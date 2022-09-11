伐林種電、伐林種樹，台灣30年減碳淨零之路「見樹不見林」？

文：廖英凱

今（2022）年3月30日，行政院國發會公告「台灣2050淨零排放路徑及策略總說明」，宣示台灣將在2050年時達到淨零排放，預計透過減少排放與吸收技術，而使二氧化碳等溫室氣體的總排放量接近零。

此外，國發會也提出了幾項重要的階段目標，如2050年能源電力部門應達到零碳電力，其中再生能源發電量需占總發電量60％，其餘40％則是以天然氣（甲烷）為主的火力發電，還需要輔以生質能、進口與自產無碳氫能、進口碳中和（carbon neutrality）的液化天然氣、碳補存技術的幫忙。

其他部門也需竭力配合，如工業部門必須全面導入低碳製程、建築部門的近零碳建築要超過新蓋建築的85％、運輸部門則需要全面電動化、負碳技術與森林碳匯也要在2050年時普及，才可以減少台灣溫室氣體的總排放量。

見樹不見林的淨零減碳

積極的路徑規畫，展現政府對實踐減碳的企圖與誠意，然而達成淨零的目標何其艱鉅，過於樂觀且輕忽科技知識的政策目標，於近幾年仍在特定的領域出現幾起令人困惑的負面案例。最為廣為人知的案例莫過於2020年間《天下》雜誌針對農地與魚塭不良種電的深度報導，這些爭議案例促使民間倡議「環境與社會檢核機制」，期望能做到比環評更細緻的把關，使光電開發避開對於環境與社會影響較大的區域。

但這個機制目前僅適用室外型魚塭開發光電，並未落實於全面性的光電開發。在今（2022）年2月，苗栗縣政府宣布有條件通過「苗栗縣銅鑼鄉竹森太陽光電廠開發計畫」，該計畫運用八公頃的淺山森林，預計將其中48.8％的區域建造光電設施。但因與台灣保育類動物⸺石虎（Prionailurus bengalensis）的棲地重疊，儘管開發商提出興建圍籬、分區施工及承諾持續性生態監測以減少衝擊，仍然出現學界的對立意見。

傾向開發的生態學者以當地監測資料，主張適當的光電廠施工可以成為石虎的庇護地；但反對開發的生態學者則對前者的監測方法提出批判，並認為綜觀農藥、野犬、棲地破壞等石虎的生存威脅，不應將開發林相完整的森林作為石虎棲地問題的解決方案。學術社群的見解出現分歧，但種種對生態衝擊的評估仍欠缺對應的學術研究與討論。

興建光電廠對於淨零減碳、減緩能源價格波動以及支持國內產業有絕對的益處，但真的值得以石虎保育的潛在影響作為代價嗎？截至今年3月，台灣太陽光電裝置容量為8.05百萬千瓦（GW），預計到2025年達到20GW，並在2050年達到80GW，意指我們將發展比過去更高強度的土地開發和光電廠興建，但台灣準備好妥善的環境開發方式了嗎？

邁向淨零之路除了增建再生能源，也需要提升負碳技術與森林碳匯的工程。樹木的生長就是一種利用太陽能達成固碳形成木材的自然過程；植林也對生態保護、水土保持、減緩汙染和觀光、木藝產業也有多重的益處。然而，以植林作為減碳的方法，也在今日的台灣出現爭議。

Photo Credit：科學月刊 台灣太陽光電裝置容量趨勢與目標。台灣的太陽能發展預計在2025年的光電裝置容量會達到20GW，在2050年達到80GW。

去年台北市立美術館實行「儲回大地的藝術」計畫，與台北市政府工務局大地工程處合作，在大崙尾山52.7公頃的林地中，選定其中10.11公頃經營碳中和複層林營造，砍伐其中形質不良、生長不良等小徑木，重新種植1萬110棵肖楠（Calocedrus formosana）、相思樹（Acacia confusa）、楓香（Liquidambar formosana），預計能在20年後比原有林地多增加3000 噸以上的二氧化碳吸存量，是台灣第一個疏伐既有森林、以新植人工林達到減碳效益的案例。

儘管從長遠來看新植林木能提升減碳效益，但疏伐造林計畫也引發對生態衝擊的批評。大崙尾山在20多年前曾為人為開發造林及農作的林地，經20年的自然演替後已成為覆蓋良好的闊葉樹林，且擁有穩定的生態與物種棲息，原計畫僅以減碳和植林經營為目的，欠缺對生態的考量與調查。在學界論述上也出現了林業觀點和生態觀點兩種對立的論述主張，最終使一個立意良善的減碳目標，引發生態破壞的爭議。

從伐林種電到伐林種樹，這些過度專注減碳的案例，忽略了自然界是一個由物質、能量、生物與非生物相互組織、循環所形成的網絡，反而失去與自然共存應有的永續發展精神。

Photo Credit：廖英凱 台北市將大崙尾山部分區塊的森林，疏伐後撫育特定樹種以提升森林碳匯。

最適合淨零的能源？

儘管每個部門都需竭力對減碳有所貢獻，但在既有的路徑規畫中，能源與電力貢獻了69.98％的溫室氣體排放，是未來目標能削減至零的部門，可說是邁向淨零的主力，因而成為長期以來政策制度與公眾輿論關注的焦點，其中爭議最大的，莫過於台灣擴大使用中的天然氣與逐步廢棄中的核能。

若以純粹的燃燒作計算，天然氣燃燒的排碳量是燃煤的一半，然而天然氣的整體供應鏈在開採與生產端會有洩漏問題，因此天然氣對全球升溫的影響遠高於二氧化碳，抵銷了以燃燒天然氣替代燃煤的減碳效益。

這也使得一些主要工業國家對天然氣使用有不同觀點。例如美國能源部（United States Department of Energy）強調零碳的「潔淨能源」（clean energy）即未列入天然氣，且在去年12月美國總統拜登（Joseph Robinette Biden Jr.）的行政命令中，「無碳電力」（carbon pollutionfree electricity）的定義為「使用化石燃料必須搭配碳捕存（carbon capture utilise and storage,CCUS），而且完全不排碳」，並未特別考慮碳中和化石燃料的使用。