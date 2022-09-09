《食托邦 Sitopia》：人類占據更多土地就像浪費食物一樣，冒犯了 「自然的共通法則」
我們想讓你知道的是
洛克說，人間屬於所有人，因此引起一個疑問——怎麼有人有權聲稱一個東西屬於自己。洛克推論，答案是既然上帝顯然不希望任何人挨餓，所以人們必須有權餵養自己，因此擁有他們所需的食物。
文：卡洛琳．史提爾（Carolyn Steel）
自然的法則：私有與共享的界定
其他時而嘗試的政府形式都很糟，民主只是沒那麼糟而已。——溫斯頓・邱吉爾
民主可說是西方文明最耀眼的成就。民主的英文democracy源自希臘文demokratia（demos 人民+kratia統治），背離從前盛行的aristokratia，也就是菁英統治。雖然雅典大約在西元前六世紀宣告自己是民主政體，但我們今日很難把雅典視作民主；雅典其實是個父權社會，奴隸和女性無法參與任何公共角色。不過多少是因為雅典的成就，所以過了二千年，才有人認真試圖再度檢視民主的原則。
那人是荷蘭法學家，雨果・格勞秀斯（Hugo Grotius），他在一六二五年的著作《論戰爭與和平的法律》（De Jure Belli ac Pacis）中，主張所有人類都生來自由平等，自然有權自衛。格勞秀斯的自然權利概念在現在看起來顯而易見（至少活在現代民主國家的人會這麼覺得）， 但在那年頭被視為非常有煽動性，尤其是自然權利挑戰了國王神授的權力。格勞秀斯暗示人們 為了加入社會，會犧牲個人主權（我們也看到，之後盧梭接收了這概念），提出權利最終並不屬於君王、甚至是神，而是屬於人民自己。這概念除了讓格勞秀斯遭到流放，也造成新的難解之謎：如果權利屬於人們，他們怎麼聚在一起，形成社會呢？
英國政治學家湯瑪斯・霍布斯（Thomas Hobbes）是最早試圖回答這問題的人。霍布斯的父親是酗酒的神職人員，他幼時遭父親拋棄，經歷了英國內戰，眼中的人類同胞有點刻薄，也情有可原。霍布斯一六五一年的著作《利維坦》（Leviathan）頭一段等於無情地批評了他自己的種族。霍布斯寫道：「人類的天性如此，因此不論他們多麼認可其他人更風趣，或是更能言擅道、更博學，他們都很難相信有很多和他們自己一樣有智慧的人 。」
霍布斯繼續寫道，人類能夠理智，但他們容易激動而矇蔽判斷，誤入歧途。他們容易誤認想像為真實，尤其因為他們會依賴沿襲的見解，很少願意透過基本原則來仔細思考。」霍布斯警告，「因為信任作者而 接受作者結論的人……會徒勞無功，一無所知，只剩信仰」 。簡而言之，人類情緒化而且容易上當，因此會遇到各種形態的荒謬事（霍布斯在這裡用大寫強調）。
霍布斯繼續想像這可悲的命運（他稱之為「自然狀態」），結果不出所料，難看極了 。霍布斯說，大家都想要同樣的東西（權力、財富和榮耀），所以應當的拼命爭奪，既然 大家不能都擁有一切，就會「設法摧毀或征服彼此」 。結果是永無止境的戰爭，人們活在「對暴力死亡的持續恐懼與危機下」 。霍布斯在他著名的陰鬱結論中指出，生命將會「孤獨、貧困、惡劣、殘酷而短暫」。
霍布斯的結論是，那樣的動物要和平共存，唯一的辦法是創造某種絕對主權（也就是書名中的利維坦），有絕對的權威能征服臣民，必要的話刀劍相向。霍布斯主張，人們會欣然屈服於那樣的政權下，因為另一個選擇糟糕多了 。《利維坦》誇張的卷首插圖是一個龐大的人形，頭戴寶冠，手持劍與牧杖，逼近迷你的家園地景，概括了霍布斯的概念。那人形乍看之下似乎穿著鏈甲，不過仔細一看，他原來是由數以千計的小人構成——換句話說，利維坦是名符其實的「政治團體」，力量在於人民，但他們的權威卻讓利維坦近乎於「凡間神祇」 。
