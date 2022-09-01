裴洛西訪台效應的多方解析：對台日印分別有哪些收穫、如何因應中國一系列反制
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本次裴洛西則是執政黨議長，是在中國恫嚇之下不畏強權而來，更顯得意義重大。代表美國相挺台灣的意志，也是《台灣旅行法》在美國通過後，台美終能逐漸正常互訪來往，開始用正常國家的方式互動。
文：林威志（台北海洋科技大學助理教授）
上次造訪台灣的金瑞契是在野黨議長，他是先拜訪中國北京才來台灣，而本次裴洛西則是執政黨議長，是在中國恫嚇之下不畏強權而來，更顯得意義重大。代表美國相挺台灣的意志，也是《台灣旅行法》在美國通過後，台美終能逐漸正常互訪來往，開始用正常國家的方式互動。以下分別說明：
一、中國升高對台威脅之原因
- 北京對台灣情勢的高度危機感
近來中國從軍事、外交、經濟、政治等多層面對台灣進行一波又一波的施壓恫嚇。原因不外乎總統強力拒斥「一國兩制台灣方案」及兩岸關係保台五法修法等一連串反制措施，被視為挑戰習近平對台核心政策，並傷害其領導威信。
- 台美關係升溫觸動中國敏感神經
裴洛西訪台，台美關係升溫讓中國高度焦慮，近月美政府陸續批准售予我國M1A2坦克及F16V戰機等軍售，更刺激中國敏感神經。美中貿易衝突升高及美政府將北京介入港台和貿易談判連結，更觸發中國內部民族主義情緖，轉而對台灣採取報復手段。
二、裴洛西此次與各方達成的成果收穫
- 對台：「再保證」（reassure）的外溢效果
川普徹底顛覆了美中關係的本質，也使得北京與華盛頓的外交模式出現的典範轉移，即便拜登上台後，也繼續循著這條「路徑依賴」的軌跡繼續走下去。在俄烏戰後台灣人民對美國軍事援助的信心下降了非常多，因此，美方派出高層訪團來做「再保證」（reassure）是很必要的。
- 對日本：日本版《台灣旅行法》
對岸田內閣來說，裴洛西訪台後如何穩定東亞局勢是一大重點。二戰結束以後，日本已在美國的扶植下成為一個富裕的國家，自衛隊擁有世界上屬一屬二的精良裝備，但在許多關鍵部份，如指揮、後勤、遠距攻擊武器與自主性上，都付之闕如。部份原因在於美國將自衛隊定位成輔助部隊，在戰時與美軍並肩作戰下，這些缺少的部份都可以由美軍補足。
但隨著印太情勢的轉變，美國需要日本的協助，以因應中國的威脅，日本自己在俄羅斯與中國的壓力下，也早已開始建軍，補強自衛隊不足的部份。如現任的岸田文雄內閣，不只已宣誓將啟動修憲，也表明下年度的國防預算將大幅增加，未來希望達到GDP的2%，等於成長一倍。如果只是想繼續維持現有的自衛隊，不需要這麼大規模的擴張，最有可能的情況，是修憲後的自衛隊將有徹底的變革，解放軍將需要重點關注。
- 對印度：印太戰略結盟對抗─美印聯合軍演
美國與印度將在10月18日至31日中共二十大開會前後，也就是習近平最尷尬時刻，舉行軍事演習作為回應。
中國敢挑戰美軍劃設的海峽中線，威脅台灣海峽航行自由與美日韓生命線海空運輸；那美國就透過在中印邊界的軍演，抬出「麥克馬洪線」提醒中共，中印之間還有2000公里的未定邊界與總面積12萬平方公里的領土爭議。提醒中國，青康藏高原歷史上可不是中國西南屏障，而是自由圖博主張的「固有領土」。
以美、印、日、澳四方結盟對抗中國霸權，美、日、澳三國外長聯合聲明要求中國停止軍演是敬酒，美印聯合軍演是敬酒無效後的罰酒。
三、台灣如何因應中國的一系列反制
