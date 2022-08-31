台南殺警案背後的難題：偵查不公開形同具文、警察使用槍械時機、外役監遴選標準
我們想讓你知道的是
從這個個案來說，也許遴選可以說沒有想像中的黑暗，但還是要去檢討，到底參加遴選的門檻是什麼，以及達到門檻後什麼人才可以去這樣戒備較為輕鬆的外役監呢？這不僅涉及到受刑人的權利，也涉及到一般民眾的安危。
文：胡博硯（東吳大學法律學系教授暨公法中心主任）
這幾天台南市發生令人非常震驚的刑事案件，歹徒迅速的落網了，但在過程當中，有兩位似乎跟本案無關的路人被當作嫌疑犯來追緝，招致了無妄之災。而其中還有這兩個人的鄰居、老師社群發文述說這兩個人當年的種種，結果最後是這兩個人都不是嫌疑人，令人啼笑皆非。
偵查不公開早成具文
但最大問題不僅僅是妖魔化這些路人，而是弄錯對象導致對警方的辦案手法也有了質疑。尤其依據《刑事訴訟法》的規定偵查不公開，其理由除了避免公開之後，人就逃了之外，另外也是保護無辜之人不受隨意的評論。但是每每遇到重大刑案，都會有應保密的事項見諸媒體，這法條規定有如具文。
倘若要滿足人民知的權利，應該透過新聞稿或發言人等機制提供大眾資訊。而什麼資訊是要公開給大眾知道，又是另外的問題。而本案就是提供了錯誤資訊，誤把他人當嫌疑犯，當事人的名譽因此受到了影響，慶幸的是最終還是順利的逮捕了嫌疑人，萬一如內政部部長所指示的大膽用槍，最後產生不可挽回的結局就更糟糕了。
警察使用槍械有規定，但相關問題太多
這樣大膽用搶的說法，到底是因為現在用槍都不大膽還是因為法律規定太嚴格呢？關於警械的使用我們是有一部《警械使用條例》來做規範，其中第四條第一項就規定了執行職務遇到不同的情形可以使用槍械。
例如第五款規定，警察人員生命、身體、自由、裝備遭受強暴或脅迫，甚或有事實足認為有受危害之虞時。第六款也規定持有兇器有滋事之虞者，受警察人員告誡拋棄，卻仍不聽從時就可以使用槍械。
第五條則規定了警察人員依法令執行取締、盤查等勤務時，如有必要得命其停止舉動或高舉雙手，並檢查是否持有兇器。如遭抗拒，而有受到突擊之虞時，得依本條例規定使用警械。
就這些法條的規定來看台南的問題，我想法律規定應該不會是警察執勤的障礙。但是該條例還規定了，警察人員應基於急迫需要，合理使用槍械，不得逾越必要程度；原因已消滅者，應立即停止使用；使用警械時，應注意勿傷及其他之人等等規範。所以往往每次警察使用槍械倘若造成死傷的時候，都難免會被調查是不是有濫用的情況。
其實法條不可能把每個用槍的時機與情節最具體規範。臨場使用槍械的時機問題，主要依賴經驗、訓練來使員警正確的使用槍械。但是開槍之後甚或造成死傷後，員警真的被調查時，警察機關可以給予什麼幫助呢？
真的發生意外，被誤傷誤殺之人是否能得到完整的賠償，也是問題所在。如果執行職務發生意外，要自己賠償，這樣的警察誰要當。新北市林口分局此前就發生員警於執勤時駕車撞到其他車輛，結果要由員警來跟當事人談賠償。為何不是依據《國家賠償法》的規定由國家賠償呢？倘若值勤的人有故意或重大過失的狀況再跟公務員求償呢？這點新北市政府責無旁貸。
執行職務的公務員如果要負擔這樣的責任，如何使員警可以安心執法。在警械使用類似的問題也存在，員警除了刑法上面的問題外，過低的賠償金額的規定，常會使員警被當事人家屬一直追擊。不管合法還是違法的使用槍械，也不管被使用的是嫌疑犯還是路人，這問題都存在。而行政院也意識到這件事情因此早在2020年行就提出修法的草案，只是目前這草案還躺在立法院。
外役監受到矚目
不過，這次的嫌疑人是從外役監脫逃的受刑人，法務部矯正署指出該嫌疑犯為「逾假未歸」，此言論曝光引發外界熱議，很多人指責這是矯正署脫責之詞。矯正署的說法其實從刑法上第161條脫逃罪的當事人的定義來說，不是沒有道理。不過依據《外役監條例》或者是《監獄行刑法》規定，這種「逾假未歸」最後還是會被以脫逃罪論處，所以講這個意義真的不大。
