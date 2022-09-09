《食托邦 Sitopia》：人類占據更多土地就像浪費食物一樣，冒犯了 「自然的共通法則」

文：卡洛琳．史提爾（Carolyn Steel）

自然的法則：私有與共享的界定

其他時而嘗試的政府形式都很糟，民主只是沒那麼糟而已。——溫斯頓・邱吉爾

民主可說是西方文明最耀眼的成就。民主的英文democracy源自希臘文demokratia（demos 人民+kratia統治），背離從前盛行的aristokratia，也就是菁英統治。雖然雅典大約在西元前六世紀宣告自己是民主政體，但我們今日很難把雅典視作民主；雅典其實是個父權社會，奴隸和女性無法參與任何公共角色。不過多少是因為雅典的成就，所以過了二千年，才有人認真試圖再度檢視民主的原則。

那人是荷蘭法學家，雨果・格勞秀斯（Hugo Grotius），他在一六二五年的著作《論戰爭與和平的法律》（De Jure Belli ac Pacis）中，主張所有人類都生來自由平等，自然有權自衛。格勞秀斯的自然權利概念在現在看起來顯而易見（至少活在現代民主國家的人會這麼覺得）， 但在那年頭被視為非常有煽動性，尤其是自然權利挑戰了國王神授的權力。格勞秀斯暗示人們 為了加入社會，會犧牲個人主權（我們也看到，之後盧梭接收了這概念），提出權利最終並不屬於君王、甚至是神，而是屬於人民自己。這概念除了讓格勞秀斯遭到流放，也造成新的難解之謎：如果權利屬於人們，他們怎麼聚在一起，形成社會呢？

英國政治學家湯瑪斯・霍布斯（Thomas Hobbes）是最早試圖回答這問題的人。霍布斯的父親是酗酒的神職人員，他幼時遭父親拋棄，經歷了英國內戰，眼中的人類同胞有點刻薄，也情有可原。霍布斯一六五一年的著作《利維坦》（Leviathan）頭一段等於無情地批評了他自己的種族。霍布斯寫道：「人類的天性如此，因此不論他們多麼認可其他人更風趣，或是更能言擅道、更博學，他們都很難相信有很多和他們自己一樣有智慧的人 。」

霍布斯繼續寫道，人類能夠理智，但他們容易激動而矇蔽判斷，誤入歧途。他們容易誤認想像為真實，尤其因為他們會依賴沿襲的見解，很少願意透過基本原則來仔細思考。」霍布斯警告，「因為信任作者而 接受作者結論的人……會徒勞無功，一無所知，只剩信仰」 。簡而言之，人類情緒化而且容易上當，因此會遇到各種形態的荒謬事（霍布斯在這裡用大寫強調）。

霍布斯繼續想像這可悲的命運（他稱之為「自然狀態」），結果不出所料，難看極了 。霍布斯說，大家都想要同樣的東西（權力、財富和榮耀），所以應當的拼命爭奪，既然 大家不能都擁有一切，就會「設法摧毀或征服彼此」 。結果是永無止境的戰爭，人們活在「對暴力死亡的持續恐懼與危機下」 。霍布斯在他著名的陰鬱結論中指出，生命將會「孤獨、貧困、惡劣、殘酷而短暫」。

霍布斯的結論是，那樣的動物要和平共存，唯一的辦法是創造某種絕對主權（也就是書名中的利維坦），有絕對的權威能征服臣民，必要的話刀劍相向。霍布斯主張，人們會欣然屈服於那樣的政權下，因為另一個選擇糟糕多了 。《利維坦》誇張的卷首插圖是一個龐大的人形，頭戴寶冠，手持劍與牧杖，逼近迷你的家園地景，概括了霍布斯的概念。那人形乍看之下似乎穿著鏈甲，不過仔細一看，他原來是由數以千計的小人構成——換句話說，利維坦是名符其實的「政治團體」，力量在於人民，但他們的權威卻讓利維坦近乎於「凡間神祇」 。

尤其是這樣的褻瀆，使得《利維坦》引發了不久前格勞秀斯的論文才遇過的怒火，而作者差點就因為異端邪說而受審。約翰・洛克一六九○年的《政府論》（Second Treatise of Government）許多方面都可說是《利維坦》的自然版本，但遠遠沒那麼有爭議。洛克的作品寫於《利維坦》的四十年後，就在新舊教之爭的光榮革命（Glorious Revolution）的和平餘波後， 比前輩《利維坦》樂觀了一點 。

其實，洛克走上霍布斯的路子，想像人類處於自然的狀態時，結果已經截然不同——「自然的狀態」受到「自然法則」支配，而這對所有人都有益：而理性（正是那法則）教導了所有人類（而他們絕對會參照），要一律平等、獨立，不應傷害他 人的生命、健康、自由或財產 。

洛克和他之前的亞里斯多德一樣，相信人類有理性，因此絕對能自制。在洛克看來，上帝顯然希望讓所有人享有大地的恩賜，人類的任務是想出如何公平分享：「人間，以及其間的一切，是為讓人類受支持、得到安適而給予他們的。雖然人間自然產生的所有水果、餵養的所有獸類都屬於所有人類……但沒有人生來就擁有私人的領土，能排除其餘人類 。」

洛克說，人間屬於所有人，因此引起一個疑問——怎麼有人有權聲稱一個東西屬於自己。洛克推論，答案是既然上帝顯然不希望任何人挨餓，所以人們必須有權餵養自己，因此擁有他們所需的食物，例如直接由野地得到：「水果，或野蠻印地安人賴以為生的鹿肉（他們沒有圍籬的概念，仍然是共同財產所有者），必須是他的，也就是他的一部分，其他人不再有權力擁有 。」

吃的需求是奉上帝之命，因此人類才有權擁有事物。人一讓食物脫離自然狀態，食物就成為他們的，例如摘下樹上的水果，或打死一頭鹿。洛克說，我們一旦付出勞力取得食物，食物就屬於我們個人。此外，我們有道德責任，對土地付出那樣的勞力，因為那樣就能提高土地的產量，有更多食物能分享。洛克說，上帝把我們放在人間，不是為了讓我們遊手好閒；而是為了「發揮勤奮、理智」，「以免誤認為祂要讓大地為人所共有卻無人耕作 。」