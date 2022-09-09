《會開火就絕不會失敗的露營野炊食》：戶外野炊生火法，從挑選木頭到架設升火台圖解教學

文：ALPHA TEC

沒有這些就無法在外面露營了！戶外野炊生火法

如果想在野外或寬敞的院子、烤肉場等地享受在戶外露營用餐的樂趣難免要生火。

為了不讓火勢延燒，必須預留足夠的空間，使用完畢更要確實滅火！

如果要生火一定得注意安全。

開始！

1 挑選木頭

「針葉樹」是比較適合用來露營煮飯的木頭，立刻就能點燃，也很容易劈成柴薪。

「闊葉樹」則用於暖爐等需要長時間燃燒的場合。

因為不容易點燃，露營的時候可以用來做為固定鍋子或平底鍋的「腳架」。

闊葉樹的特徵：

纖維纏在一起，不容易劈開。

不容易起火，但可長時間燃燒，是故可以當成木炭來用。

→ 楢樹（橡木的一種）、麻櫟、櫻花樹等等。

針葉樹的特徵：

筆直的纖維容易劈開。

容易起火但也維持不久。

→ 杉木、檜木、松樹等等。

Photo Credit：幸福 由左而右分別是杉木、松樹、楢樹。杉木和松樹為針葉樹，楢樹為闊葉樹。實際拿在手裡看看，會發現即使大小差不多，闊葉樹也比針葉樹重很多。

2 準備柴火

準備好以下三種不同粗細的木柴。用火媒棒和木片引燃柴火。

火媒棒用柴薪：劈柴。劈成3∼4根手指頭粗細的柴薪備用。

木片（升火台用）：準備好10∼15根4∼5公分見方的方型木頭。

營火用柴薪：準備一些方型木頭這樣就行了。火媒棒、木片很快就會燒完，所以這是用來繼續燃燒用的。

Photo Credit：幸福 針葉樹用小刀就可以劈開了。如果是劈柴的新手，不妨從針葉樹開始。

3 製作火媒棒

把作法2的火媒棒柴薪。以慣用手緊緊地握住刀子，順著表面把刀片貼上去，以固定的速度滑動。

過程中稍微立起刀片，就能削得很順手。木屑也可以用來點火，所以請不要丟掉。

Photo Credit：幸福 大拇指不要抵住刀背，也不要轉動手腕，與木頭平行地移動刀片才是俐落地削出火媒棒的兩大竅門。

Photo Credit：幸福 起初有點困難，多嘗試幾次就能削出上圖般有如爆炸頭的捲捲火媒棒。

Photo Credit：幸福 只要做好3∼4根，就能為木片點火。

4 架設升火台

將木片堆成井字形，把作法3的木頭插進中央，再把製作3時產生的木屑也丟進去，就大功告成了。

Photo Credit：幸福 火焰會跟空氣一起由下往上升。隨著火和空氣愈升愈高，由木頭圍起的井字形內部會產生上升氣流，變得容易著火。

5 火媒棒點火

把打火棒插進火媒棒裡點火。

當然也可以用打火機點火。

Photo Credit：幸福 薄薄地削成有如木屑一般，所以很容易起火。

Photo Credit：幸福 打火棒

6 為升火台點火

將點燃的火媒棒投入升火台裡，就能點燃其他火媒棒和木屑，讓木片著火。

Photo Credit：幸福 慢慢地排上營火用柴薪，讓火苗從木片移到大塊的木頭上。

Photo Credit：幸福 木片一旦徹底點燃，火苗就會移到大塊的木頭上。

7 完成

燒起來了!!

Photo Credit：幸福

書籍介紹

本文摘錄自《會開火就絕不會失敗的露營野炊食：專為登山、露營者設計的65道超簡單料理》，幸福出版

作者：ALPHA TEC

譯者：賴惠玲

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Photo Credit：幸福

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航