《島嶼狂想曲：聽台灣在唱歌》推薦序：流動的漫畫、凝結的聲音，精選十首特別有時代重量的好歌
我們想讓你知道的是
影視、音樂、漫畫跨界串聯，由音樂人陳明章主持選曲，台灣音樂評論作家洪芳怡撰文導聆，十位漫畫家藉不同的歌詞、時代故事、曲調意境，以漫畫為轉化語言，重新詮釋每首歌的悠揚情懷。
文：洪芳怡（歷史錄音與流行音樂文化研究者）
流動的漫畫，凝結的聲音
每一首歌曲，都把一個時代，某個人物或事件，日復一日的生活，特定的氛圍，以旋律，以歌詞，以呼吸和嗓音，捕捉到樂聲中，凝結。
歌曲是可以帶著走的。無論過了多久，去到何處，只要唱起歌，就能召喚歌曲曾經存在的時空—可能是歌曲生成的那個辰光，是初次聽見的那個當下，或是與曾經愛過的人一唱一和的情境。當歌聲響起，記憶立時撲面而來，與肉身所在的此刻交融，心跳的速度逐漸跟上歌曲節奏。聽歌的人跨越時空，與過去的自己，也與寫歌的人、唱歌的人、還有無數的其餘聽眾，一起同感，一起共振。
歌曲，從來不只是聲音而已。太多感受無以名之，欲說還休。既然文字無法傳達，那就唱歌吧。
不過，你一定很想問，那要唱什麼歌呢？
這本書裡，精選了十首特別有時代重量的好歌，來自陳明章老師主持且演唱的旅遊節目《聽！台灣在唱歌》，曲目超出流行歌曲、民謠、藝術歌曲的樂種疆界，也跨越年份，主題更是涵蓋不同地點、多樣面向，但是全都與這塊土地密不可分。
這些歌曲通過了歲月毫不留情的篩選與淘汰，最早的〈阮若打開心內的門窗〉問世至今超過一甲子，最晚的〈黑面撩撥的故鄉──鹽埕所在〉發表時出生的孩子如今也上了高中。歷久彌新的音符彷彿吸取過往所有聆聽者的感動，羽化得更深刻更動人，不僅如此，還能讓後生晚輩沿著音樂，讀取結繩記事，推敲時光年輪，指認自身座標，也找到歸屬。
然而，對於一開始接觸這些歌曲的青春兒女，難免會因著世代落差帶來的音樂品味歧異，而產生隔閡。這就使得這一本以歌曲作為發想泉源、以漫畫作為載體的跨界創作集，顯得別出心裁，且身負重任。十首歌，十位年輕的漫畫家，十篇筆觸、風格、結構、敘事角度皆迥異的小品，以稍帶靦腆的姿態，邀請讀者踏入一個笙歌柔靡、總是在愛情裡死去活來的流行歌以外，更寬廣的音樂世界。
翻開書頁，我最喜歡也最心疼的，是看見這些台灣漫畫家明明透過歌曲碰觸到生命的複雜與險惡，卻幾乎都堅持不願意老練、學不會世故，以一種嫩綠色的誠懇，回應混沌塵世。這不表示他們的翩翩奇想脫離現實，反而保有一股青澀的衝撞力量。
〈阮若打開心內的門窗〉是情感豐沛的倒敘故事，〈港都夜雨〉以歌曲舊名「雨的Blues」編織出奇幻角色，〈阿嬤的五分仔車〉是調性溫柔的童年冒險，〈追追追〉是處理親子關係的成長片段，〈素蘭小姐要出嫁〉試圖捕捉少女撲朔迷離的情愛人際，〈下午的一齣戲〉把傳統戲曲觀眾的流失議題包裹在清純的曖昧情愫中，〈掌聲響起〉藉歌曲觀照職場與性格困境，〈鹿港小鎮〉以膨脹時空的手法凸顯城鄉青年的苦悶，〈再會吧北投〉細膩描摹歌曲場景，〈黑面撩撥的故鄉—鹽埕所在〉直面每個人的內在勇氣。雖然創作者眾多，可是基調一樣地溫柔素樸，張力隱微，就算是戀愛故事，也避開甜膩揪心的鏡花水月，多少呈現了當下青年世代的性格。
請縱容我這麼說，漫畫與歌曲，以「定格」的角度看來，有著莫名相似的本質。這兩種表現形式都是場景與氛圍的凍結、凝鍊、聚焦，然後重新闡釋、琢磨、剪裁、拼貼、推展與鋪陳。
很可能，這十首歌、這個節目在你認識台灣音樂的路上，是啟蒙的起點，那麼這十則短篇就如言笑晏晏的領路人，帶你四處張望，毫不煽情的指出途中風光。
時間暫停，讓最豐沛的靈光在歌聲中交會，也最細微的剎那在漫畫中迸發，在最甜美的那一刻，你與創作者沆瀣一氣，怦然心動。
