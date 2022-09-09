《食托邦 Sitopia》：分享餐食是最古老的經濟型態，依賴的不是價格或市場，而是直覺的共通價值

文：卡洛琳．史提爾（Carolyn Steel）

分享餐食是最古老的經濟型態

政府就像衣物，是失去天真的象徵。——十八世紀思想家、政治活動家湯瑪斯・潘恩（Thomas Paine）

遙遠的過去，我們的祖先曾經意識到只要共同合作，大家都能過更好的日子。發明語言是合作的關鍵，分工也是。前面已經談過，男人去打獵、女人留下來煮食，是社會契約的原型，跨越到抽象的領域；至今沒有其他動物有意識地做過這樣的事。那樣的契約形成早期社會的基礎，令人思考如何分享大家辛勞的成果。這問題激發了公平和價值的議題，可以歸結到政治的核心。比方說，抓一隻魚、花一整天的時間追逐一隻羚羊，最後可能一無所獲，這要怎麼和挑莓果、提水或煮一餐食物等等工作比較？

團體露營過的人絕對都體認到，是否公平分擔那樣的勞務，可能是露營開不開心的關鍵。 不過要極為世故才能定義不同任務的價值，尤其有些任務涉及不同程度的努力、技術或風險。 對我們的祖先而言，那樣的判斷反應在努力的回報——晚餐是如何分享。例如現代坦尚尼亞的哈德薩族（Hadza），特別美味、營養或取得過程危險的食物（例如肉類和蜂蜜）非常珍貴，而食用的儀式反應了那些食物的價值。比方說，成功的獵人頌揚他們技術的方式，是在團體面前烹煮獵物，然後割下肉，把最大的一份交給家人，剩下的傳給其他同伴 。哈德薩人或許沒出錢買食物，但人人都能看出食物的固有價值。

分享餐食既是我們最古老的經濟型態，也堪稱最複雜的經濟型態。分配的方式直接、透明而有彈性，依賴的不是價格或市場，而是直覺的共通價值。如果生活在大約二十人的團體，這樣很理想。不過如果社會擴大了呢？狩獵採集者的群體大致靠著共識來運作。雖然可能有個 「強人」單純透過個人魅力來領導，卻沒有正式的領袖。羅賓・鄧巴（Robin Dunbar）曾經指出，那樣的安排需要所有團體成員和其他所有人都維持個人關係，所以需要高度的社會智慧。 鄧巴發現，大部分人能管理的那類關係數量有自然的限制，平均大約一百五十人，這數字現在稱為「鄧巴數」 。

人類社會的承載量，因此限制了非正式社會成長的規模。超過這個數字，群體通常會指派正式的男性領袖（非常偶爾也有女性），有適當的官僚制度支持。群體因此成為酋邦或部落，這時一切都變了。權威取代了共識；上面會頒佈規則；強化了共通的身分認同，但靠的不是共享餐食，而是法律、口號和象徵。那種酋邦的證據見於西元前五五○○年左右，當時農業進步，更容易餵養不事生產的統治階級 。這樣的階級因此和定居的農業社會同時形成，這些社 會的新社會分化（領袖和被領導者，提供和接受食物的人）為了城市的一大特徵——組織階級制度而鋪路。

我們的社會變革顯示，不平等惡化是我們必須為文明付出的代價，但必然是那樣嗎？確實很難忽視從古希臘和羅馬、中世紀中國、奧圖曼帝國到英國、美國，所有偉大的文明都曾以奴隸為基礎。拿全球最早的民主政體——雅典來說，三分之一的雅典人是奴隸 。柏拉圖認為這樣非常自然，因為他理想的共和國是由哲學家階層統治，顯然需要許多奴隸為他們務農、煮食、洗滌。亞里斯多德似乎沒那麼相信，他在他的《政治學》中一個反常混亂的段落裡，主張有些人天生注定被統治，因此是「生來的奴隸」 。

柏拉圖和亞里斯多德那麼偉大的思想家，居然能接受奴隸制度是「自然」的，由此可見文化對我們思想有多麼深遠的影響。這兩位哲學家都是雅典的傑出公民，認為其他人不像他們那麼夠格。其實，雅典大部分的奴隸確實是他者，因為他們是戰爭中俘虜的異邦人。

今日，全球移民日益繁多，民族的傲慢與偏見中潛在的張力也曝露了出來。民粹主義和民族主義都愈演愈烈，資本主義的承諾無法兌現時，人們的反應是責怪移民讓他們落到這樣的命運。諷刺的是，低薪的移工本身是資本主義的產物，填補了從前奴隸的角色。如果我們要建立一個和二十一世紀相稱的社會（以合作而不是剝削為基礎的社會），就需要更理想的分享機制。要探索這個新機制，首先需要了解我們目前的機制——也就是研究它背後的政治思想，是如何演變成為今日民主的樣貌。

相關書摘 ▶《食托邦 Sitopia》：人類占據更多土地就像浪費食物一樣，冒犯了 「自然的共通法則」

書籍介紹

本文摘錄自《食托邦 Sitopia：一餐一世界！有意識的選擇吃，用美味打造永續未來【飲食與人文新經典】》，果力文化出版

作者：卡洛琳．史提爾（Carolyn Steel）

譯者：周沛郁

食物，形塑了我們的身體、家園、空間和經濟

吃，是我們和自然與世界相處的方式

我們共同生活在一個「食托邦」Sitopia

——要讓世界變得更好，食物是最強大的媒介——

有意識的選擇吃

充分利用食物的潛能

吃出更美味也更永續的未來

人造肉、植物肉已經進入我們的餐桌，水耕、氣耕、植物營養液取代了土壤，垂直農場、空中農園成為新的生產基地⋯⋯

從這些正在發生的真實場景出發，本書帶著我們透過食物看世界。作者卡洛琳．史提爾（Carolyn Steel）是一位具國際影響力的作者與建築師、也是TED百萬點閱率的知名講者，故事始於她在一場國際創投會上對明星商品「未來肉漢堡」的提問：