重點在於，不歸之後通報措施是否有落實。但這個嫌疑人此前因為犯強盜、竊盜等罪被判處八年四個有期徒刑，在入監服刑一年二個月後就可以到外役監來服刑，這跟我們一般對外役監的想像似乎有所不同。
很多人都以為外役監是達官顯貴犯錯後的去處，因為相對於一般監所，外役監處遇條件好非常多。這個不是外役監的問題，而是我們監所環境不好，這樣的不好使監所教化功能減損，也增加了監所管理人員的壓力。
由於外役監處遇好大家搶著要去，所以才會衍生出那麼多傳言。但一個強盜犯，如果可以到外役監好像看來是破除外役監是達官顯貴才可以去的傳言。事實上來說，《外役監條例》就沒有禁止強盜犯去外役監，只有犯過脫逃罪、毒品罪或者是《性侵害防治法》罪的受刑人才會被排除在外役監大門之外。
即便是無期徒刑之人還是有機會被遴選去外役監，但有一個條件就是必須要累進處遇一定級別，被判七年以上者要累進處遇到第三級才可以被遴選。
累進處遇乃是將受刑人之處遇，分為四個級別，按其在機關執行期間之表現，漸次進級，級別越高處遇條件越好。而這個嫌疑人以一年多的時間達到三級，其實稱不上不正常，大部分的受刑人在國家壓力之下，於監所裡面表現很難不正常。
外役監遴選得重新檢討
但何以會有外役監都是達官顯貴才能去的說法，就是因為外役監遴選的問題，全國的受刑人約5萬人，但外役監的收容量只有3400，達到遴選標準的那麼多，誰才可以去。何以會被傳言那麼多就是因為這些前官員、政治人物或者是商人，情況比較穩定，所以容易被遴選。
Tags：
《國際大風吹｜行動講堂》Ep5：疫情、天災、戰火引爆全球緊急特況，兒童救援行動迫在眉睫
我們想讓你知道的是
《國際大風吹｜行動講堂》Ep5關注世界各地發生的緊急特況：有經歷多重災禍、面臨人道危機的阿富汗，也關注因新冠疫情而陷入困難的臺灣弱勢家庭，帶大家共同了解兒童脆弱性與救援行動的必要性。
由李漢威、蔡尚樺聯手主持的直播節目《國際大風吹｜行動講堂》第五集，以實體活動形式於7月26日下午在台北文創大樓舉行。本集內容帶領觀眾一窺國內外「緊急特況」的現在進行式，搶救面臨天災、內戰、乾旱、飢荒、意外等的家庭與兒童。無論是在阿富汗、還是孕育你我生長的臺灣，世界展望會都以實際行動協助兒童的生命再次豐盛，也邀請各界攜手同行，伸手救援所有需要協助的人們。
「許多兒童都在苦苦掙扎求生存，他們也在失去機會。」
──阿富汗世界展望會會長 阿孫莎．查理絲
戰爭、氣候、地震引爆人道危機，阿富汗救援行動刻不容緩
今年6月22日，阿富汗經歷當地20年來最嚴重的強震，高達規模6.1的震度造成無數民宅倒塌、上千人死亡，許多民眾因此流離失所。過去《國際大風吹｜行動講堂》也曾提到，阿富汗本已存在武裝衝突與乾旱成災所造成的人道危機，如今這般大規模的震災更是讓國內民生情況雪上加霜。根據日經亞洲估計，阿富汗約有全國人口總數的三分之二人正在挨餓，飢餓人口數字高達2280萬。
除了飢餓，阿富汗2021年8月政權轉移後，隨後的經濟崩潰造成50萬個工作機會消失，也衍生更多危機，不只將近一半的阿富汗人缺乏糧食、健康設施、安全飲用水等基礎生活物資，也失去受教育的權利與工作機會，而政府當局對女性的諸多限制，更使無數女孩落入失學或童婚的危機。這不但重創阿富汗的經濟，更影響到數萬家庭生計，許多兒童也失去擁抱希望與夢想的機會。
在阿富汗的事工現場，疫情、通膨、政權更迭、武裝衝突……種種原因都讓脆弱家庭的情況更加危急，日漸艱難的生活讓越來越多過度消瘦、營養不良的孩童被送到救護機構。聯合國統計報告也指出，今年有超過100萬名阿富汗兒童面臨嚴重營養不良，幾乎是2018年的兩倍，甚至因為營養不良或健康設施的缺乏，在2022年一月造成13700名嬰兒夭折、27名孕婦死亡。接連不斷的天災人禍讓阿富汗的人道危機逐漸失控，迫切需要你我的援助。
