預售屋、中古屋賣方反悔不賣，難道只能拿違約金嗎？律師教你如何「強制履約」
我們想讓你知道的是
對於簽約後預售屋或是中古屋賣家反悔不賣的問題，除非契約另有約定，否則大部分是可以強制履約的。不過，初期買方若要強制履約，則需要付出不小的法律成本，這篇文章就是希望能讓買方初步瞭解相關的法律成本、做為決策的參考。
文：林明忠律師
這兩年房價大幅飆漲，甚至漲幅還超過違約金，因此在預售屋常聽到建商、賣方反悔不賣的問題。而在中古屋，只要交易期間拉長，屋主毀約不賣，或下了斡旋金賣方反悔的情形，亦時有所聞。
網路上，關於賣方反悔不賣、屋主反悔不賣已有很多資訊，不過大多著重在賣方違約金的說明，或是房屋買賣違約金計算。但對很多買方來說，本來要買的中古屋、預售屋就是千挑萬選之後的結果，尤其在簽約後屋主反悔不賣的狀況，實在不甘心只拿違約金就讓賣方退場，於是很多買方就問我：
「林律師，如果碰到賣方反悔不賣，難道真的只能拿違約金嗎？我可以強制賣方履約嗎？」
對於簽約後預售屋或是中古屋賣家反悔不賣的問題，除非契約另有約定，否則大部分是可以強制履約的。不過，初期買方若要強制履約，則需要付出不小的法律成本，這篇文章就是希望能讓買方初步瞭解相關的法律成本、做為決策的參考。
- 問題一：屋主不賣如果要強制履約，我該打什麼官司？
簽訂契約後，如果要要求賣方強制履約，可以向法院訴請進行「履行契約」的民事訴訟，如果勝訴的話，買方（原告）可以拿著法院的勝訴確定判決，去地政機關單方移轉登記房屋的不動產所有權。
- 問題二：屋主在官司進行中，把房子賣給別人，怎麼辦？
有些人會誤解：只要上了法院打官司，賣方的房子所有權就不能移轉登記給第三人。但這是錯誤的，即使買方提出了履行契約的訴訟，賣方在官司進行中仍然可以自由處分不動產，因此過往曾發生賣方在訴訟進行時，已經把不動產移轉登記給第三人，使買方即使勝訴也無法執行的問題。
但這個問題，可以透過向法院聲請「假處分」的方式，由法院裁定禁止賣方把不動產所有權移轉登記或設定抵押權給第三人來解決。簡單來說，只要法院的「假處分」通過並副知地政機關時，房子還在賣方手上，幾乎就可以確保如果買方勝訴後，可以拿到房子。
如果沒有做假處分，而導致房子被賣方賣給第三人，這時候除非原告可以舉證有詐害債權的行為（實務上相當困難），否則通常原告只能主張變更主張為請求損害賠償而已，損害賠償的內容可能為違約金或是房屋價差（需看個案，不是一定能請求）等。
- 問題三：強制履約官司的成本多少？
如果要打強制履約的官司，原告要花多少錢呢？以成交價新台幣（下同）2000萬元的房子為例：
1. 裁判費
裁判費就是原告起訴時，要先繳給法院的費用，這筆錢若是未來原告勝訴，法院原則上也會判命被告負擔。在強制履約的官司，通常是以房屋契約成交價格的0.95％至1.1％來計算（但會隨著價額增加而遞減），以2000萬元的房子來說，約繳18萬800元裁判費。關於裁判費的計算，可以參考司法院網站的計算程式。
2. 律師費用
關於不動產律師費用，可以參考我這篇文章〈民眾最常求助的不動產糾紛類型與律師費用大公開〉，以此類訴訟為例，通常律師費一審的價格在10-15萬不等。
3. 假處分擔保金（如有聲請假處分且獲准）
前面提到，如果要完全避免房子在訴訟過程就被賣方賣掉的風險，通常會建議要聲請假處分。但法院即使裁准假處分，也會要求原告要繳納一筆擔保金在法院後，法院才會通知地政機關進行假處分禁止登記。
而假處分因為是要禁止屋主處分房產，所以法院在核定擔保金時，通常是以屋主因為假處分，而在訴訟終結前，無法及時利用或處分其所有房地所有權之利益來算，白話來說，就是屋主在訴訟過程，無法處分房地所受的「利息損失」。
因此，以2000萬元的房子為例，因為訴訟標的超過150萬，為可以上訴第三審之案件，所以依照目前司法院的辦案期限，這個訴訟民事第一、二、三審加起來，理論上可能要打4年4月。從而擔保金的數額可能為：
