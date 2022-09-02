碳權賭城指南（三）：「平台莊家」有四種，在哪裡買碳權最划算？
我們想讓你知道的是
莊家不希望中間商亂換籌碼，因此由莊家出面開辦碳權交易平台是最為合理的，就跟賭場會有籌碼兌換中心讓你交易籌碼一樣，不過由於有些碳權確實可在外面流通，因此有許多碳權交易平台出現，最主要的就是這四個大類。
文：劉哲良、楊雅雲
玩了俄羅斯輪盤幾個小時之後，你感覺該換桌轉換手氣，這時有個跟你同桌一起玩的美國人裴洛西在你耳邊悄聲說：「我認識這間賭場的行銷經理，他們剛剛替一個新客人，據說是個有錢的商人，開了一間VIP包廂讓他單獨在裡面賭，裡面有吃有喝有玩，要不要一起來？」
在賭場莊家的地盤上扮演莊家的代理人，只怕其中有詐吧，你提高了警覺。看不見又摸不著、沒有實體的碳權，產生各種資訊不對稱是非常自然的現象，這時若有動機不良的中間商打著認識莊家的名號一物多賣、甚至賣假貨，真的會讓企業栽了跟頭，碳權詐騙的新聞時有所聞。
我們今天要提供的指南，就是介紹讓交易透明化、減少中間商參與的方式：碳權交易平台。
碳權賭城指南教你認識四種平台莊家：
各國政府、聯合國、國際獨立機構、私部門平台
上一篇我們認識三種賭場莊家，他們分別是各國政府、聯合國、國際獨立機構。莊家自然不希望中間商亂換籌碼，因此由莊家出面開辦碳權交易平台是最為合理的，就跟賭場會有籌碼兌換中心讓你交易籌碼一樣。不過因為有些碳權確實可在外面流通，加上許多人創業心切，又只要冠上區塊鏈blockchain、AI等就有募資題材，於是許多人都跟綠學院說他們要成立碳權交易平台，這就形成了現有的四種平台。
碳權賭場的平台莊家一：各國政府開設的總量管制排放交易平台
就如同各國政府開設證券交易所一樣，碳權自然也不例外，歐洲、美國、中國大陸、日本、韓國等都有建立碳交易市場，《碳權也可以投資？小資族靠碳權ETF月賺50%！》裡面說的歐盟排放交易機制、美國加州排放交易機制、以及美國區域溫室氣體倡議（RGGI），他們所核發的碳權構成的強制性市場就會有像證券交易所一樣的交易平台，讓供需雙方容易找到彼此來進行交易。
碳權賭場的平台莊家二：聯合國CDM的碳權交易平台
上一篇我們說過聯合國CDM要退場了，現在已經不接受新案件的申請；此外，已核發及待核發的CDM碳權，也就是CER，如何過渡到新市場機制中，則仍待聯合國氣候大會的決議。
不過已取得的CDM碳權，仍可在市場上進行交易，以滿足不同的需求，只要上聯合國碳抵扣平台網站（United Nations Carbon Offset Platform），搜尋你喜歡的碳權類型，例如再生能源、植樹造林等，就可以買到CDM核發的碳權，網站還會發給你一張證書，證明你持有碳權所代表的減量成效。
眼尖的你這時會發現不同種類的碳權價格竟然並不相同，例如這幾年特別流行自然碳匯，明明都是同樣代減一噸碳的認證，太陽能、風力發電等再生能源目前在市場上的價格沒有森林碳權來得高，自然碳匯儼然成為負碳技術中的時尚精品。
造成價差的原因很多，其中一個原因是，在全球開始追求淨零排放的趨勢下，僅是減量並無法滿足淨零排放，例如使用太陽能或其他再生能源來進行減量，最多只是排放為零，但是現在要的是負排放，也就是排放得是負數才行。因此，像造林或其他可以直接把碳從大氣中捕捉下來的負碳技術，因為開始被需求，因此其碳權價格也相對較高。
碳權賭場的平台莊家三：國際獨立機構黃金標準（Gold Standard，GS）兼營的碳權交易平台
四個核發減量認證的國際獨立機構只有黃金標準（Gold Standard，GS）自己兼營碳權交易平台，其運作方式跟前面提到的平台莊家二類似，只要上GS網站，搜尋你想要買的碳權類型，就可以買到GS核發的碳權，網站也會發給你一張證書，證明你持有碳權所代表的減量成效。