相關書摘 ▶《島嶼狂想曲：聽台灣在唱歌》：漫畫家如何詮釋黃妃經典名曲〈追追追〉？
書籍介紹
本文摘錄自《島嶼狂想曲：聽台灣在唱歌【全兩冊】》，蓋亞出版
企劃：好旅文創
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【企劃介紹】
好旅文創有限公司本持著「看見世界，並且被世界看見」的初衷，專注製作高品質、符合世界潮流的影視作品，包括諸多國際發行並獲獎的優質節目，如：科普節目《VR101》、兒童劇場《小兒子阿甯咕》、電視電影《我的龜蜜女友》、音樂旅遊節目《聽！台灣在唱歌》等。近年結合故事開發、漫畫創作、影視製作，對主題做多元化呈現，向全球展現華人文化與創意。
【本書特色】
影視、音樂、漫畫跨界串聯，由音樂人陳明章主持選曲，台灣音樂評論作家洪芳怡撰文導聆，十位漫畫家藉不同的歌詞、時代故事、曲調意境，以漫畫為轉化語言，重新詮釋每首歌的悠揚情懷。
責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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【一圖看懂】臺灣護國神山想要風光下個十年？業界一致指出「這項挑戰」成關鍵！
我們想讓你知道的是
臺灣的半導體產業在未來要保持暢旺的商機，除了技術研發的創新，更重要的是從產業鏈更高的格局來檢視，全面克服資安挑戰。
近年帶動臺灣經濟的火車頭，馬上想到的就是半導體！去年（2021）我國的半導體業產值達新臺幣4.08兆元，首度突破4兆元大關穩坐全球第2大；臺灣半導體產業協會（TSIA）預測今年產值成長幅度仍強勁，可攀升至17.7%，大幅超前全球平均值8.8%，臺灣半導體護國神山的實力持續發威。
然而，臺灣的半導體產業在未來要保持暢旺的商機，除了技術研發的創新，更重要的是從產業鏈更高的格局來檢視，全面克服資安挑戰。為何「資安」是半導體製造業眼前棘手問題？關鍵在於近年工業4.0加上數位轉型，工業物聯網裝置，包含資訊技術（IT；information technology）及營運技術（OT；operational technology）的普及化，讓工控製造場域暴露於更大的資安風險，一旦遭駭客攻擊，不僅影響企業營運，更可能造成無可計算的損失。
半導體製造業常見的三種威脅，每項攻擊損失金額都破億元
臺灣擁有全球最完整的半導體產業聚落及專業分工，所謂半導體製造業，根據臺經院的定義，舉凡從事半導體製造的行業均屬之，如積體電路（IC）、分離式元件製造、IC封裝及測試皆歸入本類。
拆解半導體產業鏈，上游IC設計公司在產品設計完成後，交給中游的專業晶圓代工廠或IDM廠（整合型半導體廠，從IC設計、製造、封裝、測試一條龍服務）製作成晶圓半成品，經由前段測試，再轉給下游的封裝廠進行切割及封裝，由測試廠進行後段測試。換句話說，每個環節都有可能成為駭客鎖定的目標，以下盤點製造工廠最常發生的資安事件。
威脅一：勒索蠕蟲加密廠區所有機台，造成營運中斷
在單一場域內，因為設備聯網跑進勒索蠕蟲，透過網路線感染，瞬間導致產線上百台電腦被攻擊加密，設備機台被藍屏、產線被癱瘓。即使企業找設備商來重灌設備系統、安裝系統修正程式，設備上線後可能持續重覆發生藍屏問題。
威脅二：APT/Ransom主機被鎖定後受到攻擊
駭客利用網頁弱點入侵 WEB 主機植入網頁後門，或經由APT進入工廠內主機並放入Ransomware勒索軟體，例如ERP設備伺服器被加密勒索，駭客能進一步透過密碼竊取程式，取得權限以後往內部擴散。一旦設備主機被加密可能造成資料毀損，即使重建主機系統、資料備援回復，仍可能面臨主機系統再次被加密，駭客趁此索取高價贖金。
