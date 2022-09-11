伐林種電、伐林種樹，台灣30年減碳淨零之路「見樹不見林」？
我們想讓你知道的是
我們應該都能理解淨零肯定是很重要的，重要到我們或多或少地容許以一些自然生態作為代價，交換零碳的能源與減碳的效益。這樣的交換並非不可行，但我們必須確認這樣交換的具體代價是什麼、又是否值得，會不會為了淨零目標失去難以量化的生態，而背離永續發展的精神？
文：廖英凱
今（2022）年3月30日，行政院國發會公告「台灣2050淨零排放路徑及策略總說明」，宣示台灣將在2050年時達到淨零排放，預計透過減少排放與吸收技術，而使二氧化碳等溫室氣體的總排放量接近零。
此外，國發會也提出了幾項重要的階段目標，如2050年能源電力部門應達到零碳電力，其中再生能源發電量需占總發電量60％，其餘40％則是以天然氣（甲烷）為主的火力發電，還需要輔以生質能、進口與自產無碳氫能、進口碳中和（carbon neutrality）的液化天然氣、碳補存技術的幫忙。
其他部門也需竭力配合，如工業部門必須全面導入低碳製程、建築部門的近零碳建築要超過新蓋建築的85％、運輸部門則需要全面電動化、負碳技術與森林碳匯也要在2050年時普及，才可以減少台灣溫室氣體的總排放量。
見樹不見林的淨零減碳
積極的路徑規畫，展現政府對實踐減碳的企圖與誠意，然而達成淨零的目標何其艱鉅，過於樂觀且輕忽科技知識的政策目標，於近幾年仍在特定的領域出現幾起令人困惑的負面案例。最為廣為人知的案例莫過於2020年間《天下》雜誌針對農地與魚塭不良種電的深度報導，這些爭議案例促使民間倡議「環境與社會檢核機制」，期望能做到比環評更細緻的把關，使光電開發避開對於環境與社會影響較大的區域。
但這個機制目前僅適用室外型魚塭開發光電，並未落實於全面性的光電開發。在今（2022）年2月，苗栗縣政府宣布有條件通過「苗栗縣銅鑼鄉竹森太陽光電廠開發計畫」，該計畫運用八公頃的淺山森林，預計將其中48.8％的區域建造光電設施。但因與台灣保育類動物⸺石虎（Prionailurus bengalensis）的棲地重疊，儘管開發商提出興建圍籬、分區施工及承諾持續性生態監測以減少衝擊，仍然出現學界的對立意見。
傾向開發的生態學者以當地監測資料，主張適當的光電廠施工可以成為石虎的庇護地；但反對開發的生態學者則對前者的監測方法提出批判，並認為綜觀農藥、野犬、棲地破壞等石虎的生存威脅，不應將開發林相完整的森林作為石虎棲地問題的解決方案。學術社群的見解出現分歧，但種種對生態衝擊的評估仍欠缺對應的學術研究與討論。
興建光電廠對於淨零減碳、減緩能源價格波動以及支持國內產業有絕對的益處，但真的值得以石虎保育的潛在影響作為代價嗎？截至今年3月，台灣太陽光電裝置容量為8.05百萬千瓦（GW），預計到2025年達到20GW，並在2050年達到80GW，意指我們將發展比過去更高強度的土地開發和光電廠興建，但台灣準備好妥善的環境開發方式了嗎？
邁向淨零之路除了增建再生能源，也需要提升負碳技術與森林碳匯的工程。樹木的生長就是一種利用太陽能達成固碳形成木材的自然過程；植林也對生態保護、水土保持、減緩汙染和觀光、木藝產業也有多重的益處。然而，以植林作為減碳的方法，也在今日的台灣出現爭議。
去年台北市立美術館實行「儲回大地的藝術」計畫，與台北市政府工務局大地工程處合作，在大崙尾山52.7公頃的林地中，選定其中10.11公頃經營碳中和複層林營造，砍伐其中形質不良、生長不良等小徑木，重新種植1萬110棵肖楠（Calocedrus formosana）、相思樹（Acacia confusa）、楓香（Liquidambar formosana），預計能在20年後比原有林地多增加3000 噸以上的二氧化碳吸存量，是台灣第一個疏伐既有森林、以新植人工林達到減碳效益的案例。
儘管從長遠來看新植林木能提升減碳效益，但疏伐造林計畫也引發對生態衝擊的批評。大崙尾山在20多年前曾為人為開發造林及農作的林地，經20年的自然演替後已成為覆蓋良好的闊葉樹林，且擁有穩定的生態與物種棲息，原計畫僅以減碳和植林經營為目的，欠缺對生態的考量與調查。在學界論述上也出現了林業觀點和生態觀點兩種對立的論述主張，最終使一個立意良善的減碳目標，引發生態破壞的爭議。
從伐林種電到伐林種樹，這些過度專注減碳的案例，忽略了自然界是一個由物質、能量、生物與非生物相互組織、循環所形成的網絡，反而失去與自然共存應有的永續發展精神。
最適合淨零的能源？