這裡不同類型的碳權價格也不相同。更有意思的是，目前GS平台上的碳權平均價格一般較CDM的碳權來得高。這是因為GS鼓勵專案執行過程可多與SDG目標進行連結，比如多雇用當地人來執行減量專案、促進地方經濟發展等，符合SDG目標，以彰顯GS專案所產生的碳權，不僅只在意減量結果，還注重執行過程，也就是要更高品質的碳權。
碳權賭場的平台莊家四：成立很簡單但要靠實力活下來很不簡單的私部門平台
我們很熟悉的另一個國際獨立機構VCS（Verified Carbon Standard，VCS）沒有兼營碳權交易平台，因此就需要其他平台提供交易。
其實人人都可以在自願性市場裡開設碳權交易平台，但問題是有沒有人願意把他的碳權拿到你這裡賣，以及有沒有人願意來你平台買碳權，這並不是一件容易的事。
《取得森林碳權後，去哪裡買賣？》中我們介紹新加坡大氣碳交易（AirCarbon Exchange，ACX）和新加坡氣候衝擊交易所（Climate Impact Exchange，CIX）就是兩個私人碳權交易平台例子，平台生意最大的特色，就是要花長時間把供給端和需求端穩定地建立起來才會開始收穫，因此，不要覺得好像別的國家有碳權交易平台很了不起，臺灣沒有就好像很遜。
不同平台的碳權價格都不相同，因此，你可以自行比較哪個平台最划算，不需要裴洛西幫你買碳權。
減碳是未來幾十年人類要搞的頭等大事，在《2022年綠學院預言！投資客充斥的房價悲劇即將在碳交易上演》一文中，我們特別提醒所有把碳權當拯救公司財務狀況的老闆們，我們是要你低碳轉型，不是要你轉行！如果公司體質不健全，買賣碳權、成立碳權交易平台新事業也不會讓你健全。公司應該把重點先放在節能減碳等具體的措施上，在碳中和的道路上穩健前行。
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【一圖看懂】臺灣護國神山想要風光下個十年？業界一致指出「這項挑戰」成關鍵！
我們想讓你知道的是
臺灣的半導體產業在未來要保持暢旺的商機，除了技術研發的創新，更重要的是從產業鏈更高的格局來檢視，全面克服資安挑戰。
近年帶動臺灣經濟的火車頭，馬上想到的就是半導體！去年（2021）我國的半導體業產值達新臺幣4.08兆元，首度突破4兆元大關穩坐全球第2大；臺灣半導體產業協會（TSIA）預測今年產值成長幅度仍強勁，可攀升至17.7%，大幅超前全球平均值8.8%，臺灣半導體護國神山的實力持續發威。
然而，臺灣的半導體產業在未來要保持暢旺的商機，除了技術研發的創新，更重要的是從產業鏈更高的格局來檢視，全面克服資安挑戰。為何「資安」是半導體製造業眼前棘手問題？關鍵在於近年工業4.0加上數位轉型，工業物聯網裝置，包含資訊技術（IT；information technology）及營運技術（OT；operational technology）的普及化，讓工控製造場域暴露於更大的資安風險，一旦遭駭客攻擊，不僅影響企業營運，更可能造成無可計算的損失。
半導體製造業常見的三種威脅，每項攻擊損失金額都破億元
臺灣擁有全球最完整的半導體產業聚落及專業分工，所謂半導體製造業，根據臺經院的定義，舉凡從事半導體製造的行業均屬之，如積體電路（IC）、分離式元件製造、IC封裝及測試皆歸入本類。
拆解半導體產業鏈，上游IC設計公司在產品設計完成後，交給中游的專業晶圓代工廠或IDM廠（整合型半導體廠，從IC設計、製造、封裝、測試一條龍服務）製作成晶圓半成品，經由前段測試，再轉給下游的封裝廠進行切割及封裝，由測試廠進行後段測試。換句話說，每個環節都有可能成為駭客鎖定的目標，以下盤點製造工廠最常發生的資安事件。
威脅一：勒索蠕蟲加密廠區所有機台，造成營運中斷
在單一場域內，因為設備聯網跑進勒索蠕蟲，透過網路線感染，瞬間導致產線上百台電腦被攻擊加密，設備機台被藍屏、產線被癱瘓。即使企業找設備商來重灌設備系統、安裝系統修正程式，設備上線後可能持續重覆發生藍屏問題。
威脅二：APT/Ransom主機被鎖定後受到攻擊
