視更呈指數成長，第一要務就是針對OT作業系統進行升級，才能避免舊版的系統缺乏最新版本的防毒、防駭功能，一旦中毒，整個產線受影響將造成巨大損失。
另一招則是到國內資安演訓的重要基地「沙崙資安」場域中實境感受，基地設立有半導體新興主題展區，透過機台實際模擬Windows 7中已知漏洞來進行演示，具體項目包含透過深度封包檢測閘道器、防火牆等檢測方式，即時偵測攻擊行為；或透過端點防護裝置，偵測半導體設備是否有被植入惡意程式，進而清除、解決資安問題。基地內所提供的半導體設備攻防演練方案，是圍繞SEMI E187的資安治理思維，搭配資安攻擊手法，展示多家國內自主資安廠商對應於SEMI E187的解決方案。上述部分情境，也將在9月份的資安大會「臺灣資安館」中進行展示。
SEMI E187之所以別具意義，因為半導體供應鏈由眾多企業組成龐大生態圈，若是因單點資安問題，導致整體供應鏈暴露於風險勢必得不償失。因此SEMI E187不僅能幫助臺灣製造企業依循標準來設計資安防護策略，顧好自身資安問題；另外也要協同上下游合作夥伴，確認資安防護層級，讓供應鏈上下游廠商一起響應，同時強化整體資安防禦鏈。
除了事後補救，事前的建構資安聯防體系也很重要。沙崙資安基地還有提供資通安全威脅偵測管理平台的演練，讓製造業者遇到可能的攻擊事件之前，更熟悉工控場域常見的入侵手法與模式，而且各種攻擊手法在現場會搭配儀表板展示，讓業者清楚掌握細節資訊。接著下一步再從資安戰情中心獲得訊息通報，導入正確的防範觀念，運用資安戰情資訊更快做出防護決策，才是防範於未然的長治久安之計。
從數位化到智慧化，尋找強而有力的資安夥伴
因為數位轉型的助力，不少半導體業者的設備從自動化邁向智能化，在逐步演化為高科技製造業的過程，更凸顯半導體資安的重要性。SEMI E187資安標準制定時，業界就有一股普遍的共識，整體產業必須攜手合作，才能打更安全無虞的供應鏈生態圈，而沙崙資安基地的角色，也正是幫助臺廠打贏這場資訊安全戰的重要夥伴之一。
唯有整個供應鏈對資安認知有所提升，方能化危機為商機，臺灣的半導體護國神山，也才能持續培植領先全球的關鍵競爭力。
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