裴洛西訪台效應的多方解析：對台日印分別有哪些收穫、如何因應中國一系列反制

文：林威志（台北海洋科技大學助理教授）

上次造訪台灣的金瑞契是在野黨議長，他是先拜訪中國北京才來台灣，而本次裴洛西則是執政黨議長，是在中國恫嚇之下不畏強權而來，更顯得意義重大。代表美國相挺台灣的意志，也是《台灣旅行法》在美國通過後，台美終能逐漸正常互訪來往，開始用正常國家的方式互動。以下分別說明：

一、中國升高對台威脅之原因

北京對台灣情勢的高度危機感

近來中國從軍事、外交、經濟、政治等多層面對台灣進行一波又一波的施壓恫嚇。原因不外乎總統強力拒斥「一國兩制台灣方案」及兩岸關係保台五法修法等一連串反制措施，被視為挑戰習近平對台核心政策，並傷害其領導威信。

台美關係升溫觸動中國敏感神經

裴洛西訪台，台美關係升溫讓中國高度焦慮，近月美政府陸續批准售予我國M1A2坦克及F16V戰機等軍售，更刺激中國敏感神經。美中貿易衝突升高及美政府將北京介入港台和貿易談判連結，更觸發中國內部民族主義情緖，轉而對台灣採取報復手段。

Photo Credit: AP / 達志影像 裴洛西訪問日本國會

二、裴洛西此次與各方達成的成果收穫

對台：「再保證」（reassure）的外溢效果

川普徹底顛覆了美中關係的本質，也使得北京與華盛頓的外交模式出現的典範轉移，即便拜登上台後，也繼續循著這條「路徑依賴」的軌跡繼續走下去。在俄烏戰後台灣人民對美國軍事援助的信心下降了非常多，因此，美方派出高層訪團來做「再保證」（reassure）是很必要的。

對日本：日本版《台灣旅行法》

對岸田內閣來說，裴洛西訪台後如何穩定東亞局勢是一大重點。二戰結束以後，日本已在美國的扶植下成為一個富裕的國家，自衛隊擁有世界上屬一屬二的精良裝備，但在許多關鍵部份，如指揮、後勤、遠距攻擊武器與自主性上，都付之闕如。部份原因在於美國將自衛隊定位成輔助部隊，在戰時與美軍並肩作戰下，這些缺少的部份都可以由美軍補足。

但隨著印太情勢的轉變，美國需要日本的協助，以因應中國的威脅，日本自己在俄羅斯與中國的壓力下，也早已開始建軍，補強自衛隊不足的部份。如現任的岸田文雄內閣，不只已宣誓將啟動修憲，也表明下年度的國防預算將大幅增加，未來希望達到GDP的2%，等於成長一倍。如果只是想繼續維持現有的自衛隊，不需要這麼大規模的擴張，最有可能的情況，是修憲後的自衛隊將有徹底的變革，解放軍將需要重點關注。

對印度：印太戰略結盟對抗─美印聯合軍演

美國與印度將在10月18日至31日中共二十大開會前後，也就是習近平最尷尬時刻，舉行軍事演習作為回應。

中國敢挑戰美軍劃設的海峽中線，威脅台灣海峽航行自由與美日韓生命線海空運輸；那美國就透過在中印邊界的軍演，抬出「麥克馬洪線」提醒中共，中印之間還有2000公里的未定邊界與總面積12萬平方公里的領土爭議。提醒中國，青康藏高原歷史上可不是中國西南屏障，而是自由圖博主張的「固有領土」。

以美、印、日、澳四方結盟對抗中國霸權，美、日、澳三國外長聯合聲明要求中國停止軍演是敬酒，美印聯合軍演是敬酒無效後的罰酒。

Photo Credit: AP / 達志影像

三、台灣如何因應中國的一系列反制

「反反介入」制敵

完善國家安全防護網的各項法制作業，加強防制中國對台灣社會的滲透、分化及統戰。加強反認知作戰，防止對岸透過網路攻擊、散布假訊息及用各種方式影響部分媒體，操弄我輿論，干擾國內選舉。利用民主政體的優勢，自信、公開和透明一些，像之前日本發警報，馬後炮一點也無所謂。

其實，或許只要在彈著海面的同時說幾句：「飛彈越過高空，高度可能比美國和日本低軌衛星以及朝鮮2017 年飛越日本的飛彈稍低。敬請國人正常生活，未來留意警報。」有這類話，此刻流言和恐慌應該可消除大半。台灣本來就是安逸的地方，大多沒見過多壞的人。習慣物美而要求價廉。容易一驚一乍，但平復也快。

台灣人普遍不覺得中國的軍事威脅會立刻成真，因為我們長期受到各種文攻武嚇，已經習慣了。現在中共對內「拭目以待」的同時，台灣多打些預防針，多說幾句難聽話，訊息適度分享，或許是必要的吧。鄉民多點心理防備，勁頭過了，就不至於恐慌過度。畢竟完全不當回事或者訕笑，也不應該。

堅定捍衛主權和民主

面對來自中國與日俱增的威脅及強力介入台灣選舉，總統多次強調，我們須堅定捍衛主權和民主，堅守中華民國台灣的主權底線，讓2300萬台灣人民保有民主自由生活方式以及對未來的自主選項。總統也一再重申，我們堅決反對「一國兩制」，也拒絕任何迫使台灣走向被統一的過渡性安排。

推動多元外交關係

堅守「維持台海和平穩定現狀」的國際共識，並聯合印太區域友我國家，確保台海現狀不被改變。繼續善用國際友我氛圍，並加強結合國際友我力量，特別是全力鞏固現有的邦交關係，強化和美、日、歐等理念相近國家的關係，反制中國消滅中華民國主權行徑，全力捍衛國家主權。

堅實國防力量捍衛國土及主權

秉持「防衛固守、重層嚇阻」之軍事戰略指導，持續穩定增加國防預算，全面提升國軍戰力，以維護國土主權、捍衛自由民主，確保區域和平與台海穩定。從中長程觀點，國軍也持續強化本身戰力及和盟友的軍事合作，以有效反制萬一出現的共軍冒進行動。

同等力道激勵措施對抗中國經濟施壓

針對中國持續緊縮經貿交流及施壓，政府應協助、保護可能受到傷害的產業和人民。因此，相關機關須全面掌握及盤點受對岸限縮措施影響的項目及規模，並據以釐定對受衝擊產業的協助或補償措施。

原則上，對抗中國緊縮措施，從中長期看，應協助受害產業轉型升級，提高抗壓力，但在短期，為避免衝擊擴大，政府至少要以同等力道或相近規模的因應措施，抵消中國緊縮效應，將影響降至最低限度。全力推動及凸顯「強化內需、提升就業薪資及人民生活品質的新經濟模式」，促進經濟成長活力，增強國人對台灣經濟未來發展的信心。