2000萬元×5％（法定利息）×（4＋4／12）＝433萬3333元
這筆擔保金雖然只是「借放」在法院，未來還是可以拿回，但一次要拿出那麼多的現金，對不少人而言是沉重的負擔。
結語：賣方反悔不賣違約金／強制履約，該怎麼選擇？
在訴請強制履約的案件，通常對買方而言，初期啟動成本，會比單純訴請違約金的訴訟高不少，因此有許多買方，面對賣方反悔不賣的狀況，會選擇讓賣方賠點違約金雙方解約出場，不會走到訴訟這一步。
不過，如果你是想反悔不賣的賣方，若真的遇上買方不屈不撓的打官司，則也未必一定佔便宜。因為若賣方遲不交屋，則買方在訴請強制履約的同時，也可以同時主張每日發生的違約罰金，因此買方最後若勝訴，則賣方實際拿到的房款，扣除賣方反悔不賣的違約金後，可能會少很多，反而等於房子打折賣給買方。有時候，買方光房子扣減的違約金，可能就把所付出的訴訟成本如裁判費、律師費等賺好幾倍回來了。
而上述的假處分、強制履約的訴訟，仍必須依照個案來檢視是否可以假處分，以及訴訟是否有利，此部分建議諮詢不動產專業律師依照個案狀況來給予建議，協助選擇到底要進行哪一種主張的訴訟／如何安排後續佈局，才是最有利的。
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep6：糧食危機爆發、全球物價飛漲，飢餓問題需要你我共同終結
我們想讓你知道的是
《國際大風吹｜行動講堂》Ep6深入探討糧食危機對全球造成的深遠影響，爬梳國際糧食問題始末，一窺新冠疫情、俄烏戰火、極端天氣等因素如何造成當今的糧食問題，並了解如何幫助陷入飢餓與危難的脆弱家庭。
由李漢威、蔡尚樺聯手主持的直播節目《國際大風吹｜行動講堂》已於8月9日播出。隨著逐漸深入討論關於氣候變遷、戰火衝突、難民生存法則、經濟難民、緊急特況等國際議題，系列節目也來到尾聲。最後一集，我們關注的是無論此刻與未來都會對全球造成深遠影響的「糧食危機」。
本次邀請到農業科技研究院農業政策中心資深研究員陳逸潔博士、台灣世界展望會國際事工處人道危機回應組組長石博文參與對談，深入國際糧食問題始末，瞭解新冠疫情、俄烏戰火、極端天氣等因素如何造成當今的飢餓與糧食問題，從中爬梳未來糧食問題局勢，我們又能做些什麼努力，為世界帶來雖然微薄但不可或缺的影響力。
現在全球的態勢就好像是從一個飢餓的人手中搶走糧食，再把它拿給另一個飢餓的人，整體而言，糧食安全依舊是大家需要深刻關注的議題。
疫情蒙上戰火硝煙，全球糧食危機一觸即發
無論是新冠疫情、極端氣候變遷、區域型武裝衝突，還是俄羅斯與烏克蘭兩國猛烈的戰火，在種種因素交互影響下，全球糧食與飢餓議題的發展已顯露衰退跡象。根據聯合國五家機構今年共同發布的《世界糧食安全與營養狀況》報告，2021年全球飢荒人口已達到8.28億，相當於每9個人之中，就有1個人必須餓著肚子睡覺；其中約2億人口因飢餓導致的營養不良而受到生理上的實質傷害、2600萬兒童因為缺乏糧食導致生長消瘦（wasting），急需治療甚至面臨死亡威脅。
很顯然，全世界正在偏離過去訂定的「2030全球零飢餓」目標。根本性問題包括經濟貧窮與不平等、極端氣候變遷以及全球各處或大或小的戰火爭端，其中戰爭衝突為最重要的影響因子，不只牽涉國際分工與貧窮問題，也直接暴露全球供應鏈的特質與脆弱性，若全球發展態勢再無好轉，恐怕難以在2030年前消除飢餓、糧食不安全和一切形式營養不良。
牽一髮而動全身，深入全球糧食危機始末
