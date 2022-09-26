黃珊珊喊出台北市社會住宅8年5萬戶：優先推動EOD改建，給業者更多容積獎勵、開發利得回饋
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台北市未來8年將採以教育為導向都市計畫發展EOD（老舊學校改建）、開發利得回饋、給業者更多容積獎勵，在公私協力下，在台北市新增1萬4000戶，8年完成台北市社宅住宅5萬戶目標。
台北市長候選人黃珊珊今（26）日和民間團體社會住宅推動聯盟、崔媽媽基金會、台灣社會福利總盟等召開社會住宅政策記者會；黃珊珊曾說，台北市無法達標的主因是土地成本太高，她對社會住宅政策的想法是，台北市未來8年將採以教育為導向都市計畫發展EOD（老舊學校改建）、開發利得回饋、給業者更多容積獎勵，在公私協力下，在台北市新增1萬4000戶，8年完成台北市社宅住宅5萬戶目標。而這又和陳時中、蔣萬安的社宅政策有何差別？
台北市如何達成5萬戶社宅目標？
台北市長柯文哲曾喊出8年要有5萬戶社宅，並表示當北市約有5萬戶社會住宅時，就能對房價產生修正效果，但後來持續下修目標到約2萬戶；目前柯文哲任期屆滿，台北市的社宅數量為完工5044戶，興建中的還有8778戶，其中地方負責的是8318戶，中央住都中心負責的460戶；所以假如不算還在規劃中的，目前台北市的社宅共19469戶。
對於這樣的差距，黃珊珊曾強調，最大原因是台北市的土地成本太高。市府費盡九牛二虎之力、非常努力興建社宅，但要增加社宅數量，不是只有「蓋社宅」而已。
黃珊珊說，她來自台北市政府，蓋社宅政策會繼續延續，台北市與中央已興建、正在興建、規畫的社宅約有3萬5000戶，離5萬戶目標還差1萬4000戶。
當前台北市已興建約2萬戶，加上未來市府興辦、中央興辦等社宅量能約能推動3萬5000戶，離5萬戶的目標尚缺1萬4054戶。未來5年將優先推動以教育為導向的都市計畫發展（EOD）改建，透過允建容積的方式，其中學校改建後有20％作為社宅，這個計畫每年約可增加1000戶，8年可增加約8000戶。
EOD計畫（Education Oriented Development，以教育為導向的都市計畫）是柯文哲任內大力推動的計畫，北市教育局針對校舍須改建的學校進行評估盤點，利用學校改建過程，把社區的公共設施帶進來（如托嬰、托幼、托老、社區教室等），目前EOD學校類型有忠義國小教育社福園區與永春永吉國小。
而黃珊珊日前曾表示，預估未來15年，有236所學校、165處（約占7成）有校舍改建需求，原有校舍用地將逐步轉換成社宅用地及社區公共服務的福利設施，甚至延伸到社宅及中繼宅。
此外，黃珊珊指出，再加上開發利得回饋，增加都更容積獎勵機制，每年可取得675戶，8年就有5400戶；同時透過公司協力，市政府盤點閒置公有房舍、市地重劃、區段徵收及捷運聯開等多元興辦社宅，如果她當選台北市長，將在選上8年內填補現有空缺，達成台北市社宅住宅5萬戶目標。
住盟：中央地方社宅不可以一市兩制
社會住宅推動聯盟成員Ours秘書長彭揚凱今天也提到，台北市目前居住問題有三大挑戰，包括社宅能不能持續興建？無論政黨如何輪替、市長如何改選；社宅需要營運50年，好的營運讓居民住得進去；另外社會住宅需要長期投資，不是一任市長或一任總統蓋完，政策如何延續很重要。
住盟提出的五大訴求還包括若當選會不會繼續蓋社宅、都市開發「利」得應回饋社宅？民眾可負擔租金？社宅不可以一市兩制、社宅入住機制採輪候制等。
對於住盟提出的中央地方社宅不可以一市兩制，黃珊珊說，這個的確最重要的事，不能台北市住到A社宅，租金計算卻與Ｂ不一樣，這就會天下大亂，目前中央在台北市的社宅都還沒有蓋好，不過未來不僅會一市兩制，還會一國很多制，黃珊珊也表示，未來中央住都中心蓋的社宅，交給台北市，台北市很樂意營運管理，也可以節省很多人力。
另外，黃珊珊也加碼提出未來宅政見，黃說，未來宅是一個比較新的構想，除作為都更的中繼宅、全齡宅外，因爲有年輕人反映，在台北市住社宅，只能住滿6年後就得搬離，成為台北過客，但如果未來社宅可保留一些比例，讓年輕人有一定比例取得地上權；青年長期承租達一定年限，並提交社區參與及貢獻度為評選指標，符合資格即可將已繳租金全額轉為頭期款，認購未來宅房屋地上權，不過這會是18年、20年後的事情。
陳時中、蔣萬安社宅政策為何？
陳時中日前曾提出社宅相關政策目標為4年任期內達5.7萬戶。陳時中團隊指出，目前直接興建的社宅已有1萬9444戶，而中央與地方已規劃則有9021戶，未來4年將與中央合作新增1萬1535戶，使直接興建社宅數達4萬戶，而與黃珊珊「8年5萬戶不同的是」，4年5.7萬戶是直接興建社宅數達4萬戶之外，還有包租代管達1.5萬戶、政府包租民間住宅2000戶，目標4年任內使總社宅數達為5.7萬戶目標。
另外預計將現有社宅租金調降10％，另也加碼每月租金補貼1500元，希望藉此使年輕人省去生活基礎開銷壓力，增加其他花費，刺激整體經濟往上走。
而蔣萬安目前還未提出加速社宅興建的相關措施，不過他曾提出「青銀換居」政策，也就是未來要一面蓋社會住宅，一面整修社宅周邊的老舊公寓，讓長輩能夠住在有電梯的社宅，減輕老年人的負擔；至於空出來的老舊公寓，經市府整修改建之後，透過包租代管媒合年輕人入住，且租金更為便宜，同時解決了年輕夫婦與老年人的居住問題，不管對老年人或是年輕人來說，都沒有離開他們原本熟悉的生活環境，創造年輕人與老人的雙贏局面。
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