威脅三：駭客透過挖礦程式控制工廠設備，幫自己挖礦
隨著越來越多工廠生產、製程設備的網路化管理，有些駭客會鎖定未修補漏洞、強度不足的登入憑證，駭入其工廠的雲端環境或網路設備，埋設加密貨幣挖礦惡意程式，導致工廠的網路擁塞、系統服務發生龜速，造成產線維持長達數周的間歇性中斷。
臺灣制定SEMI半導體資安標準，鎖定四大層面安全標準
從上述幾種威脅情境，可以發現製造工廠的作業系統如果過於老舊未更新（常見如很多設備系統還在使用Windows 7）、內網環境沒有做基本安全隔離、幽靈設備存在不安全的認證存取、以及人員疏失沒有即時察覺威脅擴散，這幾種常見的漏洞狀況，就會有極大機率成為駭客攻擊的目標。
當半導體的產值越來越高，絕對不能讓資安問題成為阻礙產業前進的障礙物。SEMI臺灣資安委員會經歷三年醞釀，第一個由臺灣主導的半導體晶圓產線設備資安國際標準SEMI E187 ，已正式於2022年1月上路。這項標準將以「作業系統規範、網路安全相關、端點保護相關，以及資訊安全監控」四大層面，來落實半導體產業基礎防禦工事。
掌握資安標準的下一步，即刻展開行動保護設備資產
SEMI E187讓半導體製造廠商能依循標準，逐步提升資安防禦實力，那麼要執行哪些策略是刻不容緩的呢？從目前產業現況來觀察，隨著OT高度與IT的融合，業界對OT資安的重視更呈指數成長，第一要務就是針對OT作業系統進行升級，才能避免舊版的系統缺乏最新版本的防毒、防駭功能，一旦中毒，整個產線受影響將造成巨大損失。
另一招則是到國內資安演訓的重要基地「沙崙資安」場域中實境感受，基地設立有半導體新興主題展區，透過機台實際模擬Windows 7中已知漏洞來進行演示，具體項目包含透過深度封包檢測閘道器、防火牆等檢測方式，即時偵測攻擊行為；或透過端點防護裝置，偵測半導體設備是否有被植入惡意程式，進而清除、解決資安問題。基地內所提供的半導體設備攻防演練方案，是圍繞SEMI E187的資安治理思維，搭配資安攻擊手法，展示多家國內自主資安廠商對應於SEMI E187的解決方案。上述部分情境，也將在9月份的資安大會「臺灣資安館」中進行展示。
SEMI E187之所以別具意義，因為半導體供應鏈由眾多企業組成龐大生態圈，若是因單點資安問題，導致整體供應鏈暴露於風險勢必得不償失。因此SEMI E187不僅能幫助臺灣製造企業依循標準來設計資安防護策略，顧好自身資安問題；另外也要協同上下游合作夥伴，確認資安防護層級，讓供應鏈上下游廠商一起響應，同時強化整體資安防禦鏈。
除了事後補救，事前的建構資安聯防體系也很重要。沙崙資安基地還有提供資通安全威脅偵測管理平台的演練，讓製造業者遇到可能的攻擊事件之前，更熟悉工控場域常見的入侵手法與模式，而且各種攻擊手法在現場會搭配儀表板展示，讓業者清楚掌握細節資訊。接著下一步再從資安戰情中心獲得訊息通報，導入正確的防範觀念，運用資安戰情資訊更快做出防護決策，才是防範於未然的長治久安之計。
從數位化到智慧化，尋找強而有力的資安夥伴
因為數位轉型的助力，不少半導體業者的設備從自動化邁向智能化，在逐步演化為高科技製造業的過程，更凸顯半導體資安的重要性。SEMI E187資安標準制定時，業界就有一股普遍的共識，整體產業必須攜手合作，才能打更安全無虞的供應鏈生態圈，而沙崙資安基地的角色，也正是幫助臺廠打贏這場資訊安全戰的重要夥伴之一。
唯有整個供應鏈對資安認知有所提升，方能化危機為商機，臺灣的半導體護國神山，也才能持續培植領先全球的關鍵競爭力。
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