如今糧食問題並非像新冠疫情那樣瞬間爆發，而是經過一段時間蔓延、發酵，而後越演越烈，最終成為今日討論的「糧食危機」。來賓陳逸潔博士仔細分析道，2019年新冠疫情爆發，造成過去前所未見的狀況──供給端與需求端同時驟降，這直接導致國際能源價格崩跌，整體社會需求降至最低點、經濟活動停滯。不過到了2020年後期，各國開始從疫情打擊中恢復生機，透過各式總體經濟政策的施行調節，整體需求漸漸回升，但此時全球供應鏈的產能卻來不及恢復，供需的巨大矛盾造成過去新聞報導中的塞港、缺貨櫃、斷鍊等問題。
當全球過渡到後疫情時代，整體供應鏈逐漸回穩，今年2月突然開打的俄烏戰爭更使好不容易趨向穩定的糧食情勢惡化。作為全球糧食、化肥等重要出口國的俄羅斯與烏克蘭，不只因戰爭讓生產停滯，對外出口途徑也受到封鎖，當稍稍緩和過來的糧食供應又再度緊縮，整體價格自然無法控制的飆升。此外，各國政府眼見情勢生變，為確保自身的糧食供應與價格穩定，開始採取限制出口或緊急搶購的相對應貿易措施，更直接讓原先存在糧食問題的弱勢國家的險峻情勢嚴重加劇。
糧食緊縮、戰火紛亂，世界展望會攜手世界糧食計畫署迅速反應
東部非洲為受到國際糧食斷鍊影響最嚴重的地區之一，包含衣索比亞、南蘇丹、肯亞等國家在內有超過2240萬人（包含550萬兒童），因為糧食問題而迫切需要人道援助。幸好世界展望會持續監控各地的糧食問題，並總在危機爆發當下以即時行動回應難民需求。
以南蘇丹為例，長年內戰加上氣候緊急導致全國超過六成的人口需要糧食援助，因糧食危機今年底國內有超過130萬名兒童即將面臨糧食不足與營養不良的窘況。考量當地位置與內戰威脅，世界展望會與世界糧食署、當地政府合作，透過「空投運輸快速反應機制計畫」以空投的方式進行緊急糧食援助；同時，運用社區建構生計方案（livelihood）在當地設立工作坊，透過農業培訓、種子及設備導入以提升社區韌性（resilience），並傳授女性及兒童保護相關知識，讓社區弱勢可以獲得穩定的生活改善。
糧食危機衝擊國內物價，脆弱家庭的兒童權利首當其衝
然而，全球糧食價格高居不下的問題影響的不只是國外，國內也受到不小的衝擊。來賓陳逸潔博士解釋，台灣算是農業資材（如種子、肥料）的主要進口國，所以全球糧價高漲的問題勢必對台灣造成影響，其中各級產業面臨到最大問題就是生產成本增加，這也直接促成民生物資上漲、影響常民生活。
看似數字上的小小變化，卻會使資源本就不充裕的弱勢家庭生活面臨危難，進而壓縮孩子的資源，造成需要援助的緊急特況。對此，台灣政府也從「穩定供應」、「弱勢族群社會援助」、「調節市場價格」三個方向來穩定國內物價，並強調糧食自給的重要性，再結合循環經濟、淨零排放等綠色生產的概念，積極落實以長久因應未來的糧食挑戰。不過來賓陳逸潔博士也坦言，因為全球永續發展的趨勢與經濟學上「菜單成本」的概念，危機後糧食價格可能難以降回過去的水平，而受此影響最深的就是弱勢族群，因此無論是政府或是世界展望會，也都透過如綠色照護服務、惜食、救助糧食等零飢餓的實踐策略，積極援助弱勢的家庭與孩子。
「一日生命糧」幫助孩子脫離餓夢，展開笑顏
全球至今仍未止息的疫情、戰火與極端氣候問題，讓世界展望會一刻都不曾停歇。工作人員及志工們背負著一份又一份來自台灣民眾的祝福奔走各地，拯救世界各地處於我們難以想像的危難中的兒童，讓孩子們有機會擁抱希望，獲得本應有的豐盛生命。面對如今的糧食危機，世界展望會也發起「一日生命糧」的活動來幫助如南蘇丹這類的發展中國家，並邀請行有餘力的人們一起終結浪費，發揮人飢己飢的精神，響應飢餓三十及一日生命糧活動，與世界展望會並肩同行，持續關注國際難民與兒童議題，守護孩子們的未來！
響應世界展望會「一日生命糧」行動，幫助孩子驅除餓夢！飢餓三十救援專線：（02）8195-3005 即刻救援動起來
關於《國際大風吹｜行動講堂》
由《國際大風吹》李漢威、金鐘主持人蔡尚樺聯手主持，每集《國際大風吹｜行動講堂》直播節目將邀請重磅來賓，帶大家深入淺出、探討急需人們重視的國際議題，並呼籲各界付出實際行動，向需要幫助的人伸出援手，展開即刻救援。