緊急特況不只影響當下，更可能成為一生的遺憾
無論天災還是人禍，只要孩子受到疫情、天災、武裝衝突或氣候變遷等的影響而急需救援，就是世界展望會致力搶救的「緊急特況」。緊急特況之所以緊急，不只是災難本身帶來的苦難令人不忍，更因為兒童尚未發展健全的身心往往難以承受。我們可以量化因飢餓、天災、戰爭而受災的兒童人數，但貧困受迫造成孩子心靈世界崩塌的傷害，是永遠無法被度量與彌補的。
根據兒童發展研究協會（Society for Research in Child Development）的調查，單是因為洪水、颶風、乾旱、熱浪等自然災害而受苦的兒童，每年就高達1.75億，聯合國難民署近期統計也指出，全球因戰亂、天災流離失所人口，已達歷史新高的1億人。我們應該都同意，無論外在環境變化多麼劇烈，每個孩子都有免於恐懼、安穩成長的權利，或許生活安穩的我們很難體會統計數字之下代表的苦難，但它提醒我們更應該主動了解、伸出援手。
面對阿富汗多種因素構成的緊急特況，世界展望會除了發揮深耕阿富汗20多年的事工影響力，與聯合國糧食署合作從事緊急物資救援，也設立長期陪伴機構「街童中心」，為孩子們保留一片純真天地，可以盡情遊戲、學習，獲得心理及情緒上的支持。儘管離開後仍要面對殘酷的現實，但街童中心讓他們至少還能擁抱希望與夢想。
撐起孩子的未來：搶救疫情之下陷入生活危機的弱勢家庭
除了阿富汗，新冠疫情及俄烏戰爭造成國際原物料及糧食供應的緊縮，經濟、社會的劇烈衝擊是全球性的。回首觀察臺灣幾年間通貨膨脹的變化，根據行政院主計處統計，臺灣近三個月的消費者物價指數年增率（通膨率）已經超過3%，也讓弱勢家庭收入銳減、甚至發生斷炊的危機，這不只是多年來最糟糕的狀況，國內尋求家庭急難救助的需求也相較過去增加五倍之多，有約3200戶台灣世界展望會服務的特況家庭面臨物資、經濟等面向的迫切需求。
像是在台灣東部部落小鎮的小謙一家人，從父親阿宏五年前經歷職災，失去工作搬回部落後，就成為了世界展望會關心的特況家庭。當時為了「把孩子們帶大」的這個目標，爸爸阿宏依靠僅存的一隻手，在世界展望會的協助下搭建雞舍，依靠賣雞蛋、為觀光農場等店家代養雛雞的生意支撐著一家七口的生計來源。不過新冠疫情期間，因應部落自主防疫減少人流，代養雛雞的訂單銳減，再加上到外地送貨的染疫風險，讓小謙家一度陷入經濟困境。
面對這些因職災、疫情而生活困頓的弱勢家庭，世界展望會在第一時間張開雙臂提供扶助，撐起這些特況需求，不但安排社工員週期性的訪視給予關懷，評估特況家庭需求以提供相對應的物資扶助，例如白米、助學金等；也協助安排課後照顧、營養補充等社會資源連結，並協助阿宏修建雞舍、增進養殖技術。小謙也在世界展望會的陪伴之下日益茁壯，這讓阿宏找到迎向未來的希望，在某一次拜訪時，阿宏笑著對社工說：「全家人一起平安生活，又有展望會和許多人關心我們，就是福氣。」
讓孩子再次盼望明天，擁抱夢想
如今，全球已經漸漸走出新冠疫情的陰霾，變動之中蘊藏的是重新開始的機會，無論是後疫情的新生活模式、還是世界經濟格局變化，人們都在找尋更加美好的明天。相較於衝突不斷的阿富汗或其他國家，社會相對穩定的我們更是幸運，許多國內的特況家庭也在世界展望會的陪伴之下日益茁壯，全家人攜手相伴一步步落實對美好未來的想像。無論是千里之外還是臺灣這塊土地上的孩子，都應當擁有成長、盼望未來，以及發展自己夢想的機會，這是世界展望會致力事工服務的初衷，也是希望透過特況救援獻給世界的祈禱與祝福。
立即伸出援手，搶救面臨人道危機的兒童！飢餓三十救援專線：（02）8195-3005 即刻救援動起來
關於《國際大風吹｜行動講堂》
由《國際大風吹》李漢威、金鐘主持人蔡尚樺聯手主持，每集《國際大風吹｜行動講堂》直播節目將邀請重磅來賓，帶大家深入淺出、探討急需人們重視的國際議題，並呼籲各界付出實際行動，向需要幫助的人伸出援手，展開即刻救援。