儘管每個部門都需竭力對減碳有所貢獻，但在既有的路徑規畫中，能源與電力貢獻了69.98％的溫室氣體排放，是未來目標能削減至零的部門，可說是邁向淨零的主力，因而成為長期以來政策制度與公眾輿論關注的焦點，其中爭議最大的，莫過於台灣擴大使用中的天然氣與逐步廢棄中的核能。
若以純粹的燃燒作計算，天然氣燃燒的排碳量是燃煤的一半，然而天然氣的整體供應鏈在開採與生產端會有洩漏問題，因此天然氣對全球升溫的影響遠高於二氧化碳，抵銷了以燃燒天然氣替代燃煤的減碳效益。
這也使得一些主要工業國家對天然氣使用有不同觀點。例如美國能源部（United States Department of Energy）強調零碳的「潔淨能源」（clean energy）即未列入天然氣，且在去年12月美國總統拜登（Joseph Robinette Biden Jr.）的行政命令中，「無碳電力」（carbon pollutionfree electricity）的定義為「使用化石燃料必須搭配碳捕存（carbon capture utilise and storage,CCUS），而且完全不排碳」，並未特別考慮碳中和化石燃料的使用。
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一圖看懂你隱藏版Adobe特質！
我們想讓你知道的是
修圖、剪輯、做網頁、畫插圖⋯⋯，在上個世紀屬於特殊才華的這些能力，到了今天幾乎已經可以說是人人具備，對學生來說尤其是。舉例來說，做作業的時候需要附上圖像說明，當然要先打開Ps編輯照片，再用上Id排版，質感立刻升級。嫌紙本作業太陽春？用Xd就能把作業變成網頁，直接海放其他同學。
說實在的，工具雖然在眼前，要用得高明用得巧，還真得要花點工夫。想成為Adobe高手的第一步，就是好好認識這些應用程式的特性，讓你用起來左右逢源，得心應手！
班草Photoshop，風雲人物非他莫屬
只要提到Adobe，就一定會讓人想到Photoshop，它就像是班上最帥、最迷人、最焦點的班草。Photoshop主要的功能，是處理以像素所構成的數位影像，依照使用者的各種需求，對影像進行重組、修飾、去背、編輯或全面改造；再加上與時俱進的各種小工具，直覺、靈活、強大，讓Ps自從問世到今天，一直保持著風雲人物的地位。
班草通常都有一票跟他一樣風雲的夥伴，Photoshop也不例外。Photoshop Elements、Photoshop Lightroom、Photoshop Express和Photoshop Touch，和Photoshop一起被統稱為「Adobe Photoshop系列」。這些應用程式之間的互相支援，讓使用者在編輯、發布圖像時，不只游刃有餘，更是無所不能。這樣的Ps是不是⋯⋯有點太帥？
女學霸InDesign，氣質高冷的絕對細節控
如果不是堅持細節、一絲不苟，對所有學科內容融會貫通，術科表現可圈可點，怎麼算得上學霸？InDesign就是版面設計界中的學霸型角色。它不只是領先業界的版面和頁面設計軟體，擁有你在設計時所需要的一切功能和資源，更是在設計完成之後，發佈成果的絕佳工具，無論是書籍、數位雜誌、電子書、海報、互動式PDF和其他項目，InDesign全部都做得到。
說到資源，InDesign使用世界級頂尖字型公司所提供的印刷樣式，加上來自Adobe Stock的影像資料庫，使用者的任何創意想法，都能在此全力揮灑、精準展現。除此之外，InDesign可以結合Adobe Experience Manager ，強化管理作品、共同製作的整合功能，全方位照顧使用者需求，只能說這個世界上有InDesign真是太好了啊！
藝術家Premiere，讓所有瞬間都是美好永恆
班上通常還會有個藝術家，想法特別天馬行空、創意大膽有力量，再平凡、不起眼的材料，到了他手裡都能讓人「哇」的讚嘆出聲。沒錯，Premiere就是這種人。即使是班遊的紀錄影片，只要交給Premiere處理，都可以和Adobe其他應用程式及服務完美搭配，包括Adobe Photoshop、After Effects和Frame.io，讓使用者瞬間擁有數千個創意資產，和數百個第三方擴充功能，要剪出藝術片般的深度和意境完全不成問題。
Premiere簡潔、直覺、 人性化的功能，幫助使用者充分發揮藝術天性。例如Adobe Sensei AI技術支援的「自動比對」，可以輕鬆準確地比對顏色，隨心所欲呈現各種想像中的色調和氣氛。當然，Premiere也內建專業範本，再加上Adobe Stock的影像資料庫給力支援，讓每一次的影片剪輯，不管是要完成史詩級巨作，或者生活紀錄影片，要走社會寫實風格，還是實驗影像路線，你想要的，Premiere都能陪你一起做到。