駭客利用網頁弱點入侵 WEB 主機植入網頁後門，或經由APT進入工廠內主機並放入Ransomware勒索軟體，例如ERP設備伺服器被加密勒索，駭客能進一步透過密碼竊取程式，取得權限以後往內部擴散。一旦設備主機被加密可能造成資料毀損，即使重建主機系統、資料備援回復，仍可能面臨主機系統再次被加密，駭客趁此索取高價贖金。
威脅三：駭客透過挖礦程式控制工廠設備，幫自己挖礦
隨著越來越多工廠生產、製程設備的網路化管理，有些駭客會鎖定未修補漏洞、強度不足的登入憑證，駭入其工廠的雲端環境或網路設備，埋設加密貨幣挖礦惡意程式，導致工廠的網路擁塞、系統服務發生龜速，造成產線維持長達數周的間歇性中斷。
臺灣制定SEMI半導體資安標準，鎖定四大層面安全標準
從上述幾種威脅情境，可以發現製造工廠的作業系統如果過於老舊未更新（常見如很多設備系統還在使用Windows 7）、內網環境沒有做基本安全隔離、幽靈設備存在不安全的認證存取、以及人員疏失沒有即時察覺威脅擴散，這幾種常見的漏洞狀況，就會有極大機率成為駭客攻擊的目標。
當半導體的產值越來越高，絕對不能讓資安問題成為阻礙產業前進的障礙物。SEMI臺灣資安委員會經歷三年醞釀，第一個由臺灣主導的半導體晶圓產線設備資安國際標準SEMI E187 ，已正式於2022年1月上路。這項標準將以「作業系統規範、網路安全相關、端點保護相關，以及資訊安全監控」四大層面，來落實半導體產業基礎防禦工事。
掌握資安標準的下一步，即刻展開行動保護設備資產
SEMI E187讓半導體製造廠商能依循標準，逐步提升資安防禦實力，那麼要執行哪些策略是刻不容緩的呢？從目前產業現況來觀察，隨著OT高度與IT的融合，業界對OT資安的重視更呈指數成長，第一要務就是針對OT作業系統進行升級，才能避免舊版的系統缺乏最新版本的防毒、防駭功能，一旦中毒，整個產線受影響將造成巨大損失。
另一招則是到國內資安演訓的重要基地「沙崙資安」場域中實境感受，基地設立有半導體新興主題展區，透過機台實際模擬Windows 7中已知漏洞來進行演示，具體項目包含透過深度封包檢測閘道器、防火牆等檢測方式，即時偵測攻擊行為；或透過端點防護裝置，偵測半導體設備是否有被植入惡意程式，進而清除、解決資安問題。基地內所提供的半導體設備攻防演練方案，是圍繞SEMI E187的資安治理思維，搭配資安攻擊手法，展示多家國內自主資安廠商對應於SEMI E187的解決方案。上述部分情境，也將在9月份的資安大會「臺灣資安館」中進行展示。
SEMI E187之所以別具意義，因為半導體供應鏈由眾多企業組成龐大生態圈，若是因單點資安問題，導致整體供應鏈暴露於風險勢必得不償失。因此SEMI E187不僅能幫助臺灣製造企業依循標準來設計資安防護策略，顧好自身資安問題；另外也要協同上下游合作夥伴，確認資安防護層級，讓供應鏈上下游廠商一起響應，同時強化整體資安防禦鏈。
除了事後補救，事前的建構資安聯防體系也很重要。沙崙資安基地還有提供資通安全威脅偵測管理平台的演練，讓製造業者遇到可能的攻擊事件之前，更熟悉工控場域常見的入侵手法與模式，而且各種攻擊手法在現場會搭配儀表板展示，讓業者清楚掌握細節資訊。接著下一步再從資安戰情中心獲得訊息通報，導入正確的防範觀念，運用資安戰情資訊更快做出防護決策，才是防範於未然的長治久安之計。
從數位化到智慧化，尋找強而有力的資安夥伴
因為數位轉型的助力，不少半導體業者的設備從自動化邁向智能化，在逐步演化為高科技製造業的過程，更凸顯半導體資安的重要性。SEMI E187資安標準制定時，業界就有一股普遍的共識，整體產業必須攜手合作，才能打更安全無虞的供應鏈生態圈，而沙崙資安基地的角色，也正是幫助臺廠打贏這場資訊安全戰的重要夥伴之一。
唯有整個供應鏈對資安認知有所提升，方能化危機為商機，臺灣的半導體護國神山，也才能持續培植領先全球的關鍵競爭力。
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