尤其是這樣的褻瀆，使得《利維坦》引發了不久前格勞秀斯的論文才遇過的怒火，而作者差點就因為異端邪說而受審。約翰・洛克一六九○年的《政府論》（Second Treatise of Government）許多方面都可說是《利維坦》的自然版本，但遠遠沒那麼有爭議。洛克的作品寫於《利維坦》的四十年後，就在新舊教之爭的光榮革命（Glorious Revolution）的和平餘波後， 比前輩《利維坦》樂觀了一點 。
其實，洛克走上霍布斯的路子，想像人類處於自然的狀態時，結果已經截然不同——「自然的狀態」受到「自然法則」支配，而這對所有人都有益：而理性（正是那法則）教導了所有人類（而他們絕對會參照），要一律平等、獨立，不應傷害他 人的生命、健康、自由或財產 。
洛克和他之前的亞里斯多德一樣，相信人類有理性，因此絕對能自制。在洛克看來，上帝顯然希望讓所有人享有大地的恩賜，人類的任務是想出如何公平分享：「人間，以及其間的一切，是為讓人類受支持、得到安適而給予他們的。雖然人間自然產生的所有水果、餵養的所有獸類都屬於所有人類……但沒有人生來就擁有私人的領土，能排除其餘人類 。」
洛克說，人間屬於所有人，因此引起一個疑問——怎麼有人有權聲稱一個東西屬於自己。洛克推論，答案是既然上帝顯然不希望任何人挨餓，所以人們必須有權餵養自己，因此擁有他們所需的食物，例如直接由野地得到：「水果，或野蠻印地安人賴以為生的鹿肉（他們沒有圍籬的概念，仍然是共同財產所有者），必須是他的，也就是他的一部分，其他人不再有權力擁有 。」
吃的需求是奉上帝之命，因此人類才有權擁有事物。人一讓食物脫離自然狀態，食物就成為他們的，例如摘下樹上的水果，或打死一頭鹿。洛克說，我們一旦付出勞力取得食物，食物就屬於我們個人。此外，我們有道德責任，對土地付出那樣的勞力，因為那樣就能提高土地的產量，有更多食物能分享。洛克說，上帝把我們放在人間，不是為了讓我們遊手好閒；而是為了「發揮勤奮、理智」，「以免誤認為祂要讓大地為人所共有卻無人耕作 。」
【一圖看懂】臺灣護國神山想要風光下個十年？業界一致指出「這項挑戰」成關鍵！
我們想讓你知道的是
臺灣的半導體產業在未來要保持暢旺的商機，除了技術研發的創新，更重要的是從產業鏈更高的格局來檢視，全面克服資安挑戰。
近年帶動臺灣經濟的火車頭，馬上想到的就是半導體！去年（2021）我國的半導體業產值達新臺幣4.08兆元，首度突破4兆元大關穩坐全球第2大；臺灣半導體產業協會（TSIA）預測今年產值成長幅度仍強勁，可攀升至17.7%，大幅超前全球平均值8.8%，臺灣半導體護國神山的實力持續發威。
然而，臺灣的半導體產業在未來要保持暢旺的商機，除了技術研發的創新，更重要的是從產業鏈更高的格局來檢視，全面克服資安挑戰。為何「資安」是半導體製造業眼前棘手問題？關鍵在於近年工業4.0加上數位轉型，工業物聯網裝置，包含資訊技術（IT；information technology）及營運技術（OT；operational technology）的普及化，讓工控製造場域暴露於更大的資安風險，一旦遭駭客攻擊，不僅影響企業營運，更可能造成無可計算的損失。
半導體製造業常見的三種威脅，每項攻擊損失金額都破億元
臺灣擁有全球最完整的半導體產業聚落及專業分工，所謂半導體製造業，根據臺經院的定義，舉凡從事半導體製造的行業均屬之，如積體電路（IC）、分離式元件製造、IC封裝及測試皆歸入本類。
拆解半導體產業鏈，上游IC設計公司在產品設計完成後，交給中游的專業晶圓代工廠或IDM廠（整合型半導體廠，從IC設計、製造、封裝、測試一條龍服務）製作成晶圓半成品，經由前段測試，再轉給下游的封裝廠進行切割及封裝，由測試廠進行後段測試。換句話說，每個環節都有可能成為駭客鎖定的目標，以下盤點製造工廠最常發生的資安事件。
威脅一：勒索蠕蟲加密廠區所有機台，造成營運中斷
在單一場域內，因為設備聯網跑進勒索蠕蟲，透過網路線感染，瞬間導致產線上百台電腦被攻擊加密，設備機台被藍屏、產線被癱瘓。即使企業找設備商來重灌設備系統、安裝系統修正程式，設備上線後可能持續重覆發生藍屏問題。
威脅二：APT/Ransom主機被鎖定後受到攻擊