文青仙女Illustrator，用靈感搭築夢的渠道
班上都有那種，世界再怎麼紛紛擾擾，好像跟他都沒有關係的文青仙女，總是默默觀察著這個世界，安靜的不像現實；但是當他以獨到的眼光和手法，呈現心中的感覺，那神來一筆往往成為讓人讚嘆的視覺爆擊。這就是文青仙女Illustrator。
Illustrator的輕巧與俐落，讓使用者可以輕鬆地隨處工作，無論是書房還是咖啡館，山上或是海邊，掌握隨時湧現的靈感，就如同呼吸一般自然。Illustrator的另一個特色是才華洋溢，如果你對Illustrator的印象還停留在繪圖專屬，那可要趕快更新了，Illustrator可以製作標誌、圖形、包裝、網頁圖形，甚至Line貼圖製作。不僅如此，Adobe Sensei AI技術支援的功能，讓使用者可以更無負擔的創作，只要一鍵就能完成重新上色，或者建立自訂效果。聰慧、靈巧的llustrator，是不是令你心動無比？
科技男After Effects，是你夢寐以求的夥伴
看似玩世不恭，其實能力高超而且大小狀況都能一把罩的科技男After Effects，就是你在班上最想要的跟他同組做作業的那種人。After Effects能在關鍵的地方，提供畫龍點睛的影片特效，讓本來平凡無奇的作業，瞬間變成全班最強、最吸睛的那個。尤其在和藝術家Premiere一起工作的時候，After Effects能完成各種魔法般的效果，例如在晴空萬里中下起大雨、更換飛天計程車的顏色，也可以讓虛擬人物進入現實世界，或反過來，無論如何都是令人深刻印象的傑出一手。
它也是班草Photoshop、文青女Illustrator的好夥伴，交互使用之間還能碰撞出各種火花，基本上只有想像力可以限制After Effects的執行力。更值得一提的是，全新的After Effects可以以3D模式進行導覽和設計，包括即時3D草稿預覽、擴充視區、3D底層平面和變形外掛程式，簡直不把其它類似的應用程式放在眼裡。沒辦法，科技男After Effects就是這麼罩。
萬事通男子Xd，八面玲瓏的開心果
演舞台劇，Okay！做科學實驗，Okay！參加拔河Okay！手縫抱枕也Okay！你們班上有沒有一個人，不只什麼都會，而且交遊廣闊，學校裡幾乎每個班都有他的朋友，連跟老師相處也是麻吉麻吉？如果有，這個人就是Adobe Xd！
透過多功能又好相處的Xd，使用者可以完整管理從設計到溝通的每項環節。例如先以Xd設計網頁、或者APP的介面等；如果還不夠，再匯入強大又好用的Illustrator、Photoshop檔案，讓設計更生動完整。設計完畢了，Xd可以直接生成原型，也就是將來自不同介面的設計圖，全部串連在一起，產出可以實際體驗的介面。接著就可以順手分享給一起工作的夥伴，讓大家校正細節，或者交給客戶確認產品內容。總而言之，Xd整合了工作和交流的雙重需求，產出高質感又專業的成果，實在太厲害了！
班花Lightroom ，不美不亮相
自拍永遠不嫌多，上傳社群的一定要是最美的那一張。Lightroom就是常常跟班草湊成一對的班花，也是之前提到的「Adobe Photoshop系列」成員之一。乍看之下，Lightroom像是個永遠保持光鮮亮麗的校園電影女主角，但事實上他貼心、易上手，而且足夠強大，才能讓使用者毫不費力的針對照片亮度、顏色、對比進行基本編輯； 加上新增預設集功能，微調照片只要簡單一鍵就能搞定。去背、合成、編輯、裁切、消除紅眼⋯⋯，所有你需要的照片編輯，交給Lightroom都能輕鬆完成，畢竟最了解美女需求的人，還是美女。
更重要的是，Lightroom同時有行動版、桌面版或網頁版，不管你身在何處，無論編輯到哪一個地步，都可以在不同的裝置中繼續編輯。沒錯，編輯專案會自動同步，再也不擔心要從頭開始調整處理到一半的美照。
進入Adobe這一班，成為校園中的神級同學
看完每一種應用程式的特性和功能，你是不是也躍躍欲試了呢？除了多多練習之外，如果可以獲得專業指導，功力升級的速度將如同黃河長江，滔滔不絕啊！今年夏天，Adobe攜手無限學院，特別推出開學季課程，提供業界最前線的資訊以及專業技術解說。這次的課程一網打盡Adobe旗下最熱門的6款軟體，包括 Photoshop（Ps） 、Illustrator（Ai）、 Afer Effect（AE）、 XD、 InDesign（Id），總共10門官方教學課程。只要學生訂閱Adobe，就可以獲得價值高達NT$9,000的自選 Adobe課程6堂喔！讓你身在學校志在千里，下個學期變身班上同學心中的神級人士，就在彈指之間。