- 「反反介入」制敵
完善國家安全防護網的各項法制作業，加強防制中國對台灣社會的滲透、分化及統戰。加強反認知作戰，防止對岸透過網路攻擊、散布假訊息及用各種方式影響部分媒體，操弄我輿論，干擾國內選舉。利用民主政體的優勢，自信、公開和透明一些，像之前日本發警報，馬後炮一點也無所謂。
其實，或許只要在彈著海面的同時說幾句：「飛彈越過高空，高度可能比美國和日本低軌衛星以及朝鮮2017 年飛越日本的飛彈稍低。敬請國人正常生活，未來留意警報。」有這類話，此刻流言和恐慌應該可消除大半。台灣本來就是安逸的地方，大多沒見過多壞的人。習慣物美而要求價廉。容易一驚一乍，但平復也快。
台灣人普遍不覺得中國的軍事威脅會立刻成真，因為我們長期受到各種文攻武嚇，已經習慣了。現在中共對內「拭目以待」的同時，台灣多打些預防針，多說幾句難聽話，訊息適度分享，或許是必要的吧。鄉民多點心理防備，勁頭過了，就不至於恐慌過度。畢竟完全不當回事或者訕笑，也不應該。
- 堅定捍衛主權和民主
面對來自中國與日俱增的威脅及強力介入台灣選舉，總統多次強調，我們須堅定捍衛主權和民主，堅守中華民國台灣的主權底線，讓2300萬台灣人民保有民主自由生活方式以及對未來的自主選項。總統也一再重申，我們堅決反對「一國兩制」，也拒絕任何迫使台灣走向被統一的過渡性安排。
- 推動多元外交關係
堅守「維持台海和平穩定現狀」的國際共識，並聯合印太區域友我國家，確保台海現狀不被改變。繼續善用國際友我氛圍，並加強結合國際友我力量，特別是全力鞏固現有的邦交關係，強化和美、日、歐等理念相近國家的關係，反制中國消滅中華民國主權行徑，全力捍衛國家主權。
- 堅實國防力量捍衛國土及主權
秉持「防衛固守、重層嚇阻」之軍事戰略指導，持續穩定增加國防預算，全面提升國軍戰力，以維護國土主權、捍衛自由民主，確保區域和平與台海穩定。從中長程觀點，國軍也持續強化本身戰力及和盟友的軍事合作，以有效反制萬一出現的共軍冒進行動。
- 同等力道激勵措施對抗中國經濟施壓
針對中國持續緊縮經貿交流及施壓，政府應協助、保護可能受到傷害的產業和人民。因此，相關機關須全面掌握及盤點受對岸限縮措施影響的項目及規模，並據以釐定對受衝擊產業的協助或補償措施。
原則上，對抗中國緊縮措施，從中長期看，應協助受害產業轉型升級，提高抗壓力，但在短期，為避免衝擊擴大，政府至少要以同等力道或相近規模的因應措施，抵消中國緊縮效應，將影響降至最低限度。全力推動及凸顯「強化內需、提升就業薪資及人民生活品質的新經濟模式」，促進經濟成長活力，增強國人對台灣經濟未來發展的信心。
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有創意只是基本，能實踐才有價值——三位新世代創作高手x Adobe，給年輕學子的一席課
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每一秒鐘，都有嶄新的想法正在成為現實。在這個創意有可能變成超能力的時代，靈光一現是你最強而有力的資源。但是，要怎麼把這些想法化為現實、完整呈現，你需要一套最懂市場需求，同時也懂你的工具。
身為設計界軟體開發龍頭的Adobe，一直以來都相信，靈感是促進改變並推動世界前進的動力，這次特別邀請到有同樣信念的三位年輕設計／創作者——影片特效創作者六指淵、街頭故事畫家李白，和設計師兼創業家薛名喻，談談他們如何使用Adobe實踐自己的獨特創意。
To be or not to be? 大膽嘗試就對了
