《島嶼狂想曲：聽台灣在唱歌》推薦序：流動的漫畫、凝結的聲音，精選十首特別有時代重量的好歌

文：洪芳怡（歷史錄音與流行音樂文化研究者）

流動的漫畫，凝結的聲音

每一首歌曲，都把一個時代，某個人物或事件，日復一日的生活，特定的氛圍，以旋律，以歌詞，以呼吸和嗓音，捕捉到樂聲中，凝結。

歌曲是可以帶著走的。無論過了多久，去到何處，只要唱起歌，就能召喚歌曲曾經存在的時空—可能是歌曲生成的那個辰光，是初次聽見的那個當下，或是與曾經愛過的人一唱一和的情境。當歌聲響起，記憶立時撲面而來，與肉身所在的此刻交融，心跳的速度逐漸跟上歌曲節奏。聽歌的人跨越時空，與過去的自己，也與寫歌的人、唱歌的人、還有無數的其餘聽眾，一起同感，一起共振。

歌曲，從來不只是聲音而已。太多感受無以名之，欲說還休。既然文字無法傳達，那就唱歌吧。

不過，你一定很想問，那要唱什麼歌呢？

這本書裡，精選了十首特別有時代重量的好歌，來自陳明章老師主持且演唱的旅遊節目《聽！台灣在唱歌》，曲目超出流行歌曲、民謠、藝術歌曲的樂種疆界，也跨越年份，主題更是涵蓋不同地點、多樣面向，但是全都與這塊土地密不可分。

這些歌曲通過了歲月毫不留情的篩選與淘汰，最早的〈阮若打開心內的門窗〉問世至今超過一甲子，最晚的〈黑面撩撥的故鄉──鹽埕所在〉發表時出生的孩子如今也上了高中。歷久彌新的音符彷彿吸取過往所有聆聽者的感動，羽化得更深刻更動人，不僅如此，還能讓後生晚輩沿著音樂，讀取結繩記事，推敲時光年輪，指認自身座標，也找到歸屬。

然而，對於一開始接觸這些歌曲的青春兒女，難免會因著世代落差帶來的音樂品味歧異，而產生隔閡。這就使得這一本以歌曲作為發想泉源、以漫畫作為載體的跨界創作集，顯得別出心裁，且身負重任。十首歌，十位年輕的漫畫家，十篇筆觸、風格、結構、敘事角度皆迥異的小品，以稍帶靦腆的姿態，邀請讀者踏入一個笙歌柔靡、總是在愛情裡死去活來的流行歌以外，更寬廣的音樂世界。

翻開書頁，我最喜歡也最心疼的，是看見這些台灣漫畫家明明透過歌曲碰觸到生命的複雜與險惡，卻幾乎都堅持不願意老練、學不會世故，以一種嫩綠色的誠懇，回應混沌塵世。這不表示他們的翩翩奇想脫離現實，反而保有一股青澀的衝撞力量。

〈阮若打開心內的門窗〉是情感豐沛的倒敘故事，〈港都夜雨〉以歌曲舊名「雨的Blues」編織出奇幻角色，〈阿嬤的五分仔車〉是調性溫柔的童年冒險，〈追追追〉是處理親子關係的成長片段，〈素蘭小姐要出嫁〉試圖捕捉少女撲朔迷離的情愛人際，〈下午的一齣戲〉把傳統戲曲觀眾的流失議題包裹在清純的曖昧情愫中，〈掌聲響起〉藉歌曲觀照職場與性格困境，〈鹿港小鎮〉以膨脹時空的手法凸顯城鄉青年的苦悶，〈再會吧北投〉細膩描摹歌曲場景，〈黑面撩撥的故鄉—鹽埕所在〉直面每個人的內在勇氣。雖然創作者眾多，可是基調一樣地溫柔素樸，張力隱微，就算是戀愛故事，也避開甜膩揪心的鏡花水月，多少呈現了當下青年世代的性格。

請縱容我這麼說，漫畫與歌曲，以「定格」的角度看來，有著莫名相似的本質。這兩種表現形式都是場景與氛圍的凍結、凝鍊、聚焦，然後重新闡釋、琢磨、剪裁、拼貼、推展與鋪陳。

很可能，這十首歌、這個節目在你認識台灣音樂的路上，是啟蒙的起點，那麼這十則短篇就如言笑晏晏的領路人，帶你四處張望，毫不煽情的指出途中風光。

時間暫停，讓最豐沛的靈光在歌聲中交會，也最細微的剎那在漫畫中迸發，在最甜美的那一刻，你與創作者沆瀣一氣，怦然心動。

相關書摘 ▶《島嶼狂想曲：聽台灣在唱歌》：漫畫家如何詮釋黃妃經典名曲〈追追追〉？

書籍介紹

本文摘錄自《島嶼狂想曲：聽台灣在唱歌【全兩冊】》，蓋亞出版

企劃：好旅文創

【企劃介紹】

好旅文創有限公司本持著「看見世界，並且被世界看見」的初衷，專注製作高品質、符合世界潮流的影視作品，包括諸多國際發行並獲獎的優質節目，如：科普節目《VR101》、兒童劇場《小兒子阿甯咕》、電視電影《我的龜蜜女友》、音樂旅遊節目《聽！台灣在唱歌》等。近年結合故事開發、漫畫創作、影視製作，對主題做多元化呈現，向全球展現華人文化與創意。

【本書特色】

影視、音樂、漫畫跨界串聯，由音樂人陳明章主持選曲，台灣音樂評論作家洪芳怡撰文導聆，十位漫畫家藉不同的歌詞、時代故事、曲調意境，以漫畫為轉化語言，重新詮釋每首歌的悠揚情懷。

Photo Credit: 蓋亞文化提供

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航