駭客利用網頁弱點入侵 WEB 主機植入網頁後門，或經由APT進入工廠內主機並放入Ransomware勒索軟體，例如ERP設備伺服器被加密勒索，駭客能進一步透過密碼竊取程式，取得權限以後往內部擴散。一旦設備主機被加密可能造成資料毀損，即使重建主機系統、資料備援回復，仍可能面臨主機系統再次被加密，駭客趁此索取高價贖金。
威脅三：駭客透過挖礦程式控制工廠設備，幫自己挖礦
隨著越來越多工廠生產、製程設備的網路化管理，有些駭客會鎖定未修補漏洞、強度不足的登入憑證，駭入其工廠的雲端環境或網路設備，埋設加密貨幣挖礦惡意程式，導致工廠的網路擁塞、系統服務發生龜速，造成產線維持長達數周的間歇性中斷。
臺灣制定SEMI半導體資安標準，鎖定四大層面安全標準
從上述幾種威脅情境，可以發現製造工廠的作業系統如果過於老舊未更新（常見如很多設備系統還在使用Windows 7）、內網環境沒有做基本安全隔離、幽靈設備存在不安全的認證存取、以及人員疏失沒有即時察覺威脅擴散，這幾種常見的漏洞狀況，就會有極大機率成為駭客攻擊的目標。
當半導體的產值越來越高，絕對不能讓資安問題成為阻礙產業前進的障礙物。SEMI臺灣資安委員會經歷三年醞釀，第一個由臺灣主導的半導體晶圓產線設備資安國際標準SEMI E187 ，已正式於2022年1月上路。這項標準將以「作業系統規範、網路安全相關、端點保護相關，以及資訊安全監控」四大層面，來落實半導體產業基礎防禦工事。
掌握資安標準的下一步，即刻展開行動保護設備資產
SEMI E187讓半導體製造廠商能依循標準，逐步提升資安防禦實力，那麼要執行哪些策略是刻不容緩的呢？從目前產業現況來觀察，隨著OT高度與IT的融合，業界對OT資安的重視更呈指數成長，第一要務就是針對OT作業系統進行升級，才能避免舊版的系統缺乏最新版本的防毒、防駭功能，一旦中毒，整個產線受影響將造成巨大損失。
另一招則是到國內資安演訓的重要基地「沙崙資安」場域中實境感受，基地設立有半導體新興主題展區，透過機台實際模擬Windows 7中已知漏洞來進行演示，具體項目包含透過深度封包檢測閘道器、防火牆等檢測方式，即時偵測攻擊行為；或透過端點防護裝置，偵測半導體設備是否有被植入惡意程式，進而清除、解決資安問題。基地內所提供的半導體設備攻防演練方案，是圍繞SEMI E187的資安治理思維，搭配資安攻擊手法，展示多家國內自主資安廠商對應於SEMI E187的解決方案。上述部分情境，也將在9月份的資安大會「臺灣資安館」中進行展示。
SEMI E187之所以別具意義，因為半導體供應鏈由眾多企業組成龐大生態圈，若是因單點資安問題，導致整體供應鏈暴露於風險勢必得不償失。因此SEMI E187不僅能幫助臺灣製造企業依循標準來設計資安防護策略，顧好自身資安問題；另外也要協同上下游合作夥伴，確認資安防護層級，讓供應鏈上下游廠商一起響應，同時強化整體資安防禦鏈。
除了事後補救，事前的建構資安聯防體系也很重要。沙崙資安基地還有提供資通安全威脅偵測管理平台的演練，讓製造業者遇到可能的攻擊事件之前，更熟悉工控場域常見的入侵手法與模式，而且各種攻擊手法在現場會搭配儀表板展示，讓業者清楚掌握細節資訊。接著下一步再從資安戰情中心獲得訊息通報，導入正確的防範觀念，運用資安戰情資訊更快做出防護決策，才是防範於未然的長治久安之計。
從數位化到智慧化，尋找強而有力的資安夥伴
因為數位轉型的助力，不少半導體業者的設備從自動化邁向智能化，在逐步演化為高科技製造業的過程，更凸顯半導體資安的重要性。SEMI E187資安標準制定時，業界就有一股普遍的共識，整體產業必須攜手合作，才能打更安全無虞的供應鏈生態圈，而沙崙資安基地的角色，也正是幫助臺廠打贏這場資訊安全戰的重要夥伴之一。
唯有整個供應鏈對資安認知有所提升，方能化危機為商機，臺灣的半導體護國神山，也才能持續培植領先全球的關鍵競爭力。
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