「創作對我來說不是信手捻來的事情，我有想不出來很痛苦的時候。後來我想到解決的辦法，就是把創作轉換成企劃的形式。因為企劃是一個設定目標，然後盡力去達成的東西，這樣去思考我要做什麼就會變得很明確。」作為特效和知識型Youtuber，六指淵很清楚一個能夠將創意與實踐整合，同時還能和大家分享、共同學習的企劃，正是他創作的動力。但在像現在這樣，能夠釐清問題、看見目標之前，六指淵也走過非常混亂的時期。
「為了要證明自己，我其實也嘗試過很多事情，我意識到，我要做的應該是別人會望而卻步的事情，只要我能做到，我就贏了。」六指淵說。
同樣不服輸的，還有創業家薛名喻（Louis）。今年25歲的他，從小就明確的知道自己想要創業。在意識到學校提供的資源和資訊已經不足夠的時候，他勇敢跳脫一般社會對學生的期待，離開安逸的大學，開始自己找管道，累積實作經驗。Louis不僅選擇了和其他人不一樣的路徑，選擇的工作甚至和過去在校所學完全不同。「我後來跳脫高中所學，決定成為設計師。」Louis離開了學校，卻更認識了學習的意義。
「正因為我不是本科系的，所以更了解從零開始的痛苦，再加上我從高中就想要改變教育，而且教學一直都是我很喜歡的事情，所以我轉向開課、分享。對我來說，教學就是我的創作。」Louis說。
今年也剛開始投入教學的街頭似顏繪畫家李白，以溫暖的小故事搭配一幅幅風格獨具的插畫，成為網路上的人氣話題之作。他現在的成績，奠基於一個「讓我們彼此都不要太尷尬」的想法。當時的李白在街頭擺攤創作，畫似顏繪，在這段說長不長說短不短的時間裡，面對一個滑手機的客人實在太尷尬了。「所以我就定下了遊戲規則，如果客人跟我分享一個故事，我就給他優惠價。因為我只是一個萍水相逢的陌生人，所以滿多人願意對我講出他們沒辦法對別人說出口的事，我就像一個樹洞一樣，吸收了很多秘密、傷心和遺憾。」李白說。然後他把這些以「街頭故事」為主題的創作放上網路，在不斷調整文字和圖像搭配的方式、說故事的方式⋯⋯之後，讓那些試錯之後的結果，成為繼續往前的動力。
「所以開始教學也算是一種回饋吧，把我知道的跟大家分享。那些我也曾經很迷惘的時刻、很喜歡的東西，很多人應該也都有一樣的感覺。就跟街頭似顏繪一樣，你的故事也有可能成為別人的力量。」李白很溫暖地說。
三位來自不同領域的創作者，在各自的宇宙裡取得了令人驕傲的成績，六指淵擁有50萬YT頻道訂閱，每月收入突破六位數；Louis自從21歲開始創業至今，現在穩定經營三間公司，營收在八至九位數之間，同時也兼任上櫃公司的數位長；李白在短短時間內完成了超過兩千張似顏繪，並且突破十萬IG追蹤。他們的成功，除了來自於他們對於創作、分享的熱情和堅持之外，當然也少不了Adobe的應用程式們，在許多關鍵時刻幫助他們突破種種難關。
用對工具，100%實現精彩創意
Adobe的應用程式橫跨多元領域，從設計、影像、插圖、UI/UX介面、AR、3D等專業面向，到個人在社群媒體的需求，可以縱向支援更可以橫向結合，無所不入的實踐力與強大應用力，成為許多專業傑出使用者的首選。
介面設計師出身的Louis，最常使用Ai、 Ps和 Xd來完成他的作品，因為介面設計首重整合多方需求，並且達到視覺與使用體驗平衡的設計目的。繪圖用的Ai和修圖用的Ps，可以很快速地落實Louis在視覺上的想法，再以設計UI專用的Xd來完成設計，一氣呵成。Louis回想起他的第一個設計練習，當時是先用手繪之後，再掃描進電腦去做圖，耗時費工。但是在Adobe的應用程式成為他的設計工具之後，腦中的想像都能更快、更精準，也更有效率地成為現實。「我開始使用Adobe的時候還是個實習生，因為我不是本科生，所以我加倍地去學軟體，當時的主管很納悶我怎麼動作那麼快？這就是Adobe的好處——效率，和亮眼的結果。」
六指淵也強力推薦，每一個想讓影片特效更生動、精彩的人，絕對不能錯過影視業界首選的Ae。作為影片編輯應用程式家族之一的Ae，可以讓使用者任意的變化影片中的每一處細節，達成令人驚豔又興奮的效果。但是六指淵也坦承：「沒錯，Ae非常強大，但它並不是一個很好上手的軟體。他有很多複雜的功能，需要融會貫通之後才有辦法將它們很好地結合，然後製作出你想要的效果。這個過程並不容易，但是相信我，你會非常有成就感，這一切努力都是值得的。」
「這兩個應用程式可以完全實踐我的想法，強大不需要我多說，絕對可以說是平面、動畫設計師必備的武器。而且使用上非常直覺，每次改版新增的功能也常令我驚艷。」插畫家李白一定要向大家推薦的，就是Adobe領先業界的兩大應用程式，Ai以及Id。作為向量繪圖軟體之王Ai，繪圖僅僅只是設計功能的開端，它還能製作標誌、圖形、包裝、網頁圖形等——例如搭配Adobe Character Animator，就可以將 Ai製作的圖像轉變成動畫！ 而版型和頁面設計軟體的領頭羊Id，同時適用於實體及數位設計，提供製作及發佈書籍、數位雜誌、電子書、海報、互動式PDF和其他項目所需的一切。
除此之外，Louis也非常推薦Adobe Creative Cloud，「我覺得Creative Cloud最棒的地方，除了可以任意依照自己的需求，購入搭配組合的應用程式之外，還可以收到最新的更新和教學資訊，更可以盡情使用對設計師來說永遠不嫌多的字體和影像素材。對於想要永遠走在最前端的人來說，這一點真的很有吸引力。」
自己，是唯一的假想敵
主動出擊、多方嘗試、不怕錯誤，這是三位創作者給予所有正在尋找目標、向自己夢想前進的學子們，共同的建議。「我有很多學生都卡在想太多，總覺得自己還有哪裡不足，所以遲遲不敢踏出第一步，但真的不需要，沒有開始，永遠只會停留在想。」Louis鼓勵大家勇往直前，六指淵也補充道：「你真的不用很厲害才開始，但是你要開始才會變得很厲害。」李白同時強調，獲取資訊的能力很重要，而且在網路如此發達的今天，獲取資訊幾乎已經不受時空限制。大量的去嘗試，最終一定能找到自己真心喜愛的目標，然後不斷前進。
的確，藉由網路，我們可以更彈性地利用自己的時間，做到零時差學習；把喜歡的事情發展成一生的志業，比起過去更是機會大增。今年，Adobe瞄準這些對希望藉由設計，展開自己未來的年輕學子們，推出開學季線上課程。一網打盡Adobe家族中最熱門、實用、搶手的應用程式，包括Xd、Ai、Ps、Pr、Ae和Id。在業界高手的親自引領之下，不只建立對這些應用程式的基礎認識，同時吸收第一手業界動態。不分年齡，沒有距離，點選課程開始的那一秒，就是你啟動完成夢想目標的第零天。
創意最強後援，一堂改變人生的應用課
創作是讓夢想發聲的方式，也是所有創作者的生命能量。相信自己的能力，加上正確的工具輔助，你也有可能成為一位閃閃發光的創作者。Adobe攜手無限學院，祭出學生專屬的開學季強檔優惠，凡訂閱就可以獲得價值高達NT$ 9,000的自選6堂Adobe課程。無限學院是專為設計者解決自學痛點的平台，這次的開學季強檔優惠課程，更由六指淵和Louis攜手合作規劃，一網打盡Adobe旗下最熱門的6款軟體。包括Photoshop（Ps）、Illustrator（Ai）、 Afer Effect（AE）、XD、InDesign（Id），還有六指淵最拿手的Premiere Pro（Pr）。總共10門官方教學課程，從新手基礎教學到實務操作應用，不僅切中設計者最核心的需求，更將線下實體職能教育，完整轉移至線上，讓跨領域學習更隨時隨地，無邊無際。詳細課程介紹請見官方課程網頁。